DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BAKAN TURHAN: 3'ÜNCÜ HAVALİMANI İLE İLGİLİ SAFSATA HABERLERE İTİBAR EDİLMESİN

ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul'da hizmete açılan 3'üncü havalimanıyla ilgili iddialara yanıt vererek "'Bu hizmetlerin bedeli millete ödettirilecek, o olacak bu olacak' gibi bazı safsata haberler gündeme gelebilir, bunlara itibar edilmesin. Bu havalimanı bir özel yatırımcı şirket tarafından yapılmış, işletmeye açılmış ve her yıl devlete de yıllık 822 milyon Euro kira ödemesi yapılacak olan bir yap-işlet-devret projesidir" dedi. Sabah saatlerinde Rize'ye gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kentte bakanlığınca yürütülen projeleri inceledi, ziyaretlerde bulundu. Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanının yapılacağı Pazar ilçesi Yeşilköy'de incelemelerde bulunup, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Turhan, ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI İÇİN TARİH VERDİ

Havaalanını 2020 yılının sonunda hizmete açmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Turhan, "Bugün Rize-Artvin illerimize hizmet edecek olan havalimanı inşaatının şantiyesinde incelemelerde bulunduk, projede yetkili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Denize inşa edilen 2'inci havaalanımız bildiğiniz gibi. Bu havaalanının maliyeti yaklaşık 2 milyar Türk Lirası. Havaalanını inşallah 2020 yılının sonunda hizmete açmak için ekiplerimiz tüm gayreti ile çalışıyor. Sözleşmeye göre bitim süresi 2022, fakat gerekli tedbirleri alarak, ekip, ekipman, çalışan makine araç sayısı artırılarak 2020 yılı sonunda bu projeyi hizmete açacağız. Tabii bunlar bölgemiz için, insanımız için artık ihtiyaç olan ulaşım altyapısı. Bu bölgede gelişen ekonominin, turizmin önemli bir altyapısıdır. Havaalanı, ulaşımda artık insanımızın tercih ettiği, kullanabildiği, halkın yolu olduğu bir ulaşım sistemidir" dedi.

'SAFSATA HABERLERE İTİBAR EDİLMESİN'

İstanbul'da yapılan 3'üncü havalimanına ilişkin ortaya atılan bazı iddialara yanıt veren ve safsata haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Turhan, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük havaalanı da İstanbul'da yaptık. 42 ay gibi bir sürede hizmete açtık. Bu projeler tabiiki birilerinin gözünü kamaştırıyor, bazıları bu projeleri, bu itibarla projeleri yıpratmak için bazı yakıştırmalar, bazı ifadeler, açıklamalar yapıyor. Bunlara itibar etmemek lazım Biz, verdiğimiz sözü yerine zamanında getirmek için gerekli her türlü tedbirleri alarak çalışırız ve yerine getiririz. Bu manada bazı gözde projelerimizi yıpratmak için yapılan yanlış açıklamaları kimseye inandıramaz, kimseye bunları kabul ettiremezler. İstanbul'daki yeni havalimanımızla ilgili olarak bazı haberler gündeme düşebilir, bunlara itibar etmeyin. Bunlar bu ülkenin gücünün, kredisinin, istikrarının sonucu, kamu kaynağı kullanılmadan yapılan ve ülkeye kazandırılan hizmetlerdir. 'Bu hizmetlerin bedeli millete ödettirilecek, o olacak bu olacak' gibi bazı safsata haberler gündeme gelebilir, bunlara itibar edilmesin. Bu havalimanı bir özel yatırımcı şirket tarafından yapılmış, işletmeye açılmış ve her yıl devlete de yıllık 822 milyon Euro kira ödemesi yapılacak olan bir yap-işlet-devret projesidir. Bunu Özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca özellikle yurtdışı yolcular sözleşmesinde belirtilen sayının üzerinde olması durumunda da, gelir paylaşımı söz konusudur"

Görüntü Dökümü

-------------------

Havalimanı çalışmalardan görüntüler

Bakan Turhan'ın icelemeri

Drone görüntüleri

Yapılan açıklama ve detaylar

HABER: Aleyna KESKİN KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,()

===============================================

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)GAZİANTEP'TE HDP'LİLERİN YÜRÜYÜŞÜNE POLİS İZİN VERMEDİ

GAZİANTEP'te, açlık grevindeki HDP milletvekili Leyla Güven'e destek için yürüyüş yapmak isteyen HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve beraberindekilere polis izin vermedi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve bir grup partili bugün, açlık grevinde olan Leyla Güven'e destek için yürüyüş yapmak üzere Gazimuhtar Paşa Bulvarı'ndaki HDP il binasında toplandı. Emniyet yürüyüşün gerçekleşmemesi için bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Binanın giriş ve çıkışları çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu güvenlik zinciri ile kapatıldı. Yapılan görüşmeler sonrasında polis Mahmut Toğrul'un tek başına dışarı çıkmasına izin verdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında dışarı çıkan Toğrul, üzerine giydiği 'Tecrit kalksın, Leyla yaşasın' yazılı önlükle İpekyolu'na kadar yürüyeceğini söyledi. Polis ise yalnız da olsa üzerindeki önlükle yürüyemeyeceğini söyledi. Toğrul, polisle yapılan müzakerenin ardından yürüyüş yapmaktan vazgeçti. Amaçlarının provokasyon yapmak olmadığını söyleyen Toğrul, açıklamasının ardından üzerindeki yelekle birlikte TBMM plakalı aracına binerek Diyarbakır'a gitti.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Mahmut Toğrul'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 414 MB

==============================================

3)TAKSİNİN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPIP UZAKLAŞMASI KAMERADA

ELAZIĞ'da sürücüsü ve plakası belirlenemeyen taksi, geri manevra yaparken park halindeki otomobile çarpıp uzaklaştı. Taksi sürücüsünün aracıyla olay yerinden kaçması mobese kameralarına yansıdı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan Elazığ Belediyesi önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen taksi, karşı yöne geçmek için geri manevra yaparken park halindeki otomobile çarptı. Otomobile çarpan taksinin sürücüsü, aracıyla kaçtı. Kaza ve taksinin olay yerinden uzaklaşması mobese kameralarına yansıdı. Hasar gören otomobilin sürücüsünün ihbarıyla harekete geçen polis, mobese görüntülerinden taksi sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

- Ticari taksinin geri gelmesi

- Otomobile çarpma anı

- Genel ve detay görüntü

Haber:Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

=============================================

4)LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI: 3 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Kaza saat 11.30 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Suat Gör idaresindeki 34 GK 9748 plakalı otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, kendi etrafında dönerek yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sol ön lastiği yerinden çıktı. Yoldan geçen sürücülerin kazayı görerek haber vermesi üzerine polis ve 112 Acil ekipleri olay yerine geldi. 112 Acil ekibi yaralanan Suat Gör, eşi Gülcan Gör ve 1 yaşındaki bebekleri Burcu Gör'e ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),()

======================================================

5)EDİRNE VALİSİ CANALP: TÜRKİYE DÜNYADA EN FAZLA GÖÇMENİ MİSAFİR EDEN ÜLKE

TRAKYA Bölgesi'ndeki düzensiz göçle ilgili Koordinatör Valisi olan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Türkiye bugün dünyada en fazla göçmeni, kendi ülkesinde misafir eden konumundadır. Aynı zamanda Türkiye 2017 yılı içerisinde dünyada uluslararası en fazla insani yardımı yapan ülkedir" dedi. Edirne'de, Trakya Bölge Bölgesi Düzensiz Göçe Yönelik Üst Düzey Koordinasyon Toplantısı ile 'Ege Denizine Kıyısı Olan illerin Düzensiz Göçe Yönelik Üst Düzey Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Muğla Valisi Esengül Civelek, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk ile il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları, göç idaresi yetkilileri ile kurum müdürleri katıldı.

Trakya Bölgesi'nde düzensiz göçle ilgili Koordinatör Vali olan Edirne Valisi Ekrem Canalp, toplantının düzensiz göç geçişlerini kontrol altına almak ve alınan tedbirleri güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Canalp, "Türkiye bugün dünyada en fazla göçmeni, kendi ülkesinde misafir eden konumundadır. Aynı zamanda Türkiye 2017 yılı içerisinde dünyada uluslararası en fazla insani yardımı yapan ülkedir. İki açıdan da Türkiye dünyanın bir numaralı ülkesi haline gelmiştir. Bu rakamlar da bizler açısından düzensiz göçün ne derece önemli olduğunu göstermesi açısından son derece anlamlıdır. Bu çerçevede devlet ve ülke olarak belli tedbirleri alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bizim bir ulusal göç politikamız vardır, bu politika çerçevesinde alınan belli tedbirler, uygulamalar ve eylemler vardır. Bunların bir tanesi de iller arasında belli koordinasyonun sağlanmış olması ihtiyacıdır" dedi.

Türkiye'nin sadece bir transit ülke olmaktan çıkarak hedef ülke haline geldiğini belirten Canalp, "Dünyada bugün gelişmiş ülkelere baktığınızda bu ülkelerinin gündemlerinin ilk üç maddelerinden bir tanesinin mutlaka düzensiz göçle ilgili olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'de de 10 yıl öncesine kadar her zaman için düzensiz göç, bir transit ülke algısıyla görüldü. Gerçekten de o şekilde biliyorduk ve algılıyorduk. Ancak devletlerin hayatında çok fazla bir süre sayılmayacak 10 yıllık zaman içerisinde artık şunu biliyoruz ki, Türkiye artık düzensiz göç açısından sadece bir transit ülke olmanın ötesinde aynı zamanda bir hedef ülke haline gelmiştir. Biraz rakamlara baktığımız zaman da bu tablo çok daha vurucu ve net biçimde ortaya çıkıyor. Türkiye bugün dünyada en fazla göçmeni, kendi ülkesinde misafir eden konumundadır" dedi.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan toplantı Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın konuşmanın ardından basına kapalı devam etti.

Görüntü Dökümü

-------------------

Toplantıdan genel detay

Ekrem Canalp'ın konuşması

Farklı açılardan salondan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()