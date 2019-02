DHA YURT BÜLTENİ -8

Bornova'nın kırsal mahallesinde heyelan oldu, 12 ev boşaltıldı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, aşırı yağışlardan sonra 4 gündür devam eden yer hareketliliğinin ardından meydana gelen toprak kayması sonrasında, yıkılma tehlikesi bulunan 12 ev Kaymakamlık kararıyla boşaltıldı. 27 evin daha boşaltılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Mahalle sakinleri ise, evlerin hemen üzerindeki 60 dönümlük arazinin hobi bahçesi olarak yeniden düzenlendiğini, bu sırada ağaçların ve bitki örtüsünün kesildiğini, heyelanın da bundan dolayı meydana geldiğini ileri sürdü.

Bornova ilçesinin dağlık bölgesinde yeralan Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta 4 gündür toprak yüzeyinde hareketlilik yaşandı, kaymalar oldu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine inceleme yapan Bornova Kaymakamlığı, 12 evin boşaltılmasına karar verdi. Vatandaşların başka evlere taşınmaları durumunda da kira yardımında bulunacağı açıklandı. Evlerini boşaltmak için çalışmalara başlayan vatandaşlar, gece yarısı toprak hareketliliğinin heyelana dönüşmesi üzerine büyük korku yaşadı. Heyelan sonrasında bazı evlerin duvarlarında çatlak oluştu. Ayrıca toprakta da yine büyük çatlaklar meydana geldi. Korkuya kapılan vatandaşlar, sabah saatlerinde evlerindeki eşyaların bazılarını dışarıya çıkarıp, güvenli alanlara çekildi.

AFAD ÖNLEM ALDI

Heyelanın bildirilmesi üzerine bir süredir bölgede araştırma yapan, önlemler alan AFAD ekipleri, bu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı, kimsenin girmesine izin verilmedi. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Kaymakamlığın ve uzmanların incelemesinden sonra, bu 12 evin yanı sıra 27 ev için daha boşaltma kararının verilebileceği ifade edildi.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Heyelan sonrasında korku yaşayan vatandaşlar, evlerin hemen yukarısındaki arazi üzerinde hobi alanları oluşturmak üzere çalışma yapan firmayı suçladı. Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, "Yağmurlardan sonra 4 gündür toprakta kayma vardı. Yetkililer yardımda bulunacaklarını söyleyip bizlerden evleri boşaltmamızı istedi. Biz de bunu yaptığımız sırada daha büyük toprak kayması oldu. Ancak bu olayın, evlerin üzerindeki alandaki çalışmadan kaynaklandığına inanıyoruz. Bu bölgede 60 dönümlük arazi hobi bahçesi olarak yeniden düzenlenmeye başlandı. Bu sırada tarım arazisi üzerindeki ağaçlar ve bitki örtüsü kesildi, tıraşlandı. Hatta arazi yüzeyinden de toprak alındı. Heyelanın da bundan dolayı meydana geldiğini düşünüyoruz. Ancak uzmanlar da inceleme yapıyor" dedi.

Bu arada gerek köylüler gerekse de jandarma ekipleri, arazi üzerinde düzenleme yapan firmayı bilmediklerini, araştırdıklarını ifade etti.

Evleri her gün yıkılmaya biraz daha yaklaşıyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Özkaraaslan Ailesi'ne ait ev, son 3 yıldır yaklaşık 250 metre aşağısındaki dere yatağına doğru kayıyor. Aile, yetkililerin kendilerine yardım etmesini, evlerinin kamulaştırılmasını istiyor.

Başiskele Döngel Mahallesi Onurhan Sokak'ta bulunan Özkaraaslan Ailesi'ne ait 2 katlı ev, 2016 yılından bu yana binanın yaklaşık 250 metre aşağısında kalan dere yatağına doğru kayıyor. Toprak kaymasından sadece ailenin evi değil, yanındaki binalar da etkilendi, yapılarda çatlaklar oluştu. Çocuklarını evlendirdikten sonra yalnız yaşayan Zeynep ve Ali Özkaraaslan çifti, yetkililerin kendilerini 3 yıldır oyaladıklarını iddia etti. Son 3- 4 ay içerisinde toprak kaymasının hızlandığını belirten Ali Özkaraaslan'ın kızı Tuğba Hazal Kaya da binadaki kaymanın her geçen gün hızlanarak devam ettiğini ve çatlaklar oluştuğunu belirtti.

Toprak kaymasıyla ilgili yetkililere defalarca başvuru yaptıklarını anlatan Kaya, "2016 yılından bu yana bizim burada hafif şekilde dereye doğru akmamız mevcuttu. Biz sürekli olarak AFAD'a şikayet dilekçeleri verdik. Sürekli olarak AFAD'a gittik, CİMER'e yazdık, belediyeye gittik. Ama yaklaşık 3- 4 ay öncesine kadar hiç kimse burayla alakalı bir çalışma yapmadı. Sürekli bizi ertelediler. Alt yazışmalar yaptılar, üst yazışmalar gönderdiler. Bize sürekli, 'Siz bekleyin. Biz burayı çözeceğiz. Biz burayı satın alacağız' gibi bir çok söylemde bulundular. Ama süreç gitgide daha da ilerliyor. Burası her geçen gün çok daha hızlı kayıyor. Aşağı doğru biz normal şekilde inebiliyorduk, şimdi inemiyoruz. Buraya ekstra merdivenler yaptık. Gider borularımız çatladı. Kendimiz bir şekilde aşağıya giderler ekleyerek hareket ettik. Ama şu an burayla kimse ilgilenmiyor. Kimse bir şey yapmıyor. Biz kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Can güvenliklerinin bulanmadığını belirten Tuğba Hazal Kaya, "Şu an bu yaşadığımız yerde hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Burada normalde etüt çalışması yapılması gerekiyordu. Belediyeden arkadaşlar gelerek etüt çalışmasını yaptılar. Bu çalışmanın sonucunda burada çok hızlı bir kayma olduğu belirlendi. Aşırı bir kayma var ve her geçen gün adım adım kaymaya devam ediyor. Evlerin altı oyuldu. Sadece bizim ev değil, yan binalarda da aynı sorun var. Bahçedeki kameriyeye ben 3 adım sonra geçebiliyordum. Ama şu an önümde bayağı bir yol var. Şu an ona hiçbir şekilde ulaşamıyoruz" diye konuştu.

Yetkililerin kendilerini sürekli oyaladığını ileri süren Ali Özkaraaslan ise "Buraya 2016 yılında kışın büyük bir kar yağdı. Kar 1 ay kadar durdu. O arada toprak kaymaya başladı. Buradan başlayarak yavaş yavaş devam etti. Tabii bu son 4 aya kadar tam inandırıcı olmadı. Yer altı testleri yaptılar. Bu son 1 ayda yağmurların çok yağmasından dolayı toprak öyle bir kaydı ki, firmanın cihazları bile toprağın altında kaldı. Şu anda ben evimde nasıl kaldığımı belediyede daire başkanına kızarak söyledim. Benim damatlarım şu anda torunlarımı getirip bu eve bırakmıyor. Hatta ikinci damadım bana, 'Annemi alıp götüreceğim' dedi. Onun bir büyüğü de beni buradan götürmek istedi" dedi.

Sorunlarının çözümü için adım atılmamasından dolayı üzüntülü olduklarını dile getiren Özkaraaslan, "Biz bu şekilde mağdur durumdayken, belediyelerin böyle yapması beni aşırı derecede üzüyor. 'Satın alacağız, kamulaştıracağız' diyerek bizi 4 sene oyaladılar. Evraklar geldi, her şey tamam. Şimdi bunu satın mı alacaksın, kamulaştıracak mısın, ne yapacaksın? Belediyemizin o anda nakit parası olmayabilir. Biz de insan evladıyız. Biz dedik ki, 'Tamam olmayabilir. Biz bu beldenin insanıyız. Burada doğup, büyüdük belediyenin muhtelif yerlerde arsaları vardır. Bize öyle bir yer verin bunun karşılığında. Siz de mağdur olmayın biz de mağdur olmayalım" diye konuştu.

Filtre fabrikasında yangın; 12 işçi dumandan etkilendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir filtre fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Akçay mevkiinde hizmet veren bir filtre fabrikasının deposunda sabah saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede fabrikayı etkisi altına alan yangına Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında dumandan etkilenen 12 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Litvanya Eskişehir Fahri Konsolosu intihar etti

Litvanya'nın Eskişehir Fahri Konsolosu Zafer Türker (45), bir dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptığı şirkete ait fabrikada, başına dayadığı tabancayla yaşamına son verdi.

Olay, Hisar Mahallesi 1047'nci Cadde'de bulunan ve yaklaşık 2 yıl önce hisselerinin büyük kısmı Hindistan'daki bir şirkete devredilen tarım makineleri fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikaya gelen şirketin eski yönetim kurulu başkanı Zafer Türker, iş yeri girişinde bulunan güvenlik binasına girdi. Türker, içerideki özel güvenlik görevlisinin tabancasını alarak başına bir el ateş etti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Zafer Türker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Türker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı istedi, Bursa’da tanzim çadırları hizmete başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü Bursa mitinginde kentte tanzim satış noktası kurulacağını açıklamanasının ardından bugün Büyükşehir Belediyesi, 3 ayrı noktada tanzim çadırı kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü Bursa mitinginde, “Pazardaki fiyatlar için gerekirse ayar çekeceğiz. Belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satış yapacağız. Bursa'da da 3 ayrı noktada tanzim satış merkezi açılacak" açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 ayrı noktada tanzim çadırı kuruldu. Arabayatağı, Emek ve Dikkaldırım mahallelerine kurulan, patates, soğan, biber, patlıcan, domates gibi sebzelerin satıldığı tanzim çadırınlarına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tanzim çadırlarında patlıcan 4,50, biber 6, domates 3, soğan 2 ve patates 2 liradan satışa sunuldu. Enflasyonla topyekün mücadele programı kapsamında hayata geçirilen uygulamadan vatandaşların memnun olduğu gözlendi.

Vatandaşlar tanzim satış noktalarındaki sebze fiyatlarının pazar fiyatlarının çok altında olduğunu söyledi. Alışveriş için gelen Mustafa Durmuş, "Devamını bekliyoruz. Biraz daha büyütülürse, daha da iyi olacak. Pazarın yarısı fiyatında çoğu şeyler. 30- 40 liraya aldığımız mazlemeleri pazarda 70 liraya alıyoruzö dedi.

Fecriye Acar ise, "Böyle bir imkan sağlandığı için teşekkür ederiz. Aldıklarım için 36 lira ödedim. Pazardan alsam belki 70 lira ödeyecektim. Pazarda her şey pahalıö ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te STK'lar Yemen için bir araya geldi

Gaziantep'te ki STK'lar İHH İnsani Yardım Vakfı'nın düzenlediği 'Yemen Yararına Kahvaltı Programı'nda bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, STK temsilcileri ve üyeleri katıldı. Kuran tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Müslüman devletler arasında en zengin ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. İslam coğrafyasındaki yer altı zenginliklerinin batılı devletler tarafından kullanıldığını ifade eden Yıldırım şunları dedi:

"Bugün Yemen ile ilgili bir araya geldik fakat dünyadaki meseleler parça parça ele alınmaması gereken meselelerdir. Yemen'in başına neden bu sıkıntılar geldi öncelikle bunları anlamak zorundayız. Şu anda dünya nüfusunun yüzde 24'ü Müslümanlarca oluşturulmakta ve coğrafyanın da yüzde 28'i Müslüman toprakları olarak biliniyor. Ama yeraltı kaynakları ve zenginliklerinin yüzde 60'ı bizim topraklarda. Fakat biz bu yüzde 60'ın ne kadarını üretime çevirip kullanabiliyoruz derseniz, yüzde 2'ni üretime çevirebiliyoruz ancak. Dünyanın en fakir ülkeleri Müslüman ülkeleri. Mesela şaşıracaksınız belki ama dünyanın en zengin Müslüman ülkesi diye soracak olsam. Bilen var mı içinizde? Dünyanın en zengin Müslüman ülkesi Türkiye. Bu Müslüman ülkelerin doğal olarak durumunu ortaya koyuyor. Ticaret hacmimiz 18 trilyon İslam ülkeleri olarak, 15 trilyonda dolar olarak sıcak para döndürüyoruz. Eğer biz ayağa kalkıp yüzde yer altı kaynakları ve zenginliklerinin yüzde 60'ını becerebilir, başarabilirsek yeryüzündeki bütün zulümleri durduracak bir refah düzeyine ulaşabiliriz."

Fatma Şahin ise Müslümanların özüne dönmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Özümüze dönmemiz gerekiyor. Özümüzde, sevgili peygamberimizin hayatı ve Kuranı Kerim'in bize verdiği mesajı ne kadar uyguladığımızı herkesin kendi kalbine sorması gerektiğine inanıyorum. Biz hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin medeniyetinden geliyoruz. Sevgili peygamberimizin Veda Hutbesi bizim için en büyük talimat ve emirdir. Veda Hutbesi'nde ki her bir cümle bizim yolumuzu aydınlatmakta ve bunun gereğini yapmamız gerekmektedir. Bu anlamda baktığımız zaman İslam dini, barış dinidir. İslam dini, barış dininin temel anlamını bugün gerçekten yaşamış olsak, değerli başkanım bırakın birbirlerini öldürmeyi gönüllerimizi öldürüyoruz. Birbirimizi gerçekten sevmiyoruz. Ben bu salona girdiğim zaman gözlerden anlıyorum. Şu salondaki herkes şu sizin dediklerinizin gerçeğini yapmış olsa toplu attıkça yürekler, onu top dindiremez. Yüreklerimiz toplu atmıyor hocam. Çok ciddi sorunlarımız var. Genel ahlak sorunlarımız var. Koca Endülüs'ü bitiren şeyi bugün biz yaşıyoruz. Koca Endülüs'ü bitiren şeyi Mehmet Görmez Hoca 4 başlıkta söyledi. 'Fiziki ilim ile manevi ilimi birleştiremedik' dedi. 'Birleştiremediği için bunları yaşadı' dedi. İşte bugün biz fiziki ilim ile manevi ilimi birleştirmeyi başarabildiğimiz zaman koca bir medeniyetin taşıyıcılarıyız. Biz herhangi bir ülke değiliz. Biz her şeyin matematik ve fizik olmadığını, rahmeti, merhameti önce kendi yüreklerimize koymamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden koca Endülüs'ü bitiren şeyi işi ehline vermek üzere çok sağlam durmak gerektiğini söylüyor"

Konuşmaların ardından çorba ve arpa ekmeği ile kahvaltı yapıldı.

Laodikya'daki antik tiyatroda, restorasyonun ardından etkinlikler yapılacak

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2200 yıllık Batı Tiyatrosu'nun oturma basamakları tamamen açığa çıkartıldı. Tarihi tiyatronun, restorasyon çalışmalarına uygun hale getirildiği de belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 bin kişilik antik tiyatroyu ayağa kaldırıp, çeşitli etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle Laodikya Antik Kenti'deki 2200 yıllık Batı Tiyatrosu'nun işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdi. Kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında Batı Tiyatrosu'nun oturma basamakları tamamen açığa çıkartıldı. Tarihi tiyatronun, restorasyon çalışmalarına uygun hale geldiği ifade edildi.

DENİZLİ'DE TURİZM 12 AY YAŞAYACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Ladoikya Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkmaya devam ettiğini belirterek, 19 antik kenti içinde barındıran Denizli'nin tarihi zenginlikleri ile dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu'nu ayağa kaldırarak, burada çeşitli etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini kaydeden Zolan, "Denizli'de turizm sektörünün 12 ay yaşaması için bugüne kadar milyonlarca liralık yatırım yaptık. Laodikya Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında önemli bir mesafe kat edildi. Antik kentin içerisinde bulunan Batı Tiyatrosu'nu ayağa kaldırmak ve burada etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Tarihi ve doğal zenginlikleri şehrimizin turizmde daha da ileri noktalara ulaşmasını çok önemsiyoruz. Denizli'yi daha da ileri noktalara götürmek adına şehrimizin güzelliklerini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul'da, 'Göbeklitepe' sergisi

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, 12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı için ilan edilen Göbeklitepe’nin tanıtımı için İstanbul’da fotoğraf sergisi açtı.

'Haliliye Belediyesi, 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bölgenin tanıtımını yaparak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini Şanlıurfa'ya çekmek için çalışma başlattı. Belediye tarafından, Göbeklitepe'nin tanıtımının yapılarak bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla İstanbul Yeni Kapı Metro İstasyonu sergi alanında 'Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi' açıldı.

Serginin açılışına, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İstanbul Şanlıurfa Dayanışma Derneği Başkanı Müslüm Kayacan, STK temsilcileri ile Şanlıurfalılar katıldı. Açılışta konuşan Fevzi Demirkol, Göbeklitepe’nin tanıtımı ile ilgili yaptıkları çalışmalarla turistlerin ilgisini Şanlıurfa’ya çekmek istediklerini söyledi. Göbeklitepe’nin hem UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı olarak ilan edilmesinin turizm ağırlıklı çalışmalarının doğru olduğunun göstergesi olduğunu anlatan Demirkol, şunları söyledi:

"Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi'ni, Şanlıurfa’nın dışında İstanbul’da yoğun bir sirkülasyonun olduğu Yeni Kapı Metro İstasyonu'nda açtık. Dünyanın tüm ülkelerine mensup insanların geçtiği bu alanda Göbeklitepe’yi tanıtıyoruz. Bilindiği gibi Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski tarihi eseri. Göbeklitepe’nin tanıtımı ile ilgili 2014 yılından bugüne ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yaptık. İstikametimiz doğruydu, 2018 yılında Göbeklitepe, UNESCO tarafından Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer aldı ve Cumhurbaşkanımız Recip Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı olarak ilan edildi. Bu sayede Şanlıurfa’mıza ilgili daha da arttı."

Başkan Demirkol’un konuşmasının ardından davetliler, fotoğraf sergisini gezdi.

