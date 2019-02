DHA YURT BÜLTENİ -8

Otelin çatısındaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü (1)

Bursa Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısındaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü. Kar kütlesi altından yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, tedavi edilmek üzere Bursa'daki hastanelere sevk edilirken, kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

BURSA

Gaziantep'te damat dehşeti: 5 ölü, 1 yaralı (1)

Gaziantep'te bir kişi, aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. İki ayrı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlk olay, öğle saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin yakınlarına silahla ateş açtı. Kurşunlara hedef olan 3 kişi ölürken, saldırgan Fıstıklı Mahallesi'ne gitti. Saldırgan burada da eşinin diğer akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. Fıstıklı Mahallesi'ndeki saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GAZİANTEP

Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Valiliği'nce özel hastanede burun eti ameliyatı olduktan 3 gün sonra fenalaşan Leyla Sönmez'in, götürüldüğü Balcalı Hastanesi'nde yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, genç kadının ameliyat olduğu hastaneden sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ilk olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Dahiliye Bölümü'nün yoğun bakım servisine sevk edildiği kaydedildi. Balcalı Hastanesi'ne gönderilen Sönmez'in ilk bulgularının idrar azlığı, akut böbrek yetmezliği, bilinç bulanıklığı ve ateş olduğu, hastanın septik şok ön tanısı ile dahiliye yoğun bakımına yatırıldığı, hastaneye getirildiğinde kalp durması olduğu ve soluk borusuna tüp takıldığı belirtildi. Sönmez'in 3 Ocak günü saat 23.45'te kalp durması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Valilik tarafından elde edilen bulgular kapsamında, Leyla Sönmez'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklandı.

ADANA

Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor (EK)

KAYIP MEHMET YALÇIN'IN BABASI HİMMET YALÇIN: YOK, YOK, YOK

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 3 gün önce derede suya kapılıp, kaybolduğu iddia edilen otomobil içindeki kayıp olduğu ileri sürülen çocuklardan Mehmet Yalçın'ın babası Himmet Yalçın, "Yok, yok, yok" dedi.Arama kurtarma çalışmalarını tedirgin bir şekilde devam eden ve oğlu Mehmet Yalçın'ın kayıp olduğu gün hiç görüşmediklerini belirten Himmet Yalçın, "Cumartesi günü akşam oğlum evden doğum gününe gideceğim diye çıktı. Kayıp olduğu gün beni aramadı. Baba 22.30'da ben kahveye senin yanına gelirim dedi. kahveye gelmedi, bende 23.00 gibi eve gittim oğlu yoktu. Zaten oğlum pek dışarı çıkmazdı. Çanakkale'de eğitim görüyor. 15 günde bir geleceğim bu akşam dışarı çıkayım baba dedi. Ben çıkma dedim ama. Bekliyoruz. Yok, yok, yok" dedi.

MHP'li Öztürk: Partide ihraçlık dosya bulunmuyor

MHP Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın uyarılmasına rağmen Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı hareket ettiği için ihraç edildiğini söyledi. Öztürk, "Usta'dan hariç bugüne kadar ittifakı zedeleyecek bir beyana şu an için rastlamış değiliz. Bugün itibarıyla MHP'de ihraçlık bir dosya bulunmuyor" dedi.

MHP'li Halil Öztürk, partisinin Kırıkkale Belediye Başkan adayı Serdar Yarar ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda soruları cevaplayan Öztürk, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın uyarılmasına rağmen Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı hareket etmeye devam ettiği gerekçesiyle MHP'den ihraç edildiğini söyledi.

'SEÇİMDEN SEÇİME KURULMUŞ İTTİFAK DEĞİL'

Halil Öztürk, Cumhur İttifakı'nın yapılan açıklamalar ile yıkılacak bir ittifak olmadığını belirterek, "Biz MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanını seçmek için 24 Haziran'da olağanüstü bir çaba sergiledik. Teşkilatlarımızla, bütün Ülkücü arkadaşlarımızla hep beraber biz buna bağlıyız. Bu ittifak seçimden seçime kurulmuş bir ittifak değil. MHP olarak Cumhur İttifakı'na uyuyoruz. MHP'nin tepeden tırnağa tüm teşkilatları, Cumhur İttifakı ruhuna bağlı kaldığı için şu an için Erhan Usta'dan başka ittifaka zarar gelecek bir açıklamaya denk gelmedik. Usta'dan hariç bugüne kadar ittifakı zedeleyecek bir beyana şu an için rastlamış değiliz. Bugün itibarıyla MHP’de ihraçlık bir dosya bulunmuyor" diye konuştu.

Diyarbakır'da lastik atölyesinde yangın

Diyarbakır'da lastik kaplama atölyesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde Seyrantepe Sanayi Mahallesi'nde bulunan 1'inci Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Site içerisinde bulunan lastik kaplama atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine atölyeye gelen itfaiye ekipleri, iş yerini saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı. Atölyede büyük çapta hasar meydana geldiği belirlendi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Kastamonu'da ahşap ev yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 7 kişilik ailenin yaşadığı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün gece, Camikebir Mahallesi Sefa Sokak'ta bulunan Adil Tekeci'ye ait ahşap evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden Adil Tekeci, ailesi ile birlikte dışarıya çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Ancak ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

