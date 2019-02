DHA YURT BÜLTENİ-8

Çavuşoğlu: Aradaki rantçılar ortadan kalkacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisinin açılışına katıldı. AK Parti Serik Belediye Başkanı adayı Enver Aputkan, AK Parti'li ve MHP'li ilçe yöneticileri ile 'cumhur ittifakı'nı destekleyenlerin katıldığı açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, 17 yıldır aktif siyaset hayatında en çok geldiği ilçenin, Serik olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ittifaklar kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, önemli olanın, kiminle ve ne için ittifak yapıldığı olduğunu söyledi. Geçen seçimde 'kirli ittifak' olduğunu; ancak bu ittifakın adının konulmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Kirli ittifakın adı, millet ittifakı değil; zillet ve illet ittifakıdır" diye konuştu.

'ÜLKENİN PARÇALANMASINI İSTEYENLER BU İTTİFAKIN İÇİNDE'

'Zillet ittifakı'nın içinde terörü destekleyenler ve teröristler olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın 'zillet ittifakı'na direkt destek verilmesini istediğini söyledi. Çavuşoğlu, "Ülkenin parçalanmasını isteyen kim varsa hepsi bu ittifakın içinde, FETÖ de bunun içindi. Gerçek anlamda milliyetçi olan CHP'liler, birçok yerde bu gerçeğin farkında; çok ciddi huzursuzluk var. İYİ Parti'ye oy verenler içinde de ciddi rahatsızlıkları görüyoruz. CHP'nin içinde PKK sempatizanları var, teröristlerin cenazelerine katılıyorlar" dedi.

'İTTİFAKIN FAYDASINI GÖRMEYE BAŞLADIK'

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'cumhur ittifakı'nın, milletin bekası için kurulduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İki parti ortak bir noktada buluştu, gelecek ve istikrar için. Bu ittifak Türkiye'nin önünü açtı. Türkiye'nin geleceğine yönelik hedeflerin önünü, bu seçimler açacak. Bu ittifakın faydasını görmeye başladık. İhanet şebekeleri karşıda gücünü birleştirmeye başladı. Millet bu ittifakın arkasında durmaz. Biz memleket ve millet için siyaset yapıyoruz" diye konuştu.

'ÇİFTÇİ KAZANACAĞINA RANTÇILAR KAZANIYOR'

Son günlerde sıkça gündeme gelen sebze- meyve fiyatlarıyla ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, çiftçinin ve tüketicinin hakkını korumak zorunda olduklarını söyledi. Antalya'da çiftçinin 2 liraya sattığı ürünün, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yüzde 300- 400 artışla tüketiciye satıldığını belirten Çavuşoğlu, "Çiftçinin aldığı para düşük, tüketicinin ödediği ücret yüksek. Aradaki yüzde 400 parayı kim kazanıyor? Seralarda alın teriyle çalışan çiftçi kazanacağına, rantçılar kazanıyor. Çiftçi kazanacak, malının değerini alacak. Tüketiciler de makul fiyata alacak. Aradaki rantçılar ortadan kalkacak" dedi.

Karaman'da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Karaman'da apart daireye yapılan fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, eşcinsel oldukları ileri sürülen Murat Ç. (24) ve aynı yaştaki Mehmet Ç.'nin sosyal medya üzerinden müşteri bularak para karşılığı ilişkiye girdiğini tespit etti. Murat Ç. ve Mehmet Ç.'yi takibe alan polis, şüphelilerin kaldığı Tabduk Emre Mahallesi'nde bulunan kiralık apart daireye baskın düzenledi. Murat Ç. ve Mehmet Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında para karşığılında ilişkiye girdiklerini kabul ettikleri öğrenilen şüphelilerden Mehmet Ç., "Gaziantep'te üniversite okuyorum. Karaman'a geldim. Aparttaki diğer sakinlere polis olduğumuzu söyledik" dediği belirtildi. İki şüpheli de detaylı sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Bağımsız aday 'Rockçı İmam' Tüzer: Büyük teveccüh var

Antalya'nın Kaş ilçesinde 'Rockçı İmam' olarak tanınan ve Bağımsız Kaş Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayan Ahmet Muhsin Tüzer (47), "Şu ana kadar olan çalışmalarım gösterdi ki gerçekten büyük bir teveccüh var" dedi.

Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde imamlık yaparken, 2013 yılında Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin'le 'Firock' adlı müzik grubunu kurarak, rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş'ta verdiği ilk konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu. 2013 yılında ilk single parçası 'Mevla'ya Gel'i tamamlayarak müzikseverlere sunan Tüzer, daha sonra İstanbul, Antalya, Kaş ve Finike'de konserler verdi. Yurt dışında iki kez ABD'de, bir kez de Portekiz'de üç gün üst üste konserler veren Tüzer, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı.

İmamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi. Ahmet Muhsin Tüzer, hakkındaki meslekte ihraç kararının iptali talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi, Tüzer'in meslekten ihraç kararını da oy birliğiyle onadı. 'Rockçı İmam' adıyla bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, sosyal medyadaki kişisel hesabından yaptığı açıklamada, Kaş Belediye Başkanlığına bağımsız aday olduğunu duyurdu.

'BAĞIMSIZ ADAYI OLARAK ÇIKMA KARARI ALDIM'

Başkan adaylığıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulunan Ahmet Muhsin Tüzer, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 20 yıl, toplamda 24 yıl devlet hizmeti yaptım. Maalesef bundan 6 ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bana karşı olan hasmane tutumu ve asılsız iddialar neticesinde çok sevmiş olduğum mesleğimden atıldım, ihraç edildim. Bu esnada 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için halkımızın bana olan teveccühü, güveni, sevgisi nedeniyle Kaş Belediye Başkanlığı bağımsız adayı olarak çıkma kararı aldım" dedi.

'BÜYÜK TEVECCÜH VAR'

Sevgi meclisi, aşk meclisi kurmak ve halkın sesi olmak istediğini söyleyen Ahmet Muhsin Tüzer, "Bu anlamda başkanlığa seçildiğim takdirde her beldede irfan meclisi kurmak istiyorum. Önce konuya insandan başlamak istiyorum. Çünkü insan hakiki anlamda kamil bir sevgiye ulaştığı zaman, bütün sorunların üstesinden çok kolaylıkla gelebileceğini düşünüyorum. Biz gücümüzü sevgimizden, aşkımızdan, alıyoruz. Şu ana kadar olan çalışmalarım gösterdi ki gerçekten büyük bir teveccüh var. Belediye başkanı olduğum zaman tabii ki ben sanatçıyım. ABD'de albümüm çıktı. Sanat aşığı bir insanım. Kültür ve sanat hizmetlerine ağırlık vermek istiyorum. Kaş zaten bir dünya markası. Bu anlamda Kaş'ı festivaller beldesi, kenti yapmak istiyorum" diye konuştu.

'BAMBAŞKA BİR MECLİS HAYAL EDİYORUM'

Farklı projeleri olduğunu, bunlardan birinin Uluslararası Likya Üniversitesi olduğunu anlatan Tüzer, şöyle dedi:

"Çünkü eğitim, bilim, teknoloji gibi konularda e kadar ilerlersek, dünya çapında o kadar büyük markalar yaratabiliriz. Özellikle üniversitemize yurt dışından ve yurt içinden yazılım mühendisleri transfer etmek, yazılımlar üreterek dünyaya pazarlamak istiyoruz. Halkımıza her daim destek olmak, yani kadınlar meclisi, yaşlılar meclisi, gençler meclisi, her kesimden insanın söz hakkı aldığı ve kendilerini ifade ettiği, hep birlikte kararların alındığı, kolektif şuurun ortaya çıktığı bambaşka bir meclis hayal ediyorum. Bunları gerçekleştirebileceğime inanıyorum."

'GENÇLERİN UMUDU OLMAK İSTİYORUM'

Müziğe aşık olduğunu, yerel sanatçılara çok ciddi destekler vereceğini vurgulayan Tüzer, şöyle devam etti:

"Özellikle Kaş'ta sık sık mini konserler yapmayı düşünüyoruz. Ben de başkan olarak benim konserlerimin de devam edeceğini paylaşmak istiyorum. Kaş'ın en büyük sorunlarından biri de Kaşlılar, aileleriyle birlikte hafta sonları sportif faaliyeti seyredemiyor. Profesyonel liglerde mücadele eden bir takımımız yok. Futbolda, basketbolda, voleybolda. Profesyonel liglerde oynayan Kaş'a ait bir takım oluşturacağız. Gençler benim çok büyük umudum. Gençler sahipsiz, umutsuz. Gençlerin umudu olmak istiyorum. Onlarla projeleri paylaşarak, onların hayallerini ortaya koyarak çok anlamlı, çok güzel projeler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bizler geleceği, en büyük yatırımı gençlerimize yaparak gerçekleştireceğiz. Bu anlamda onlarla birlikte olmaktan, onların hayallerini hep birlikte gerçekleştirmekten Ahmet Muhsin Tüzer olarak çok büyük mutluluk duyacağım."

Akdeniz, Yunanistan'ın Delta Belediyesi ile eşleşti

Türkiye ile Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Arasında Şehir Eşleştirme Eylemi Hibe Programı kapsamında Mersin'de Akdeniz Belediyesi, Yunanistan'ın Selanik kentindeki Delta Belediyesi ile eşleşti. Program, kamuoyunun kentsel yeşil alanların faydalarına ilişkin farkındalığının artırılmasını hedefliyor.

Programın tanıtım toplantısı şehir merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Muhittin Pamuk, Delta Belediye Başkanı Efthymios Fotopoulos ve Parga Belediye Başkanı Antonios Nastas'ın yanı sıra Yunanistan'dan gelen bir heyet yer aldı.

Akdeniz kent açısından büyük önem taşıdığını belirten Pamuk, ilçe ile ilgili bilgiler vererek, "Akdeniz; organize sanayisi, limanı, özellikle tarımsal potansiyeli ile adeta Mersin'in can damarı, kalbi diyebiliriz. Böyle önemli bir potansiyeli olmasına rağmen, geçmişte AB projelerinden ya da Kalkınma Ajansı projelerinden faydalanmış bir belediye değiliz. Kurumsal potansiyelimizi artırmak adına Akdeniz Belediyesi'nin proje ekibini güçlendirerek yola çıktık. AB Şehir Eşleştirme Hibe Programı'nın geçen sene çağrısı yapıldığında, bizim için önemli bir fırsat olarak gördük. Bununla ilgili bugün başlangıcını yaptığımız projeyi hazırlayıp Kalkınma Ajansı'na ve Proje Merkezi Finans İhale Birimi'ne sunduk. Amacımız dünyadaki iyi örnekleri görerek, belediyemizin kurumsal potansiyelini artırmak ve bu güzel örnekleri Akdeniz'e yansıtabilmektir" dedi.

Delta Belediye Başkanı Fotopoulos ise belediye olarak ürettikleri projelerden söz etti.

Program ile; yerel düzeyde karar alma süreçlerine vatandaşların aktif katılımının sağlanması ve iletişim faaliyetleri aracılığı ile kamuoyunun kentsel yeşil alanların faydalarına ilişkin farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Kütahya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 10'u muvazzaf 11 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Erzurum ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda muvazzaf astsubaylar C.S., O.U., G.G., A.Y.Y., Ö.O., I.Ö., E.B.U., F.A., M.E., Y.T. ile görevinden ihraç edilen S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kütahya'ya gönderileceği öğrenildi.

Bursa'da FETÖ/PDY operasyonunda 27 gözaltı

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 6'sı aktif görevde, 21'i ihraç, 27 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavından usulsüzlük yaptığı tespit edilen 6'sı aktif görevde, 21'i meslekten ihraç edilen 27 komiser yardımcısını sabah saatlerinde gerçeklesen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()-