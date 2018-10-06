DHA YURT BÜLTENİ 9

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Eskişehir'de toprağa verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün (25) babaevini ziyareti sırasında, protesto edildi. Kılıçdaroğlu evden çıkmak üzereyken A.Ş. adlı kişi, "İttifak yaptığın adamlar öldürdü yeğenimi. Hangi yüzle geliyorsun?" diye bağırdı. Şehidin yakını olduğunu söyleyen A.Ş., polisler tarafından evin önünden uzaklaştırıldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde çeşitli programları için Eskişehir'e geldi. Kılıçdaroğlu'nu kent girişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, belediye başkanları ile çok sayıda partili karşıladı.

Kılıçdaroğlu buradan, Batman'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 8 askerden olan ve dün Eskişehir'de toprağa verilen Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün, Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan babasının evine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Turan Gök, Kılıçdaroğlu'nu evin önünde karşıladı. Bir süre evde kalan Kılıçdaroğlu çıkmak üzereyken A.Ş. adlı kişi, "Senin ittifak yaptığın adamlar öldürdü yeğenimi. Hangi yüzle geliyorsun?" diye bağırdı. Şehidin yakını olduğunu söyleyen A.Ş., polisler tarafından evin önünden uzaklaştırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, protestonun ardından şehidin babası Turan Gök ile birlikte evden çıktı. Kılıçdaroğlu, baba Turan Gök ile vedalaşırken "Vatan sağolsun" diyerek aracına binip ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyaretinden görüntüler

-Protestocunun uzaklaştırılması

-Kılıçdaroğlu'nun şehidin babası ile birlikte apartmandan çıkması

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/

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Paraları çalma anı kameralara yansıdı

BARTIN,() - BARTIN'da bir çay bahçesine giren hırsızın madeni paraları çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 04.30 sıralarında, Kırtepe Mahallesindeki çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesine giren hırsız, kasada bulunan 100 TL değerindeki madeni paraları çaldı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, paraların çalındığını görünce polise haber verdi. Güvenlik kameraları izlenerek hırsızın kimliği belirlendi. Polis, daha önce hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Y.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İçeri giren hırsızın, kasada bulunan madeni paraları alarak bir kutunun içerisine doldurduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüleri

Süre: 3.00 Boyut: 21,2 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tunceli’de ilk kez düzenlenen yamaç paraşütü akrobasi şampiyonası başladı

TUNCELİ’de ilk kez yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası, bugün sabah saatlerinde düzenlenen kortej yürüşünün ardından nefes kesen uçuşlarla başladı.

Tunceli Valiliği ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası BUGÜN başladı. Kent merkezinde bulunan Atatürk Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkın’da toplanan gruplar, kortej eşliğinde Millet Bahçesine yürüdü. Burada tüm hazırlıklarını yapan sporcular, daha sonra hünerlerini sergilemek için yarışa başladı. Törene, Vali Tuncay Sonel, Türkiye Hava Sporları Federasyonu temsilcileri ve sporcular ile çok sayıda vatandaş katıldı.

VALİ SONEL’E FLYBOARD GÖSTERİSİ YAPAN SPORCU TÜRK BAYRAĞI HEDİYE ETTİ

Yarışmaların nefes kesen gösterileri sürerken Munzur Nehri’nde ilk olarak flyboard gösterisi yapıldı. Bu sırada Vali Sonel, gösterileri vatandaşlarla izlemek üzere nehrin kenarında bulunan sahile geldi. Vali Sonel’in geldiğini gören sporculardan biri, flyboard ile sudan yaklaşık 15 metre yükselerek gögsünde taşıdığı Türk Bayrağı’nı Vali Sonel’e verdi. Bu sırada Sonel, bayrağı öperek aldı.

“TUNCELİ DOĞA SPORLARININ YERİ OLDU

Burada bir konuşma yapan Vali Sonel, Tunceli’nin ilkler ve huzur şehri olmaya devam ettiğini belirterek, Güvenlik güçlerinin kahramanca teröristlerle mücadelesinden sonra devletimizin şefkatli ve sıcaklığını yöre insanına gösteriyoruz. Artık Tunceli turizm şehri oldu. İlk kez mayıs ayında Tunceli’de Türkiye Rafting şampiyonası yapmıştık. Bugün de yine Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yapıyoruz. Artık Tunceli Munzuruyla ve Pülümürüyle doğal güzellikleriyle adeta bir turizm kentine kavuştu. Doğa sporlarının yeri oldu. Burada yamaç paraşütleri ve onun yanında kanyoncuları ile getirdiğimiz gondollar sürat tekneleri adeta Akdeniz gibi görünüme kavuşturdu. Huzur olunca tabi vatandaşımızın Tunceli’ye ilgisi de fazlalaşıyor. Geçen yıl Tunceli’ye giren araç sayısı bir yılda 750 bin iken, bu yıl ilk 8 ayda bir milyon 300 bine ulaştı. Otellerimiz dolu, yani biz sizlerin aracılığıyla gelsinler Tunceli’nin bu güzelliğini görsünler diyoruz. 15 aydır hem valilik hem de belediye başkanı görevimiz var. Yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projeler bir yıl gibi kısa sürede faaliyete geçti. Bu çalışmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın yöreye desteği var" dedi.

Sporcular ve teknik heyetten oluşan 80 kişilik kafile gün içerisinde çeşitli dallarda uçuşlar hünerlerini sergileyecek.

Görüntü Dökümü:

-Munzur nehri

-Sporcuların suda ilerlemesi

-Vali Sonel’in yarışmaları izlemesi

-Vali Sonel ile röportaj

-Yamaç paraşütüyle inen sporcu

-Flyboard yapan sporcu ve Sonel’e türk bayrağı verilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK-Erkan BAY/TUNCELİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Rahatsızlanan buzağısını otomobille tedaviye götürdü

BURDUR'da rahatsızlanan buzağısını otomobilin arka koltuğunda tedaviye götüren vatandaş şaşırttı. Aracın arka koltuğunda duran buzağıyı görenler cep telefonlarıyla bu anı kaydetti.

Burdur'da kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş rahatsızlanan buzağısını tedavi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne otomobilinin arka koltuğunda getirdi. Hava alması için arka kapı camının açık bırakıldığı otomobilde buzağıyı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Buzağının bu durumu çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tedavisi tamamlanan buzağı yine otomobilin arka koltuğunda besihaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Buzağının bulunduğu otomobil

- Sürücünün olayı anlatması

Haber: Mesut MADAN- Kamera: BURDUR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Anne fok fırtınada bitkin düşen yavrusu için yardım istedi

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'da 2015 yılında bir fırtınada kurtardığı yavru fokun görüntülerini paylaştı. Gökoğlu, anne Akdeniz fokunun, yat limanı kenarına getirdiği yavrusunun kurtarılması için yardım istediğini söyledi.

Antalya'da falezlerin kenarında yalnız yaşayan ve zaman zaman tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda teknelerin arasında dolaşan dişi Akdeniz foku, Kasım 2015'te yavrusuyla fırtınaya yakalandı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için korunma altında alınan türler arasında olan Akdeniz foku, fırtınanın sürüklediği yavrusunu kurtarmak ve güvenli bir yere taşımak için mücadele etti. Durumu fark eden balıkçıların çağırdığı Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibi, yavru foku kurtardı.

'YAVRU DALGALARLA MÜCADELEDEN BİTMİŞ, TÜKENMİŞ'

Prof. Dr. Gökoğlu, 3 yıl önce kurtarılan yavrunun görüntülerini ilk defa paylaştı. Dişi Akdeniz fokunun yat limanı kenarına yavrusuyla gelerek yardım istediğini anlatan Gökoğlu, "Yavrucağız aç kalmış ve üşümüş. Hava fırtınalı. Yavru dalgalarla mücadeleden bitmiş, tükenmiş. Anne zaman zaman yavruyu suyun üzerine nefes almaya çıkarıyor. Dalgalar çarpıyor, yavru ne yapacağını bilmiyor, bir o yana, bir bu yana gitmeye çalışıyor. Anne yavruyu zorla Kaleiçi Yat Limanı'na sokuyor. İkisi de bitkin. Beni çağırdılar hemen geldim" dedi.

'TÜYLERİMİ DİKEN DİKEN ETTİ'

Fokların yavruyken tüylü ve karaya bağımlı yaşadıklarına dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, anne fokun yavrusunu Kaleiçi Yat Limanı'nda güvenli bir yere bıraktıktan sonra açığa doğru ilerlediğini söyledi. Tekneler arasına kaçan yavruyu dinlenmesi ve beslemek için karaya çıkarmak üzere mücadele verdiklerini anlatan Gökoğlu, "Yorgun, üşümüş yavruyu havluya sardım. Gün boyu bakıp kolladım. Akşam deniz sakinleşince bir botla denize tekrar çıktık. Yavru yanımızdaydı. Anne, yavrunun sesini duydu denizde. Çığlık çığlığa geldi bota kadar. Yavruyu tekrar denize bıraktık. Anne çığlık çığlığa gece karanlığında yavrusunu aldı gitti. Bu buluşmayı siz hayal edin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet Gökoğlu'nun yavru foku tekneler arasından çıkarması

- Foku kucağına alıp gitmesi

- Foktan genel detaylar

Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: ANTALYA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ