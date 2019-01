DHA YURT BÜLTENİ -8

Serik'te hortum ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde dün etkili olan hortum ve yağışın ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü

Mustafa Çömezoğlu zarar gören seralardan inceleme yaptı. Fırtına ve oluşan hortum nedeniyle ilçede 30 çiftçiye ait domates, çilek, biber ve salatalık seraları zarar gördü.

Belek-Kadriye-Kundu Kral Yolu ise bir golf sahasında yaklaşık 50 çam ağacı devrildi. Hortumun söktüğü çam ağaçları yola savruldu. Belediye ekipleri, yollara devrilen ağaçları kesere kaldırdı.

Kaymakam Haluk Şimşek, hortumdan seralar zarar gördüğünü, çok sayıda ağacın devrildiğini söyledi. Fırtınanın ciddi zarara yol açtığını kaydeden Kaymakam Şimşek, "Çiftçilerimiz mutlaka tarım sigortası yaptırsın. Zarar gören yerler, toplu afet kapsamı altına alınırsa çiftçilerimizin zararları karşılanır" dedi.

Çilek üreticisi Mustafa Mutaf, “Meydana gelen hortum ve fırtınadan seralarımız büyük zarar gördü. Mahsulümüz telef oldu. Çilek hassas bir meyve olduğu için yağmur suyunu gördüğü zaman hemen çürüme yapar. Kısacası alın terimiz, hortum ve fırtınada yok oldu. Zararımız büyük" diye konuştu.

Köseler Mahallesi'ndeki serası zarar gören Seffat İlişik ise "Bu sezon bitti, bütün emeklerimiz gitti" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Teröristler sıçan gibi kaçacak yer arıyor

Yalova'da konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülke sınırlarımız içinde 700 civarı terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Onlar da sıçan gibi kaçacak yer arıyorlar" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bakanlığın İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Yalova'ya geldi. Valiliğin toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Ersoy, soruları yanıtladı. Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla hizmetlerdeki kalite, hız ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

'TÜRKİYE İSTİKRAR VE HUZUR ADASI'

Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin istikrar ve huzur adası olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığımız kanunların kendisine verdiği görevleri, Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye ve bugün bölgenin yaşadığı ağır güvenlik problemlerine karşı neredeyse ülkemizin önemli bir kısmında komşularımızın sınırı, devleti kalmamışken ve bütün terör örgütlerinin tek hedefi haline gelmiş bir ülke iken istikrar ve huzurun adası olarak varlığımızı devam ettirmeye, vatandaşımızın her alanda güvenini kazanarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin önümüzdeki seçimlerde olduğu gibi, bu zor süreçte bile yaşadığı tüm özel günleri huzur içinde, vatandaşımızın devletine güveninin tam olduğu bir şekilde geçirmeyi başardık. Bu seçimleri de aynı şekilde geçireceğimiz yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ VAR

Türkiye'de yılda yaklaşık 7 bin 500 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyleyen Ersoy, ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 oranında düşüş yaşandığını bildirdi. Günde 20'den fazla insanın trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Yine üzülerek ifade ederim ki yıllık 300 bin kişi trafik kazalarında yaralanıyor. Yaklaşık 50 milyar civarı maddi bir zarara uğruyoruz. Bununla bu ülke baş etmeli. Medeni kabul ettiğimiz ülkelerde gördüğümüz uygulamaları birbirimize örnek vermekten kurtulmalıyız. Bunun da bir tane yolu var. Eğitim ayrı bir şey ama denetim ve cezalar; en etkili yolu bu. Trafikte özellikle ölümlü kazaların yüzde 90'ı sürücü hatalarından meydana geliyor. Sürücülerin aşırı hızı, araç kullanırken telefon kullanması, sürücülerin kırmızı ışık kuralına uymaması, emniyet kemeri takmaması gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Bakanlık olarak özellikle yaptığımız tespitlerde en fazla ölüme neden olan kaza çeşitlerini, kaza yerlerini ve sürücü hatalarını belirledik. Bunlara ilişkin olarak da arkadaşlarımızı bir çalışmanın içine soktuk ve bu çalışma sonucunda çıkan sonuçları değerlendirerek, net bir şekilde ihlallere karşı mücadele etmeye karar verdik. Son 2 aydır yaptığımız bu mücadele sonrasında 2017 yılı rakamlarına göre 2018 yılı Kasım ve Aralık aylarında ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 oranında bir düşüş olduğunu gördük. Yüzde 30'luk bir düşüş 1 yıl içinde 1500- 2 bin vatandaşımızın hayatını kurtarmak demektir."

'SIÇAN GİBİ KAÇACAK YER ARIYORLAR'

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkenin her köşesine hakim olduğunu belirten Ersoy, teröristlerin kaçacak yer aradığını söyledi. "Terör örgütünün eylem yapabilme kabiliyeti ve kapasitesi kalmamıştır" diyen Ersoy, şunları söyledi:

"Bu saatten sonra terör örgütü sadece ve sadece kalleşliğe dayalı, el yapımı patlayıcılar yerleştirmek, tuzak kurmak gibi karakterine uygun eylemler yapmaya teşebbüs edebilir ama asla ve asla bizim seçimimizin güvenliğini etkileyecek, köylerimize, sandıklarımıza nüfuz edebilecek bir gücü ve potansiyeli kalmamıştır. Ülke sınırlarımız içinde 700 civarı terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Onlar da sıçan gibi kaçacak yer arıyorlar. Sözde liderlerinin kendilerine söylediği tek şey, 'Sakın ola başınızı inlerinizden, mağaralarınızdan çıkarmayın. Hayvanlar gibi oralarda, bulunduğunuz yerlerden kafanızı kaldırmadan hayatınızı devam ettirmenin mücadelesini vermeye devam edin. Bugün için yapabileceğiniz tek şey hayatta kalmaktır, güvenlik güçlerine görünmemek, onların karşısına çıkmayı bırakın, onlara asla ve asla görünmemektir.' Verdikleri talimatlar bu. Terörle mücadelede geldiğimiz nokta budur. Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkâri'de nerde olursa olsun, günün hangi saatinde olursa olsun, iş yerleri, mekânlar, pastaneler, kafeler açıktır. Vatandaşlar orada günlük hayatlarını en güzel şekilde idame ettiriyorlar. Kapalı tek bir köyümüz, yaylamız kalmamıştır. Artık devletimiz bütün unsurlarıyla, bütün heybeti, haşmeti, şevketi ile sahadadır ve yurdun her noktasında vardır."

İZDES ile ilgili toplantıda Yalova Valisi Muammer Erol, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih Karataş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitöz, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu ile bazı kurumların daire başkanları yer aldı.

Eski kaleci Göksel Gencer, yarın toprağa verilecek

Mersin'deki evinde ölü bulunan, Beşiktaş ile önemli birçok kulüpte forma giyen eski kaleci Göksel Gencer (44), son yolculuğa yarın uğurlanacak. Gencer'in cenazesi, Mersin'de toprağa verilecek.

Merkez Palmiye Mahallesi'ndeki Sabri Bey Apartmanı'nda, babası ile farklı dairelerinde yaşayan Göksel Gencer'den uzun süre haber alınamadı. Bunun üzerine oğlunun oturduğu dairenin kapısını kırarak, içeri giren Muammer Gencer, Göksel Gencer'in yatağında hareketsiz yattığını gördü. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı ön incelemede Gencer'in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Gencer'in cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından Mersin'de defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ve Samsunspor tarafından eski kaleci Göksel Gencer için başsağlığı mesajları yayımlandı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Gaziantep'te, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Kazım Özdoğan (63), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Kaleboynu Mahallesi'nde meydana geldi. Kazım Özdoğan yönetimindeki 27 DL 299 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Özdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazım Özdoğan'ın cansız bedeni, kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, cadde ortasında saç saça, baş başa kavga eden üç genç kızı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üç kız caddede karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kızlardan biri, çizmelerini çıkararak karşısındaki kızlardan birine saldırdı. Ardından saç saça baş başa birbirine giren kızlar yere düştü. Çevredekiler, yerde de kavgaya devam eden kızları güçlükle ayırdı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızlara kavga etmemeleri yönünde nasihatlar veren bastonlu yaşlı adam ve kavgayı sona erdirmek için çevreden gelenler görülüyor.

Tekirdağ'da kurulan semt pazarlarında yankesicilik yapan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da semt pazarlarında vatandaşların para ve çantalarını yankesicilik yöntemi ile çalarken suçüstü yakalanan biri kadın 2 kişi polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarlarında son günlerde yankesicilik olaylarının artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önlemleri artırdı. Köprübaşı mevkisinde kurulan pazarda bir kadının hareketlerinden şüphelenen polis takibe aldı. Pazarda alışveriş yapan Nedret Ata'nın(75), çantasındaki cüzdanını çalan Şefiye Kasapoğlu ile beraberindeki Emrah Çalbay, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Ata'nın çalınan cüzdanı kendisine iade edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin yapılan soruşturmalarında daha önceden uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan sabıkaları olduğu belirlendi. Şüpheliler, Şefiye Kasapoğlu ile Emrah Çalbay, birbirlerine kelepçelenerek sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Babasının pompalıyla vurduğu Mustafa yaşam savaşını kaybetti

Tekirdağ'ın Çeerkezköy ilçesinde Ali Türkeri'nin(56) pompalı tüfekle vurup ağır yaraladığı oğlu Mustafa Can Türkeri (26), 18 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan baba, "Pişman değilim" demişti.

Olay, 7 Ocak günü, Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki evde meydana geldi. Fabrika işçisi Ali Türkeri ile oğlu Mustafa Can Türkeri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba, 3 çocuğundan biri olan Mustafa Can Türkeri'yi pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan genç, özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mustafa Can Türkeri, dün gece hayatını kaybetti. Türkeri'nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

'BENİM BÖYLE BİR EVLADIM YOK'

Olayın ardından gözaltına ve tutuklanan baba Ali Türkeri ifadesinde, "Evi dağıttı, bana ve annesine hakaretler etti. Sinirlerime hakim olamadım, tüfeği alıp, vurdum. Pişman değilim, bana kötü davranıyor, annesine hakaret ediyor. Sonuçta beni, annesini ve kardeşlerini üzüyor. Benim böyle bir evladım yok" demişti.

Haber: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), ()-