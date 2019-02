DHA YURT BÜLTENİ -8

Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildi (2)

ALPARSLAN TÜRKEŞ ÜNİVERSİTESİ OLACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın da katıldığı TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen 50. kuruluş yıl dönümü kutlama töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adanın Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüğünü söylediğini açıklayıp, teşekkür etti.

Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50'inci yıl dönümüne dikkat çekerek, "Burada muhterem ve müstesna bir ana şahitlik yapıyoruz. 50 yıllık onurlu mücadele tarihimizin herhangi bir safhasında yer alan, 3 hilali başının üstünde taşıyan her kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.

MİLLETİN İSMİ EZELDEN BELLİDİR, EBEDİYETE KADAR TÜRKTÜR

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Muzafferliğin ilhamıyla kıtaları aştıran vazgeçilmez bir yemindir bizimkisi. Çiğnenmeyen, çiğnetilmeyen, unutulmayan, asla da unutulmayacak olan selam olsun büyük Türk milletine, selam olsun kahraman ülküdaşlarıma, selam olsun davasının bayrakları gönül erlerine. Selam olsun asil bozkurtlara, iffet abidesi Asenalara. Selam olsun umudun güneşiyle ısınan mazlumlara. Hakkı yenmiş mağdurlara, kimi kimsesi olmayan gariplere. Allah'a şükrediyorum ki tam 50 yıl sonra yine aynı yerdeyiz, yine aynı çizgideyiz. Dilek kolay. Bir ülkünün peşinde 50 yıl geçti. Kopan takvim yaprakları sarardı, yıllar yılları kovaladı. Ömürler su gibi akıp gitti. Elden ele aktarılan, gönülden gönüle akıtılan vazgeçilmez yemin ile 50 yıl geride kaldı. Tarih yine 1969'un 9 Şubat'ıydı. Cumhuriyetçi köylü millet partisinin olağanüstü kongresi Adana'da toplanmıştı. Bir adım atılacaktı, bir hareket başlayacaktı. Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne etap etap ulaşıldı. Tohum olup ekildik, zaman içinde filizlendik, zaman geldi çınarlaşan 50 yıla buluştuk. Elleri öpülesi ecdadımız olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Mareşal Fevzi Çakmak'a Osman Bölükbaşı'ndan Alparslan Türkeş'e kadar iftihar kaynaklarımıza, siyasetlerimizin kutup başlarına cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Vatan ve millet uğruna bedenlerini siper eden, yardan geçen, serden geçen bir hilal uğruna hayattan geçen manevi kılavuz olan aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum. Davamız için bedel ödemiş, zindanları aydınlatmış, taş duvarları inançlarıyla aralamış, yüzleri Yusuf, sabırları Yunus, yiğitlerimize sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Partimizin 50'nci yılı kutlu olsun. Kim söyleyebilirdi ki ülkü ile ülkücü 50 yıl evvel birleşip, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben iradesiyle devleşecek... 50 yıl bir ömür, 50 yıl asırlara denk. İfadesi kolay, idraki güç, ifası ise pek zor 50 yıl. Bir ülkünün peşinde şan ve şerefle dolu koskoca 50 yıl. Karanlık gecelere ışık olmak için, katran emellere su olmak için 50 yıldır mücadele ettik. Soysuzluk başka, ırkçılık bambaşkadır. Biz Türklüğümüzü kafatası ölçümleriyle keşfetmedik. Bütün milletin fertleri arasında; anı da birdir, acı da birdir. Beyaz Türk, zenci Türk ayrımı sakattır. Türkiye'de hiç kimse ikinci sınıf insan değildir. Hiç kimse önemsiz ve değersiz değildir. Türk milletinin hiçbir ferdi eşitsiz ve orantısız ilişkinin tarafı olmamıştır. Milletin ismi ezelden bellidir, ebediyete kadar Türk'tür. Devletin ismi ise de kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa Türk kalacaktır. Diyarbakırlı, Vanlı, Adanalı, İstanbullu, Mersinli, İzmirli, Ankaralı, Yozgatlı, Taşkentli, Karabağlı, Kaşgarlı, Kerküklü, Üsküplü, Batı Trakyalı, Bişkekli, Kıbrıslı. Özet olarak aynı cevherin damarlarıdır. Tartışmasız bir şekilde söylemek lazımdır ki, değişmek hayatın dinamiğinde vardır. Hainin, işbirlikçinin hesabını eninde sonunda göreceğiz. Davamız hak davasıdır, hakikat davasıdır. Onun bunun kötüleyip kara çalmasıyla bu gerçek değişmeyecektir."

BEKÇİ DİYORLAR, ALAY EDİYORLAR

Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Sarayın bekçisi' sözüne de yanıt veren Devlet Bahçeli, "Bize bekçi diyorlar, alay ediyorlar. Battıkça batıyorlar. Bekçilik şerefli bir vazifedir. Sabaha kadar nöbet tutmak onurların en onurlusudur. Bize Saray'ın bekçisi diyorlar. Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. Türk milletinin varlığı için bize düşen bekçilik ise seve seve bekçilik yaparız" diye konuştu.

ÜLKÜCÜLERE ÇAĞRI YAPTI

MHP'den ayrılanlara da çağrı yapan Bahçeli, şöyle dedi:

"Aramızdan bir şekilde kopup giden, samimi pişmanlık yaşayan, yuvasının özlemini çeken her dava arkadaşımla helalleşmeye hazırım. Onlara sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açıyorum. Samimi çağrımı tekrarlıyorum. 9 Şubat 1969'dan 9 Şubat 2019'a kadar geçen 18 bin 262 günde herhangi bir sebepten dolayı küsen, kızan, kırılan kardeşlerime diyorum ki; kavuşmak için vazgeçilmez yeminle 50 yıllık emanet hepimize yetecek. Gelin vebale daha fazla ortak olmayın. Gelin milli bekamızın bu zamanki mücadelesine katılın. El birliği yapalım, ülkü birliği yapalım, ne kadar işbirlikçi ve terör sevici varsa yakalarından tutalım."

Görüntü Dökümü

---------------

-Bahçeli'nin konuşması

- Ömer Çelik ve Ak Parti Milletvekillerinin görüntüsü

- Belediye başkan adaylarının görüntüsü

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI-Malik GÖDELİNER / ADANA,()

======================

Bakan Çavuşoğlu: O ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan bir parti var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın vatanını milletini sevenlerin kurduğu bir ittifak olduğunu söyledi. Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, "O ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan, desteğini ve talimatını PKK'lılardan alan siyasi bir parti ve PKK'lılar var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökcen Özdoğan Enç'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi iki şey gözlemlediğini söyledi. İdeolojiden uzak bir şekilde şehirlere sahiplenildiğini gördüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, vatandaşların şehrine hizmet etme eğilimindeki kişileri seçmeye yönelik eğilimlerini gördüğünü kaydetti. Çavuşoğlu, "İzmir'de adayımız Nihat Zeybekci ile dolaşırken gördüğümüz her CHP'li, 'Yeter artık biz enayi değiliz. Bize hizmet edecek insanları seçeceğiz, ne olur gelin, sizi seçeceğiz' dedi. Çankaya'da da bunu gördüm. Çünkü yıllardır CHP'ye oy veren vatandaşlarımız aday kim olursa olsun ona oy verdi. O adaylar yine biz seçileceğiz diyor ya da partisi kapasitesi var mı yok mu düşünmeden aday gösteriyor. Ama artık halkımızın uyandığını gördük" diye konuştu.

'CHP, PKK'YI TERCİH ETMİŞTİR'

Bu seçimde başka bir kriterin de vatan- millet sevgisi olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz vatanına ve milletine sahip çıkan parti ve adaylara o verme eğiliminde. Bu seçimde iki ittifak var. Cumhur İttifakı vatanını milletini sevenlerin kurduğu bir ittifaktır. Diğer tarafta ise adına Millet İttifakı deniliyor ama bize göre o bir illet ittifakıdır. O ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan, desteğini ve talimatını PKK'lılardan alan siyasi bir parti ve PKK'lılar var. Biz kimsenin vatan- millet sevgisini sorgulamıyoruz ve tekelimizde değil ama bizim gibi vatanını milletini seven vatandaşlarımız bu kirli oyunu görüp kirli ittifakın adaylarına vermeyeceğini söylüyor. Hatta çok sayıda CHP'li partisinden istifa etti. CHP millet yerine vatana ihanet eden HDP ve PKK'yı tercih etmiştir, müttefik seçmiştir. Ağzımdan çıkan her kelimeye dikkat etmemiz lazım. Ama Antalya'da daha önce yaptığım bir konuşmada 'Bu CHP'nin içinde DHKP- C'liler var' dedim. 'CHP'nin içinde PKK sempatizanları var' dedim. 'Eğer tersini düşünenler varsa beni mahkemeye versinler' dedim. Milletimiz bu gerçeği görmeye başladı."

DENİZ BAYKAL'A SAYGI

MHP ile ülkenin bekası için ittifak yaptıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hizmetkârı olacaklarını söyledi. Antalya'dan her partiden gelen vekil ve belediye başkanlarının önüne düştüklerini belirten Çavuşoğlu, CHP'nin önceki Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sevip saydıkları bir büyükleri olduklarını belirterek, "Sayın Baykal'a bir büyüğümüz, kendi Genel Başkanımıza gösterdiğimiz saygının aynısını gösterdik. Rabbim şifa versin" dedi.

MURATPAŞA ELEŞTİRİSİ

Antalya'nın merkez ilçeleri Muratpaşa ve Konyaaltı'nı kale gibi görüp yatanların proje üretemeyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, ideoloji ve hamasetle bir noktaya gidilebileceğini söyledi. Milletin her şeyin farkında olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Muratpaşa arzu ettiğimiz medeni bir şehir olamamıştır. Kentleşme bakımından neresi güzel, hangi projesi var? Mevcut başkan CHP'li Ümit Uysal ile ilgili bir şey demiyorum. Şahıslarla ilgili bir şeyimiz yok. Bu tür siyaset anlayışını doğru bulmuyoruz. Kritik bir seçim öncesindeyiz. Muratpaşa'da Enç'in projelerini hayata geçireceğiz, çünkü buna benzer projeleri çok yaptık. Kepez mi daha ileri Muratpaşa mı? Tabii ki Kepez. Kepez en iyi yaşanabilir ilçelerimizden biri olmuştur" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Çavuşoğlu, protokol üyeleri ile aile fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç’in tanıtım toplantısından detaylar

- Katılımcı partili ve vatandaşlardan detay

- Genel detaylar

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklaması

- Genel detaylar

05.34

Haber: Hasan DEMİRBAŞ– KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

======================

Bakan Ersoy, Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan'da düzenlenen Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldı. Bakan Ersoy'u tren yolculuğunda takip eden ciritcilerden biri atıyla birlikte yere düşerek tehlike geçirdi.

Erzincan'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir otelde Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bakan Ersoy, yeni sinema yasasını meclisten geçirdiklerini, yeni film yasası ile birlikte haziran ayı ortalarında yeni bir web portalını hayata geçireceklerini bildirdi. Bakan Ersoy, "'Filming in Turkey' yani Türkiye'nin film çekme potansiyeli olan doğal platosu olan yerlerin ön plana çıkarıldığı, teşvik ve destekleme yasası ile birlikte özellikle yabancı ve yerli film yabancılarının Türkiye'de yaptıkları harcamaların belli bir kısmını, yüzde 30'a kadar olan kısmını biz devlet olarak destekliyoruz. 'Filming in Turkey'e bu yasa ile birlikte ilgi artmaya başladı. Başta yabancılar olmak üzere yerli film yapımcıları 'nerelerde film çekebiliriz, nasıl yararlanabiliriz, nerelerde neler yapabiliriz?' diye sormaya başladılar. 'Filming in Turkey' özellikle yabancı yatırımcılara doğal plato yerlerimizi tanıtmak, bu firmalarla hangi yörelerde nasıl işbirliği yapacakları konusunda öncü sitelerden biri olacak" diye konuştu

Turizm geliştirme fonu adı altında yeni bir fonu yasalaştıracaklarını söyleyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Meclisten geçireceğiz inşallah. Turizm geliştirme fonu başta tanıtım olmak üzere Türkiye'nin ve Türkiye de ki turuzim bölgelerinin tanıtımı olmak üzere Türkiye de yeni turim alanları yeni turizm alternatifleri geliştirmek üzere kurulmuş profosyonel bir yapı. Bugüne kadar Turizm Bakanlığı tarafından yapılmış farklı aktiviteler Turizm Bakanlığının önderliğinde turizimin bütün paydaş STK'larını, meslek kuruluşlarını, ele alacağı bir fon ile daha hızlı daha organize ve daha sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilecek. Bu fonun çok büyük faydası var" dedi.

Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler daha sonra bakanlığa ait özel tren ile ilçe gezilerine çıktı. Bakan Ersoy'un tren yolculuğuna paraşüt, atlı safari, of-road, bisiklet ve motosiklet ekipleri de eşlik etti. Kemah ilçesine seyir halindeyken treni takip eden ciritcilerden biri atıyla birlikte yere kapaklandı. At, üzerindeki ciritciyi bırakarak bir süre daha ilerledi. İsmi öğrenilemeyen ciritci ise tehlike geçirdi. Bakan Ersoy, Kemah istasyonunda bir süre kaldıktan sonra daha İliç ve Kemaliye ilçesilerine gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Salondan görüntü

-Bakanın konuşması

-Tren içerisi

-Yapılan aktiviteler

-Ciritcinin düşmesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, () -

===================

Kayıp Afgan kadının, parçalanarak gömülmüş cesedi bulundu (2)

CESET 33 PARÇAYA AYRILMIŞ

Burdur'da yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranırken dün cesedi toprağa gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu Mesude Haşimi'nin, öldürüldükten sonra cesedinin 33 parçaya bölündüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 Afgan şüpheliden birinin kadının eşi olduğu öğrenilirken, yakınları 2 çocuk annesinin 1 aydır kayıp olarak arandığını söyledi.

Haşimi'nin cenazesi Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"08.02.2019 günü 18.00 sıralarında Burdur merkez Bağlar Mahallesi'nde boş arazideki bir çukurda parçalanarak torbalara konulmuş gömülü vaziyette bir kadın cesedi bulunması üzerine, olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, maktulün Afgan uyruklu göçmen statüsünde ilimizde ikamet eden 1993 doğumlu M.H. olduğu tespit edilmiş ve olayın failleri olabilecekleri şüphesiyle maktulün Afgan uyruklu eşi S.A.R. ve eşinin kardeşi S.B.R. kasten öldürme suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına aldırılmışlardır. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

- Cesedin cenaze arabasına yüklenmesi

- Cenaze arabasının gidişi

- Akrabalarının polislerle gidişi

- Cesedin bulunduğu sondaj kuyusu

- Tarladan detay

- Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

================

Müze gibi evden 474 parça tarihi eşya ve obje çıktı

Bursa'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında, eski dönemlere ait, aralarında silah ve el yazması kitapların da bulunduğu 474 parça eşya ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışması sonucunda dün akşam saatlerinde Gürsu ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan eve baskın yaptı. B.K.'ye ait evde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 298 sikke, 4 heykel, 1 ok ucu, 9 yüzük, 1 kuş figürlü, 1 hayvan figürlü obje, 6 kolye ucu, 1 toprak pipo, 1 tunç kap, 2 çan, 1 deri çanta içerisinde el yazması kitap, 5 madeni para, 1 üzeri figürlü kap, 2 üzeri işlemeli pirinç bardak, 3 parçalı 5 hazneli 1 toplu tabanca, 1 kabzası bulunmayan paslanmış tüfek, 1 bronz olduğu düşünülen kadeh, 1 dürbün, 1 doldurmalı, tek namlulu, tahta kabza ve el kundağı takılı, üzerinde harbi ve askı kayışı bulunan çapı tespit edilemeyen tüfek, 1 çift namlulu, askı kayışlı, kabza ve el kundağı tahtadan doldurulmuş tüfek, 1 yatağan, 1 süngü, 1 muşta, 1 pala, 7 kama, 1 hançer, 121 dolu mavzer fişeği, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla şüpheli B.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------

-Eve baskından detaylar

-Tarihi eşyalar

Süre: 37 saniye, Boyut: 84 MB

Haber: Tahsin AYDIN/BURSA,() - Kamera: BURSA,()

====================

Flama asarken akıma kapılan işçi yaralandı

Çorum'da cadde üzerinde vinç yardımıyla uzandığı aydınlatma direğine bir partinin flamalarını asarken akıma kapılan beldiye işçisi Hüseyin Akyol (34), yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü gerçekleştirmesi beklenen ziyaret programı kapsamında belediye ekiplerince kentte bazı noktalara AK Parti'nin flamalarının asılması için çalışma başlatıldı. Belediyede temzlik çalışanı olan Hüseyin Akyol da, vinç yardımıyla aydınlatma direğine parti flaması asmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akyol, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Akyol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BAŞKAN GÜL VE BAŞKAN ADAYI HASTANEDE

Yaşanan olayın ardından Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ve AK Parti Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşkın, hastaneye gelerek yaralı işçinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Aşkın yaptığı açıklamada “12 Şubat Salı günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Çorum’a gelecek. Bu kapsamda sabah saatlerinde bayrak asma sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Bir kardeşimiz bayrak astığı sırada elektrik akımına kapılarak yaralandı. Hemen tedavi altına alındı. Varsa ihmali olanlar elbette gerekli işlem yapılacaktır. Doktorlarla görüşüldü. Gerekli müdahalenin yapıldığı söylendi" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------

- Akıma kapılan işçi fotoğraf

-Acil önü

- Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın açıklama

-Detaylar

(SÜRE: 1.51 Dk ) (BOYUT:438 MB)

Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM, ()

==================

Samsun'da hırsızlık çetesi çökertildi: 11 gözaltı

Samsun’da 4 ayrı ilçede ev ve işyerlerine girerek, toplam 100 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştiren 11 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çarşamba, Tekkeköy, Kavak ve Ayvacık ilçelerinde farklı tarihlerde 14 ayrı işyeri ve ev ile otomobilden hırsızlık olayı gerçekleşti. Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de silah, fındık, ceviz, su motoru, dinamo, motorlu testere, mazot, kablo, bisiklet, LCD televizyon gibi toplam 100 bin TL değerinde eşya çalan hırsızların yakalanması için çalışma başladı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE görüntüleri mercek altına alındı. Mağdur ev ve işyeri sahiplerinin ifadelerini de alan ekipler, 11 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Ardından da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler Y.E.I, O.Y, A.F.B, M.Ş, V.A, Ö.D, C.K, S.A, E.Y, A.C.D. ve O.K. yakanalarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 6 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca, 6 adet ağaç kesme motoru, 2 adet ot biçme motoru, 2 adet matkap, 1 adet spiral, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet LCD TV ve çok sayıda eşya ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edilirken, 11 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

Şüphelilerin adliyeye sevki

Boyut: 151 mb

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,()

================

Hollanda'da otelinin bahçesine konuşlandırılacak uçak için otoban kapatıldı

Türkiye'nin en büyük turizm gruplarından Corendon Turizm Grubu, sahibi olduğu ve Belçika, Hollanda ile Lüksemburg'un coğrafi olarak birlikteliğini anlatan Benelüx'ün en büyük oteli Corendon Village Hotel Amsterdam'ın bahçesine konuşlandırılacak Boeing 747-400 için ülkenin en işlek otobanı kapatıldı.

Türk yatırımcılar Atılay Uslu ve Yıldıray Karaer tarafından kurulan Corendon Turizm Grubu, en son yatırımı olan ve geçen yıl mayıs ayında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hizmete açtığı Corendon Village Hotel'in bahçesine restoran, kafe ve kütüphane olarak kullanılmak üzere konuşlandırılacak uçak karadan yürütüldü.

30 yıl yolcu taşıdıktan sonra son uçuşunu KLM Havayolları filosunda geçen yıl ekim ayında yaparak gökyüzündeki hizmet ömrünü tamamlayan dünyanın en yaşlı jumbo jeti 'City of Bangkok' isimli Boeing 747, gövdesi Roma'da Corendon renklerine boyandıktan sonra Amsterdam Schiphol Havalimanına getirildi. Burada motorları sökülen 71 metre uzunluğa, 65 metre kanat genişliğe ve 408 yolcu kapasitesine sahip uçak, son görev noktası olan Corendon Village Hotel Amsterdam'ın bahçesine yerleştirilmek üzere dün gece 12.5 kilometrelik kara yolculuğuna başladı. Uçağın geçişi sırasında ülkenin eş işlek yollarından A9 otobanı geçici bir süre trafiğe kapatıldı. Uçağın havalimanından otele getirilmesi için yol üstündeki 16 tarla ve kanalların üzerine geçici köprüler kuruldu. Uçağın otoyolu geçebilmesi için bazı aydınlatma direkleri ve otoyol korkulukları yerlerinden söküldü.

Uçağın geçişini takip etmek isteyenler için otobanın çevresinde güvenlik bariyeri oluşturuldu. Uçağın geçişini otoban kenarında oluşturulan yaklaşık 6 bin kişi izledi.

UZAKTAN KUMANDALI VİNÇ TAŞIDI

100 kişilik bir ekibin görev aldığı ve uzaktan kumanda ile yürütülen ağır nakliye aracı ile taşınan 170 tonluk uçak, Amsterdam Schiphol Havalimanından çarşamba gecesi başlayan yolculuk sonunda pazar günü sabaha karşı Benelüx'ün en büyük oteli olma özelliğini taşıyan üç konsept binadan oluşan 44 bin metrekarelik, 680 odalı, 35 bin metrekare alandaki Corendon Village Hotel Amsterdam'ın bahçesine konuşlandırılacak. Uçak, bundan sonra restoran, kafe ve kütüphane olarak kullanılacak.

Görüntü Dökümü

-------------

- Uçaktan görüntü

- Uçak yürütülürken

- Ekipten görüntü

- Kalabalıktan görüntü

Haber- Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: )



================