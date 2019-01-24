DHA YURT BÜLTENİ -8

MKEK'de üretilen yerli 4 bin piyade tüfeği TSK'ya gönderildi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen yerli 4 bin piyade tüfeği,Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere 3 TIR'la yola çıktı. Silahların sevkiyatı öncesinde düzenlenen törende konuşan MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, "MPT 55' inanılmaz bir başarı hikayesidir. Çünkü bunlar tamamen kendi tasarımlarımızla ortaya çıkmış olan silahımızdır. Bunlar yüreklerine kadar işlenmiş bir başarı hikayesidir" dedi.

MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası'ndaki törene MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, Fabrika Müdürü Ali Gümüş, MKEK'da çalışan işçi ve memurlar katıldı. Törende konuşan Ali Gümüş, yılın ilk teslimatını gerçekleştirdiklerini söyledi. 4 bin adet milli piyade tüfeği 'MPT-55'i, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hazır hale getirdiklerini belirten Ali Gümüş, "Bu vesile ile bu hizmette yer alan tüm arkadaşları tebrik ediyorum. 2018 yılını büyük bir performans ile kapattık. 2018 yılı içerisinde 58 bin silah üretmişiz, bu çalışmada bu azimde emeği olan işçi kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bugün askerimize bin 200'ü kısa, 2 bin 800'ü uzun namlulu toplam 4 bin 'MPT 55' silahımızı teslim etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

'MPT 55 İNANILMAZ BAŞARI HİKAYESİDİR'

MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül de üretimde emeği geçen fabrika işçilerine teşekkür etti. Akgül, "MPT 76' bizim başarı hikayemizdir, 'MPT 55' inanılmaz bir başarı hikayesidir. Çünkü bunlar tamamen kendi tasarımlarımızla ortaya çıkmış olan silahımızdır. Bunlar yüreklerine kadar işlenmiş bir başarı hikayesidir. 'MPT 55'i bir senede üretip envantere ekledik. Bu bizim için bir başarı hikayesidir. MKEK bunları yapar MKEK'nin görevi budur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 4 bin piyade tüfeği yüklü 3 TIR fabrikadan yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Törenden görüntü

-Yapılan konuşmalar

-TIR'ların yola çıkışı

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,()

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Erciş'te PKK operasyonuna 12 tutuklama

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 20 ve 23 Ocak tarihlerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Erciş ilçesinde 27 ayrı adrese baskın yapan ekipler, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme' suçundan 21 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, 9 kişi de serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askeri araçların geçişi

-Bir eve operasyon yapılması

-Evde yapılan arama

-Detaylar

-Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye çıkarılışları

VAN, ()-

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Diyarbakır'da Roma dönemine ait 14 sikke ile heykel ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda Roma dönemine ait 14 altın sikkeyi satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalanırken, Silvan ilçesinde otobüsteki yolcunun poşetinde de tarihi heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarında, merkez Bağlar ilçesinde 2 şüphelinin Roma dönemine ait altın sikkeleri satma girişiminde oldukları tespit edildi. Jandarma ekipleri, dün düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi altın sikkeleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 altın sikke ele geçirildi.

YOL KONTROL UYGULAMASINDA HEYKEL BULUNDU

Öte yandan, Silvan ilçesi Bağdere Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, yolculardan M.G.'ye ait siyah renkli poşet içerisinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 50 santim boyunda heykel ele geçirdi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

- Jandarma ekiplerinin operasyon anı

- Operasyonun düzenlediği yer

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2,28 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

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Okul kantinindeki semaver faciasında okul müdürü ve kantin işletmecilerine ceza çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 11 yaşındaki A.T.K.'nin eğitim gördüğü ilkokulun kantininde semaverdeki kaynar suyun üzerine dökülerek yanmasına ve vücudunun büyük bölümünde meydana gelen doku kayıpları nedeniyle 50'den fazla ameliyat olmasına neden olan olayda okul müdürü ile kantin işletmecisi çift, kusurlu bulundu. Kantin işletmecileri Mehmet Kemal Varlı 16 ay 20 gün, eşi Derya Varlı 11 ay 20 gün, Okul Müdürü Meral Doğanay da 16 ay 20 gün hapis cezası aldı. Çocuğun ailesi tarafından açılan 1,6 milyon TL talepli tazminat davası ise halen devam ediyor.

Olay, İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu'nda 9 Nisan 2015 tarihinde yaşandı. Sınıf arkadaşıyla oynayan 11 yaşındaki A.T.K., kantine gelen oyuncak arabasının peşinden koştu. Bu sırada ayağı, masanın üzerinde duran semaverin kablosuna takıldı. İçinde yaklaşık 10 litre kaynar su bulunan semaver, A.T.K.'nin üzerine devrildi. Kaynar su üzerine dökülen küçük çocuğun vücudunun büyük bölümü yandı. Acılar içerisinde kıvranan çocuğu, kantin işletmecileri ve okul yöneticileri, hastaneye götürmek yerine üzerine pet şişelerdeki sudan dökerek tedavi etmeye çalıştı. Acısı dinmeyince de Okul Müdürü Meral Doğanay tarafından hastaneye götürüldü. A.T.K.'nin vücudunun yüzde 50'sinden fazla bir bölümde ağır yanık olduğu belirlendi. Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan A.T.K., bir yandan yaşam savaşı verdi bir yandan da büyük acılar çekti. Hayati tehlikeyi atlattıktan sonra vücudunun önemli bir bölümünde oluşan doku kayıplarının giderilmesi için 50'den fazla ameliyata alındı. Deri kayıplarından dolayı böbrek ve karaciğerinde zarar oluşmaması için doku nakli yapıldı. Kol ve bacaklarını kullanmakta zorluk çeken çocuk fizik tedavi görmeye başladı.

SANIKLAR ALDIKLARI CEZALARI ÇOK BULUP TEMYİZ ETTİ

Şimdi 15 yaşında olan hem ameliyatları hem de tedavisi devam eden A.T.K.'nin yaralanmasında, bilirkişi ve müfettiş raporlarında kusurları oldukları bildirilen kantin işletmecileri Mehmet Kemal Varlı ve eşi Derya Varlı ile Okul Müdürü Meral Doğanay hakkında Çeşme 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 sanığın 'taksirle yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan yargılandığı davada kantin işletmecileri Mehmet Kemal Varlı 16 ay 20 gün, eşi Derya Varlı 11 ay 20 gün, Okul Müdürü Meral Doğanay da 16 ay 20 gün hapis cezası aldı. Sanıklar, cezayı, Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz etti.

REKOR TAZMİNAT DAVASI DEVAM EDİYOR

A.T.K.'nin ailesi ayrıca avukatları Murat Çakar aracılığıyla 1,6 milyon TL talebiyle tazminat davası açtı. Bu dava ise halen İdare Mahkemesi'nde devam ediyor.

Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()-