DHA YURT BÜLTENİ -8

YURT BÜLTENİ -8

BAKAN KURUM: İMAR BARIŞI'NDA SÜRECİN UZATILMASI TALEBİ VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Aralık'ta başvurularının sonlanacağı 'İmar Barışı' uygulaması tarihinin uzatılması talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, "Sürecin uzatılmasına ilişkin bir talep var. Bu talebi biz İnşallah 31 Aralık'ta değerlendirmiş olacağız. Ancak, 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerini yapabilmesi adına hafta sonu kamu bankaları açık olacaklar" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Trabzon'da valiliği ziyaret etti. Bakan Kurum ziyaretinin ardından büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, kent ve bölgede yapımı süren projeler ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Bakan Kurum, Trabzon'da Çömlekçi ve Zağnos'ta süren kentsel dönüşüm projelerinin 2023'te tamamlanacağını aktardı.

İmar Barışı uygulamasına ilişkin de konuşan Bakan Kurum, son başvuru tarihinin uzatılması yönündeki talebi değerlendireceklerini kaydetti. Bakan Kurum, "İmar Barışı'yla ilgili bugün olarak yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız, bu uygulamadan faydalandılar. Toplam ödenen bedel de yaklaşık 14 milyar lira. Biliyorsunuz, 31 Aralık'ta süreç tamamlanıyor. Sürecin uzatılmasına ilişkin bir talep var. Bu talebi biz İnşallah 31 Aralık'ta değerlendirmiş olacağız. Ancak, 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerini yapabilmesi adına hafta sonu kamu bankaları açık olacaklar. İmar Barışı sürecinden vatandaşımız, hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunu hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızca duyurulacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Kurum'un incelemeleri

Toplantı detayı

Bakan Kurum'un açıklaması

Haber-Kamera: Fatih TURAN - Selçuk BAŞAR TRABZON-

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Van,Bitlis ve Hakkari'de 596 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı(2)

ÇUKURCA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Hakkari'nin Irak'ın sınırındaki Çukurca ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri ilçe merkezindeki mahalle yollarının kapanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yetkililer, çığ tehlikesine karşı duyarlı olunması uyarısında bulunurken, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Lapa lapa yağan kar yağışı

-İlçe merezinde kar altında gezen vatandaşlar

-Belediye ekiplerinin çalışması

-detaylar

BOYUT:163 MB - SÜRE:1 DK 20 SN

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), ()

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BİLECİK'TE AÇ KALAN KURTLAR İLÇE MERKEZİNE İNDİ

KAR yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, Bilecik'in Pazaryeri ilçe merkezine kadar indi.

Pazaryeri ilçesindeki bir fabrikanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kurtlar geceleyin fabrika bahçesinin yanına geldi. Çevrede yiyecek arayan kurtlar daha sonra kameraların görüş açısından kayboldu. İlçe sakinleri, kurtların karla kaplı bölgelerde yiyecek bulamaması nedeniyle yerleşim yerlerine kadar geldiği belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntülerinde kurtların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/PAZARYERİ (Bilecik), ()-

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DOLGU ALANI ÜSTÜNDEKİ RİZE'DE, TEHLİKE BÜYÜK

RİZE'de yıllar önce deniz doldurularak kazanılan 350 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı binaların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı. Gürcistan'da, geçen yıl meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin fay hattını etkilediği ve yarılmayı hızlandırdığı, Doğu Karadeniz'in 4'üncü derece deprem riski bölgesinden 3'üncü deprem riski bölgesine çekilmesi sonrası gözler yeniden dolgu alanındaki binalara çevrildi. Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nca yapılan teknik incelemelerde, dolgu üzerinde deniz korozyonuna uğrayan çok sayıda binanın temellerinin ağır hasarlı olduğunu ortaya çıktı. Bina temellerinde açığa çıkan demirler ile tahrip olan taşıyıcı kolonlar korkuttu. Odanın raporuna göre güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiği belirtildi.

Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle karışım yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Denizi dolduran Ekrem Orhon da 'Denizi kara, karayı para' yapan başkan olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde, ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi; ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Günümüze kadar gelen süreçte aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda, yaklaşık 70 bin kişi yaşamaya başladı.

RAPOR HAZIRLANDI, TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Binalarla ilgili belirli aralıklarla teknik inceleme yapan Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından bir rapor hazırladı. Raporda, 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binaların inşa edildiği kaydedildi. Deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerini, oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğünün belirtildiği raporda, tuzlu su altında kalan bina demirlerinin de özelliğini kaybettiği ve çapının düştüğü vurgulandı. Raporda, ayrıca güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiğine dikkat çekildi.

DEMİRLER AÇIĞA ÇIKTI, TAŞIYICI KOLONLAR DÖKÜLÜYOR

Gürcistan'da, geçen yıl meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin fay hattını etkilediği ve yarılmayı hızlandırdığı, Doğu Karadeniz'in 4'üncü derece deprem riski bölgesinden 3'üncü deprem riski bölgesine çekilmesi sonrası gözler yeniden dolgu alanındaki binalara çevrildi. Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nca yapılan teknik incelemelerde, dolgu üzerinde deniz korozyonuna uğrayan çok sayıda binanın temellerinin ağır hasarlı olduğunu ortaya çıktı. Bina temellerinde açığa çıkan demirler ile tahrip olan taşıyıcı kolonlar korkuttu. Hasarın en fazla gözlendiği yerlerin başında, 3 kat olarak inşa edilen ancak sonradan 3 ilave kat daha atılan cami, mescit, lokanta ve çok sayıda dernek ve vakfa ait yerlerin bulunduğu belediye blokları geliyor.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: BİNALAR RİSKLİ DURUMA GELMİŞ

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından Rize dolgu sahasındaki binalardan beton numuneler alınarak, mukavemet değerlerinin ortaklaşa ölçüldüğünü belirtti. Binaların riskli çıktığını kaydeden Yazıcı, "Beton sınıfları çok düşük olan binaların uygun değerleri taşımadığını saptadık. Bunun üzerine kendimiz gözlemsel ve deneysel olarak bu binaları incelemeye devam ettiğimizde gördük ki deniz suyundaki tuz, temelle beraber 10- 12'nci kata kadar binanın komplesini sarmış durumda. Beton sınıfı ve demirdeki bu korozyon kayıpları, binaları riskli duruma getirmiş. Bu raporları hazırlayıp, vatandaşlara verdik" dedi.

'BİNALAR 10- 15 YILDA KENDİLİĞİNDEN ÇÖKEBİLİR'

Binaların risk arz ettiğini ifade eden Başkan Yazıcı, "Muhtelif tarihlerde, bu deniz dolgusu üzerinde yapılan binalar 2'şer, 3'er katken herhangi bir mühendislik ve bilim hesaplaması yapılmamış. O binalar, o zamanki kalfaların, ustaların teknikleri ile yapılmış. Bu binalar, ilave imar izinleri ile kat doğurmaya başlamış. 3 kat tasarlanan ve hiçbir mühendislik tekniği uygulanmayan binalar, 8 hatta 10- 12 katlara çıkmış. Binalar, günümüzde deniz suyu ile beraber korozyon tehlikesi altında. Demirler ömrünü tamamlamış ve birçoğu elle dağılacak seviyeye gelmiştir. Binalar birbirilerine yaslanarak, ayakta duruyor. Önümüzde yaşanabilecek bir depremde bu binalar risk altındadır. Hatta bu yarılama ömrü hızlanırsa bekli de 10 veya 15 yıl sonra kendiliğinden bile çökebilirler. En korkutucu tarafı da budur" diye konuştu.

'ŞEHRİ TAŞIRKEN DOĞRU PLANLAMALI'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorunun çözümü için çalışma yürüttüklerini bildiklerini kaydeden Yazıcı, "Rize'de Ekrem Orhon Mahallesi bakanlık tarafından kentsel dönüşüme tabi tutulacak. Bu alanın kentle beraber yeni bir kimliğe bürünmesi bizi sevindirdi. Tabi ki bunu yapmak kolay değil bizde bu konuda tavsiyelerimizi sunduk. Burada ticaret yapan esnaflar ne olacak? Bu esnaflar kredi almışlar, yanlarında çalıştırdıkları elemanlar var. Bu alanda yaşayan insanlar var. Bunları nereye, nasıl taşıyacağız? Geçici olarak nerede yaşayıp nerde ticaret yapacaklar. Bu alanların belirlenmesi gerekiyor. Ömrü tamamlanmış binaların öncelikli yenilenmesi gerekiyor. Şehri taşırken nereye doğru kenti büyüteceğimizi iyi planlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK: MEVCUT YAPILARIN TASFİYESİ SAĞLANMALI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 1960’lı yılların ortalarında başlatılan deniz dolgusu çalışmalarıyla kazanılan ve üzerinde çok sayıda konut, ticaret ve kamu binalarının yer aldığı alanların kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yıkılıp yerinde dönüşüm ilkesiyle yeniden yapılandırılmasının mümkün olmadığını açıklamıştı. Bakanlık açıklamasında, "Dolgu alanlarının zemin koşulları nedeniyle yeniden yapılaşmaya açılmayacak olması nedeniyle bu alanlar üzerinde bulunan mevcut yapıların tasfiyesini sağlamak ve afet risklerini bertaraf etmek üzere öncelikle yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilecek alternatif Rezerv Yapı Alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır" ifadelerine yer vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Binaların temellerindeki çatlaklar

Binaların demirlerinin özelliğini yitirdiği görüntüler

Şehrin drone ile görüntüsü

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı'nın açıklamaları

Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-

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ZONGULDAK'TA FETÖ'DEN 7 KİŞİ ADLİYEDE

Zonguldak'ta, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında esnaf ve iş insanlarının bulunduğu 7 şüpheliyi geçen hafta gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dokümanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()-

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TEKİRDAĞ'DA SURİYELİ 3 KİŞİYE DEAŞ GÖZALTISI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile irtibatları olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde, Vail K., Muhammet A. ve İsa A., adlı şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adlı kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()-