DHA YURT BÜLTENİ 9

Özhaseki: Ayıp olan el altından ittifak görüşmektir



AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Önemli olan partilerin meşru zeminde bir araya gelmesidir. Gizli saklı bir şey yok. Üst perdeden Cumhur ittifakını eleştirenlerin alt perdeden terörün uzantısı partiyle bir araya gelmesi ayıptır" dedi.

Kayseri Oto Sanatkarları Odası 2'nci Etap Yeşilyurt Sanayi temel atma törenine Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Sanayi, Ticaret,Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem bakanı Taner Yıldız, milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu katıldı. Mehmet Özhaseki, burada gazetecilerin yerel seçimlerdeki ittifak konusunda MHP ile yaptıkları ilk görüşme ve sonrasındakilerle ilgili soruya şu yanıtı verdi :

"Geçen hafta bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ile bir araya geldik. Tabii ki görüşmemiz yıllardır tanışmanın getirdiği bir dostlukla geçti. Çok detay çalışma yapmadık ancak Cumhur ittifakının kıymeti üzerinde görüş birliğimiz oldu. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu son yıllardaki zor durum, özellikle beka meselesi bizi Milliyetçi Hareket Partisi ile bir araya getirip yüksek idealler üzerinde bir ortaklığa itti. Bunu millet de sevdi. Doğru da gördü. Meşru bir zemin içinde de zaten hak verdiğini oylarıyla da belli etti. İstiyoruz ki, bu yerel seçimlerde de yapılacak olan çalışmalar bu Cumhur ittifakına gölge düşürmesin. Bu manada da karşılıklı olarak iyi niyetlerimizi, görüşlerimizi dile getirdik. Bundan sonra inşallah Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bey'in bir araya gelmesiyle veya kurulların çalışmaya başlamasıyla yol alırız diye tahmin ediyorum. Sonuç ne olur ben de bilemiyorum. Çünkü nihayetinde kolay bir şey değil. Cumhur ittifakı kurulduğunda kanuni bir altyapısı vardı. Fakat yerel ittifakın nasıl olacağı hususunda kanuni bir altyapı yok. Bunlar konuşulabilir ama önümüzdeki günlerde bunlar ilgili kurullarda veya iki değerli genel başkanın bir araya gelmesiyle yol haritasıyla belirlenecek işlerdir."

MEŞRU ZEMİNDE GÖRÜŞME VURGUSU

Muhalefet partilerinin kendilerini eleştirmesiyle ilgili de konuşan Özhaseki, "Üst perdeden bunlar açıkça söyleniyor ama alt perdeden her türlü görüşmeleri kendileri de yapıyorlar. Onların hepsini de görüyoruz. İlerideki günlerde her şey ortaya çıkar. Sahte, gizli bir şey yok. Bana göre önemli olan partilerin meşru zeminlerde bir araya gelmesidir. Bu doğrudur, haklıdır ama el altından terörün uzantısı olan partiyle bir araya gelmek gizli kapaklı da olsa en ayıbı da budur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin konuşması

-Diğer genel- detay görüntüler

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ ()

9 Dakika 32 Saniye / 1 GB 200 MB

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Polis, falezlerde kar maskeli şüpheli aradı



Antalya'da, kar maskeli bir kişinin Konyaaltı sahili ve vatandaşların fotoğrafını çektiği ihbarı polisi alarma geçirdi. Polis ve özel güvenlik görevlileri falezlerdeki mağaralarda ve ağaçlık alanda şüpheli aradı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda (Konyaaltı sahili) meydana geldi. Kar maskeli bir kişinin sahilin ve vatandaşların fotoğrafını çektiği ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen yere gelen ekipler, şüpheliyi bulmak için falezlerde yer alan mağaralarda ve çalılık alanda arama yaptı. Çalışmalara Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli özel güvenlik görevlileri de destek verdi. Polisin çalışmalarına rağmen şüpheli bulunamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin şahsı park içersinde ararken görüntüleri

-Detaylar

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Haber:Bülent TATOĞULLARI KAMERA:Emrah GÜL ANTALYA()

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Sinema oyuncusu Coşkun Göğen: İnsanlarla ya mezarlıkta ya da festivallerde bir araya gelebiliyoruz

Antalya'da bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne davet edilmediğini belirten 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı sinema sanatçısı 72 yaşındaki Coşkun Göğen, "Festivali ağlayacak kadar özledim. İnsanlarla ya mezarlıkta ya da festivallerde bir araya gelebiliyoruz. Boynu bükük kaldık" dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen, Uluslararası Antalya Film Festivali'yle ilgili Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Festivale 22 yıl emek verdiğini anlatan Göğen, geçmiş yıllarda festivalin en başta davet edilen konuklarından biri olduğunu ve festival süresince sanatçıları karşılama ve uğurlama gibi en yorucu işi kendisinin severek yaptığını söyledi.

'FESTİVALİN İSMİNİ BİLMİYORUM'

1988 yılından bu yana Antalya'da yaşadığını ve kente olan vefa borcunu yarım asrı geçen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne hizmet ederek ödemeye çalıştığını anlatan Göğen, festivalin ilk gününde korteje çıktıklarını ve kortejin aranan ismi olduğunu söyledi. Zamanla işin içine politik sebeplerin girdiğini savunan Göğen, "Festival galiba bugün başlıyormuş. Festival var ama ben ismini bilmiyorum. Altın Portakal Film Festivali olmadığını biliyorum" dedi.

"AĞLAYACAK KADAR ÖZLEDİM, BOYNU BÜKÜK KALDIK"

Emektar oyuncu, festivale davet edilmediği için rahatsız olduğunu ve üzüldüğünü söyledi. Göğen, festivale katılmayı çok istediğini belirtti. Yeşilçam oyuncuları olmadan kortejin sönük geçeceğini, son birkaç yıldır da böyle geçtiğini savunan Coşkun Göğen, "Çok özledim. Çok üzgünüm. Şahsi kırgınlığım yok. Antalya'yı seviyorum. Annemin, babamın ve kızımın mezarları burada. Ağlayacak kadar özledim. O kadar insanı bir arada görüyorsunuz. İnsanlarla ya mezarlıkta ya da festivalde bulaşabiliyoruz. Boynu bükük kaldık" diye konuştu.

Göğen, davet edilse dahi Yeşilçam'dan diğer sanatçılar davet edilmediği takdirde festivale gitmeyeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Festival görüntü (Arşiv)

- Röp: Coşkun Göğen

- Coşkun Göğen detay

Kaset durumu: Montajdan sonra link geçilecek

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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Adıyaman’da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adıyaman'da, 2 işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalandı.

Geçen hafta Sağlık Ocağı Caddesi'nde kozmetik ve şarküteri satışı yapılan 2 işyerinde hırsızlık olayı yaşandı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kamerası kayıtları incelendi. İncelemede işyerlerinin camını kırarak içeri giren şüpheliler, 250 lira para ile 50 malzeme çalarak kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Y.K. ve K.B. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İşyeri

- Güvenlik kamerası

- Şüphelinin işyerine girmesi

- İşyerinden hırsızlık yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN ()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

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Otomobil içersinde baygın bulundular

Düzce’nin Gündolaması Köyü yolunda bir otomobilin içersinde hareketsiz yatan 3 kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdiler. Yapılan incelemede şahısların uyuşturucu madde aldıktan sonra sızdıkları iddia edildi.

Olay Gündolaması Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Köye giden vatandaşlar yol üzerinde 14 NA 245 plakalı otomobilin içerisinde 3 şahsın hareketsiz yattığı yönünde jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsıların aldıkları uyuşturucu madde ile bayıldıklarını ve araçlarını bilinçsizce ormanlık alan yönüne sürdüklerini tespit ettiler. Yapılan kontrollerde C.F, M.Ç ve K.K isimli şahıslar hakkında daha önce de uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı ortaya çıktı. Şahıslar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yaparken görüntü

Jandarma ekiplerinin şahısları ararken görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()