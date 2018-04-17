DHA YURT BÜLTENİ-8

CHP'li Budak'tan Liman Caddesi eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kemer ilçesindeki Liman Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Esnafla görüşen Budak, "Ne zaman bitecek belli değil. Haziran diyen var, temmuz diyen var. Kemer Türkiye turizminin göz bebeğidir. Bu haziranda bitecekse felaket" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, beraberindeki heyetle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kemer merkezinde geçen aralık ayının son haftasında çalışma başlattığı Liman Caddesi'nde incelemelerde bulundu. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve CHP İlçe Başkanı Hüsnü Ünal'ın da eşlik ettiği Budak, Liman Caddesi'ni gezip esnafla görüştü.

'HAZİRANDA BİTECEKSE FELAKET'

Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan Çetin Osman Budak, turizm sezonu başlamasına rağmen Konyaaltı sahilinde ve Liman Caddesi'nde inşaat çalışmalarının devam ettiğini, bunun da esnafa zorluk yaşattığını belirterek, "Esnafın üzerinden elinizi çekin" dedi. 2016'da büyük zorluk çeken, 2017'de toparlanma sürecine giren esnafın bütün umudunu 2018'e bağladığını aktaran Budak, esnafın önüne bu kez de inşaat sıkıntısı çıktığını anlattı. Çetin Osman Budak, "CHP olarak güzel yapılan her şeyi destekleriz. Fakat bunun zararıyla faydası arasındaki değerlendirmeyi yapamadık. Esnaf da yapamıyor bunu. Ne zaman bitecek belli değil. Haziran diyen var, temmuz diyen var. Kemer Türkiye turizminin göz bebeğidir. Bu haziranda bitecekse felaket. Buradan bir çağrı yapalım Büyükşehir Belediyesi'ne; bir iş yapıyorsanız planlı yapın" diye konuştu.

'MARKA DEĞERİ VARDIR BURANIN'

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in "Kemer'i taş devrinden kurtaracağız" yönündeki açıklaması olduğunu hatırlatan Çetin Osman Budak, şöyle dedi:"Menderes Türel'in Antalyalı olduğundan şüphe ediyorum artık. Kemer'de onların yazlıkları var. Kemer'de doğdu, büyüdü. Kemer'in nereden nereye geldiğine kendisi bizzat tanık olmuştur. Şimdi 'taş devrinde' dediğin yer Antalya'nın, hatta Türkiye turizminin göz bebeği Kemer'den bahsediyor. Burada, Kemer'de yaşayan insanlara bu bir hakarettir. Kemer'de yönetimde bulunan insanlara hakarettir. Hatta Ak Parti'ye oy verenlere de hakarettir. 'Taş devrinden çıkartacağız' ne demek? İlk organize turizmin yapıldığı yer Kemer'dir. O yüzden buranın Türkiye için büyük bir anlamı vardır. Yani marka değeri vardır buranın. Nasıl taş devri? Siz dünyaya açılan bir vitrinsiniz ve buna böyle bir niteleme yaptıysa ben onun Antalyalılığından şüphe ederim."

'ELEŞTİRİLER İYİ NİYETLİ, YAPICI'

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de şunları söyledi:"Bu çalışma hiç projesiz çalışılan bir şey, sonra karanlık bir cadde. Yani Kemer gibi yeşilin, doğanın önemli olduğu bir yerde, yeşillikler söküldü, simsiyah taşlar konuldu. Bu taşlar sıkıştırma, mermer değil, doğaltaş değil. Bir şey lazım olsa üzerinde araç geçmiş olsa tıkır tıkır kırılacak olan bir malzeme. Yani ne yaptığını bilmeden caddeye girilmiş. Eldeki malzeme neyse o uygulanmış. Bunun en önemlilerinden bir tanesi de caddeye itfaiye girme şansı yok. İşte görüldüğü gibi gölgeliklerden dolayı. Aradaki mesafelerin darlığına bakın bu caddeden itfaiye girer mi? Bizim yapmış olduğumuz bir eleştiri. Sayın vekilimizin de bizim de yapmış olduğumuz eleştiriler iyi niyetli, yapıcı eleştiriler. Bir şeyin önüne geçmek için değil. Bir şeyi ortadan kaldırmak için değil. İyi niyetli eleştiriler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Liman Caddesindeki ziyaretten detay

- Esnafla konuşma

- Gezi detay

- Liman Caddesi detay

- Çetin Osman Budak röportaj

- Liman Caddesi çalışmadan detay

- Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül röportaj

- Esnafla konuşma detay

493 MB /// 04.23" (HD)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER, ()

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Samsun ve Ordu'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Samsun ilçeleri ile Ordu ve Ünye ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen emekli imam ile 10'u kadın, toplam 15 kişi gözaltına aldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun'un ilçeleri ile Ordu ve Ünye'de eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi. 14 ekip ve 41 polis ile düzenlenen 'Roko' adlı operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları iddia edilen emekli imam Abdulmutalip V., Emre M., Selami S., Ramadan Ş. ve Melek E. ile Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 10 kadın gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Şüphelilerin polis minibüsüne binişi

-Minibüsün gidişi

-Emniyetteden detay

(Süre: 58 Saniye) - (Boyut:109 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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Üzüm rekoltesi araştırması endişelendirdi

Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde yapılan 2018 yılı üzüm rekoltesi araştırması umut vermedi. Alaşehir Ticaret Borsası tarafından yapılan araştırmada geçen yıl asma başına 20-25 olan salkım sayısı, bu yıl 10-15 salkım olarak tespit edildi.

Alaşehir Ticaret Borsası tarafından Alaşehir ve Sarıgöl'deki üzüm bağlarında rekolte araştırması yapıldı. İncelemeler sırasında çıkan sonuç Ticaret Borsası yetkilileri ve üreticileri endişelendirdi. Ziraat mühendisleri tarafından yapılan incelemede, üzüm rekoltesinin düşüklüğünün yanı sıra, asmalarda uyanmanın çok dalgalı gerçekleştiği, yoğun miktarda ölü kol hastalığı, asmalarda açmayan gözlerin çoğunlukta olduğu belirlendi. Geçen yıl asma başına 20-25 olan salkım sayısının bu yıl 10- 15 salkım olduğu ortaya çıktı. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, rekolte miktarının açıklanması için henüz erken olduğunu ancak yapılan incelemeler sonucunda durumun pek de iç açıcı olmadığını söyledi. Doğal afetler dışında bağlarda yaşanan bu verim düşüklüğünü önleyebilmek için ise önerileri Soygür, "Hasat sonrası hemen bağımızı terketmemeliyiz, külleme, mildiyö ve ölü kol ilaçlamalarına muhakkak hasattan sonra devam etmeli, bağlarımızı susuz bırakmamalıyız. Unutmamalıyız ki, asmalar hasattan sonra kendisini kışa hazırlamaktadır. Susuz kalmış ve hastalıklı bir asmadan ertesi yıl verim beklemek doğru olmaz. Kontrol edilmesi mümkün olmayan doğa koşullarını nedeniyle tarımsal ürünlerde rekolte düşüşleri kabul edilebilir ancak kontrolü elimizde olan hastalık ve zararlılarla mücadelede çok dikkatli hareket etmemiz gerekli. Gereksiz yere bitkiye ve toprağa atılan her kimyasalın hem toprağa hem de bizlerin sağlına zarar verdiğini unutmayalım. Kuru üzümde de kalıntı miktarının kabul edilen sınırlarda olması ihracatımızın sürdürülebilirliği için zorunludur. Üreticilerimizin daha dikkatli olması ve ilaç kullanımında bilinçli hareket etmesi bu anlamda büyük önem taşımaktadır" diyerek önerilerini sıraladı. "Gerek üretici kesimi gerekse ticaret kesimi, bizler sektörün paydaşları olarak birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hem kendimizi hem de sektörümüzü korumak zorundayız" diyen Soygür, şöyle devam etti: "Dolayısıyla ülkemizin en büyük gelir kaynağı olan üzümden en yüksek değeri alabilmemiz için, el birliği içerisinde çalışmamamız gerekir. Yüzde 90'ı ihracata giden ürünümüzden en yüksek kalite ve verimi sağlamamız gerekiyor. Hasat döneminin ağustos ayı ortalarında başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Çekirdeksiz kuru üzümün özellikle ihracat ürünü olması sebebiyle ekonomik açıdan oldukça önemli ve stratejik bir ürün. Çekirdeksiz üzümde dünya pazarında, gerek ürün kalitesi bakımından gerekse üretim miktarı bakımından saygın bir yere sahibiz. Bunu korumalıyız." Soygür, üzümde rekolte düşüklüğünü önlemek için sezon başından başlayıp, sonuna kadar üreticilere bilgilendirme eğitimleri verip, üretici toplantıları düzenlediklerini, afişler bastırarak üretici bölgelerinde dağıttıklarını kaydetti. Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 yılı kuru üzüm rekoltesi 310 bin ton olarak açıklanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Üzüm bağlarından görüntü

-Üzüm bağlarındaki salkımlardan görüntü

-Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür ile röp.

-Alaşehir Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Süleyman Yüksel ile röp.

-Üzüm üreticileri ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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Şırnak'ta 3 gün 3 gece aşiret düğünü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, Goyan aşireti üyesi Gökhan Şimşek (22), Çiğdem Tong (21) ile 3 gün 3 gece gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi. Yöresel kıyafetli kadınlar ve erkekler, Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde halay çekti.



Şırnak'ta, daha önce terör olaylarının meydana geldiği kırsal bölgelerde, güven ortamının sağlanması ve havanın ısınmasıyla birkaç gün süren düğünler yapılmaya başlandı. Uludere ilçesinde, Goyan aşireti üyesi Gökhan Şimşek, Çiğdem Tong ile 3 gün 3 gece gerçekleştirilen düğünle evlendi. Düğüne aşiret mensupları, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokol üyeleri ve gelin ile damadın yakınları katıldı. Düğün için kadınlar, rengarenk yöresel kıyafetlerini giyerken, erkekler de yine yöreye özgü şal şepik giydi. Uzun sıralar oluşturan davetliler, Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde halay çekti. Düğüne katılan genç kızların taktıkları takılar ise dikkat çekti. Düğünde gelin ve damat için özel izinle drone uçurulup, havadan görüntü alındı.

Görüntü Dökümü

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-Dron ile çekilen halay ve uzun kuyruklar

-Konukların halay çekmesi

-Konukların rengarenk yöresel kıyafetleri

-Gelin ve damat ile hatıra fotoğrafı çekilmesi

-Gelin damat ormanlık alanda

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), ()

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Hayvanseverlerden barınaktaki köpeklerin durumuna tepki

Edirne'nin İpsala ilçesinde belediyeye ait sokak hayvanları barınma evinde köpeklere olumsuz şartlarda bakılmasına hayvanseverler tepki gösterdi.

İpsala Belediyesi'ne ait sokak hayvanları barınma evinde sağlıksız koşullarda bakılan köpeklerin görüntüleri, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. İlçeye 2 kilometre mesafede kurulan ve yaklaşık 30 köpeğin bulunduğu barınaktaki hayvanlar olumsuz şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Hayvanseverler, birçoğu yaşlı ve hasta olan köpeklere gerekli bakımın yapılmadığını iddia ederek, barınma evinde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, hayvanların daha hijyenik bir ortamda tutulmalarını ve hastalıklı köpeklerle sağlıklı köpeklerin ayrı yerlerde bakılmalarını istedi. İpsala Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Kerman, barınaktaki köpeklerin birçoğunun hasta ve yaşlı olduğunu belirterek, gerekli mama desteğini verdiklerini söyledi. Kerman, yeni bir barınak kurmak için de çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Barınak tabelası

-Tellerin arkasındaki köpekler

-Hasta köpekler

-Uyuz olan köpekler

-Köpeklere mama verilmesi

-Köpeklerin mama yemesi

-Köpeklerin barınakta dolaşması

-Detaylar

(SÜRE: 05.42 - BOYUT: 348 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),()



