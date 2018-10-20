DHA YURT BÜLTENİ 8

EDİRNE'de tava ciğeri işletmecisi Bahri Dinar, 300 liray satın aldığı 160 kilo ağırlığındaki kabağı işyerinde sergiliyor.Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, 300 lira ödeyerek Karaağaç Mahallesi’nde bir bahçıvandan satın aldığı kabağı, müşteri çekmek için işyerinde sergiliyor. Yaklaşık 4 kişinin taşımakta zorlandığı kabağı işyeri önünde sergilemesiyle müşterilerin fotoğraf ve özçekim yapmasıyla ilgi odağı olan dev kabak 1 ay kadar sergilenmesinin ardından kesilerek kabak tatlısı yapılacak. Yaklaşık 6 yıldır kentte yetişen en büyük kabağı satın alarak sergilemesinin ardından tatlı yaparak müşterilerine ücretsiz dağıttığını söyleyen Dinar, "Geçtiğimiz yıl 120 kilo ağırlığında kabak yetişmişti. Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimiz de bu yıl ki kabağımız 160 kilo ağırlığında. Bu ayrıca bir rekor. Bu yıl kentte geçmiş zamanların en büyük kabağı yetişmiş oluyor. Daha büyüğüne biz denk gelmedik. Kabağın yanında ayrıca bu yıl dev karpuzlarımız var. Yunanistan sınırındaki Karaağaç mahallemizde yetişen bu dev karpuzları da reçelini yapacağız. Kabak ve karpuzlarımnız yaklaşık 1 ay sergilenmesinin ardından tatlısını yaparak müşterilerimize ücretsiz dağıtımını yapacağız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dev kabaktan genel

Vatandaşın fotoğraf çekilmesi

Bahri Dinar'dan genel detay

Kabaktan detay

Bahri Dinar ile röp.

Farklı açılardan görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()