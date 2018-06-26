DHA YURT BÜLTENİ - 8

1 - Bitlis'te kaybolan Veysi Çoban'ın secedi 24 saat sonra bulundu

BİTLİS'in Hizan ilçesinde aynı yaştaki kuzeni Diyar Çoban ile birlikte yüzmek için girdiği derede kaybolan Veysi Çoban'ın, yaklaşık 24 saat sonra cesedi bulundu.

Olay, dün öğlen saatlerinde Hizan ilçesi yakınından geçen Cehennem Deresi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Diyar Çoban, aynı yaştaki kuzeni Veysi Çoban'la birlikte yüzmek üzere dereye gitti. Lise öğrencisi iki kuzen derede yüzerken, bir süre sonra akıntıyla kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye gelen yakınları ve köylüler yaptıkları aramalardan sonuç alamadı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. 2 saat süren arama çalışması sonucunda Diyar Çoban'ın cansız bedenine ulaşılırken, Veysi Çoban'nın arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Veysi Çoban'ın cesedi yaklaşık 24 saat sonra bulundu. Dereye girdiği yerden 150 metre mesafede ağaç dallarına takılı olarak bulunan Çoban'ın cesedi, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Bölgenin dağlık ve kayalık olması nedeniyle yapılan ilkel sedyeye konulan Çoban'ın cesedi, köylülerin ve ekiplerin omuzlarında 2 kilometre uzaklıktaki Tutumlu Köyü'ne kadar taşındı. Veysi Çoban'ın cenazesi, burada ambulansa alınarak otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Cenazenin köylüler tarafından taşınması

(BOYUT: 56 MB)-(SÜRE: 30 SNY)

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

======================

2 - AK Partili Manisa İl Başkanı Mersinli'den "Defolup gitsinler" çıkışı

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran'daki seçimlerde çıkardığı 5 milletvekili ile açıklama yapıp, "'Seçimden önce 'AK Parti 3 çıkarır, 4 çıkarır' diyenler, bugün yanıldılar. O kişiler, şapkaları önlerine koysunlar. Lütfen motivasyonumuzu düşürmesinler. Eğer AK Parti kimliğini taşıyorlarsa ya gitsenler sadece sandıkta AK Parti'ye oy versinler ya da defolup gitsinler. Bizim bu insanlara ihtiyacımız yok" dedi. AK Parti'den tekrar Manisa Milletvekili Murat Baybatur da siyasetin omurga ve duruş işi olduğunu belirterek, CHP'yi eleştirdi.

Manisa'da 24 Haziran'daki seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 48.61'ini alırken, genel seçimde ise AK Parti'ye Manisalılar'dan yüzde 40.15'lik destek geldi. Resmi olmayan bu sonuçla AK Parti Manisa'da 5 milletvekili çıkardı. Seçimin ardından AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, meclise gönderecekleri milletvekilleri Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan ile parti binasında basın açıklaması yaptı. 24 Haziran seçimlerinde Manisa'da başarı yakaladıklarını belirten Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Teşkilatın içinden çıkan kişiler milletvekili oldu. Bizler, seçim süreci boyunca sahadaydık ve başarılı çalışmalar yaptık. Seçimden önce birçok şey söylendi, ama tüm planlar boşa çıktı. Sevincimizi çok güzel yaşadık. Eksiğimiz tabii ki var. Her sandıkta değerlendirme yapacağız. Nerede oyumuz artmış, nerede oyumuz azalmış, bunların hepsini çıkaracağız. Çalışmalara şimdiden başladık. Eksiğimizi, hatamızı da göreceğiz. Özeleştirimizi de kendi içimizde yapacağız. Düzeltmemiz gereken yerleri düzelteceğiz. Biz en az 5 milletvekili çıkaracağımıza inandık. 6'ncı milletvekilini de çıkarabilirdik. AK Parti milletin partisidir. Biz dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Fakat parti içinden veya dışından herhangi bir şekilde cümle kurup, bizim motivasyonumuzu düşürmeye çalışan insanlara da bundan sonra izin vermeyeceğiz. Daha derli toplu ve disiplinli olacağız" dedi.

'SOSYAL MEDYA FENOMENLERİYLE BU PARTİNİN YIPRANMASINA İZİN VERMEYİZ'

"Seçimden önce 'AK Parti 3 çıkarır, 4 çıkarır' diyenler, bugün yanıldılar" diyen Mersinli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kişiler, şapkaları önlerine koysunlar. Lütfen motivasyonumuzu düşürmesinler. Eğer AK Parti kimliğini taşıyorlarsa ya gitsenler sadece sandıkta AK Parti'ye oy versinler ya da defolup gitsinler. Bizim bu insanlara ihtiyacımız yok. Evet, ben bu iddiadayım. Önümüzde yerel seçimler var. O nedenle partimizin disiplin kurallarına uymayan, kendi iç dünyasında belirli şeyleri kabullenmeyen arkadaşlarımızın, genel başkanımıza ve kendisine saygısından dolayı bunu böyle yapması lazım. Çünkü başka türlüsü işi bereketsizlendiriyor. Sosyal medya fenomenleriyle bu partinin yıpranmasına izin vermeyiz."

Manisa'da AK Parti'den birinci sıradan milletvekili seçilen Murat Baybatur da 24 Haziran seçimleri sonuçlarının hem içeriye hem de dışarıya önemli mesajlar verdiğini söyledi. Baybatur, "Avrupa'daki ve Amerika'daki seçimlere dikkate aldığınız zaman neredeyse yüzde 50'lileri bile zor bulan katılım oranı olduğunu görürüz. Türkiye'deki seçimlere çok büyük katılım olmuştur. Halkımız, sandığa sahip çıkmıştır ve görüşünü belirtmiştir. Bu çok önemli bir durumdur. 'Türkiye'de demokrasi, sandık güvenliği, hukuk yok' diyenlere en güzel cevap sandıkta veriliyor. Katılım oranı, hem içeriye hem dışarıya önemli mesajlar verdi. 24 Haziran seçimleri meşru, şeffaf, temiz bir seçimdir" diye konuştu.

'SİYASET OMURGA VE DURUŞ İŞİDİR'

CHP'yi eleştiren Baybatur, karşılarında güçlü muhalefet istediklerini vurgulayarak şöyle dedi:

"Bütün partilere teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı hariç, karşımızda Millet İttifakı'nda olan diğer partilere de teşekkür ediyoruz. Onlar da kendi programlarını ve kendi düşüncelerini anlattılar. Demokratik bir olgunluk içerisinde bu seçimler tamamlanmış oldu. Siyasi partiler ve seçimler demokrasimizin vazgeçilmezidir. Biz, her zaman kaliteli yarıştan ve güçlü bir muhalefetten yanayız. Bunu herkes söylemez. Biz muhalefetin de güçlü olmasını ve kaliteli bir yarışın olmasını istiyoruz. Aksi takdirde bir bakkal veya manav varsa, eğer rakibi yoksa hizmet ettiği insanlara kaliteli sunumda bulunmaz. Biz muhalefet güçlü olsun ki başta ana muhalefet projeleriyle insanlarımızın gönüllerine aklına dokunsun ki biz daha iyisini yapalım istiyoruz. Herkesin kendi partisine, değerlerine sahip çıkması taraftarıyız. CHP kendisi bir duruş sergileyip daha farklı çalışmalar yapabilirdi. Ama ne yazık ki bir İYİ Parti'dir, bir HDP'dir, şudur budur derken Muharrem İnce'nin aldığı oyla partinin kendi aldığı oy ortadadır. Bu da insanlara şöyle bir mesaj veriyor; Siyaset bir omurga ve duruş işidir. Eğer kendi partinizin adayı varsa kendi partinizin adayına kendi partinize sahip çıkmanız lazım. Türkiye'de Menderes döneminden beri masa üzerinde, defter üzerinde kağıt ve kalemle siyasi mühendislik projeleri yapılmıştır. Ama bugüne kadar siyasi mühendislik projeleri tutmamıştır. Muhalefetin iyi anlaması lazım. Onlara akıl verenlerin de iyi anlaması lazım. Türkiye'de tutmadığı gibi Manisa'da da hiç tutmamıştır. Tutmayacaktır. İçerden veya dışarıdan siyasi mühendislik yapanlara tavsiyemiz, masa başında, klimalı ortamlarda ya da deniz kenarlarında bu projeler üzerinde çalışmamaları, milletin içine karışmaları. Zaten milletimizi dinledikten sonra doğruyu bulacaklardır."



'EN İYİ ŞEKİLDE HALKIMIZIN TEMSİLCİSİ OLACAĞIZ'

AK Parti'den 4'üncü sıra adayı olan ve seçilen, parti kurulduğu günden bu yana Manisa'daki tek kadın milletvekili olan Semra Kaplan Kıvırcık ise 24 Haziran'daki seçimlerden zafer ile çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Seçim boyunda 10 aday, hiçbir sıralama durumuna bakmaksızın enerjilerinin, güçlerinin ve davaya koyacakları hizmetin son damlasına kadar sahaydı. Bu süreç boyunca gençlerimizin enerjisi, kadınlarımızın coşkusu ve büyüklerimizin tecrübesiyle tüm Manisalılar'ın gönlüne taht kurduk. Bunun karşılığını sandıkta aldık. Bizler yükselen sorumluluk bilinci ile güvenin gururu ile Manisa'ya en iyi hizmetleri yapmak, en iyi şekilde çalışmak için halkımızın temsilcisi olacağız. Bu güne kadar yürüdüğümüz gibi bundan sonrada birlikte yürüyeceğiz" dedi.

AK Parti Manisa'dan ikinci sıra milletvekili seçilen Uğur Aydemir, üçüncü sıradan seçilen İsmail Bilen ve beşinci sıradan seçilen Mehmet Ali Özkan ise yaptıkları konuşmalarda kendilerine güvenerek milletvekili seçen Manisa halkını TBMM'den en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Manisa'daki yeni 5 milletvekili, partilerinin karşısında birlik ve beraberlik pozu verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-AK Parti Manisa milletvekillerinin partilileriyle bir araya geldiği toplantıdan görüntü

-AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'inn konuşması

-Milletvekili seçilen Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık'ın konuşmaları

-AK Parti'den Manisa milletvekili seçilen 5 kişinin birlikte görüntüsü

(KJ Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

=============

3 - İcra Müdür Yardımcısı makamında intihar etti

ADIYAMAN İcra Müdür Yardımcısı Zafer Yılmaz (41), makam odasında göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Adıyaman Adliyesi'ndeki İcra Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Zafer Yılmaz, öğle arası odasında bulunduğu sırada göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. Tabanca sesini duyan adliye çalışanları, odasına grdikleri Yılmaz'ı kanlar içinde gördü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Polis, Yılmaz'ın intihar nedenini araştırıyor. Ankara nüfusuna kayıtlı Yılmaz'ın 4 yıldır Adıyaman'da görev yaptığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Adıyaman Adliyesi

- Polislerin ve vatandaşların adliyeye girişi

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların acil servise girişi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

60 MB

==========

4 - TFF ve TÜFAD'ın zorunlu antrenör eğitimi Denizli'de yapıldı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından gerçekleştirilen Zorunlu Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri, Denizli'de yapıldı.

Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonunda düzenlenen eğitim seminerine, Denizli ve çevre illerden futbolcu antrenörleri katıldı. Türk antrenörlerinin gelişim ve bilgilerinin güncellenmesi için 2 yılda bir yapılan programa; TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülü, TFF Esenlik Çocuk Koruma Birimi Sorumlusu Gülhan Gündüz ve TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Doç. Dr. Yusuf Köklü de katıldı. TFF tarafından görevlendirilen antrenör eğitimcileri, seminere katılan antrenörlere yazılı ve görsel sunumlarla eğitimler verdi. Seminere katılmayanlara 2020 yılındaki gelişim seminerine kadar TFF tarafından amatör ve profesyonel seviyede çalışma izni verilmeyeceği bildirildi. TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülü, küçük alan oyunlarının futboldaki yerini anlattı. Gülhan Gündüz çocuk koruma programı hakkında bilgilendirdi. Doç. Dr. Yusuf Köklü ise, futbol antrenmanı periyotlama konularında eğitim verdi.

TÜFAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, seminere katılımın yüksek düzeyde olduğunu belirterek, "Bu zorunlu eğitimler, 56 şubemizde yapılıyor. Son 6 şube daha eğitim yapacak. Antrenörlerimizin yeni bilgilerle güncellenmesi amacıyla bu tür eğitimler veriliyor. TFF eğitimcilerimiz, antrenör arkadaşlarımıza eğitimlerini veriyor. Buradaki eğitimler bilgi güncellemesi adına önemli. Burada amaç Türk antrenörleri ve futbolunun başarı yüzdesinin daha yukarılara çıkarılmasıdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Salondaki antrenörlerden görüntü

- Gülhan Gündüz'ün verdiği eğitimden görüntü

- TÜFAD Denizli Şube Başkanı Bülent Fil'in konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

