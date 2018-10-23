DHA YURT BÜLTENİ 8

VAN'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin 7'nci yıl dönömü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Deprem Çalıştayı' düzenlendi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Van'da 2011'de 23 Ekim ve 9 Kasım'da meydana gelen depremlerde toplam 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1966 vatandaşın yaralandığını, 252 kişinin ise enkaz altından sağ kurtarıldığını, 2 bin 337 konutun yıkıldığını söyledi.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 ve 9 Kasım'daki 5.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili bu yıl ikinci 'Deprem Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda iki üniversiteden gelen bilim adamları konuşma yapacak. Çalıştayda ortaya çıkacak sonuçlarla depremden sonra yapılacaklar konusunda bir yol haritası hazırlanacak. DoubleTree by Hilton Van Otel'de yapılan çalıştaya, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, İstanbul Teknik Ünivesitesi ve Van YYÜ'den gelen konuşmacılar ile öğrenciler katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yalçın, Van depreminin 7'inci yıl dönümü nedeniyle iki yıldan beri depremle ilgili çalıştaylar düzenlediklerini belirtti.

'DEPREMLE YAŞAMAYI BİLMELİYİZ'

Toplum olarak depremle yaşamayı bilmek zorunda olduklarını belirten Yalçın, bu yıl düzenlenen Van 2'inci Deprem Çalıştayı'nda kentsel dönüşümün sosyolojik imkanları, deprem yönetmenliği ve kentsel dönüşüm ve kentsel yapılaşma sürecinde zemin-deprem etkileşimi gibi konuların ele alınacağını söyledi. Yalçın, "Büyükşehir belediyesi olarak depremden sonra jeolojik çalışmalara ağırlık verdik. Sonrasında ise depreme dayanıklı binalar yapmak için öncelikle kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Kent meydanı bunlardan bir tanesidir. Bunun dışında başka projelerimiz de var. Akköprü Mahalllesi'nde kentsel dönümüşde riskli alanlar var. İnşallah buraya da depreme dayanıklı binalar yapıldığı zaman biz de görevimizi yapmış olacağız. Van depreminden sonra krizi fırsata dönüştürmek mümkün. Ama o günkü yöneticiler bunu akıl edemediler belki. Şu anda hala çok sayıda kaçak yapı mevcut. Ama bununla beraber kaçak yapıları ortadan koldırmak için çalışmalar devam ediyor" dedi.

TÜRKİYE'DE SON 32 YILDA 240 BİN DEPREM MEYDANA GELDİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ahmet Kazankaya ise Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 ile 9 Kasım'da 5.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Prof.Dr. Kazankaya, "Bu depremlerde bin 966 vatandaşımız yaralanmış, 252 kişi enkazdan sağ olarak kurtarılmış ve 2 bin 337 konut yıkılmıştır. Depremin hemen ardından sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümet üyelerimiz ve 80 milyon vatandaşımızın maddi ve manevi destiğiyle deprem yaraları hızlıca sarılmıştır. Depremin oluşumu önlenemiyeceğine göre, insan için tek çare can kayıplarını ve hasarı azaltabilecek önlemler alınması.Türkiye'de son 32 yılda 240 bin deprem meydana gelmiştir. Doğal afetlerde yıkım olduktan sonra değil, yıkım olmadan önlem alınmasıyla mümkündür. Kentsel dönüşüm programı kapsamında, güvensiz binaların yıkılması ve devletimizin de imkanlarını kullanarak, depreme dayanıklı binalar yapılmalı" diye konuştu.

İKİ OTURUM HALİNDE YAPILIYOR

İki oturum şeklinde bir gün sürecek olan deprem çalıştayının ilk oturumunda Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Suvat Parin, YYÜ İnşaat Bölümü'nden Doç. Dr. Mucit Tapan, Van'da Kentsel Dönüşümün Sosyolojik imkanları, yeni deprem yönetmenliği ve kentsel dönüşüm konularında önemli bilgiler verirken, 2'inci oturumda ise İstanbul Teknek Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği'nden gelen Prof. Dr. Ferhat Özçep, kentsel yapılaşma sürecinde zemin-deprem etkileşimi konularını ele alacak.

VAN DEPREMLERİ

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 ve 9 Kasım da 5.6 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, toplam 644 kişi ölmüş, bin 966 kişi de yaralanmış, 252 kişi ise enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı. Depremlerde Van kent merkezinde binalar yıkılırken, yüzlerce konut ağır hasar gördü. 100 bin nüfuslu Erciş İlçesi'nin ise yaklaşık üçte birlik bölümü enkaz haline geldi. 26 bin konuta yıkım kararı verilip, depremzedelerin gecici barınmalarını sağlamak amacıyla 11 ayrı noktaya 75 bin çadır kuruldu. Depremzedeler, daha sonra 34 ayrı bölgeye kurulan 30 bin konteynere yerleştirildi. Türkiye'nin tamamının Van için seferber olduğu depremin ardından, vatandaşların kalıcı olarak barınmaları için de hızlı bir şekilde ihaleler yapılıp, 39 gün sonra ilk afet konutlarını temelleri atıldı. İlk depremde büyük yıkımın meydana geldiği Erciş İlçesi'nin Karataşlar mevkiisinin 2 ayrı noktasına 4 bin 880, Van'nın Edremit, Bostaniçi, Kevenli, Kalecik, Karpuzalan'a ise 12 bin 591 olmak üzere toplam 17 bin 471 konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Deprem Çalıştayına gelen öğrenciler

-Protokol üyeleri

-Saygı duruşu

-Depremle ilgili sinevizyon gösterimi

-Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ın konuşması

-Sinevizyon gösterisinden detaylar

-Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya'ının konuşması

-Detaylar

-YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Öğretim üyesi Doç. Dr. Suvat Parin'ın sunumu

-Detaylar

SÜRE:4 DK 40 SN

BOYUT:523 MB

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TEDAVİ GÖREN KIZI İÇİN SAÇINI KESTİRDİ

ANTALYA'da, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede zorunlu olarak saçları kesilen Seda Nur'a (24) destek olmak isteyen Kadir Şen, kızının doğum gününde sürpriz yaparak, kendi saçını da kestirdi.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümü mezunu Seda Nur Şen, 26 Temmuz günü, Antalya'daki Dumlupınar Bulvarı Ulusoy Caddesi'nden yolun karşısına geçmek isterken, 07 EY 344 plakalı ekmek aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Şen, acil servisteki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Yoğun bakımda geçen 41 günün sonunda ailesiyle görüşüp, seslere karşılık veren Seda Nur Şen'in tedavisine, hastanenin fizik tedavi bölümünde devam ediliyor.

24'ÜNCÜ YAŞINA HASTANEDE GİRDİ

Tedavisinin 90'ıncı gününe rastlayan doğum gününü de dün hastanedeki odasında kutlayan Seda Nur'u, en çok babası Kadir Şen'in saçlarını kestirerek, yaptığı sürpriz sevindirdi. Seda Nur Şen'in odasına doğum günü pastasıyla giren Kadir Şen, "Kızımın devam eden tedavi sürecinde saçlarının kesilmesi gerekiyordu. Seda'nın 24'üncü doğum günü sürpriz yaptım, ben de saçlarımı onunki gibi kestirdim. Kızım beni böyle görünce çok mutlu oldu. Doğum günü pastasını da kestik kutladık. Seda'dan ilgisini esirgemeyen bölüm hekim ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum" dedi.

'HUKUKİ SÜRECİ DE TAKİP EDİYORUZ'

Seda Nur'un başındaki ameliyat yarasından dolayı saçlarının kesildiğini kaydeden Kadir Şen, "Ben de ona doğum gününde hediye olarak saçlarımı kestirdim. Kızımın yanına öyle gittim, inşallah ikimizin de saçları aynı anda büyümeye devam edecek. Şu andaki süreçten mutluyuz. Çocuğumuz yanımızda, tedaviye olumlu cevap veriyor. Hukuki süreci de takip ediyoruz; ancak Seda'nın sağlığı her şeyden önemli. Sanırım ilk dava yılbaşından önce görülecek. Bilirkişi keşif yapacak. Tespitlerden sonra da dava sürecek" diye konuştu.

Kadir Şen, kızının 90 gündür hastanede tedavisinin sürdürüldüğünü belirterek, "Seda Nur yoğun bakımdan çıktığında sağ tarafında kısmi felç vardı. Fizik tedavi bölümünde tedavisine başlandı. Bu dönemde sağ bacak ve kolunda hareketlenmeler başladı. Ameliyatlarını başarıyla gerçekleştiren doktorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Seda'nın yatakta yatarken görüntüsü

Seda çevresindekilerle konuşmaya çalışması

Seda'nın yaş günü pastasını üflemesi

RÖP: Kadir Şen ( Baba )

Detaylar

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,()

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Jandarma Genel Komutanı Çetin'den 'yerli' vurgusu

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ihtiyaçlarında yerli ve milli ürünleri kullanarak dışa bağımlı olmak istemediklerini söyledi.

Uluslararası Jandarmalar Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP), Jandarma Genel Komutanlığı'nın ev sahipliğinde, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de başladı. 19 ülkenin jandarma genel komutanlarının katıldığı toplantı öncesi Jandarma Genel Komutanlığı birlik, teçhizat sergisi ilgi gördü. Yabancı konuklar, 21 Türk savunma sanayi şirketinin ürünlerinin yanı sıra jandarmaların kullandığı malzemeleri tek tek inceledi.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİ AYDINLATAN CİHAZ

Sergide ilgi çeken teçhizatlar arasında, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında kullanılan 'çok dalga boylu ışık kaynağı' cihazının benzeri de yer aldı. Cihaz, mavi ışık dalgasıyla temizlenen kanı tespit etmişti. Diğer yandan jandarmanın son dönem sıkça kullandığı tak bul gözlüğü sergilenenler arasında yer aldı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın işbirliğinde üretilen gözlük, 3 dakikada 40 kişinin kimliğinden genel bilgi taramasını (GBT) tamamlayabiliyor.

19 ÜLKENİN JANDARMA KOMUTANLARI ANTALYA'DA

Sergiyi diğer ülkelerin komutanlarıyla inceleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, gazetecilere açıklamada bulundu. Makine Kimya Endüstrisi (MKE) standını ziyaret eden Orgeneral Arif Çetin, ihtiyaçlarında yerli ve milli ürünleri kullanarak dışa bağımlı olmak istemediklerini söyledi. FIEP'in geçen yıl devraldığı başkanlığını bugün Hollanda'ya teslim edeceğini belirten Çetin, 19 ülkenin komutanlarının Antalya'da yer aldığını aktardı. Çetin, "Sergi ile amacımız özellikle yerli ve milli sanayiyi yabancı ülkelere tanıtmak. Dışa bağımlılığı azaltmak için Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde devletimizin bütün kurumları katkıda bulunuyorsa, Jandarma Genel Komutanlığı olarak biz de yerli ve milli sanayiyi destekliyoruz. Bu nedenle biz de öncelikle yerli silah ve malzeme tercih ediyoruz" dedi.

'YABANCILAR ÇOK BEĞENDİ'

Türk yapımı ürünlerle onur ve gurur duyduklarını dile getiren Orgeneral Arif Çetin, burada sergilenen yerli ve milli malzemelerin dünyadaki emsalleriyle boy ölçüştüğünü, hatta bazılarının birkaç konuda rakiplerini geçtiğini söyledi. Çetin, "Yerli sanayimizin ürettiği bu malzemeleri gururla kullanırken, gururla sergimizi açtık. Güvenle yerli ürünlerimizi kullanıyoruz. Yabancılar ilk defa böyle bir sergi izlediler. 21 firma sergide yer alıyor. Yüzlerce araç gereç var. Yabancı ülkelerin temsilcileri yerli ürünlerimizden çok etkilendiklerini dile getirdi. Bu malzemeleri ülkelerinde görmek istediklerini söyledi. Yerli malzemelerimizi ihraç edeceğimizi düşünüyorum. Terörle mücadele bu silahları kullanıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Silahlardan ve askerlerden detay görüntü

-Kimlik konturolu için kullanılan gözlükden ve ekipmandan detay görüntü

-Kan izi bulmak için kullanılan ışık cihazından detay görüntü

-Cihazla ilğili açıklama

-Jandarma genel komutanının MKE sıtandındaki konuşması

-Araçlardan detay görüntü

-İhalardan detay görüntü

-Silahlardan ve detay görüntü

-Yabancı komutanlardan detay görüntü

-Jandarma genel komutanının konuşması

-Detaylar

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,()

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