DHA YURT BÜLTENİ-9

1)İZMİR'DE İŞLETMELERDE FIRTINAYA KARŞI BARİKATLI ÖNLEM

İZMİR için yapılan tropik fırtına uyarısı, kentte günün her saati canlı olan Kordon'daki eğlence mekanlarının boş kalmasına neden oldu. Hafta sonu kahvaltı için deniz kenarındaki mekanları tercih edenler de bu kez önlem olarak evlerine kapanınca, işletmeler sabah da akşam da iş yapamadı. İşletme sahipleri bir yandan müşteri çekmeye çalışırken, diğer taraftan fırtına uyarılarının ardından olası su baskınlarına karşı, mekanların önünü kum torbaları ile kapattı. Barikatlı önlem, görenleri şaşırttı. Günlerdir yapılan tropik fırtına uyarıları, İzmir'de vatandaşların hafta sonunu evinde geçirmesine neden oldu. Vatandaşlar, kasırga oluşacağı endişesiyle evlerinde kalmayı tercih edince, İzmir'de her dakika kalabalık ve canlı olan Alsancak, Kordon gibi yerler de durumdan etkilendi. En çok hafta sonu iş yapan eğlence mekanlarına, cumartesi gecesi ve pazar sabahı, müşteri uğramadı. Öte yandan işletme sahipleri, fırtına sonrası oluşması beklenen su baskınlarına karşı önlemlerini aldı. Mekanların önleri, kum torbaları ile kapatıldı. Özellikle kot farkından dolayı sorun yaşayan işletmelerin, kum torbalarını üst üste dizmeleri dikkat çekti. Bir işletme yetkilisi Deniz Aras, yapılan uyarıların ardından önlem aldıklarını söyleyerek, "Uyarı yapıldı. İnsanlar da panik yaptı, biz de kendimizce önlem aldık. Kum torbalarını getirdik, kapımızın önüne dizdik. Suyun yükselerek işletmenin içerisine girmesini engellemeye çalıştık. Şuan için herhangi bir olumsuzluk yok. Ama biz yine tedbirimizi alacağız" dedi. İnsanların fırtına uyarılarının ardından korktuğunu, bu nedenle mekanın cumartesi gecesi iş yapamadığını açıklayan Aras, sabah da kahvaltı için erkenden açtıkları işletmenin, bugün de boş kaldığını belirtti.

'MÜŞTERİ KAYBI YAŞADIK'

Turgut Duymuş isimli işletme sahibi de tropik fırtınanın geldiğini gazetelerin yazdığını, televizyonların söylediğini, bu nedenle insanların korkuya kapıldığını belirterek, "İnsanlar, kendi canını ve malını korumak için deniz kenarlarına inmedi. Bizim de mekanlarımız deniz kenarında, bu nedenle işsiz kaldık. Normal bir yağış olsa kimse korkmaz. Ama insanlar afet olacağı endişesi ile dışarı çıkmıyor. İnsanların içine korku girdi" diye konuştu. Kayhan Çilinger isimli esnaf da bir süredir fırtınanın geleceğine dair haberlerin olduğunu, o nedenle işletmelerin zarar görmemesi için önlem aldıklarını dile getirdi. Kasırga korkusu nedeniyle şuanda mekanın bomboş kaldığını söyleyen Çilinger, "Fırtınanın yaşanmaması güzel. Fakat yapılan duyurular nedeniyle insanlar korktu. Çıkmadı dışarı. Bizim sabah kahvaltıya gelen, akşam da eğlenmeye gelen müşterilerimiz oluyor. Şimdi mekan bomboş. Çok etkilendik, öylece boş boş oturuyoruz" dedi. Öte yandan İzmir Körfezi'nin oldukça sakin olduğu gözlenirken, yağmurun yağmamasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, kendini Kordon'a attı. Balık tutmaya gelen Süleyman Öztürk, "Biz de fırtına uyarılarını ciddiye alıyoruz ve ona göre de tedbirimizi alıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Fırtına nedeniyle Kordon'da boş kalan işletmelerden görüntü

-Kum torbaları ile su baskınlarına karşı alınan önlemler

-Kordon esnafı ile röp.

-İzmir Körfezi'nden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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2)KEMER'DE AĞIR YARALI RUS REHBER KURTARILAMADI, ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün 3 Rumen turistin öldüğü tur minibüsü kazasında ağır yaralanan Rus rehber Iana Bukata (21) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu. Antalya- Kemer D-400 karayolunun Karabucak mevkisi yakınlarında dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Arif Küçükkavradım yönetimindeki 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 4 Rumen turist, 2 rehber ve şoförün bulunduğu minibüs, hafif virajlı yolda yan yatarak sürüklendikten sonra tavan kısmından yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kazada Rumen Andreea Catalina Ilies (32), Cornelina Luminita Ilies (62), Ioan Dan Ilies (65) olay yerinde yaşamını yitirirken, Rumen turist Stefano Curti (44) ile sürücü Arif Küçükkavradım, rehberler Rumen Sezhgin Veli ve Rus Iana Bukata yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Iana Bukata tedavi gördüğü özel hastanede dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Antalya'ya sevk edilen yaralılardan Stefano Curti'nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve bilincinin kapalı olduğu öğrenilirken, diğer yaralı Sezhgin Veli'nin ise Kemer Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kazadan sonra hastanede tedavisi tamamlanan minibüs sürücüsü Arif Küçükkavradım ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ DÜN SERVİS YAPILMIŞTI

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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3)BATMAN'DA PETROL SAHALARI HAVADAN TESPİT EDİLİYOR



BATMAN'da Türkiye Petrolleri (TP), dünyanın birçok ülkesinde petrol arama çalışmalarında uygulanan sismik araştırma sistemini kentte uygulamaya başladı. Yer çekimi farklılıklarını tespit eden uçak, 2 ay süreyle bölgedeki gravite verilerini toplayacak.

Batman'da yaklaşık 10 kişilik uzman petrol ekibinin görev yaptığı Türk Petrolleri'ne ait uçak, 2 aydır konuşlandığı Batman Havalimanı'nda Doğu ve Güneydoğu'da 11 kent kırsalında, bugüne dek karadan henüz yapılamayan sismik çalışmalarını yeni yöntemle gerçekleştiriyor. Petrol aramalarında yeni bir dönem başlatan Türk Petrolleri, bugüne dek sismik araştırmalarında henüz ciddi çalışmaların yapılmadığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Bingöl, Muş ve Van'ın da aralarında bulunduğu birçok kentin kırsalında uçakla gravite veri toplama işlemini gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu yöntemle hem az masraf, hem kısa sürede, hem de petrolde önemli gravite verilerini toplanıyor. Veriler, bekletilmeden Ankara'daki merkeze gönderilerek burada değerlendirmeye alınıyor.

GENİŞ KAPSAMLI SİSMİK ARAŞTIRMASI

Kış mevsimine kadar havadan sismik çalışmalarını gerçekleştirecek olan uçağın, Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ili kapsayan, kırsal alanı kayıt altına aldığı öğrenildi. Kayıt altına alınan veriler, TP'nin Ankara'daki Arama Daire Başkanlığı tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca, yerde de karot sondaj çalışmalarına da başlanacağı belirtildi. 200 metre yüksekliğe çıkabilen uçak, bulutlu havalarda ise çalışmalarına ara veriyor. Yağışlı havalar gelmeden sismik çalışmalarını tamamlamayı planlayan ekip, sabah erken saatlerde çalışmalar için havalanıyor, gün batımında ise Batman Havalimanı'na dönüyor.

Arif ARSLAN/BATMAN, ()-

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4)SAĞLIK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

ADIYAMAN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan Dünya Kalp Günü nedeniyle 'Kalbin İçin Pedalla Halk Turu' düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ve kalp damar hastalıklarına dikkat çekmek için düzenlenen bisiklet turuna Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve vatandaşlar katıldı. 80 bisikletli Adıyaman Valiliği önünde verilen startın ardından düzenlenen bisiklet turu Atatürk Bulvarı üzerinden Gölbaşı Caddesi üzerinde devam ederek valilik önünde son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Valilik önü

- Bisikletler

- Bisiklet ile tur atılması

- Varış noktası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB