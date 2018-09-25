DHA YURT BÜLTENİ-9

Ünlü oyuncu Yakup Yavru, mezarını yaptırdıktan 4,5 ay sonra öldü (3)

1)ÜNLÜ OYUNCUYA SAHNEDE VEDA

Ödülünü almak için geldiği kentte kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Yakup Yavru için Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nda tören düzenlendi. Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Nuri Alço, Yusuf Sezgin ve Coşkun Göğen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı ve vatandaşlar katıldı. Yakup Yavru’nun Türk Bayrağı’na sarılı tabutuna, sanatçı dostları karanfil bıraktı. Yavru’ya verilecek olan 25. Yıl Emek Ödülü de Yavru’nun fotoğrafının yanına konuldu. Daha sonra Yavru’nun ruhu için dualar edildi. Törene katılanlar göz yaşlarına hakim olamadı. Üzüntüden fenalaşan Yusuf Sezgin, sahne perdesinin arkasına geçerek bir süre göz yaşı döktü. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yakup Yavru'nun son dakikalarını beraber sohbet ederek geçirdiklerini, daha sonra ise Yavru’nun uyumak için oteldeki odasına gittiğini belirterek, "Bir tesellimiz şudur ki evet bir ömrünü sanata adamış ve o sanatın zirve festivallerinden birinde konuğumuzken hayata gözlerini yummuştur. Tüm sinema camiasına, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Türk sinemasına emek vermiş, rahmete kavuşmuş tüm sinema emekçilerini rahmetle yad etmek istiyorum. Bir süre önce mezarını yaptırmıştı. Öleceğini bilen tek varlık insan. Mezarını yaptırmış. Belki Allah’ın bir lütfuydu. Böyle bir hazırlığı yapabilmek bir insan için çok önemli bir hadise" diye konuştu.Törenin sonunda ünlü oyuncu Yakup Yavru için saygı duruşunda bulunuldu. Yavru’nun naaşının bulunduğu tabut daha sonra Hüseyin Sözlü ve sanat camiasından isimlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Yavru’nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Amasya’ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün gelişi

- Sanatçılar ile selamlaşması

- Cenazenin araçtan alınması

- Salona getirilmesi

- Sanatçıların cenazenin yanında dururken görüntüsü

- Salondaki kalabalık

- Sanatçı Coşkun Göğen'in ağlarken detay görüntüsü

- Genel Müdür Dikilitaş'ın konuşması

- Başkan Hüseyin Sözlü'nün konuşması

- Dua okunması

- Bir sanatçının ağlayarak Sözlü'ye sarılması

- Genel ve detay görüntüler

- Cenazenin kalabalık eşliğinde çıkarılırken drone görüntüsü

- Cenazenin araca konulmasından drone görüntüsü

- Tiyatro salonu önündeki kalabalıktan drone görüntüsü

SÜRE:05'08" BOYUT:568 MB

SÜRE: 01'28"BOYUT: 163 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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2)ZONGULDAK'TA SICAKLIK 10 DERECE DÜŞTÜ, DALGALAR MENDİREĞİ AŞTI

HAVA sıcaklığının düne göre 10 derece azaldığı Zonguldak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar mendireği aştı.Kentte, 25 derece olan dünkü hava sıcaklığı bugün 15 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi.

Görüntü Dökümü:

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-Mendireği aşan dalgalar

-Dalgalardan detay

-Anons

Süre: (3.36) Boyut: (403 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

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3)BANDIRMA’DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

MARMARA Bölgesi'nde gece başlayan poyraz fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) Bandırma- İstanbul (Yenikapı-Bostancı) saat 07.45 deniz otobüsü seferi iptal edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle 2 kuru yük gemisi mendirek arkasında demir atarak hava şartlarının düzelmesini beklerken, çok sayıda balıkçı teknesi de liman içinde bekliyor. Mendirekte oluşan dev dalgalara aldırmayan 2 olta balıkçısı ise oltalarını atmaya devam etti.

Öte yandan, balık sezonunun sürdüğü bugünlerde fırtınanın birkaç gün devam etmesi halinde balık fiyatlarının yükseleceği belirtildi.

Görüntü bilgisi Görüntüler 2509bandfirtina kodu ile Bandırma klasöründe

Görüntü dökümü

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Menderekte dalgalar

Gemilerin görüntüsü

İskelede balıkcı teknesi ve deniz otobüsü

Olta balıkcıları

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), ()

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(ÖZEL)

4)KARABÜK'TE BAŞKANDAN KİRLİLİK TEPKİSİ

KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'deki (Kardemir) skal kırma tesislerinin hiçbir yönetmeliğe uygun olmadığını öne sürdü. Sosyal medyadan canlı yayın yaparak takipçileriyle bu durumu paylaşan Başkan Vergili, "Şehrin tam ortasında öyle bir cüruf sahası var ki buradan kalkan toz Karabük'e havadan dağılmış oluyor. 450 milyon TL kâr açıklayan bir şirketin çevre ile ilgili de biraz duyarlı olması lazım" dedi. Vergili, Çevre İl Müdürlüğü'nü göreve çağırdı.

Karabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili, Kardemir'in kentin ortasında kalan ve cürufu kırarak çimento fabrikasında kullanılmak üzere toz haline getiren etrafı açık skal kırma tesislerinin, hiçbir yönetmeliğe uygun olmadığını öne sürdü. Başkan Vergili, durumu sosyal medyadan canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaşması ve Çevre İl Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı.

'ÇEVREYLE İLGİLİ BİRAZ DUYARLI OLMALARI LAZIM'

Tesislerden yükselen tozların Karabük'e havadan dağıldığını söyleyen Vergili, "Canlı yayın yapma gereğim bir an önce Karabüklülere ulaşmak içindi. O yapmış olduğum canlı yayında aşağı yukarı 50 bine yakın Karabüklüye ulaşmış olduk. Şehrin tam ortasında öyle bir cüruf sahası var ki, buradan 5-10 bin ton toz Karabük'e havadan dağılmış oluyor. Yakın mahalledeki evlerin çatısındaki beyazlıklardan belli. Kimse dışarıda çamaşır dahi asamıyor" diye konuştu.

Kardemir'in bu duruma duyarsız kaldığını ileri süren Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Kardemir de buna sürekli olarak duyarsız kalıyor. 450 milyon TL kâr açıklayan bir şirketin çevre ile ilgili de biraz duyarlı olması lazım. Biz 450 milyon TL buraya harcansın demiyoruz. Senede 10-15 milyon TL gibi bir parayı Karabük için harcamış olsaydı bu problemlerin hiçbirisini yaşamazdık. 5-7 yıldan bu tarafa geciktirmiş oldukları toz filtreleri programı var. Bu sene sonuna kadar temin verdiler. Ben çok iyi biliyorum. Bu toz toplama filtrelerinin problemini çözemeyecekler. Şehrin ortasında skal kırma tesisi çalışıyor. Buna Çevre İl Müdürlüğü tamamen duyarsız. Kardemir yöneticileri tamamen duyarsız. Çünkü hiçbir zaman gelip etrafını görmüş değiller. Bir mahalle toz toprak içerisinde kalıyor. Bir sürü hastalıklara sebebiyet veriyor. Herkes duyarsız. Buna bir şey söylemek gerekiyordu" dedi.

'TOZLAR KARABÜK'ÜN ÜSTÜNE YAGIYOR'

Bunun dışında milyonlarca ton cürufun Karabük'ün hemen üstündeki dağlara stoklandığına dikkat çeken Başkan Vergili şöyle devam etti:

"Buralarda hiçbir rehabilitasyon çalışması yok. Dolgu biten alanların mutlak suretle üstünün toprakla örtülüp ağaçlandırılması gerekir. Bunlara dikkat eden yok. Dağlardan ve şehrin ortasından esen rüzgarlar binlerce ton tozu Karabük'ün üstüne yağdırmakta. Biz buna karşılık bir mesaj verelim, dedik. Ben tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde bu konuyu çok daha ciddiye alıp, artık kazanmış oldukları paranın bir miktarını da Karabüklülere harcamayı düşüneceklerdir."

'HER SENE CÜRUF PATLAMASI OLUYOR'

Canlı yayından sonra şu ana kadar kendisine firma yetkililerinden bir dönüş olmadığını ifade eden Vergili, "Bildiğim kadarıyla skal kırma tesisleri durdurulacak, etrafı kapatılacak, filtrelenme sistemi yapılacak. Ama bu yeterli değil. Onun etrafında şu anda binlerce ton kırılmış cüruf bekliyor. Bunların hızlı bir şekilde temizlenmesi lazım. Dere yatağının orası mutlaka hızlı bir şekilde ıslah edilip, erimiş olan madeni oraya dökmemeleri lazım. Senede zaten 1-2 defa veya 2-3 senede 1 sefer mutlaka cüruf patlaması olup binaların camları kırılıyor. Bunun tek sebebi su ile teması. Kendi bölgelerin içerisinde bunları döküp, işleyip işte ekonomiye katkıda bulunacaklar ya da bundan kurtulacaklar mı, farklı yerlere mi depolayacaklar? Bunları iyi bir program içerisinde yapmaları gerekiyor. Biz bunu söylüyoruz. Bizim başka bir istediğimiz yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kardemirden detay

-Sakal kırma tesisi ve kent meydanıdan detay

-Rafet Vergili açıklaması

Süre: (05.23) Boyutu: (597 MB)

Haber-Kamera:Bülent Diktepe/Karabük-Dha

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5)BATMAN'IN GÜNEŞ PANELLERİ İLE KURUTULAN ÇİLEK CİPSLERİ, PAZAR ARIYOR

BATMAN'ın Sason ilçesinde hayata geçen ve Tarım Orman Bakanlığı'nın, "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" programında Türkiye ikincisi olan "Çıtır Çileğim" projesi kapsamında 4 dönümlük bahçede yetişen yaş çilekler, güneş paneliyle kurutuluyor. Geçtiğimiz günlerde üretime geçen genç girişimci Lale Basut, pazar bulması halinde seri üretime geçebileceğini belirterek, "12 kilo yaş çilekten 1 kilo kurutulmuş çilek elde ediyorum. Şu anda kendi imkanlarımla paketleme yapıyorum. Paketleme ve pazar konusunda destek alırsam, günlük üretimi artırabilirim" diye konuştu.

Sason ilçesine bağlı Kavaklı köyünde yaşayan genç girişimci 26 yaşındaki Lale Basut, 'Çıtır çileğim' projesiyle bir anda Türkiye gündeminde adından söz ettirmeye başlamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen yıl düzenlediği, "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" programında Türkiye ikincisi olan ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan alan Lale Basut'un çıtır çileğim projesi hayata geçirildi, şimdi elde edilen ürünler pazar arıyor. Proje kapsamında yaş çilekler, kurutularak cips haline getiriliyor. 4 dönümlük çilek bahçesinde, aile fertleriyle birlikte üretime geçen Basut, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisiyle çilekleri kurutuyor. Şimdilik günlük 12 kilo çilekten, 1 kilo kurutulmuş çilek elde ettiğini belirten Basut, "Geçtiğimiz haftalarda üretime başladık. Isparta'dan satın aldığımız güneş paneliyle çalışan fırınımızda çilekleri kurutuyoruz. Çilekler yıkama işlemlerinin ardından özenle doğranıyor ve fırına konuluyor. 12 kilo yaş çilekten 1 kilo kurutulmuş çilek elde ediyoruz" dedi.

Projesi için 30 bin lira hibe alan ve 7 kişilik ailesiyle birlikte üretime geçen Basut, pazar bulması halinde günlük üretimi artırabileceğini anlatarak, "Üretim noktasında sıkıntımız yok. İlk etapta kuruttuğumuz çilekleri aktarlara vermeye başladık. Kilosunu şimdilik 80 liraya satıyoruz. Batıda AVM'lerde aynı kurutulmuş çileğin kilosu 170 lirayı bulabiliyor. Paketlemeyi kendi imkanlarımla yapıyorum. Devlet büyüklerim pazar ve paketleme konusunda destek sunarlarsa, yılda 1 tona kadar üretim yapabiliriz. Bu konuda destek bekliyorum" diye konuştu.

Genç girişimci Lale Basut, projesiyle 400 nüfuslu Kavaklı köyünün gençlerine de örnek oldu. Basut'un babası ve aynı zamanda köy muhtarı olan Ömer Basut da, kızına her türlü desteği verdiğini ifade ederek, "Kızım bu projeyi hayata geçirmeyi çok istiyordu. Ben de kendisine destek oldum. Lale'nin bu projesi diğer gençlere de örnek oldu. Köy nüfusunun çoğu İstanbul'da yaşıyor. Bu projeyi duyan diğer gençlerimiz de çileğe yönelik proje üretmeye çalışıyor"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çilek tarlasından görüntü

-Kurutulan çileklerin görüntüsü

-Güneş paneli

-Lale Basut ile röportaj

-Babası ömer basut ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

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6)TAHLİYE EDİLEN 2 BİNAYA, YIKILMASI YÖNÜNDE KARAR VERİLEBİLİR

KONYA'da kolonda oluşan hasar nedeniyle tahliye edilen 16 daireli bitişik 2 binada teknik inceleme yapılacak.

İncelemenin ardından büyük bir olasılıkla yıkılması yönünde karar çıkacağını belirten Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın, "Bina 1982 yılında yapılmış. Bir kolon tamamen yük taşıyamaz hale gelmiş. Kendi taşıyamadığı yükü diğerlerine aktardığı içinde onlarda da hasar oluşmuş. Teknik incelemenin ardından ne yapılacağı yönünde karar verilecek. Benim şahsi görüşüm yıkılması yönünde karar çıkabilir. "dedi. Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Çayüstü Sokak'ta giriş katında dükkanlar olan 4 katlı bitişik iki binada oturan apartman sakinleri, dün akşam saatlerinde bodrum katındaki kolonların bazılarında hasar olduğunu fark etti. Ardından belediyeye haber verdi. Belediye, AFAD ve İnşaat Mühendisleri Odası, yaptığı incelemede binanın yıkılma tehlikesi olduğunu belirledi. Bunun üzerine binanın tahliye edilmesine karar verildi. Bina sakinleri valizlerini toparlayıp binayı tahliye etti. Kalacak yeri olmayanlarda AFAD tarafından kamu kurumlarına ait misafirhanelerde yerleştirildi.

Herhangi bir giriş çıkış yapılmaması polis ve zabıta önlem alırken, binada mühürlendi.

Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın, dün yaptıkları ilk incelemede yıkılma riskine karşı, can kaybı yaşanmaması için tahliye edilmesi kararı verildiğini hatırlattı.

"KOLONUN BİRİ YÜK TAŞIYAMAZ HALDE"

Binada uzman ekip tarafından detaylı bir teknik incelemenin yapılacağını belirten Akın, şunları söyledi:

"Bina 1982 yılında yapılmış. Zemin ve bodrum betonarme, 4 katıda yığma olarak yapılmış karma bir binadır. Bodrum katındaki bir kolon tamamen yük taşıyamaz hale gelmiş. Kendi taşıyamadığı yükü diğerlerine aktardığı içinde onlarda da hasar oluşmuş. Uzman ekip tarafından teknik inceleme yapılacak. Yapılan incelemenin ardından yıkılması ya da güçlendirilmesi konusunda rapor hazırlanacak ve rapor kat maliklerine sunulacak. Benim şahsi yıkılması yönünde karar çıkabilir. Takviye olacaksa da çok güçlü bir takviye yapılır."

Konya'da 2004 yılında 92 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı faciasını hatırlatan Akın, "Fark edilmeseydi ikinci bir Zümrüt faciası olabilirdi. Bu tür yapılar ülkemizde çok. Özellikle 'İmar Affı' ile bu tür yapıların çoğu affedilir hale geldi. Elimize bomba aldık. Ne belediyeler ne de meslek odaları olarak bu durumdan çokta hoşnut değiliz. "diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Binanın dışından detay

- Zabıta ve polisin önlem alması

- Genel ve detay

- Hasar oluşan kolonların fotoğrafı

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA )

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7)FUHUŞ YAPTIRDIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN KAHVECİ: KADINLAR MİSAFİRDİ



MERSİN'de, A.G. (57), sahibi olduğu kahvede fuhuş yaptırdığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.G., gazetecilere, "Kadınlar çalışmıyor, onlar misafirdi" diye seslendi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mesudiye Mahallesi'ndeki yabancı uyruklu kadınların çalıştığı ruhsatı bulunmayan kahvede fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, kahveye operasyon düzenledi. Özel bölmede 2 kişiyi fuhuş yaparken yakalayan ekipler, iş yeri sahibi A.G., Suriye uyruklu kadınlar N.A., M.E. ve R.A. ile F.H. isimli erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Kadınlar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, F.H. de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kahvenin sahibi A.G. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. A.G., adliyeye getirildiği sırada, gazetecilerin "Ruhsatsız kahvede fuhuş yaptırdığınız doğru mu?" sorusu üzerine "Bir şey demiyorum, Allah'a havale ediyorum. Suçsuz yere bana kelepçe taktılar. Yalan, ben davacıyım. Kadınlar çalışmıyor, onlar misafirdi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet müdürlüğü önünden genel ve detay görüntüler

-Şüphelinin binadan çıkarılması ve araca bindirilmesi

-Şüphelinin araç içinde detay görüntüsü

-Aracın emniyet müdürlüğü önünden ayrılması

(BOYUT: 174 MB) (SÜRE: 01.36 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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8)PINAR ÖĞRETMEN HAYALLERİNİ BEYAZ PERDEYE AKTARACAK



ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Çukurca köyündeki okulda görev yaptıktan sonra 2014'te İstanbul'a tayin olan beden eğitimi öğretmeni Pınar Demiray, 4 yıl sonra görev yaptığı Şırnak’a sinema filmi projesi için geri döndü. Köy okulunu ziyaret eden Pınar öğretmen, eski öğrencileri kucaklaştı.

Şırnak Silopi'den 2014 yılında İstanbul’a tayin olan Pınar Demiray, görev yaptığı Çukurca İlk-Ortaokulu öğrencileri ile bağlantısını kesmeyerek bir farkındalık oluşturdu. İstanbul ile Silopi arasında mektup kardeşliğini başlatan Pınar Demiray yaptığı projesiyle köy öğrencilerinin İstanbul’u gezmesini sağladı. Bunlarla yetinmeyen Pınar öğretmen, bu kez görev yaptığı süre boyunca yaşadıklarını beyaz perdeye aktarmak için kolları sıvadı. Filmin çekimleri Şırnak merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde yapılacak “C'esaret" adlı filmin konusunda vatan, insan, milli birlik ve beraberlik teması işlenecek. Cesur olunmazsa esir olunacağı şeklinde hayallinin başladığı yerde sinema filmi çekmeyi planlayan Pınar öretmen bu amaçla ziyaret ettiği köyde eski öğrencileri ile buluştu.

Köy içerisinde rastladığı eski öğrencilerine sarılarak hasret gideren Pınar öğretmen, köylüler tarafından da sıcak ilgi gördü. Görev yaptığı okulu ziyaret eden Pınar Demiray, “Öğrencilerimin çoğu mezun olmuş. Fen lisesini kazanmış öğrencilerimiz var. Onlarla gurur duyuyorum. İstenildikten sonra başarıların elde edileceğini kendim yaşadım, çocuklarımda gördüm. Gerçekten gurur verici. Çok güzel bir proje ile tekrar geldim. konusu vatan hedefi insan olan milli birlik ve beraberlikle ilgili bir sinema filmi projesi. Cesur olamazsak esir olacağımızı öne alarak yazdığım projedir. Senaryosu tamamıyla bana aittir. Ben hayallerimin başladığı yeri kaleme aldım. Hayallerim hiçbir zaman bitmeyecek"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Pınar Demiray’ın eski öğrencisine sarılması

-Eski öğrencileri ile sohbet etmesi

-Köylü kadına sarılması

-Pınar Demiray’ın açıklaması

-Okulu ziyaret etmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ,(Şırnak),()-