DHA YURT BÜLTENİ-8

1)MARKETLERİN 'PATLICAN' KARARI FİYATI DÜŞÜRDÜ

BAZI marketlerin patlıcan ve biber satmama kararının ardından Antalya Toptancı Hali'nde patlıcanın fiyatı 2 günde 1 lira düştü. Antalya halinde patlıcan 9 liradan işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğini eleştirmesi sonrasında bazı zincir marketler patlıcan ve biber çeşitlerini satmama kararı aldı. Kararı değerlendiren Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, marketlerin fiyatlar düşene kadar patlıcan ve biber satmama kararını kendilerine bildirdiklerini söyledi. Kararın ardından biber fiyatlarında değişiklik yaşanmadığını dile getiren Doğan, ancak patlıcanda 2 günde fiyatların 1 lira düştüğünü söyledi. Doğan, "10 liraya Antalya Toptancı Hali'nden çıkış yapan patlıcan dün 9,5, bugün de 9 liradan işlem gördü. Patlıcan son günlerde çok yükselmişti. Müşteri patlıcanın fiyatına tepki gösterdiği, almadığı için de fiyatlar aşağıya çekilmiş olabilir. Nedeni yakın zamanda görürüz" dedi.

GÜNEŞSİZ HAVALAR ÜRETİMİ DÜŞÜRDÜ

Patlıcan fiyatının esas yükselme nedeninin ağır kış şartları olduğunu belirten Doğan, "Soğuğa çözüm bulabiliyoruz ama havalar son dönemde kapalı geçiyor. Ürünler güneş görmediği için sıkıntı yaşıyoruz. Hortum zarar verdi ama rutubet ve nem nedeniyle de seralar zarar gördü. Bunun sıkıntıları da ilerleyen zamanda ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

HAL FİYATLARI

Türkiye'nin örtü altı sebze üretiminin merkezi Antalya halinde ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:

"Domates çeşitleri 3,50- 5 TL, kokteyl domatesi 5 TL, sivri biber 9,5 TL, çarliston biber 9,5 TL, dolmalık biber 9 TL, salatalık 3,80- 4 TL, patlıcan 9 TL, kabak 5 TL, brokoli 3- 5 TL, karnabahar 4 TL, lahana 2,5- 3 TL, ıspanak 7 TL, kereviz 5 TL, turp 3 TL ve pırasa 4 TL."

Görüntü Dökümü

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- Antalya Ticaret Borası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan açıklama

- Toptancı halindeki patlıcanlardan detay

- Cüneyt Doğan'dan detay

342 MB///3,04 DK (HD) Tek parça

Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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2)10 KİŞİNİN GRİP SALGININDAN ÖLDÜĞÜ BULGARİSTAN'DA 'ALARM' VERİLDİ

BULGARİSTAN'ı etkisi altına alan ve bugüne kadar 10 kişinin ölümüne neden olan grip salgını giderek artıyor. Ülkenin 28 ilinden 23'ünde salgın tehlikesi ilan edilirken; bu kentlerde okullarda eğitime 4 Şubat'a kadar ara verildi. Bulgaristan'da yaklaşık 10 gündür yaşanan grip salgını şiddetini giderek artırırken; ölümlere de neden oldu. Ülkede grip salgını nedeniyle bugüne kadar biri çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Etkisini sürdüren salgın nedeniyle ülkenin 28 ilinden 23'ünde 'grip alarmı' verildi. Alarm verilen ve aralarında başkent Sofya'nın da bulunduğu illerdeki bulunan toplam 1300 okulda eğitimlere 4 Şubat'a kadar ara verildi. Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, tam ölü sayısının söylenmesinin mümkün olmadığını; ancak daha yeni vakaların da olabileceğini söyledi. Bakan Ananiev, gribin en doruk noktasına bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta ulaşılacağı uyarısında bulundu. Vatandaşların sokaklarda maske ile dolaştığı Bulgaristan'da, hastanelerde doluluk oranı artarken, hasta ziyaretleri de yasaklandı.

Görüntü Dökümü

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Sofya sokaklarından detaylar

Ağızlarında maske ile dolaşanlar

Maske ile çalışanlar

Parkta maske ile çocuklarını gezdirenler

Hastanede sıra bekleyenler

Hastaneden detaylar

Sokaklardaki insanlar

Haber-Kamera: Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgaristan),() -

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3)OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Abdulkadir Yücel (40) otomobil çarpmasıyla yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mehmet Kara yönetimindeki 02 ABB 027 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdulkadir Yücel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Yücel, çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yücel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri ve yaralı

- Sağlık görevlilerinin yaralıya müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

ĞÖRÜNTÜ BOYUTU: 290 MB

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4)ERCİYES'TE, KAYAK PİSTİNDE EVLENME TEKLİFİ

SİVAS'ta görevli astsubay Cihat Şahin (27), tatil yaptıkları Erciyes Kayak Merkezi'ndeki kayak pistinde, 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartı açtırarak, sevgilisi öğretmen Buket Özcan'a (26) evlilik teklifinde bulundu.

Buket Özcan ile 5 yıldır sevgili olan Cihat Şahin, evlilik yolunda ilk adımı atmak için Erciyes'te tatil planladı. Sivas'ta görevli astsubay Cihat Şahin ile Gaziantep'te öğretmenlik yapan Buket Özcan, Kayseri'de buluştu. Kayak kıyafetleri ile piste çıkan çift, önce kayak yaptı. Bu sırada Cihat Şahin, kayak pistinde sevgilisi Buket Özcan'a, 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartı açtırarak, yüzükle evlenme teklifinde bulundu. Özcan'ın teklifi kabul etmesi üzerine çift, tatilcilerin alkışları arasında dans etti.

Görüntü Dökümü:

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- Sürpriz evlilik teklifi

- Buket Özcan'ın teklifi kabul etmesi

- Müzik eşliğinde dans etmeleri

- Genel detay

Süre: 1.26 Boyut: 84 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ,

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5)ADIYAMAN'A 4 YENİ AMBULANS TAKVİYESİ

SAĞLIK Bakanlığınca Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere, Adıyaman'a gönderilen 4 adet tam donanımlı ambulans törenle İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a gönderilen ambulanslar Kahta, Sincik, Gölbaşı ve Tut 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna tahsis edilerek hizmet vermeye başladı. Vali Aykut Pekmez, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil İbrahim Fırat, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve protokol üyeleri ambulansları inceleyerek, anahtarlarını şoförlere teslim etti.

2002 yılından bugüne Türkiye'yle birlikte Adıyaman'ın da sağlık alanında değişim ve dönüşümler yaşadığını ve sağlık noktasında çok iyi bir noktada olduğunu vurgulayan AK Parti milletvekili Ahmet Aydın, "Bugün ambulans sayımız 49'a çıkmıştır. İnşallah bu yıl içerisinde 5 tane daha ambulansı hizmete alarak bu sayı 54'e yükselecektir. Bütün ilçelerimizde hastanelerimizi yeniledik. Bu yatırımlarla birlikte vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinde memnuniyetinin artığını görüyoruz" dedi.

Vali Aykut Pekmez ise kente yeni tahsis edilen 4 ambulansın acil vakalara müdahale edecek bütün donanımlara sahip olduğunu vurgulayarak, "İlimize tahsis edilen bu ambulanslarımız müdahale aracı olarak, Kahta, Gölbaşı, Tut ve Sincik ilçelerimizde kullanılacaktır" diye konuştu.

Vali Pekmez ve protokol üyeleri konuşmalarının ardından ambulansların anahtarlarını şoförlere teslim etti.

Görüntü Dökümü:

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- Valilik önündeki ambulanslar

- Milletvekili Ahmet Aydın ile röp.

- Vali Aykut Pekmez ile röp.

- Ambulanslar teslim edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 360 MB

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