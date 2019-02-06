DHA YURT BÜLTENİ-8

1)EZİNE'DE KAYIP BARIŞ'I ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNÜNDE

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde geçen Cumartesi akşamı, Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağışla yükselen sulara kapılarak sürüklenen otomobildeki liseli 4 gençten halen kayıp olan Barış Kurt'u (16) bulmak için çalışmalar sürüyor. 5'inci güne giren çalışmalarda 73 kişi görev yapıyor.Ezine'de 2 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında, lise öğrencileri Ferhat Çil, Batuhan Kızıl, Mehmet Yalçın ve Barış Kurt'un bulunduğu 17 AAC 010 plakalı kırmızı otomobil, Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağış nedeniyle yükselen sulara kapılarak sürüklendi. Otomobildeki 4 genci bulmak için ilk günden itibaren ekipler harekete geçti. Pazartesi akşamı saat 18.00 sıralarında derede yeri belirlenen otomobil kıyıya çıkarıldı. Araçta, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), aynı okulda 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın (16) cansız bedenleri bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Otomobille sürüklendiği sularda kaybolan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt'u arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verildi. Çalışmalar bugün saat 10.00'da yaklaşık 73 kişilik ekiple yeniden başlandı. Sahil güvenlik, deniz polisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma ekipleri botlarla dere yatağında arama çalışmalarını sürdürüyor. Aralıklarla drone kaldırılarak derenin üzerinde tarama yapılıyor. AFAD ekipleri de dere çevresindeki çalışmalarla Barış'ı arama çalışmalarına destek veriyor.

LİSELİ İKİ GENÇ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Otomobilde önceki akşam cansız bedeni bulunan Batuhan Kızıl dün Ezine'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın'ın ise bugün Ezine merkezindeki Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında son yolculuklarına uğurlanacakları belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmalarından görüntü

-Detaylar

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()-

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2)KREŞTEKİ GÖRÜNTÜLERE TAKİPSİZLİK KARARI

SİVAS'taki bir kreşte grevli öğretmenin uyutmaya çalıştığı çocukların yastık ve emziklerini tuvalet girişine atıp tekrar ağzına verdiği görüntülerle ilgili olarak yapılan suç duyurusuna Cumhuriyet Savcılığı, yaralama ve kötü muamele kastı bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Aile avukatları aracılığıyla itirazda bulundu. Sivas kent merkezindeki bir kreşte 2017 yılı nisan ayında 'kreş ablası' F.K.'nin cep telefonuna çektiği görüntülerde öğretmen K.K.'nin 4.5 yaşındaki A.Y.'ye uyguladığı şiddet içerikli görüntülere tesadüfen ulaşan öğretmen baba D.Y. ile anne Z.Y. avukatları aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailenin eline tesadüfen geçen görüntülerde kreş öğretmeni K.K., 4.5 yaşındaki erkek çocuğu A.Y.'yi uyuması için yatağına yatırırken, yastık, battaniyesi ve ağzındaki emziği yatağın yanındaki tuvalet girişine attığı daha sonra ise çocuğa bunları tekrar getirterek emziğini zorla çocuğun ağzına soktuğu, tuvaletten çıkan başka bir çocuğa da yastıkla vurduğu görüldü. K.K.'nin görüntüyü çeken sınıf ablasına bir ara, "Bunlar ya internete düşerse" diye uyarıda bulunduğu da kayıtlara yansıdı.

Aile bu görüntüleri izledikten sonra kreş yönetimiyle bir görüşme yaptı. Bu görüşme sonrasında okul yönetimi öğretmen K.K. görüntüleri çeken kreş ablası F.K. ve Okul Müdürü S.E.'ye adli ve idari soruşturma başlatılacağını aileye iletti. Okul Müdürü, öğretmen ve sınıf ablasının işine son verilirken adli soruşturma yapılmadığını öğrenen mağdur aile 9 Kasım'da avukatları aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK

Ailenin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Cumhuriyet Savcılığı olayda yaralama ve kötü muamele kastı bulunmadığı kanaatine vararak kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Bu nedenle de dava açılmadı. Bu gelişme üzerine ailenin avukatı Hamza Nuh Özer, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek bir üst makama itirazda bulundu. Özer, kararın kaldırılarak adli işlem yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Olayla ilgili ARŞİV görüntü

SİVAS, () -

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3)YARIM ASIRDIR VAN'DA KARADENİZ RÜZGARI ESTİRİYORLAR

TRABZON'un Çaykara ve Uzungöl ilçelerinde 54 yıl önce meydana gelen heyelanın ardından, mağdur aileler, Van'ın İran sınırındaki Özalp ilçesinin Dönerdere ve Emek köylerine yerleşti. Karadeniz insanının çalışkanlığını burada da gösteren aileler, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Hayata ve bölgeye tutunmak için 1966 yılında da kooperatif kuran aileler, yaklaşık yarım asırdır bölgede Karadeniz rüzgarı estiriyor.

Trabzon'un Çaykara ve Uzungöl ilçelerinde 1965 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle mağdur olan 460 kişi, Van'ın İran sınırındaki Özalp ilçesinin Dönerdere köyüne, 75 aile de Emek köyüne yerleştirildi. Bazı aileler ekonomik nedenlerle batı illerine göç etse de kalan aileler, Karadeniz insanının çalışkanlığını burada da gözler önüne sererek tarım ve hayvancılığı geliştirdi. Aileler, 1966 yılında tarım kooperatifi kurarak köylere ve kente katkı sağladı. Dönerdere köyünde hem ilköğretim okulu hem de lise bulunuyor. Dönerdereliler çocuklarını kız erkek ayırmaksızın okula gönderiyor. Köyün okuma seviyesi de oldukça yüksek.

YENİ TESİS KURULDU

Dönerdere köyünde ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu projesiyle yeni tesis kuruldu. İçinde sosyal alanların da bulunduğu tesis, 1,5 milyon liralık yatırımla faaliyete geçti. Böylelikle Dönerdereliler artık daha çok üretim yapıp ürünlerini Van dışına çıkarmayı hedefliyor.

Kendilerini Vanlı hissettiklerini belirten aileler, Karadeniz'i de unutmuyor. Köyde yaptıkları çatılı evlerindeki sehpa ve duvarları Uzungöl fotoğrafları süsleyen aileler, zaman zaman horon oynayarak ve sohbet ederek geçmiş günleri yâd ediyor, geleneklerini yaşatıyor.

'HAYATA TUTUNMAK İÇİN KOOPERATİF KURDULAR'

Dönerdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Turgay Özbek, Van'da doğan ilk Karadenizli olma unvanını taşıyor. Yarım asırdır bölge insanıyla birlikte sorunsuz yaşadıklarını belirten Özbek, "Dedelerimiz babalarımız buraya geldiklerinde hayata ve buralara tutunmak için bir kooperatif kurdular. Aynı zamanda çok ünlü bir kaşar peyniri üreticisiyiz de. İstanbul'da özel piyasamız vardı. Tabii tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da hayvancılık azalınca, biz de daha ulusal değil de daha yerel kaldık" dedi.

'HALK BAĞRINA BASMIŞ'

Uzungöl ve Çaykara'da yaşanan felaketin ardından 1965 yılında geldikleri Özalp ilçesinde çok iyi karşılandıklarını belirten Özbek, "Babalarımız, dedelerimiz buraya geldiğinde bu halk onları bağırlarına basmış. Çok kısa zamanda bütünleşip kaynaşmışlar. Bu bizim için çok önemliydi. Kendi memleketimizden bir felaket sonrası geldiğimiz burada bu halk bunu bize hissettirmedi ve çok güzel kaynaşarak bu günlere geldik. Bu, dünyaya örnek olması gereken bir projedir diye düşünüyorum. Fakat biz Karadeniz'e gittiğimizde bize 'Vanlılar geldi' diyorlar, buraya geldiğimizde ise 'Karadenizliler geldi' diyorlar" ifadelerini kullandı.

'TİPİK KARADENİZ KÖYÜ'

Karadenizli olmaktan her zaman gurur duyduklarını belirten Özdek, "Bu halk bizi bu yönümüzle daha çok bağrına bastı. Kültürümüzü devam ettirmek adına birtakım etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Horon yirmi dört saat hayatımızın içindedir. Biz ondan inanılmaz bir enerji oluşturuyoruz. Tabii ki hamsi de öyle. Sürekli birlikteyiz ve dayanışma gecelerimiz oluyor. Biz hep kadınlarımızla birlikte çalışırız. Yani ağlarsak da gülersek de çalışırsak da birlikte yaparız. Yazın burayı bir görseniz mısırıyla, lahanasıyla, yeşilliğiyle tipik bir Karadeniz köyüdür" diye konuştu.

Dönerdere'de yaşayan Meryem Özdek ise kışın çok fazla çalışmadıklarını, hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi. Özbek, "Yazın daha çok yoğun oluyoruz, tarımla uğraşıyoruz, ekip biçiyoruz. Fakat kışın fazla çalışmıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dönerdere Mahallesi tabelası

-Mahalleden genel görüntü

-Mahalle camisinden görüntü

-Mahallede yaşayan vatandaşlardan detaylar

-Koyunlara dışarıda yem verilmesi

-Dönerdere süt ürünlerinin yapıldığı tesis

-Detay görüntüler

-Dönerdereli karadenizlilerin horon çekmesi

-Horondan görüntüler

-Muhabir anonsu

-Dönerdere Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkaın Turgay Özbek ile röportaj

-Karadenizliler mahallesinden görüntüler

-Tandırda ekmek pişirme

-Vatandaşlar ile röportaj

-Uzungöl fotoğraflarının işlendiği sehpalar

-Detaylar

SÜRE: 6 DAKİKA 38 SANİYE

BOYUT: 1.25 MB

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, ()-

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4)KIZILTEPE'DE 193 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 193 kilo 55 gram eroin, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ilçede belirlenen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Koçbaşlarıyla kırılarak girilen adreslerde eğitimli köpeklerle arama yapıldı. Aramalarda toplam 193 kilo 55 gram eroin, bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınıp adliyeye gönderilen şüphelilerden 17'si 'uyuşturucu madde temini ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyonlardan detay

- Koçbaşı ile girilen evler

- Evlerde arama yapılması

- Eğitimli köpek

- Ele geçirilen uyuşturucu

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 402 MB

Haber-Kamera: KIZILTEPE (MARDİN),()

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5)BESNİ'NİN SON KALAY USTASI

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan ve bölgenin son kalay ustası Mehmet Talan (67) mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi. 7 yaşından beri kalay ustası olarak çalışan Talan, iş bulamadıklarını ifade etti.

İlçedeki Kapalı Pazar'da 60 yıldır kalaycılık mesleği yapan, evli 7 çocuk babası Mehmet Talan, kalaycılığın ölmeye yüz tutuğunu söyledi. Yıllarca geçimini sağladığı mesleğin çok önemli olduğunu ifade eden Talan, daha önceki yıllarda pazarda çok sayıda kalaycının olduğunu fakat son dönemde 1 veya 2 dükkan kaldığını söyledi.

Bakırın daha sağlıklı olmasına rağmen insanların rağbet göstermediğini dile getiren Talan şunları dedi:

"60 senedir bu işi yapıyorum. Önceleri çok kıymetli bir meslekti. Şimdi ise iş de bulamıyoruz, kalmadı. Kalay insan sağlığına çok faydalı. Şimdi bakır çok pahalı olduğundan insanlar satın alamıyor. Önceleri bakır alıp satıyorduk, şimdi hazır alıp hazır satıyoruz. Bakır çok sağlıklı. Önceleri millete sıra vererek iş yapıyorduk, fakat şimdilerde iş bulamıyoruz. Önceleri okul yoktu meslek vardı. Meslekler çok kıymetliydi, hele bizim meslek bakırcılık çok çok kıymetliydi."

Talan, ailelerin çocuklarını tatilerde meslek öğrenmeye yönlendirmelerini istedi.

Görüntü Dökümü:

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- Kalaycı dükkanı

- Kalay ustası Mehmet Talan

- Kalay ustasının bakırları kalaylaması

- Bakır eşyaların ateşte ısıtılması

- Ateşte kalaylanan eşyaların suda soğutulması

- Kalay ustası Mehmet Talan röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)