DHA YURT BÜLTENİ -8

Keşan'daki öldürülen Didem'in katil zanlısı babası çıktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan Didem Uslu'yu dönerci ustası olan babası Hasan Uslu'nun öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince genç kızın annesi Satı ve babası Hasan Uslu gözaltına alındı. Kızını öldürdüğünü itiraf eden baba Hasan Uslu'nun evde bıçakla parçalara ayırdığı Didem Uslu'yu 3-4 gün içerisinde evden çıkarıp ormanlık alana attığını tespit edildi.

Keşan ilçesinde geçen 9 Ocak Çarşamba günü, ormanlık alanda kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu bulundu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri soruşturma başlatırken, İstanbul'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölgede arama başlatıldı. Kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda birer gün arayla kadına ait olduğu değerlendirilen kalça kemiğinin yanı sıra diğer uzuvlar bulundu. Didem Uslu'nun buluna parçaları üzerinde yapılan incelemede çok düzgün kesikler olduğu tespit edildi.

Bunun üzerinden yola çıkan polis ekipleri Didem Uslu cinayetinde şüpheleri dönerci ustası olan ve döner bıçağını rahat kullandığı bilinen babası Hasan Uslu üzerine yoğunlaştırdı. Uslu ailesinin oturduğu evde yapılan aramada bulunan izler üzerine Didem Uslu'nun babası Hasan, annesi Satı ile İstanbul'da oturduğu belirlenen kız kardeşi Özlem Uslu gözaltına alındı. Baba Hasan Uslu ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek kızı Didem Uslu'yu evde çıkan tartışma sonucu bıçakla kesip parçalara ayırdıktan sonra 3-4 günde ormanlık alana attığını söyledi. Soruşturma kapsamında ormanlık alana götürülen baba Uslu, kızına ait parçaların yerlerini tek tek gösterdi.

Didem Uslu'nun kız kardeşi serbest bırakılırken, anne Satı ve baba Hasan Uslu, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan karne uyarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Çanakkale'nin Gelibolu İlçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Burada konuşan Yıldırım, ailelere karne uyarısı yaptı. Yıldırım, "Benim velilere tavsiyem şudur, aman çocuklara kızmayın zayıf da olur, iyi de olur. Mutlaka bu karne tatilinde onların morallerinin düzgün olması lazım" dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'ndaki karne dağıtım törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile çok sayıda protokol üyesi katıldı. Okul önünde vatandaşlar ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada karne uyarısı yaptı. Yıldırım, “Evlatlarımız 4 ay boyunca sabahın erken saatlerinde kalktılar. Okullarına geldiler, derslerini aldılar. Gayret ettiler. Şimdi karne tatili, bugün karnelerini alacaklar. Tatil başlayacak. Karne, notlar esasında şimdiye kadar yaptıklarımızın veya yapamadıklarımızın bir belgesidir. Şüphesiz karnesi çok iyi olanlar olacak. Teşekkür, takdir alanlar olacak. Ama karnesinde zayıfları olanlar da olacak. Zayıfsız olmaz biz de bu sıralardan geçtik. Ben ilkokulu bitirdim. Köyümden geldim İstanbul’a. 100 kişinin yaşadığı bir köyden milyonların yaşadığı İstanbul’a geldim. İlk karne Spor Toto gibi. Ama ikinci karnede hepsini düzelttim, doğrudan geçtim. Demek ki çalışınca oluyor. Çalışmayınca olmuyor. Olmayınca üzülmeyelim, olunca da çok sevinmeyelim. Benim yavrularıma, öğrencilerime söyleyeceğim şu; karnesi zayıf olan yavrularımız, önlerinde bir 4 ay daha var. Karne tatili bitecek. Yeni bir heyecanla onlar da derslerine sarılacaklar. Yaz tatilini iple çekecekler" dedi.

Ailelere uyarılarda bulunan Binali Yıldırım, "Annelere ve babalarda buradan söyleyeceğim şudur. Yavrularımız, evlatlarımız bizim geleceğimiz. Onların bir anlık durumlarıyla değerlendirmeyin. Onların önünde bir ömür var. Çok uzun bir yolculuk var. Her zaman morallerinin yüksek olması lazım. Onlara hep geleceği, güzel günleri, morali aşılayın. Olabilir, çalışınca güzel olur, çalışmayınca zayıf olur. Ama bunlar gelip, geçicidir. Önemli olan istikrarlı bir şekilde yavrularımızı geleceğe hazırlamaktır. Benim velilere tavsiyem şudur, aman çocuklara kızmayın zayıf da olur, iyi de olur. Mutlaka bu karne tatilinde onların morallerinin düzgün olması lazım. Hiçbir şekilde karneyi düşünmemeleri lazım ki; ikinci dönemde eğer zayıfsa, yüksek bir moralle, istekle tekrar başlasınlar ve düzeltsinlerö diye konuştu.

Yıldırım, "Bakın bu topraklar, üzerinde bulunduğumuz bu topraklar kolay bu hale gelmedi. Eğer bizim dedelerimiz olmasaydı Çanakkale’de, ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek yedi düvele karşı o manasız mücadele verilmeseydi, Orhan Gazi’nin oğlu, Süleyman Paşa bu topraklarda daha İstanbul fethedilmeden önce, Anadolu’ya ayak basan insanlardır. Gelibolu, İstanbul’un fethinden 97 yıl önce Osmanlı tarafından, Osmanlı topraklarına katıldı. İlk tersane burada kuruldu. Avrupya’ya, Avrupa kıtasına ilk olarak Gelibolu’da bu topraklarda ayak bastık. Bu okulun adı Namık Kemal Ortaokulu. Namık Kemal adını bilmeyen var mı? Namık Kemal'in kabri Bolayır köyünde. Süleyman Paşa’nın da öyle. Allah mekanlarını cennet eylesin" şeklinde konuştu.

'YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRMEYİZ'

Ak Parti iktidarında 16 yıl boyunca ülkeyi yollarla donattıklarını belirten Binali Yıldırım, "Arkadaşlarımızla 16 yıl boyunca memleketin her köşesini bölünmüş yollarla donattık. Havaalanlarıyla, demiryollarıyla, deniz limanlarıyla, internetiyle memleketi baştan aşağı donattık, kalkındırdık. Ne diyoruz; yollar böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, ayakları birleştirdik. Ama bir şeyi yapmadık. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürmeyiz. Bu ülkenin düşmanlarına, bu ülkede hayat hakkı yok. Bizim için önemli olan nedir, millet, bayrak, vatan, devlet, Türkiye’dir. Gerisi Angarya. Evelallah Gelibolu, Gelibolu insanı bunun teminatıdır" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra Elif Karacan'ın sınıf öğretmeni olduğu 5- E sınıfı öğrencilerine karnelerini dağıttı. Yıldırım, okul önündeki konuşması sırasında evinin balkonundan kendisini çaya davet eden kadının isteğini kırmadı. Yıldırım, karne dağıtımının ardından Bilik ailesinin evine giderek, çay içip, sohbet etti.

Kuşu kurtarırken ellerinden olan Ramazan'a protez kol takıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde, yaklaşık 1,5 yıl önce elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan ve yanık oluşan elleri kesilen çoban Ramazan Taşdemir'e (18) protez kol takıldı. Ramazan Taşdemir, "Kollarıma alışmaya çalışıyorum. Yardıma muhtaç bir hayvan görsem yine hiç düşünmeden kurtarırım" dedi.

Olay, 9 Ekim 2017'de saat 10.00 sıralarında, Günbuldu köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Ramazan Taşdemir, her sabah olduğu gibi yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hemen direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, direkten inerken, belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Ramazan Taşdemir'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1,5 saat telde asılı kalan Taşdemir, olay yerine çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Doktorların, sakat kalmaması için büyük çaba sarf ettiği Taşdemir'in üçüncü derece yanık oluşan elleri, yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası dirsek altından kesildi. Haberin ardından yurt içinden ve dışından birçok kişi ve dernek, Ramazan Taşdemir'in babası Mehmet Taşdemir'i arayarak yardım etmek istediklerini söyledi.

PROTEZ KOLLAR TAKILDI

Uzun süre tedavisi süren Ramazan Taşdemir'e Sağlık Bakanlığı'nın desteği 1,5 ay önce Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde protez kollar takıldı. 10 gün önce taburcu olan Taşdemir, memleketi Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyüne döndü.

Oğlunun durumunun çok iyi olduğunu söyleyen baba Mehmet Taşdemir, "Ramazan'ın durumu şimdi çok iyi. Allah razı olsun devletimizden, protez kollarını taktılar. Ramazan çok mutlu, başka bir şey istemiyor. Oğlum ekranlara çıkmak istemiyor. Kollarına alışmaya çalışıyor" dedi.

Kollarına alışmaya çalıştığını belirten Ramazan Taşdemir ise "Çok güzel, yavaş yavaş alışıyorum kollarıma. Hayatı sürdürüyorum. Kameraların karşısına çıkmak istemiyorum. Yine yardıma muhtaç bir hayvan görsem hiç düşünmeden kurtarırım. Destek olanlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK'lı, Osmaniye'de yakalandı

Osmaniye'de, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A. (38), yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A.'nın il merkezinde olduğu yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda M.S.A., dün akşam saatlerinde il merkezindeki bir evin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Önlem almadan çalışan işçi: Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum

Artvin'in Hopa ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışan işçi, korkuttu. Kendilerini görüntüleyen yerel gazete sahibi İsmet Başar'ın "Kendinizin ve yoldan geçenlerin can güvenliğini aldınız mı?" sorusuna işçi, "Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum?" diye tepki gösterdi.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatısını yapan 2 işçiden birinin, güvenlik tedbiri almadan çalışması, çevre sakinlerinin dikkatini çekti. Bu sırada yoldan geçen yerel gazete sahibi İsmet Başar, hem işçinin, hem de yoldan geçenlerin can güvenliğinin tehlikede olduğunu fark ederek, caddeden ve çıktığı bina üzerinden görüntü almaya başladı. Kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark eden işçi, 'Niye çekiyorsun' diyerek sözlü tepki gösterdi. Gazeteci Başar'ın, 'Kendinizin ve yoldan geçenlerin can güvenliğini aldınız mı?' yönündeki sorusuna işçi, 'Sen devlet görevlisi misin, senin görevin bu mu? Para kazanmak için bizim ekmeğimizle oynuyorsun? Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum?' cevabı verdi.

Gazetecinin 'Can güvenliğini aldın mı?' sorusunu yinelediği işçi, "Can güvenliği mi? Yanlış yapıyorsun. Sen gazeteci olarak bu işten para kazanıyorsun, bizim ekmeğimizle oynuyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun, anlamadım' diyerek sözlü tepkisini sürdürdü.

Çalışmayı bırakan işçi, işvereni arayarak durumu bildirdi. Caddeye inen işçiye yoldan gelip geçen yayalar da, "Üstten çatı malzemeleri yola düşebilir. Niye önlem almadınız?" diyerek tepki gösterdi.

İşçiler, tepkiler üzerine çalışmaya ara verdi.

Samsun'da karne heyecanı

Samsun'da 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi birinci yarı yılı sona ererken öğrenciler de karne sevinci yaşadı.

Samsun'da 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi birinci yarı yılının sona ermesi nedeniyle Canik ilçesinde bulunan Hasköy Cumhuriyet İlkokulu'nda kapanış töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Vali Kaymak, sadece öğretmenin gayretiyle sonuç alınamayacağını söyleyerek "Velinin, sosyal çevrenin de çocuğun gelişimine etkisi var. Değerli velilerimize öneriyoruz; Bir çocuk sadece ders çalışarak hayata hazırlanamaz. Mutlaka bir sosyal etkinlik yapsın bir müzik aleti çalsın. Bir sanat faaliyetinde bulunsun" dedi. Programda halk oyunu gösterileri yapılıp öğrencilerin müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ardından Vali Kaymak, sınıflarda öğrencilere karne dağıttı. Samsun'da 245 bin 40 öğrenci ve 20 bin öğretmen bu gün itibariyle sömestr tatiline girmiş oldu.

Gaziantep'te, 590 bin öğrenci karne aldı

Gaziantep'te, 77 bini Suriyeli, 590 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Girne Mahallesi'nde bulunan Kıbrıs Ortaokulu'nda yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete katıldı. Vali Gül ve beraberindekiler karne dağıtımı öncesinde öğrenciler tarafından çiçekler ve müzik dinletisi ile karşılandı. Vali Davut Gül ve protokol daha sonra sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıttı ve hediyeler verdi.

Karnedeki notlardan daha önemli olanın öğrencilerin sosyal hayattaki ilişkileri olduğunu ifade eden Gül, "31 bin 500 öğretmenimiz, 1236 okulda yaklaşık 590 bin öğrencimize eğitim verdi. Bu karneler sadece öğrencilerin değil, velilerimizin karnesi. Bu karnedeki not ne olursa olsun önemli olan sosyal hayattaki ilişkileri, öz güvenli olması. Benim öğrencilerimize tavsiyem, karnelerine bakarak eksikliklerini gidersinler ve 15 günlük tatilde kitap okusunlar" dedi.

590 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığı kentte, ülkelerindeki iç savaştan kaçan ve eğitimlerini Gaziantep'te sürdüren 77 bin Suriyeli öğrenci de karne aldı.

Engelli öğrenciye karnesi evde verildi

Adıyaman'ın Gerger ilçesi üçkaya köyünde bedensel engelli olan ve evde eğitim gören Emel Memiş (10) karnesini İlçe Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürünün elinden aldı.

Üçkaya köyünde doğuştan bedensel engelli olan Emel Memiş evde eğitim almaya başladı. Karne günü olmasından dolayı Emel Memiş'in karnesini Gerger İlçe Kaymakamı Resul Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmutalip Erek tarafından götülüp küçük kızın karne sevincine ortak oldular.

Diyarbakır'da 491 bin öğrenci karne aldı

Diyarbakır'da 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 491 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce karne dağıtım töreni yapıldı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulu'nda düzenlenen törene, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ve veliler katıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan törende Aslan, Yenişehir ilçesindeki Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine karnelerini verdi. Karnenin yanı sıra minik öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Aslan, Diyarbakır genelinde 491 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade ederek, iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

