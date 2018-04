DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ÖLDÜRÜLEN GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST, 2 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞ

OSMANİYE'de Amanos Dağları kırsalında 31 Mart'ta, güvenlik güçlerinin hava destekli düzenlediği operasyonda öldürülen 6 PKK'lıdan birinin, İçişleri Bakanlığı tarafından, Gri listede aranan sözde üst düzey sorumlulardan biri olan 'Delil Teman' kod adlı Yusuf Buldağ olduğu ortaya çıktı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından, terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda ölü olarak ele geçirilen Yusuf Buldağ'ın, 10 Ekim 2011'de Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi üniversite bölgesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdu önünde görev yapan trafik polisleri Mehmet Ali Ünal (49) ve Vahap Alagöz'ün (35) şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Teröristin ayrıca 25 Ağustos 2016'da, Artvin'in Şavşat İlçesi Yanıklı köyü yakınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik saldırı sonrasında, Jandarma Er Fatih Çaybaşın şehit olması ve 2 askerin de yaralanması olayını gerçekleştiren terörist grubun lideri olduğu ileri sürülmüştü.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Askerlerin makineli tüfekle ateş etmesi, iki farklı açı

-Ateş edilen mağara girişi

-Askerlerin ormanlık arazide ilerlemesi

-Askerlerin arazide gelişleri, arama tarama yapmaları

-Bir askerin dürbünlü silahla çevreyi kontrol etmesi

-Yamaçta ilerleyen JÖH timleri

-Keskin nişancı dürbünü

-İl Jandarma Komutanlığından zırhlı araçların çıkışları

-Zırhlı araçların yolda ilerlemeleri

-Zırhlı araç üzerindeki makineli tüfekten detay görüntü

BOYUT: 167 MB SÜRE: 02'46"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

========================================================

2)YÜK TRENİ RAYDAN ÇIKTI, SEFERLER DURDURULDU

AYDIN'da raydan çıkan yük treni, Denizli- İzmir tren seferlerinin durdurulmasına yol açtı. İzmir'e ve Denizli'ye gitmek için yolcular uzun süre Aydın Tren Garı'nda bekledi.

Aydın'da yük treninin raydan çıkması sonucu İzmir- Denizli arası seferler durduruldu. İzmir'den Denizli'ye maden taşıdığı öğrenilen yük treni, saat 01.00 sıralarında Aydın Garı'na 300 metre mesafedeki tünelin içerisinde raydan çıktı. Demiryolunda taşların üzerinde duran lokomotif, İzmir-Denizli arasında tüm seferlerin durmasına neden oldu. Demiryolu yetkilileri treni raya oturtmak için çalışma başlatırken, durdurulan seferler nedeniyle bazı vatandaşlar işlerine geç kaldı. Saatlerce tren seferlerinin başlamasını bekleyen vatandaşlar, yetkililerden bilgi alamadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Yük treninin raylara konularak çekilmesinin ardından tren seferlerinin başlayacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

(cep telefonu görütüsü)

- Raydan çıkan trenin yerine oturtulma çalışmaları

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

=========================================================

3)YOZGAT’TA 2 BİN YILLIK TARİH UYANDI

YOZGAT’ın Sarıkaya ilçesinde, 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan, Roma Hamamı’nın (Basilica Therma) tanıtımı amacıyla, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, antik havuzda yüzdü.

Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, Basilica Therma Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak, ülke ve dünya turizmine kazandırmak amacıyla, Vali Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Salih Altun, Sarıkaya Kaymakam Vekili Samet Öztürk, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Özel İdare Genel Sekreteri Muammer Yanık ve gazeteciler, bin yılı aşkın süredir toprak altında bulunan ve kazı çalışmalarının ardından açığa çıkan, antik termal havuza girdi.

"TURİST KAYNAYACAK'

Mimari özelliğini ve görselliğini koruyan Roma Hamamı içerisinde, açıklama yapan Vali Yurtnaç, 2 bin yıllık bir tarihe sahip alanın tanıtımı için çalıştıklarını belirterek, “Biz buradaki çalışmalarımızı kısa, orta, uzun vadeye yayarak bir planlama yaptık ve Türkiye'nin turizmine ve dünya turizmine burayı açıyoruz. İleriki yıllarda mevcut termal tesislerimizin daha kaliteli hale gelmesiyle burası umuyorum ki turist kaynayacak. Bunun bir eşi de İngiltere'de var İngiltere'deki hamama yıllık bir milyon turist geliyor, buraya ise gelen yok. Biz bunu artırmak niyetindeyiz, o maksatla bu programı yaptıkö dedi.

Dünyada 2 bin yıldır sıcak suyu akan ve günümüze kadar mimari yapısını koruyan iki yapıdan bir tanesinin İngiltere’de diğerinin de Yozgat’ta bulunduğunu ifade eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "İstanbul'dan gelen misafirlerimiz var onlarla birlikte ilk açılışı yapıyoruz. Umuyorum ki Türkiye'nin turizmine yeni bir kapı açacağız, sağlık turizmini, Yozgat'ta en iyi hale getireceğizö diye konuştu.

'ÇIĞIR AÇACAK'

Roma Hamamı'nın dünyanın en eski termal tedavi merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise şöyle konuştu: "Türkiye'nin tam ortasında yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip antik havuzun içerisine, yüzyıllar sonra, belki de krallardan, prenseslerden sonra ilk giren kişiler bizler olduk. Eşsiz bir tarihi yapı ve 2 bin yıldır akan termal su kaynağı bulunuyor. Diğer termal sular gibi çok yoğun değil, sıcaklığı insan vücudu ile çok orantılı. Yapı üzerindeki figürlerden dolayı bilim adamları tarafından burası dünyanın en eski termal tedavi ve arınma merkezi kabul ediliyor. Burada bir dini arınma noktası oluşturulmuş hem de suyun tedavi edici özelliği kullanılarak insanlara şifa dağıtan bir merkez olarak kurulmuş. Burası, sağlık turizmi noktasında da ülkemizde bize göre bir çığır açacak, hem Yozgat, hem Sarıkaya, hem de ülkemize sağlık turizmi açısından müthiş bir katma değer katacağı inancındayızö

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Antik Roma Hamamı’ndan görüntü

-Kazı çalışmalarıyla açığa çıkan ve özelliğini koruyan 2 bin yıllık yüzme havuzu

-Vali Yurtnaç ve beraberindekilerden görüntü

-Tarihi alanda inceleme

-Vali Yurtnaç’ın antik havuzda yüzmesi

-Vali Yurtnaç’ın açıklamaları

-Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in konuşması

-Detay

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

==========================================================

4)OTİZMLİ ÇOCUKLARA ATLI TERAPİ

SAMSUN'da bulunan Atlı Spor Tesisleri'nde yılda yaklaşık bin 300 otizmli çocuk at binerek terapi oluyor. İnsanlarla iletişime geçmekte zorlanan otizmli çocukların bu uygulama ile atlarla aralarında duygusal bir bağ oluşturduğu ifade edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında yapılan Atlı Spor Tesisleri ile birlikte kentte atlı sporlarla uğraşan kişi sayısı her geçen gün artıyor. 55 bin dönüm alan üzerine kurulu tesiste 20 at bulunuyor. Tesiste bulunan midilli atlarla otizmli çocuklar için ise rehabilitasyon çalışması yapılıyor. Yılda yaklaşık bin ila bin 300 arasındaki otizmli çocuk haftanın belirli günlerinde tesise gelerek at binip rehabilite oluyor. Özellikle otizmli çocuklar için atlı terapinin çok olumlu sonuçlar verdiği belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulüp Başkanı Kadir Koçak, tesisin 55 dönüm alan üzerine kurulu olduğunu belirterek "Atlı biniciliğe ilgin duymasını sağlamak atlı sporları yaygınlaştırmak amacını taşıyoruz ama diğer taraftan otizmli çocuklarımızın terapisi için de çalışmalar yapıyoruz. atlı binicilik otizmli çocuklarımız için çok önemli bir spor alanı. adeta bir terapi. Dolayısıyla böyle bir katkıyı sağlamaktan çok mutluyuz. 10 yıldır otizmli çocuklarımıza yönelik böyle bir çalışmayı sürdürüyoruz. Her yıl 10 özel eğitim okulu buradan faydalanıyor" dedi.

8 yıldır otizmli öğrencileri tesise getiren Fahriye-Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Hakan Acar, "Haftada iki gün dönüşümlü olarak 30 öğrencimizi buraya getiriyoruz. Otizmli öğrencilerin en büyük problemi sosyalleşememek, iletişime geçememek, sosyalleşememek. atlı terapi onlarını hayvanlarla aralarında duygusal bir bağ oluşmasına neden oluyor. At bindiklerindeki ritim duygusu konuşma gelişimlerine katık sağlıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar atlı terapinin otizmli çocuklara büyük katkı sağladığını ortaya koyuyor. Normalde insanlarla bile direk diyaloga iletişime geçmeyen çocuklar atlarla iletişime geçiyor" diye konuştu. 20 at bulunan tesiste, kapalı, açık ve long manej ile 8 tane padok bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Otizmli çocukların at binmesi

-Çocukarın atlara elma yedirip sevmesi

-Tesis dışından detay

-Detaylar

-Röportajlar

(SÜRE:3.58 Dk) (BOYUT:446.33 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

============================================================

5)SİMİTÇİDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde seyyar tezgahında simitçilik yapan Ahmet Bal (63), Uluslararası Çocuk Festivali için ilçeye gelen Arnavut çocuklara simidin tanesini yanlışlıkla 1 Euro'dan sattı. Arkadaşları ve belediye yetkililerinin de yardımıyla çocukları bulan Bal, aldığı fazla parayı iade etti. Saray Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Uluslararası Çocuk Festivali düzenleyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya ve Malezya'dan çocukları ilçeye davet etti. Yarın başlayacak festival öncesi, bu sabah saatlerinde ilçede geziye çıkan bir grup Arnavut çocuk, Bülent Ecevit Parkı'nda Ahmet Bal'dan 4 simit alıp, kaç para olduğunu sordu. Bal'ın eliyle 4 işareti yapınca çocuklar, 4 Euro verip simitleri aldıktan sonra parktan ayrıldı. Ahmet Bal, bir süre sonra çocuklardan aldığı paranın TL olmadığını fark etti. Bal, arkadaşlarından verilen paranın Euro olduğu öğrendi. Bunun üzerine Bal, aldığı fazla parayı vermek için çocukların bulunması amacıyla arkadaşlarından yardım istedi. Belediye yetkililerinin de devreye girmesiyle çocuklar, Ahmet Bal'ın yanına getirildi. Bal, tercüman aracılığıyla çocuklardan fazla para aldığını belirterek, 3 Euro'larını iade edip, 1 de simit verdi.

Çocuklardan yanlışlık için özür dileyen 1 çocuk babası Ahmet Bal, "Bana gelip 4 simit aldılar ve kaç para olduğunu söylediler. Ben de elimle 4 işareti yaptım. 4 madeni para verdiler ve gittiler. Ben yabancı paralardan anlamam. Bir süre sonra paranın TL olmadığını fark edince, arkadaşlarıma sordum. Paranın Euro olduğunu ve TL karşılığının 5 lira olduğunu söylediler. Bunun üzerine fazla para aldığımı anladım ve çocukları bulup, paralarını iade ettim. Çocuk hangi milletten olursa olsun, çocuktur. Kim olursa olsun, hak yememek lazım" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Simitçi ve çocuklar

Çocuklara durumun anlatılması

Ahmet Bal'ın açıklaması

Bal'dan simit alanlar

Detaylar

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), ()-