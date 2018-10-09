DHA YURT BÜLTENİ -9

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, çiftçiler tarafından, 5 bin dönümlük alan üzerinde ekilen aspir bitkisinin hasadına başlandı. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, hasadı yapılan aspir bitkisinin içinde kimyasal olmadığını söyledi.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Aksu Köyü'nde 5 bin dönüm arazide bu yıl aspir ekimi yapıldı. Çiftçiler, aspir bitkisinin hasadına başlarken, aspir ekiminden bu yıl iyi verim elde ettikleri için memnun kaldıklarını söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten çiftçiler, bu konuda kendilerine yol gösteren ve destek veren Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay'a teşekkür etti. Hasadın yapıldığı köyde çiftçilerle bir araya gelen Ziraat Odası Başkanı Onay, Yüksekova'da ilk hasadı yapılan aspir bitkisinin Almanya, Amerika, Çin ve Meksika'daki yağlardan çok daha üstün bir yağ olduğunu ve içinde kimyasal olmadığını söyledi.

Onay, "Bu yıl mevsim yağışlı geçtiği için 5 bin dönüm arazi üzerinde aspir bitkisi ektik. Şimdi de hasadını yapıyoruz. Güzel bir verim aldık. Yağ oranları yüksek. Bu iyi tohum neticesinde, Yüksekova’da yeni bir sanayi doğdu. Türkiye'deki yağların bir bölümü dışarıdan ithal ediyor. Bu da ülkemizi zarara uğratıyor. Bu yıl mazot ve gübre fiyatlarına zam geldiği için çiftçilerimiz zorlanıyor. Bu konuda devletimizin daha çok desteklerini bekliyoruz. Bunun için de özellikle siyasilerin duyarlı olması gerekiyor. Bu yıl 5 bin dönüm aspir bitkisi ekildi. Bunu 50 bin dönüme de çıkartabiliriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aspir tarlasından gör

-Tarlarda çalışan iş makinası

-Çiftçilerin çalışması

-Yüksekova ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, röp

-Genel detaylar

-Aspir fabrikasından gör

-Çalışnların yağ sıkması

-yağların şişelere konulması

-Ziraat Odası başkanı Onay fabrikada açıklaması

-Genel detaylar

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Bakan Dönmez: Fatih bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın bir zamanda filomuza katacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de düzenlenen 9. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışına katıldı. Toplantıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve sektör temsilcileri de katıldı.

Bakan Fatih Dönmez, toplantıdaki konuşmasında Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye'nin sadece cari açığın kapatılması anlamında değil, enerji teknolojilerinde de önemli adımlara imza attığını ve enerjide başlatılan Ak-Ge dönüşümünün Türkiye'yi önemli bir üretim üssü haline getireceğini söyledi. Türkiye'nin yerli kaynaklarını maksimum seviyede kullanmak zorunda olduğunu aktaran Bakan Dönmez, bu kapsamda ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş ve rüzgar ihalelerini geçen yıl gerçekleştirdiklerini, dünyanın en büyüklerinden biri olacak 1200 megavatlık rüzgar enerjisi YEKA ihalesi için tekliflerin de 23 Ekim'e kadar alınacağını kaydetti.

1000 megavatlık YEKA GES-2 projesi için geçen hafta ilana çıkıldığını aktaran Dönmez, "Batarya depolama sistemi için ayrı bir ihale ve yol haritası düzenlemeyi kararlaştırdık. Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir yatırımcı kaybetmedi, bundan sonra da kaybetmeyecek. Yerli ve yabancı yatırımcılarımızı yeni YEKA yatırımlarına davet ediyorum. Gelecek 10 yılda hem rüzgar hem de güneş enerjisinde 10'ar bin megavatlık kapasiteyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'YATIRIMLARIN KARŞILIĞINI GERİ ALACAĞIZ'

Türkiye'nin enerji politikalarında enerji verimliliğinin önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Dönmez, "2023 yılına kadar yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırımın karşılığını 2033'e geldiğimizde yaklaşık 30 milyar dolar olarak geri alacağız. Türkiye'de enerjinin uygun sunulması israf edileceği anlamına gelmez" dedi.

'ÜÇÜNCÜ NÜKLEER SANTRAL İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji sepetindeki en önemli bileşenlerden birinin nükleer santraller olacağını kaydetti. 2023'te Akkuyu'da ilk reaktörün işletmeye alınmasının planlandığını vurgulayan Bakan Dönmez, Sinop Nükleer Santrali'nde fizibilite ve inceleme çalışmalarıyla birlikte üçüncü nükleer santral için de Çin şirketiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü anlattı.

'TÜRKİYE GÜVENLİ BİR LİMAN OLMAYI SÜRDÜRECEK'

Doğalgazda depolama çalışmalarının devam ettiğini, temel hedefin 2023'e kadar yıllık gaz tüketiminin asgari yüzde 20'sini depolayacak kapasiteye ulaşmak olduğuna dikkati çeken Bakan Dönmez, gelecek hafta önemli bir yatırımın hayata geçirileceğini, yıllık 10 milyon ton işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri'nin açılışının planlandığını söyledi. Türkiye'nin mali açıdan güçlü, istikrarlı, şeffaf ve rekabetçi bir serbest enerji piyasasının temellerini attığını da vurgulayan Bakan Dönmez, "Tüm jeopolitik gerilim ve zorluklara rağmen, Türkiye şeffaf ve rekabetçi yapısıyla öngörülebilir bir düzenleyici çerçeveyi başarmıştır. Türkiye

bölgesinde yatırımcılar için güvenli bir liman ve önemli bir bölgesel aktör olmayı sürdürecektir" diye konuştu.

İLK SONDAJ BU AY SONUNDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in DE Antalya açıklarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın bir zaman içerisinde filomuza katacağız" dedi.

Zirve sonunda Bakan Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'a çeşitli hediyeler takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantılar görüntüler

Bakan Dönmez'den görüntüler

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()



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Ermenek'te üç katlı binanın çatısı yandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde üç katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Güllük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre üç katlı binanın çatı katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Yangın sonrası çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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- Binanın çatısının yanması

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

Haber-Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK )

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İnşaattan düşen işçi öldü, yakınları sinir krizi geçirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Özer Dadük (34), çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, inşaata gelen Dadük'ün yakınları, sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı inşaatta meydana geldi. Özer Dadük, çalıştığı inşaatın en üst katından, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Dadük'ün zemine çakıldığını gören diğer işçiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Dadük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm haberini alıp, inşaata gelen Dadük'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Özer Dadük'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Ölen adamın yakınlarının ağlaması

- Adamın düştüğü inşaatın görüntüsü

SÜRE: 00'44" - BOYUT:81,7 MB

Haber:Ali ARSALAN-Kamera:SAMANDAĞ (Hatay),()

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Mezarlıkta intihar etti



Gaziantep'te, Ferit G. (28), mezarlıkta ağaca bağladığı eşofmanın üstünü boynuna geçirip, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Gaziantep Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. Mezarlık Müdürlüğü görevlileri, mezarların arasındaki ağaçta asılı bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin incelemesinde kendisini eşofmanıyla ağaca asan kişinin yaşamını yitirdiği saptandı. İnceleme sonrası intihar eden kişinin hurdacılık yapan Ferit G. olduğu anlaşıldı ve cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ferit Güler'in fotoğrafı

- Olay yeri

- Polis ekihleri

- Cenazenin araca konulması

- Adli Tıp Kurumu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP ()

GÖRÜNTÜ BOYUTU:222 MB

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Niğde’de 30’a yakın aracın lastikleri bıçakla kesildi

NİĞDE’de 30’a yakın aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi.

Nar ve İlhanlı Mahallerinde sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, araçlarının lastiklerin kesildiğini görünce şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede 30’a yakın aracın lastiklerinin bıçakla kesildiğini tespit etti. Bazı araçların 4 lastiğinin birden kesildiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, bazı araç sahipleri çekici çağırarak otomobillerini kaldırttı. Tek lastiği kesilen otomobil sahipleri ise yedek lastiklerini taktı.

Mahalle Sakini Erdoğan demirci, “Mahallede 10 kişi mağdur durumda arabalarının lastikleri kesilmiş. 1 ay öncede aynı şekilde mahallede arabaların lastikleri kesildi. Polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyip kimin yaptığını çözecekö dedi.

Yine Mahalle sakinlerinden Selim Cengiz ise, “1 ay önce sokakta 3 tane arabamız vardı. Sokağa kimler girdiyse sırasıyla teker teker lastikleri bıçaklamışlar. Bu sokağı bitirmişler, başka sokağa geçmişler, mahalleyi komple kesmişler. Kimin yaptığının bulunmasını istiyoruzö dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kesilen araba lastiklerinden görüntü

-Araç sahiplerinden görüntü

-Araçlardan görüntü

-Detay görüntüler

-Araç sahipleri ile röportaj

Süre: 02'31" Boyut: 138 Mb

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE ()

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İlçe merkezine inen ve köpeklerin kovaladığı yaban keçisi, ahıra sığındı

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde çoban köpeklerinin fark edip kovaladığı yaban keçisi, korkup bir vatandaşın ahırına kaçtı. Haber verilmesi üzerine ahıra gelen yetkililer tarafından koruma altına alınan yaban keçisi, muayenesinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

İlçedeki kırsal alanda çoban köpeklerinin fark ederek kovaladığı bir yaban keçisi, bir vatandaşa ait ahıra kaçtı. Ahır sahibi vatandaşın haber vermesi üzerine Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu ahıra gelerek yaban keçisini koruma altına aldı. Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri tarafından alınan yaban keçisi, ekipler tarafından yapılan muayenenin ardından doğal yaşam ortamına geri bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaban keçisinin doğal yaşam ortamına bırakılması anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()