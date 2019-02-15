DHA YURT BÜLTENİ -8

Çorum'da sanayi sitesinde istinat duvarı çöktü

ÇÖKME ANI KAMERADA



Çorum'da küçük sanayi sitesini çevreleyen istinat duvarı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı duvarın çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi, Ankara yolu 3'üncü Cadde üzerindeki küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Çorum Belediyesi tarafından bir süre önce yapımı tamamlanan 250 işyerinin bulunduğu sanayi sitesini çevreleyen istinat duvarı, büyük bir gürültüyle yanındaki araç kantarının üzerine çöktü. Olay sırasında kantarda kimsenin bulunmaması, olası facianın önüne geçti. Çökme anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önce duvarda çatlaklar oluştuğu, ardından da aniden çöktüğü görüldü. Çökme sırasında sanayi sitesi çevresindeki asfalt yol yüzeyinde de çatlaklar oluştuğu gözlendi.

Görüntü Dökümü

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-Çökme anının görüntüleri

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Baraj gölünde erkek cesedi bulundu

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Baraj gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'nde bulunan kişiler, sudaki cesedi fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen su altı polisleri erkek cesedini kıyıya çıkardı. Ekipler, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Su altı polisinin ceseti kıyıya çıkarması

- Ceset torbasına koymaları

- Polislerin cesedi taşıması

SÜRE:02'00" BOYUT: 223 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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Turgutlu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kırsal mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Ortaya, kartpostallık manzaralar çıktı.

Turgutlu'da yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, saat 11.00'e kadar özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, alınan tedbirler sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Kar yağışını fırsat bilen mahalleli, kartpostallık manzaraları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Vatandaşlar, beyaz örtünün keyfini yaşadı.

Vatandaşlar ve araç sürücüleri, yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kar yağışının ardından görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Kahramanmaraş'ta 19 FETÖ şüphelisi adliyede

Kahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda; 17'si ihraç edilen, 1'i aktif görevde olan 18 komiser yardımcısı ile 1 polis gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi FETÖ/PDY üyelerinin sorulara erişerek, örgüt mensuplarına verdiğinin tespit edilmesiyle Kahramanmaraş merkezli 12 ilde operasyon düzenledi. Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, Manisa, Niğde, İzmir ve Aydın'da gerçekleştirilen operasyonlarda; 17'si ihraç edilen, 1'i aktif görevde olan 18 komiser yardımcısı ile 1 polis gözaltına alındı. Şüpheliler, Kahramanmaraş'a getirilirken, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyette sorguları tamamlanan 19 kişi, sabah saatlerinde, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hastaneye götürülürken, çevrede bulunanlardan biri, "Utanmazlar, Allah'tan korkmazlar" diye bağırdı.

Görüntü Dökümü

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- Polis minibüsünün gelişi

- Şüphelilerin indirilmesi

- Hastaneye alınmaları

- Vatandaşın tepki göstermesi

- Hastaneden çıkarılmaları

- Minibüse bindirilmeleri

- Vatandaşın tepki göstermesi

- Minibüsün gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 361 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Eskişehir'de, Porsuk Çayı'nda temizlik yapan belediye görevlilerince üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

Yeni Mahalle Suboyu Sokak'tan geçen Porsuk Çayı'nda, sabah saatlerinde, tekneyle temizlik yapan belediye çalışanları, suda erkek cesedi olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli dalgıçlar, suya girerek, cansız bedeni çıkardı. Üzerinden cep telefonu ve boş cüzdan çıkan kişi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin, 17 Ocak'ta aynı bölgede Porsuk Çayı'na düştüğü iddia edilen ve birkaç gün yürütülen arama çalışmalarında bulunamayan kişiye ait olduğu değerlendiriliyor.

Görüntü Dökümü

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-Dalgıçlar cesedi çıkarırken,

-Polis ekipleri inceleme yaparken,

-Cesedin götürülmesi,

-olay yerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Boyut: 164,40

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()

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Taşocağında devrilen kamyonun Suriyeli sürücüsü ağır yaralandı

Malatya'da taş ocağında toprak almak isterken devrilen kamyonun sürücüsü Omar Khail (36), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Omar Khail'in idaresindeki kamyon, toprak yüklemek için taş ocağındaki toprak yığının üzerine çıktı. Bu esnada kamyon kayarak devrildi. Takla atarak durabilen kamyonda sıkışan sürücü Khail, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Khail'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Ekiplerin çalışması

- Yaralı sürücüyü çıkarma çalışması

- Yaralının çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 437 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Aydın'da PKK/KCK operasyonuna 10 gözaltı

Aydın'ın 4 ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Efeler, Kuşadası, Nazilli ve Söke ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda S.Ö., R.E., M.Y., R.A., N.İ., A.İ., D.A., M.Ö., S.T. ve M.A. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, ()-

