DHA YURT BÜLTENİ 9

Dedikodu husumeti meydan savaşına döndü

İddiaya göre Antalya'da dedikodu yüzünden husumetlisi akrabalarının evini basan H.P. (29), tabancayla 7 el ateş etti. Olay sonrası sokağa çıkan taraflar birbirine girdi. Polis, biber gazıyla müdahale ederek tarafları yatıştırdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında dedikodu yüzünden bir süre önce tartışma çıktı. Dün gece kendisiyle aynı adı taşıyan akrabası H.P.'nin (44) evine H.P., tabancayla eve 7 kez ateş etti. Balkonda oturan akrabaları silah sesiyle evin içine kaçarken H.P., ateş etmeyi sürdürdü.

Kurşunlardan 5'i evin duvarına, 2'si ise camlara isabet etti. Olayın ardından H.P. kaçarken, bir süre sonra sokağa inen taraflar kavgayı burada sürdürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede olaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırmak için uzun süre uğraş verdi. Tekme ve tokatla birbirlerine saldıran tarafları polis biber gazı sıkarak ayırdı.

2 gruptan bazıları gözaltına alındı.

Polis, eve silahla ateş açan H.P.'yi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinde bulunan ekiplerden görüntü

-Polis ekiplerinin inceleme görüntüsü

-Olay yerinde mermi ve suç aleti arama görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Binanın önünde ve cephesinde ışık ile arama yapılması

-Detaylar

'135 MB// 1 DK 13 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

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200 emekli, alzheimere dikkat çekmek için 'Erik Dalı' oynadı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evleri üyesi 200 emekli, alzheimere dikkat çekmek için meydanda 'Erik Dalı' oynadı.

Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde zaman geçiren 60 yaş üstü emeklileri, 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü'nde hastalığa dikkat çekmek için meydana çıktı. Yaşları 60 ile 90 arasında değişen 200 emekli, Kapalıyol'da havuzun bulunduğu meydanda bir araya geldi. 3 aydır bugüne hazırlanan emekliler, meydanda 'Erik Dalı' adlı oyun havası eşliğinde kollarını kaldırıp oynadı. Emeklilerin gösterisini, Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Gösteri esnasında erkekler mavi, kadınlar pembe renkli 'Kalbim seni unutur mu' yazılı tişörtler giydi.

ALZHEİMERDE HAREKETLİLİK ÖNEMLİ

Projenin mimarlarından Muratpaşa Belediyesi çalışanlarından Çiğdem Kütükçü, alzheimere dikkati çekmek amacıyla her yıl farklı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Temayı 'Kalbim seni unutur mu' üzerine kurduklarını anlatan Kütükçü, bu hastalıkla aklın unutabileceğini, ama kalbin hiçbir zaman unutmadığını söyledi. Kütükçü, "Alzheimerin en büyük çözümlerinden biri hareketli olmak, dans etmek. Büyüklerimiz de Erik Dalı ile dans etmek istedi" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Muratpaşa ilçesinde 60 yaş üstü 70 bin vatandaşın yaşadığına dikkati çekerek, bu kişilere yönelik projelere önem verdiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Katılımcıların görüntüsü

Dövizlerden görüntü

RÖP: Çiğdem Kütükçü

Katılımcıların erik dalı oynamaları

Oynayanlarla röportajlar

Detaylar

568 MB -- 05.08 /// HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Refüjde hasat zamanı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde belediye, geçtiğimiz aylarda ilçe merkezinden geçen Antalya- Mersin karayolu refüjüne ekimini yaptığı yöreye özgü ürünlerin hasadını yaptı.

Bozyazı Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayında Antalya-Mersin Karayolu refüjüne ekimini yaptığı yer fıstığı, muz, gölevez ve börülcenin 5 ay boyunca bakımını yaptı. Belediye ekipleri bugünlerde refüje ekimini yaptığı yer fıstığını hasat ediyor. Zabıtalar, daire müdürleri ve belediye çalışanları ellerine aldıkları kazmalarla 5 ay önce ektikleri fıstıkları sökerek hem vatandaşlara, hem de yoldan geçen araç sürücüleri ve yolculara ikram etti.

Trafik ekipleri de herhangi, bir kazaya meydan vermemek için fıstık sökümünün yapıldığı refüj çevresinde tedbir aldı. Polisler de zaman zaman fıstık sökümüne katıldı.

Yerel kıyafet giyen ve boynuna fıstıktan kolye yapan Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılgan, uygulamanın gerek yerli halk ve gerekse dışarıdan Bozyazı’ya gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Birçok yerde refüjlere çiçek ekildiğini ancak Bozyazı da bu yıl böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini belirten Atılgan, "Biz de bu yıl ilçemizde yetişen ürünler, muz, gölevez, fıstık ekelim diye düşündük. Bu konuda da vatandaştan çok tebrik aldık. Bir aydır vatandaş zaten fıstık sökümü yapıyor. Biz de bugün vatandaşımıza ve yoldan geçenlere ikram yaptık" dedi.

Fıstığın Bozyazı halkı için önemini de anlatan Atılgan, "Bozyazı halkı için çok önemli bir olaydı. Düğünler, sünnetler, büyük alışverişler hep fıstık sökümünden sonra yapılırdı. Oğlan, kız evlenecek ve nişan yapılacaksa, herhangi bir ev yapılacaksa, fıstık sökümü zamanına ayrılırdı." diye konuştu.

Atılgan, fıstıkla birlikte ekimi yapılan ve bir ay sonra hasat yapacakları gölevez hakkında da bilgi vererek, bu uygulamaya her yıl devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bozyazı orta refüj ve Antalya Mersin Karayol genel

-Fıstık söken ekip genel ve detay

-Zabıtalar, vatandaşlar polisler fıstık sökerken

-Yoldan geçen sürücülere fıstık ikram ederken

-Vatandaşlarla röpler.

-Başkan yardımcısı ile röp.

-Muzi gölevez, fıstık ekili orta refüjün genel görüntüsü

-Sökülen fıstıklar

-Genel ve detaylar.

Süre:5 Dk. Boyut: 300 MB.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), ()

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'Dur' ihtarına uymadı, çıkmaz sokağa girince yakalandı

Antalya'da aşırı hız yüzünden radara giren sürücü polisin 'dur' ihtarına uymadı. Yaklaşık 45 dakika süren kovalamaca, sürücünün çıkmaz sokağa girmesiyle son buldu.

Antalya polisini alarma geçiren olay, saat 08.30 sıralarında Isparta Karayolu 13'üncü kilometrede meydana geldi. Polis, aşırı hız yaptığı gerekçesiyle radara giren 42 LS 086 plakalı Mehmet Ç. yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan Mehmet Ç. yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Muhammet S. ile kaçmaya devam etti. Mehmet Ç.'nin peşine çok sayıda polis ekibi takıldı. Tüm uyarılara rağmen durmayan sürücü, Kepez ilçesinde çeşitli sokaklarda kaçmaya devam etti. Polisin ekip aracına çarpıp zarar veren sürücü Mehmet Ç., çıkmaz sokağa girince yakalandı. Sürücü Mehmet Ç. ile arkadaşı Muhammet S. gözaltına alındı. Mehmet Ç.'nin ehliyetinin olmadığı, Muhammet S. ile birlikte uyuşturucu madde kullandıkları ifade edildi.

Araç trafikten men edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yakalanan otomobilden görüntü

-Polis ekiplerinin inceleme görüntüsü

-Otomobilde arama yapılması

-Zarar gören polis arabasından görüntü

-Otomobilin çekilmesi

-Detaylar

'147 MB// 1 DK 20 SN'

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,')

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Komünist Başkan'dan engelli kaldırımındaki direklere tepki

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin ortasından geçen caddenin her iki tarafına, Belediye'nin talebi üzerine Karayolları tarafından 3 kilometrelik kaldırım yapıldı. Kaldırımın bir tarafına engelli bandı yapılırken, karşısındaki kaldırıma ise 1 yıldır sökülemeyen elektrik direkleri nedeniyle engelli bandı yapılamadı. Engelliler için tehlike oluşturan direklerin kaldırılmamasına tepki gösteren Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Defalarca ilgili elektrik firmasına yazı yazmamıza rağmen sorunu çözmediler" dedi.

Ovacık ilçe merkezinin girişi olan Kandolar Mahallesi'nden başlayarak ilçe merkezine kadar devam eden Tunceli Caddesi'nin her iki tarafına, Belediye'nin talebi üzerine Karayolları tarafından 3 kilometrelik kaldırım yapıldı. Karayolları Elazığ Bölge Müdürlüğünce yapılan kaldırımlardan birini yasal zorunluluk nedeniyle engelli bandı yapılırken, diğerine yapılamadı. Engelli bandı yapılamayan kaldırımda 25 metre aralıklarla yaklaşık 100 elektrik direğinin bulunması ve yaklaşık bir yıldır süren yazışmalara rağmen kaldırılmaması nedeniyle engellilerin bu kaldırımı kullanamadığı belirtildi.

Duruma tepki gösteren ilçenin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, hem belediye olarak kendilerinin hem de kaldırımları yapan Karayolları Elazığ Bölge Müdürlüğü'nün defalarca elektrik dağıtımını yapan firmaya direklerin kaldırılması için yazı yazdığını söyledi. Direklerin kaldırılması için elektrik firmasına her türlü imkanı sağlanması konusunda güvence de verdiklerini söyleyen Başkan Maçoğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizin tek ana caddesinde her gün yüzlerce vatandaşımız bu yol kenarındaki iki kaldırımda yürüyüş yapıyor, evine gidiyor ve kaldırımları kullanıyor. Yolun iki tarafında yaklaşık 2 metre genişliğinde kaldırımlar var. Yolun bir tarafındaki kaldırımda engelli yolu yapılmış, yani engelli vatandaşlar için yürüyüş bandı çekilmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı son çıkardığı yasada kaldırımlarda engelli vatandaşlar için bant çekilmesini zorunlu hale getirdi. Engeliler için kaldırımlara sarı bandın çekilmesi, hem standartlara uygun olması zorunlu. Ama görüyorsunuz 3 kilometrelik bu kaldırımda onlarca demir elektrik direği var. Şimdi biz bu yola engelliler için yol yapıp bant çeksek, Allah göstermesin bir engelli vatandaşımız gelip bu direklere çarpacak. Dolayısıyla bu kaldırıma engelli bandı çekemedik, engelli vatandaşlarımız bu kaldırımı kullanamayacak. Direkleri 1 yıldır kaldıramıyoruz. Dünyada böyle bir örnek yok. Karayollarına müracaat ettik, 3 kilometrelik yeni yola ve kaldırım yaptılar, ilçemizin girişi belli oldu. Modern bir cadde yapıldı, ama ne yazık ki, ilçemizde birçok engelli vatandaşımız var, yaşlı insanımız var bu yolu kullanamıyorlar. Elektrik firması son olarak yeni bir proje yapacaklarını ve direklerini kaldırıp hatları yer altına alacaklarını söylediler. Yani engelli vatandaşlar bir yıl daha bu kaldırımda yürüyemeyecek."

Görüntü Dökümü:

-Belediye başkanı yol kenarındaki kaldırıma bulunan direkleri göstermesi

-Yol kenarındaki kaldırım ortasındaki direkler

-Kaldırım ortasında kalan elektrik direklerinden detaylar

-Direk olmayan diğer kaldırımdaki engelli bandı

-Yoldan genel ve detay görüntüler

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()-

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Bakan Gül: Türkiye'deki sıkıntılar rasyonel değil, psikolojik



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'deki ekonomik sorunların birlikte çözüleceğini belirterek, "Türkiye'de yaşanan tüm bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil, psikolojik olduğunu görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelip, 'Orta Vadeli Ekonomi Modeli'yle ilgili alınacak tedbirleri görüştü. Türkiye Bankacılar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı toplantının ardından açıklama yapan Bakan Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat'ın Albayrak'ın açıkladığı 'Orta Vadeli Ekonomi Modeli'ne değindi. Hükümetin yol haritasının şeffaf şekilde kamuoyuna anlatıldığını belirten Bakan Gül, "TBMM'nin açılmasından itibaren bakanlıklar olarak tüm çalışmalarımız yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılması gereken tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var hem mevzuat ile ilgili hem de uygulama boyutuyla hükümetimiz bu sorunların en güzel bir şekilde en sıkıntısız olarak aşılması inancındayız. Bu sıkıntıları beraber çözeceğiz. Türkiye'de yaşanan tüm bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil, psikolojik olduğunu görüyoruz. Hem piyasa aktörleri, hem de az önce piyasada bulunan iş adamlarımızla paylaştık. Bu sorunları hep beraber aşıp, Türkiye'nin ekonomisi çok sağlamdır. Bundan sonra geleceğimiz aydınlıktır. Türkiye daha güçlü ekonomisi ile yoluna emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Yeni Ekonomi Programı'nın bütün sanayici ve iş adamları tarafından kabul gördüğünü ve iyi şekilde karşılandığını anlatan Bakan Gül, "Bunun yanında yerli malı kullanımı hususunda iş adamlarımızla bir mutabakata vardık. Daha fazla üreterek, katma değeri yüksek ürünler üreterek, markalara yönelerek bu krizi fırsata dönüştürecek bir Türkiye ekonomisi vardır" diye konuştu.

AYDIN: ÜZERİMİZE DÜŞEN HER TÜRLÜ GÖREVİ YAPMAYA HAZIRIZ

Türkiye Bankacılar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ise Gaziantep'in ticaret yapanlar için son derece önemli bir kent olduğunu ifade ederek, "Gaziantep ihracatın ve üretimin başkenti diyebileceğimiz bir kent. Bizim bankalar için çok önemli bir kenttir. Burada iş adamlarımızla iyi yanlarımızı da konuştuk eksik yanlarımızı da. Bu konuda neler yaparız dedik. Yeni bir orta vadeli programın hemen akabinde Gaziantep'ten çok daha başarılı çalışmalar bekliyoruz. Biz bankacılar, üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Bunu bir kez daha ifade ettik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Bakan Gül'ün katılımcılarla tokalaşması

- Bakan Gül'ün konuşması

- Bankacılar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

KJ:Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 414 MB

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da polisin sabaha karşı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 250 gram bonzai ele geçirilirken biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Eve sabaha karşı operasyon düzenleyen polis çamaşırlar arasına gizlenmiş 25 ayrı şeffaf poşet içinde 1 kilo 250 gram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucunun sahibi olduğu öne sürülen S.A. ile Y.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin eve girişi

-Evdeki aramalar

-Çamaşırların arasından çıkan uyuşturucular

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Çelikhan'da yüzen adaların sayısı 80'e çıktı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan yüzen adaların sayısı, suyun debisinin düşmesiyle 30'dan 80'e çıktı.

Çelikhan Çat Barajı Petelik mevkiinde bulunan yüzen adalar olarak bilinen 3 bin yılda oluşumunu tamamlayan, bitkilerin kılcal köklerinden oluşan 3 metre ve 5 metre boyunda, 100 ile 1000 metrekare genişliğinde olan yüzen adaların sayısı 30 iken, suyun debisi düşünce 80'e çıktı. Bölge sakinleri, fotoğraf severlerin uğrak noktası haline gelen yüzen adaların turizme kazandırılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çat Barajı

- Yüzen adaların gölün üzerindeki görüntüleri

- Doğadan görüntü

- Fotoğrafçılar

- Yüzen adaların üzerinde gezenler

- Genel ve detay görüntüler

KJ: Haber:Mahir ALAN-Kamera- ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

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Motosikletliyi öldüren çocuk adliyeye sevk edilecek



Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletiyle seyir halinde olan Ali Genç'i (32), pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen M.F.K.'nin (14) Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin sürdüğü, ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Ali Genç, M.F.K. ile konuştuktan sonra 01 AAD 441 plakalı motosikletine binip hareket etti. M.F.K., bu sırada pompalı tüfekle ateş ederek Genç'i vurdu. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Ali Genç, motosikletiyle yola savruldu. Ağır yaralanan Genç kanlar içinde yerde kalırken, M.F.K. ise ara sokaklara kaçtı. Bölgede devriye gezen polis ekibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine destek ekip ve ambulans çağrıldı. Ali Genç, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı, ancak kurtarılamadı. Polis, M.F.K.'yi olayda kullandığı iddia edilen pompalı tüfekle Haydaroğlu Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan M.F.K.. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.F.K.'nin burada psikolog eşliğinde ifadesinin alınacağı, daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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TRT'nin çizgi filmlerinde trafik güvenliği anlatılacak

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yapacakları çizgi film, dizi ve programlarla öğrencilerin ve gençlerin trafik bilincinin gelişmesine katkı sağlayacaklarını belirterek, "Güzel çizgi filmlerimizden 'Rafadan Tayfa' trafik denetçisi olacak. Ve kırmızı düdüğüyle yolda yanlış yapanları denetleyecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren arasında, öğrencilerde trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

'RAFADAN TAYFA' TRAFİK DENETÇİSİ OLACAK'

Ankara'da Şehit Yavuz Başayar İlkokulu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, kamuoyunu ve çocukları trafik konusunda bilinçlendirmek adına üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade ederek, "Çocuklarımız televizyon, gençlerimiz ise mobil cihazlar başında hiç olmadığı kadar vakit geçiriyorlar. Ve geçirilen vakit her geçen gün artıyor. Biz de yapacağımız çizgi filmlerle, dizilerle, programlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin trafik bilincinin gelişmesine katkı sağlayacağız. Güzel çizgi filmlerimizden 'Rafadan Tayfa' trafik denetçisi olacak. Ve kırmızı düdüğüyle yolda yanlış yapanları denetleyecek" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ÇOCUKERKİL AİLELERLE BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, programdaki konuşmasında çocukların trafik konusundaki eğitiminin gelecekteki kazaların azaltılması için çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Ailenin kontrolünü çocuktan başlatacağız. Eskiden ataerkil aileler vardı, anaerkil aileler vardı. Şimdi çocukerkil ailelerle beraber bu işi çözeceğiz inşallah. Çocukların egemen olduğu bir aileyle. Çünkü sürücü davranışlarını değiştirmek kolay değil. Ancak her biri sürücü adayı olan çocuklarımıza şimdiden doğru alışkanlıklar vermek bizim için daha kolay bir yöntem. Bunun için Milli Eğitim Bakanımızla koordineli olarak yürüttüğümüz eğitim projelerine TRT'nin de desteğini alarak bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: BU PROTOKOLÜ, HAYAT SAHNESİNE TAŞIYACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, bu projenin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu konudaki farkındalığı hep beraber yükselteceğiz. Hep beraber bu işe örnek olacağız. Ve bu iş birliği protokolünü sadece bir protokol olmasının ötesinde hayat sahnesine taşıyacağız ve takipçisi olacağız. Bunu sadece basit bir protokol ya da proje gibi değil bunu bir hayat ödevi gibi yapacağız" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

-TRT Genel Müdürü İbrahim Eren konuşma

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşma

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşma

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-

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