DHA YURT BÜLTENİ-8

1)O GARSONUN SAĞ BACAĞI, DİZ ALTINDAN KESİLDİ

İZMİR'in Tire ilçesinde garson İmdat Özçelik'in (50) 4,5 yıl önce ağaca çıkmak isterken merdivenden düşmesi sonucu kırılan, Tire Devlet Hastanesi'ndeki ameliyat sonrasında enfeksiyon kapan ve iyileşmeyen sağ bacağı, diz altından kesildi. Özçelik, bacağının kesilmesinden sorumlu tuttuğu Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. hakkında başlattığı hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

Tire'deki bir restoranda garson olarak çalışan bekar İmdat Özçelik, 5 Mayıs 2014'te, Cumhuriyet Mahallesi Namazgah Sokak'taki evinin bahçesinde, merdivenle ağaca çıkmak isterken düştü. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik, sağ bacağında parçalı kırıklar olduğu, omzunun çıktığı belirlenerek tedaviye alındı. Özçelik, Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. tarafından ertesi gün ameliyat edildi. Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda tutulan İmdat Özçelik, daha sonra servisteki odasına alındı. Bir hafta serviste tedavisine devam edilen Özçelik'in bacağındaki yaralar bir türlü iyileşmedi. Doktoruna nedenini soran Özçelik iddiaya göre, "İyileşmesine engel bir durum yok. Bacağında ufak bir deri kaybı olacak. Ancak bu da plastik cerrahi müdahalesi ile düzelecek" yanıtı aldı. Ancak ameliyatta takılan implantları açıkta olan, bacağında şişlik, morluk ve akıntı olan Özçelik'in 21 gün sonra yapılan pansumanında da yaralarının iyileşmediği, aksine daha da kötü olduğu belirlendi. Bunun üzerine İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Özçelik'e bacağının diz altından kesilmesi gerektiği bildirilip, 18 Aralık için gün verildi. O gün hastaneye giden Özçelik'in gerekli tahlil ve kontrolleri yapıldı, ancak ameliyatı boş yatak olmadığı gerekçesiyle yapılmayıp, evine gönderildi. 7 Ocak'ta tekrar hastaneye çağrılan Özçelik, bu defa tekrar tahlil ve gerekli kontrolleri yapılıp, hastaneye yatırıldı. Salı günü ameliyata alınan Özçelik'in sağ bacağı, diz altından kesildi.Ameliyattan yeni çıktığı için kendini iyi hissetmediğini belirten Özçelik, "Geçen nisan ayında bacağının bu hale gelmesinde ihmali olduğunu ileri sürdüğü Dr. G.B. hakkında, Tire Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştum. Hukuk mücadelemi sonuna sürdüreceğim" dedi.

Öte yandan G.B. hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sağ bacağı diz altından kesilen İmdat Özçelik'in sedyede görüntüsü

-İmdat Özçelik ile röp.

-Özçelik'in bacağının kesilmeden önce ve sonraki fotoğrafları

Haber: Faruk ÇARK / İZMİR, ()

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2)SİVAS EKSİ 24 İLE BUZ KESTİ

SİVAS'ta kar yağışı ardından bu sabah eksi 24'lere kadar düşen hava sıcaklığı nedeni ile kent buz kesti. Akarsular kısmen donarken, ağaçlarda kartpostallık kırağı görüntüleri oluştu.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, Kızılırmak'ın kent merkezinde geçen bölümü kısmen buz tuttu. Irmağın donmayan bölümlerinde ise buz kütlelerinin suyun üzerinde yüzdüğü görüldü. Karşıyaka Mahallesinde bulunan Serpincik Göleti ise tamamen buzla kaplandı. Diğer yandan kentin simgelerinden olan ve Kızılırmak üzerinde bulunan Tarihi Eğri Köprü ile Kesik Köprü'nün çevresindeki ağaçlara düşen kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kent içerisinde ise dükkan camları buzla kaplanırken, çatılarda sarkıtlar oluştu. Kar nedeni ile kent genelinde 343 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ağaçlarda oluşan kırağı görüntüleri

-Kızılırmak'tan görüntü

-Su yüzeyinde hareket eden buz kütleleri

-Donan Serpincik Göleti

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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3)REZİDANSIN İSTİNAT DUVARI YAĞMURDA YIKILDI

KAHRAMANMARAŞ'ta bir rezidansın istinat duvarı yağmura dayanamayarak alt katta bulunan dinlenme odasının üzerine yıkıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Yirmiikigün Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Rezidansın 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, kentte etkili olan sağanak yağmura dayanamayarak büyük bir gürültüyle dinlenme salonun üzerine devrildi. Olay anında salonda kimsenin olmaması faciayı önlerken, salonda büyük hasar meydana geldi. Duvarın yıkılma anı ise rezidansın güvenlik kameralarına yansıdı.

Rezidans sahibi Murat Özbay, rezidansın yan tarafındaki tepede bulunan 3 katlı binanın yıkılma riski olduğunu, bu riskin önüne geçilmesi için belediye tarafından rezidans ile ev arasındaki yola hafriyat yığıldığını belirterek, "Yukarıdaki kaymayı önlemek için buraya hafriyat yıkıldı. Bir hafta oldu hafriyat yığılalı. Devamlı yağmur, kar yağdığı için suyu emdi ve 6 metrelik perdemizi göçürdü. Bizim ricamız; biz buradan zarar gördük, yukarıdaki ev zarar görmesin" diye konuştu.

Olayda dinlenme odası ile yapay şelale ve duvarı boyamak için kurulan iskelenin hasar gördüğünü, 60-70 bin civarında bir zararının olduğunu ifade eden Özbay, "Cana gelmedi, tek tesellim bu ama komşumuzun yeri halen tehlikede, hala kayma devam ediyor" dedi.

Kayma riski olduğu belirtilen binada oturanlardan Bülent Orçan ise, korktuğu için her gece çıkıp kayma olup olmadığını kontrol ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Molozlardan detay

- Duvardaki çatlaklar

- Murat Özbay ile röp.

- Yapay şelaledeki çatlaklar

- Güvelik şeridi

- Topraktaki çatlamalar

- Bülent Orçan ile röp.,

- Özbay ile röp.

- Duvarın yıkılma anı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 459 MB

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4)DOLANDIRICILIK ÇETESİNİN LİDERİ DİZİ OYUNCUSU ÇIKTI

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde, yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarından milyonluk vurgun yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 9 kişilik çete liderinin, dizi oyuncusu Hüseyin K. olduğu ortaya çıktı. ?Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta, yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarındaki paraları usulsüz icra takibi ve sahte belgelerle kendi hesaplarına aktaran kişilere yönelik operasyon düzenledi. Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Tutuklananlardan, çetenin lideri olduğu iddia edilen Hüseyin K.'nın, dizi oyuncusu olduğu ortaya çıktı. Hüseyin K.'nın, bir dönem izlenme rekorları kıran bir dizide doktor karakterini canlandırdığı belirtildi. Hüseyin K.'nın , 2014 yılında sahibi olduğu şirketin battığını öne sürüp, yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Emniyet Müdürlüğü

- Hüseyin K.'nın emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Emrah KIZIL-DİYARBAKIR-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 234 MB

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5)ÜŞÜYEN SOKAK KÖPEĞİNE İŞYERİNDE BAKIYOR

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, esnaf Edip Yakup Çakır, sokakta donmak üzere bulduğu yavru köpeğe iş yerinde bakıyor.

Edip Yakup Çakır, üşüyen köpeği görünce işyerine aldığını belirterek, "Bu soğuk havada sokakta üşüdüğünü gördüğüm yavru köpeği soğuktan ölmemesi için iş yerime getirdim. Süt vererek karnını doyurdum. İş yeri sıcak olduğu için karnı da doyunca uyudu. Bizimle de oynamaya başladı. Büyüyene kadar iş yerimde besleyeceğim. Tüm insanlardan hayvanlara bakılması konusunda duyarlılık istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Edip Yakup Çakır ile rop.

- Yavru köpeğin iş yerinde dolaşması

- Yavru köpeğin küçük çocukla oynaması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB



