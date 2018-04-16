DHA YURT BÜLTENİ-8

Karamollaoğlu: Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir

Saadet Partisi(SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davada verilen cezalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir. İster hoşumuza gitsin, ister gitmesin. O dönemdeki baskılar olmasaydı, millet de bugünkü iktidarı, bugünkü Ak Parti'yi iktidara getirme gayreti olmazdı" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Edirne'de, düzenlediği basın toplantısında hükümet politikalarını eleştirerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik düzenlediği hava operasyonunu eleştiren Karamollaoğlu, sırada Türkiye ve İran'ın olduğunu öne sürdü. Karamollaoğlu, "Son zamanların en önemli hadisesi, Amerika'nın, İngiltere ve Fransa ile Suriye'yi vurması oldu. Biz bunu hakikaten Müslümanlar için önemli bir gecenin sabahında sanki sadece Suriye'de, Esat rejiminden değil bütün Müslümanlardan öç almak için yapılan bir saldırı olarak gördük ve lanetledik. Bizi üzen hükümetin yaklaşımı oldu. Yani onlar bunu olumlu karşıladıklarını ifade ettiler, bu kanaate nasıl gelir, idrak etmek, anlamak mümkün değil. Fransız devlet başkanının 'biz bu saldırıyla Ruslarla Türklerin arasını açtık' diye bir ifade kullanması, bunların sinsi ve haince davrandıklarının bir işareti. Ortadoğu'da bu hadiseler aniden meydana gelmiyor, bir geçmişi var. Bu hadiselerin ulaşmak istediği bir hedef var. Münferit olarak değerlendirmeye kalkarsak çok hata yaparız. Konu ne Eset, ne IŞİD, PYD bunların hepsi bahane. Esas hedef Irak'dan sonra Suriye'nin parçalanıp bölünmesiydi. Onun arkasından da sıra hiç kimsenin de tereddüdü olmasın Allah muhafaza etsin bize geliyor. Türkiye ve İran'a geliyor" dedi.

MİLLİ GÖRÜŞLE İTTİFAK?

Gazetecilerin 'hükümeti yeniden milli görüş gömleğini giyer mi?' diye sorması üzerine Karamollaoğlu, "Bu arkadaşlarımız herhalde biraz kilo aldılar, bizim gömlek bunlara sığmaz. Giremezler yırtılır, o kadar büyük ciddi yanlış adımlar attılar ki telafisi bu arkadaşlar tarafından mümkün değil. Biz bir ittifak kurabilir miyiz? Garip geliyor ama arkadaşlar derse ki 'biz size devleti teslim ettik, gelin beraber yönetelim, kararları da siz alın' o zaman varız. Ama sil baştan her şeyi değiştirmek şartıyla. Başka türlü ülkenin düze çıkması mümkün değil. Bir numaralı mesele adaletin tesisidir. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz. İkincisi işin ehline verilmesidir. Bu arkadaşlar işin ehline vermeyi istemiyorlar artık. Çünkü ehil insan geldiğinden 'bunların yapma dediği işi yaparım, ancak böyle düzelir' diyor. Üçüncüsü de kucaklaşma. Bu memlekette bizim farklı fikirlerde, inançlarda olanlar insanlar olarak kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Huzur başka türlü sağlanmaz ki" diye cevap verdi.

'İKTİDAR, 28 ŞUBAT MEYVESİDİR'

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davada verilen cezalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın 28 Şubat meyvesi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Elbette böyle bir kararın çıkması bir bakıma o dönem sıkıntı çekenlerin kalbine su serpti. Ancak biz meseleleri bir öç alma mantığı ile meselelere yaklaşmayı da doğru bulmuyoruz. Bazıları bu sözümü tenkit edebilirler. Onun için bugünden şunu ifade edelim. İktidar içinde söylüyorum, biz geçmiş suçların üzerinde ısrarla duracağımız kanaatinde, insanlardan öç alacağımız mantığıyla iktidara gelmek istemiyoruz. Kimseden öç almak için değil, yanlışları düzeltmek ülkeyi huzura kavuşturmak, kalkındırmak için varız. Etrafımızdaki ülkelerde de barışının tesisi bizim yönümüzden büyük önem taşıyor. Bu alınan kararlar o gün yapılan yanlışların tescili manasına geldi. Mahkemelerde çok enteresan tavır sergiliyorlar. Yani cezayı veriyor, hapse atmıyor. Sonra bir kısım insanlar, en garibi 28 Şubat dönemi bir takım ifadelerden dolayı bugün hapishanede olan, yaklaşık 20 küsur yıldır hapis cezasıyla cezalandırılmış bulunan insanlar hala hapishanede. Ya hükümetin, ya da Adalet Bakanlığı'nın ya da birilerinin bir karar alıp bu yanlışı düzeltmekleri icap eder. Siz 28 Şubat'ın suçlularını cezalandıracaksınız ama 28 Şubat sebebiyle hapse giren mağdurları hapishanede tutmaya devam edeceksiniz. Bu adalet değil. Alınmış olan karar yüreklere bir bakıma su serpmiştir. Ancak bunun öç alma mantığıyla yapılmaması doğrudur. Fakat mağdurların da mağduriyetlerinin de giderilmesi icap eder. Şunu herkes bilmek mecburiyetinde. Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir. İster hoşumuza gitsin, ister gitmesin. O dönemdeki baskılar olmasaydı, millet de bugünkü iktidarı, bugünkü Ak Parti'yi iktidara getirme gayreti olmazdı. Onun içinde iktidarın yaptığı bir takım yanlışları, sırf kendilerine başörtüsünde bir hak verildiği için bütün problemlerin tamamlandığını zannediyorlar. Başörtüsü bir haktır ama ülkenin tek meselesi başörtüsü değildir."

Görüntü Dökümü:

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-Genel başkanın gelişi

-Basın toplantısına katılanlar

-Karamollaoğlu detay

-Açıklamaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahibin yargılanmasına başlandı/EK

DURUŞMAYA YABANCI BASIN İLGİSİ

ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istediği, Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'un tutuklu olarak yargılandığı İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasını çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu izledi. Tutuklu sanık Brunson'un eşi Norine Lyn Brunson, ABD'li senatör Tom Tillis, ABD inanç özgürlüğü elçisi Sam Brounbeck duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu.

İDDİANAMENİN ÖZETİ OKUNDU

Mahkeme başkanı, saat 09.30'da yoklamayla başlayan duruşmada önce Brunson'a "Türkçe biliyor musunuz" diye sordu. Brunson'un yanıtı "Az biliyorum" oldu. "Savunmanızı Türkçe mi yapacaksınız" sorusuna da Brunson, "Türkçe yapacağım. Anlamazsam sorarım" yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı iki yeminli bilirkişinin de temin edildiğini ve salonda bulunduğunu hatırlattı. İddianamenin özetinin okunmasından sonra kimlik tespiti yapıldı. Rahip Brunson İzmir'de ikamet ettiğini, sabıkasının olmadığını, doktora yaptığını anlattı. İddianamede bulunduğu kaydedilen İspanya ve Almanya vatandaşlıklarını reddeden Brunson, sadece ABD vatandaşı olduğunu söyledi. Kimlik tespitinden sonra iddianamenin okunmasına geçildi. 45 dakika süren özet okumadan sonra mahkeme başkanı, sanık Brunson'a savunma yapmadan önce susma hakkını kullanabileceğini, savunma için ek süre isteyebileceğini hatırlattı. Brunson, "Savunmamı şimdi yapmak istiyorum" yanıtını verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunmasına başlayan Andrew Craig Brunson, tanrının bir hizmetlisi olduğunu, 1993 yılında eşiyle Türkiye'ye taşındıklarını anlattı. Brunson, "Tek gelme nedenim İsa Mesihi anlatmak ve ona öğrenci yetiştirmekti. 2000'de İzmir'e taşındık ve Yeniden Doğuş Kilisesi'ni açtım. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Devlet bizi her zaman izledi. Türkiye aleyhine hiçbir şey yapmadım. Tam tersine Türkiye'yi seviyorum. 25 senedir Türkiye için dua ediyorum. Masumum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. İddiaların ve suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu faaliyetlere katılmadım. FETÖ benim inancıma bir hakaret. Ben Hıristiyan bir din adamıyım. Ben İslami bir harekete katılmadım. Ben İsa Mesih'e öğrenci yetiştirmek istiyorum. Benim inancım ve mezhebim böyle bir şey kabul etmezdi" dedi.

Haber:Taylan YILDIRIM / İZMİR ()

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Şırnak'ta CHP'nin oturma eylemi şehitler nedeniyle iptal edildi

Şırnak'ta, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından bugün 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' konulu oturma eylemi, 3 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle İl Başkanlığı tarafından iptal edildi.

CHP Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek olan 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' oturma eylemi, Şırnak'ta bu sabah saatlerinde 3 askerin şehit olmasının ardından iptal edildi. Parti binasında oturma eylemi yapmak için hazırlık yaptıkları sırada şehit haberi aldıklarını belirten CHP İl Başkan Başkanı Mehmet Uğur, "Genel merkez tarafından alınmış olan 16 Nisan'da 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' ortak bildirisi için saat 12'den 1'e kadar oturma eylemi yapmak için partimizde bulunduk. Parti binamızda olduğumuz sırada, Bestler-Derelerde 3 şehidimiz olduğu için bunu iptal ettik. Onun için oturma eylemine son verdik. Şu anda parti binasındayız. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Kalanlara Allah sabır versin" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-CHP il binasından görüntü

-Uğur'un açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()

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CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

Adana'da CHP üyeleri, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için oturma eylemi yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak saat 12.00'da merkez Seyhan İlçesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanan yaklaşık 500 CHP üyesine çeşitli sendika, siyasi parti ve meslek odası ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi destek verdi. OHAL'e karşı dövizler taşıyıp slogan atan partililere seslenen CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, "Biz OHAL değil demokrasi istiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından kalabalık, bir saat süreyle oturma eylemi yaptı.

Görüntü Dökümü:

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- CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut'un Basın açıklaması

- Alanda oturan vatandaşlardan görüntü

- Pankartların görüntüsü

- Genel ve detay Görüntüler

SÜRE:02'08" BOYUT:130 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Batman'da iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 5 yaralı/EK



MAÇTAN DÖNÜYORLARDI

Batman- Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde dün gece meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği 5 kişinin yaralandığı kazaya karışan araçlardan birinin, dün Diyarbarkır'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Kastamonuspor 1966 maçını izledikten sonra evlerine dönen Agit Tarhan'ın kullandığı araç olduğu ortaya çıktı. Kazada, Tarhan yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan ve Amedspor Yönetim kurulu yedek üyesi olan Dilek Toprak'ın da yaralılar arasında olduğu belirtildi. Yaralıların tedavisi Batman Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Amedspor'un taraftar grubu olan 'Direniş Grubu' yayınladığı mesajda, "Yastayız, başımız sağolsun, dualarınızı etkin etmeyiniz. Dün oynadığımız Kastamonu maçı için Batman'dan Diyarbakır'a gelen Batman Direniş ekibimiz dönüş yolunda kaza geçirmiştir. Yaşanan kazada Batman temsilcilerimizden Agit Tarhan hayatını kaybetmiş, Amedspor yedek yönetim kurulu üyesi Dilek Toprak ve beraberindeki 2 diğer kişi de yoğun bakımda olup hayati tehlikeleri devam etmektedir" denildi.

Haber:BATMAN,()

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2 haftada 35 bin kişi gezdi, 'Mor Yayla’da ezilen çiçekler erken kayboldu

Trabzon’un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'Mor Yayla' olarak bilinen Kadıralak Yaylası'na 2 haftada yaklaşık 35 bin kişi geldi. Yılda ortalama 3 hafta görülebilen, ziyaretçilerin üzerinde gezinerek ya da otomobilleriyle ezdiği ‘mavi yıldız’ çiçeği, kısa sürede kayboldu. Yöre sakinleri, yaylanın altyapı eksikliğinin giderilmesi ve çiçeklerin korunması için yetkililerce önlem alınmasını istedi.

İlçeye 9 kilometre uzaklıkta bulunan, 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte açan ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçekleri ile mor örtüyle kaplanıyor. İlkbaharın gelişini simgeleyen çiçeklerin açmasıyla renk cümbüşü oluşan yayla, 2 haftada yaklaşık 35 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Yaylada, kentin yanı sıra bölgedeki illerden otomobilleriyle gelen ziyaretçiler ile son günlerde yoğunluk oluştu. Ziyaretçiler, yaylada yer bulamayınca otomobillerini 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ‘mavi yıldız’ çiçeklerinin olduğu alanlara park etti. Yılda ortalama 3 hafta görülebilen; ancak ziyaretçilerin üzerinde gezinerek ya da otomobilleriyle ezdiği ‘mavi yıldız’ çiçeği kısa sürede kayboldu.

'DOĞA HARİKASI YAYLAMIZ BOZULMASIN'

Yöre sakinleri, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 3’üncü derece doğal sit alanı ilan edilen yaylanın altyapı eksiğinin giderilmesi ve çiçeklerin korunması için yetkililerden önlem alınmalarını talep etti. Yaylalarının doğa harikası olduğunu, bu güzelliklerin bozulmaması için korunması gerektiğini belirten yöre sakinlerinden Ahmet Fettahoğlu, “Karadeniz’de, son yıllarda Ayder ve Uzungöl gibi yerlerin bozulduğunu, bu tür yerlerin doğal kaldığını görüyoruz. Bu yüzden de son 15 günde burayı 35 bine yakın insan ziyaret etti. İklim değişiklerinden dolayı bu yıl çiçekler erken açtı. Çiçekler, şu anda solmuş durumda. İnsanlar buraya gelip, giderken, bazı sıkıntılar oluyor. Yol sorunumuz var. Ziyaretçilerin tuvalet ihtiyaçlarını karşılayacağı yerler yok, çöp sorunu var. Gelen insanlardan ricamız; gelip gezsin, pikniğini yapsın ama giderken çöplerini toplayarak, gitsinler. Doğa harikası yaylamız bozulmasın" dedi.

‘BU GÜZELLİKLERİ KORUYALIM'

Yaylayı ziyarete gelen Nurdan Akdoğan ise dikkat çeken eksiklerin acil giderilmesi gerektiğini belirterek, “Yaylanın çok temiz ve rahatlatıcı havası var. Bu zenginliğin, bu doğanın geliştirilmesi lazım. Belediyemizin buraya önem verip, burayı turizme kazandırması gerekiyor. Buranın ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Çöp konteynerlerinin konulması lazım. Yaylada bulunan çitlerin de turistler açısından iyi bir görünümü yokö diye konuştu. Yaylada yaşayan ve ziyaretçilere hizmet için evini açan Hadiye Bektaş da “Yaylamız çok güzel, turist de çekiyor. Yaylanın eksiklerinin başında yol geliyor. Cep telefonları çekmiyor. Gezelim, görelim ama bu güzellikleri koruyalımö dedi.

'ÇİÇEKLERİ EZMEYİN'

Yenimahalle'nin eski muhtarı Ahmet Kurt ise diğer yaylaların altyapısının, kendi yaylarından daha iyi olduğunu savunarak, şunları söyledi:“Yaylamız, geçen yıl ve bu yıl ziyaretçi akınına uğradı. Yalnız yaylanın altyapı sıkıntısı var. 30 yıldır pazarcıyım, gezmediğim yayla yoktur. Gittiğim yayların altyapıları bizden çok iyidir. Burada su sorunu var. Çitler ayrı bir sorun. Elektrik telleri buranın görüntüsünü bozuyor. Buranın tanınma sorunu var. Eğer Tonya, Tonya olacaksa bu yaylanın turizme açılması gerekiyor. Bu 'mor' denen çiçeğin buradan başka yaylada olma şansı yok. Vatandaşlardan özellikle rica ediyoruz; çiçekleri gerek basarak gerek araçlarıyla ezmesinler. Sen gelip, görüyorsun; çiçeği ezdin mi, senden sonra gelen bu güzelliği göremiyor. Sonradan gelen de görebilmesi için çiçeği çiğnememeleri gerekiyor.ö

KADIRALAK YAYLASI

Trabzon'un Tonya ilçesine, 9 kilometre uzaklıkta, 1300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan ‘mavi yıldız’ çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince, uzun yapraklı çiçek, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasında yer alıyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 'tabiat parkı' ilan edildi. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone görüntüleri

-Yayladan görüntüler

-Röportajlar

-Detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: İnan KALYONCU/TRABZON,()