DHA YURT BÜLTENİ-9

1)DÜN SÜRÜCÜ BELGESİYLE GİRDİĞİ SINAVA, BUGÜN ALINMADI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde nüfus cüzdanını kaybeden Gökhan Arıtuğ (20), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) sürücü belgesiyle girdiğini, bugünkü ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) ise aynı belgeyle alınmadığını söyledi. Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bulunan Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi'nde dün gerçekleştirilen TYT'ye sürücü belgesiyle girdiğini belirten Gökhan Arıtuğ, bugün yapılan AYT bölümüne ise alınmadığını öne sürdü. Arıtuğ, nüfus cüzdanını bir süre önce kaybettiğini söyledi.

Dün sürücü belgesiyle alındığı sınava bugün alınmadığı için bir yıllık emeğinin zayi olduğunu kaydeden Gökhan Arıtuğ, "Görevliler bana sürücü belgesiyle sınava alamayacaklarını söyledi. Dün girdiğimi söyleyince, 'Dünkü arkadaşlarımız yanlış yapmış. Sürücü belgesiyle sınava almıyoruz' dediler" dedi.

Bunun üzerine ÖSYM'nin çağrı merkezini aradığını belirten Arıtuğ, "ÖSYM'deki görevliler de bana istersem şikayetçi olabileceğimi, ancak şikayet ettiğim zaman sınavımın iptal olacağını söyledi. Ben dün sınava ehliyetimle girdim. Hatta sınavda verilen kalemler, silgiler bile duruyor" diye konuştu.

Bu arada, ÖSYM tarafından adaylara gönderilen sınava giriş belgelerinde sınavlara sadece TC Kimlik Numarası bulunan kimlik kartı veya pasaportla girilebileceği, sürücü belgesi veya diğer kurumlardan verilen belgelerle sınava girilemeyeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin sınava girmesi

- Gökhan Arıtuğ'un açıklaması

- Dün verilen kalem silgi

- Sınava giren öğrencilerin aranması

- Ailelerin beklemesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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2)UÇURUMDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, uçurumun kenarında mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, barınağa götürüldü.

Amasra Ağlayan Ağaç mevkiinde, Tavşan Adasının manzarasını izleyenler, uçurumda bulunan bir köpeğin sesini duyunca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, 10 metre aşağıda uçurumun kenarında hareketsiz halde bekleyen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiyeci halatla aşağı inerek hayvan yakalama aparatı ile köpeği yakaladı. Köpek yukarı çıkarılırken, çevrede toplananlar itfaiyecileri alkışladı. İtfaiye ekibi köpeği hayvan barınağına götürdü.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekipleri

-İple aşağıya inilmesi

-Köpeğin kurtarılması

-Vatandaşların alkışlaması

1.36 Boyut: 178 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()



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3)KANDIRA SAHİLLERİ TATİLCİLERLE DOLDU

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde sahiller tatilcilerle dolarken, Karadeniz'in serin sularına kendilerini atanlar yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Kandıra sahilleri İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin ilçelerinden gelen tatilcilerle doldu. Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları başta olmak üzere sahiller dolup taştı. Yazlık evlerine gelenler, otel, pansiyon ve kamp alanlarında konaklayanlarla birlikte günübirlik tatilcilerin gelmesiyle birlikte plajlarda havlu serecek yer kalmadı. Plajlarda yaşanan yoğunluğa rağmen tatilciler Karadeniz'in serin sularında yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Kandıra'nın birçok koyunda bulunan kayalıklarda da gençler kayaların üzerinden denize atlayarak serinlemeyi tercih etti. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan uyarı tabelalarına aldırmayan gençler, tehlikeli olmasına rağmen kayalıklardan atlamaya devam etti.

Kandıra sahillerini İzmit'e yakın olduğu için sevdiğini söyleyen Emre Aydın, "Burayı seviyoruz. İzmitliyiz, diğer tatil yerleri bizim için fazla pahalı oluyor." dedi.

İstanbul'dan gelen Akif Yusuf Yaman, "4-5 arkadaş toplanıp buraya geldik. Burası hem çok uygun hem de İstanbul'a yakın. Bizim için maddi olarak, görsel olarak her şeyiyle daha güzel olduğu için burayı tercih ediyoruz. Ege, Akdeniz hem uzak, hem pahalı." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Plaj ve kayalıklardan drone ile görüntüler

-Plaj ve kayalıklardan aktüel görüntüler

-Gençlerin kayalardan suya atlamaları

-Vatandaşlarla röpler

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA:Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli)

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4)ALMAN KURDU KÖPEKLER YETENEKLERİ İLE YARIŞTI, 'ZİBBO' BİRİNCİ OLDU

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde bu yıl ilk kez Alman kurdu cinsi köpekler arasında fiziksel özellik ve yetenek yarışması düzenlendi. 50 köpeğin katıldığı yarışmada 'Zibbo' adlı köpek birinci seçildi.

Beşikdüzü Belediyesi ile Alman Çoban Köpeği Derneği’nin organize ettiği yetenek ve fiziksel özellik yarışması Beşikdüzü futbol sahasında düzenlendi. Yarışmayı İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Seral Doğan, İlçe Spor Müdürü Köksal Kocaman, Alman Çoban Derneği Başkanı Boran Aydın ile çok sayıda vatandaş izledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen 50 Alman kurdu köpek yeteneklerini sergilendi. Yarışmada, fiziksel özellikleri, boyu, dişleri, kuyrukları, ayakları, yere basması ve yürüyüşleri ile sahiplerinin talimatlarını dinlemeleri değerlendirilen köpeklere jüri üyeleri not verdi. Yarışmada, Önder ve Osman Uzun'a ait 'Zibbo' isimli köpek birinci oldu. Emre Dilek’in 'Gölge' isimli köpeği ikinci, Yasin Kınalı'ya ait 'Asil' isimli köpek de üçüncülüğü elde etti.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, çok güzel bir yarışma gerçekleştirildiğini belirterek "Buraya gelen insanlarımız köpeklerin bakımı, eğitimi ve köpek sporlarıyla ilgili bilgi sahibi oldular.Her ailenin böyle bir köpek sahibi olmasını cani gönülden temenni ediyorum" dedi.

İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de Karadeniz'de ilk kez böyle bir yarışma düzenlendiğini belirterek "Hepimizin hayatında bir köpek olmuştur. Bu yarışmaları ben şu açıdan önemsiyorum; biz evcil hayvan özel bir köpek beslemeyi bilmiyoruz. Bu imkanı bize veren dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Alman Çoban Derneği Başkanı Boran Aydın, yarışmaya katılan köpek sahiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Köpek detayları

Yarışma detayları

Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu konuşması

Detaylar

Birinci seçilen köpek

Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON-

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5)KAFKASÖR YAYLASI'NDA BOĞA GÜREŞLERİ NEFES KESTİ

ARTVİN'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 38'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında ödüllü boğa güreşleri düzenlendi. Arenada boğaların kıyasıya güreşi sırasında kaçan rakibini kovalayan bir boğa otomobile tosladı, boynuzu kırıldı. Kafkasör Yaylasında gerçekleştirilen ödüllü boğa güreşlerine Artvin'in yanı sıra Rize ve Erzurum'dan getirilen 130 boğa katıldı. 50 ile 100 bin lira arasında fiyatları değişen boğalar, güreşler öncesi kilo ve boynuz kontrolünden geçirildi, sivri boynuzlular zımparalandı. Boğalara verilen Mario Gomes, Behlül, Dimitri, Haydut, Miroğlu, Eşkıya, Ernosto, Cerattepeli, Afrin gibi ilginç isimler dikkat çekti. Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği güreşlerin son gününde Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde 53 boğa arenada kozlarını paylaştı.

RAKİBİNİ KOVALAYAN BOĞA OTOMOBİLE ÇARPTI

Büyük orta kategorinde karşı karşıya gelen Ahmet Emrullah Sağlam’a ait Mario Gomes adlı boğa ile Köksal Koçal’a ait Bozo isimli boğanın güreşi arena dışına taştı. Arena dışına çıkan rakibini kovalayan Mario Gomez adlı boğa otomobile çarptı. Boğanın boynuzu kırıldı. Yaralanan boğaya veteriner hekimlerİ tarafından müdahale edildi.

Büyük orta kategorisinde mücadele eden Çatlı Reis isimli boğanın Sahibi Ferit Yılmaz’ın eşi Cansu Yılmaz, türbinde heyecanlı anlar yaşadı. Yerinde duramayan Cansu Yılmaz boğasının galip gelmesiyle büyük sevinç yaşadı.

ÖZENLE BESLİYORLAR

Boğa sahipleri boğalarını evlatları gibi baktıklarını ve 6 aydır bu festivale hazırlandıklarını belirtti. Güç ve kondisyonlarını sağlamak için bal, pekmez ve fındıkları elleriyle besleyerek takviye yaptıklarını ifade eden boğa sahipleri arasında kadınlar dikkat çekti. Boğa sahibi Şengül Turan elleriyle beslediği boğasına özenle baktığını anlattı. Şengül Turan’ın boğası sahibine 16 bin TL’lik büyük ödülü kazandırdı.

VALİ: GELİN BU GÜZELLİĞE ŞAHİT OLUN

Artvin Valisi Ömer Doğanay bu festivalin yapılmasında büyük bir emek sarf ettiklerini söyledi. Vali Ömer Doğanay, ‘Artvin'imizin tanıtımı açısından son derece önemli bir festival. İlimizin marka değerini artırmak hem yerli hem de yabancı turistlerin Artvin’i gelmeleri adına gerekli adımları atıyoruz. Asırlık gelenekleri mutlaka yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı cennet diyarı Artvin’e davet ediyorum. Gelin bu güzelliğe şahit olunö diye konuştu. Festival kapsamında genç sanatçı Yusuf Güney de binlerce Artvinli vatandaşa sevilen şarkılarının yer aldığı bir konser verdi.

Görüntü Dökümü

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Boğa kortej yürüyüşü

Boğa güreşi detayları

Vatandaşlardan detay

Güreşlerden detay

Boğa sahipleri ile röp.

Vali Ömer Doğanay ile röp.

Kaçan boğalar

Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-

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