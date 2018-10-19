DHA YURT BÜLTENİ 8

BOLU Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan İş Sağlığı Güvenliği Karavanı'ndaki minik öğrenciler, öğrencileri ve vatandaşları iş güvenliği konusunda bilgilendiriyor.Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği Birimi tarafından oluşturulan proje kapsamında sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği oluşturmak, topluma iş sağlığı ve güvenliği bilincini aşılamak, öğrencilere çalışma alanı yaratmak ve uygulamalı bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirmek amacıyla bir karavan oluşturuldu.Karavan, yangın, ergonomi, mutfak güvenliği, inşaat güvenliği, alanlarında uygulamalı olarak Bolu sokaklarını ve okul bahçelerini geziyor. Bu yıl eğitim öğretim döneminde ilkokul ve anaokul öğrencilerinin ziyaretine açık olacak karavan ayrıca önemli gün ve şenliklerde vatandaşlara da hizmet verecek. Ayrıca karavanın içinde oluşturulan bilgilendirme maketleriyle minik öğrenciler vatandaşlara bilgi veriyor.Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, karavanın Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade ederek, “Bu karavanda öğrencilerimiz daha çok güvenlik konusuna ilgi çekiyorlar. Ana okullarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde güvenliği çok önemsiyoruz. Önce güvenlik, sonra eğitim diyoruz. O nedenle küçük çocuklarımızın önlerinde uzun bir hayat var. Dolayısıyla okul içinde herhangi bir kazaya maruz kalmaları için böyle çalışmalar yaparak dikkat çekiyoruz. Sadece okullarımızda değil, diğer işyerlerinde de çalışanların iş güvenliğinin iyi olması noktasında bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Türkiye’de ilk defa düzenlenen karavan bu. Diğer illere de örnek olmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz buraya gelerek bu karavanı ziyaret ederek burada eğitimler alıyor. Bu eğitimler de farkındalık oluşturuyor.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karavandan görüntüler

-Öğrencilerin bilgilendirmesi

-Yusuf Cengiz ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Süre: 03.34-Boyut: 401 MB



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Yazar Vakksaoğlu: Çiftler, cep telefonuna baktıkları kadar birbirlerinin gözlerine baksınlar

RİZE'de, düzenlenen 'Kitap Günleri' fuarında kitapseverlerle yazarlar buluşuyor. Rize Kitap Günlerine katılan evlilik ve aile üzerine yazdığı kitaplarla bilinen Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu, ailelere uyarılarda bulundu. Vakkasoğlu, "Genç çiftler ekranlara baktıkları kadar kendilerine baksınlar. Ekrana baktıklarından daha çok birbirlerinin gözlerine ve gönüllerine baksınlar. İnternetten kaynaklanan sosyal medya benzeri şeyler aramıza bir duvar gibi girdi. Bu akıllı aletler, bizleri akılsız etti. Bunları bırakıp birbirimizi yeniden keşfedelim" dedi.

Rize Kitap Günleri'nde okuyucuları ile buluşan Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu, kitap fuarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Vakkasoğlu, "Rizelilerin kitaplara olan ilgisi beni gerçekten şaşırttı. Özellikle gençler ve hanımefendilerin büyük ilgisi var. Rize'de okuyan bir kitle olduğunu ve buraya daha fazla gelmem gerektiğini anladım. Rize'yi eğitim, kültür, sanat ve fikir alanında kitap odaklı kanatlandırma projesi kafamda oluştu. Kitabı sevenlere, sevmeyenlere ama sevmeleri ricası ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben Kahramanmaraşlıyım. Bizim hemşerilerde bir Karadeniz muhabbeti vardır. Tarihten beri bir hemşerilik bulaşmıştır buralara. O muhabbetin penceresinden bakarak kucaklarım, hepsine selam olsun." dedi.

'İKİ AYRI CİNS BİR ARAYA GELİYOR'

Evlilik üzerine yazdığı kitaplara değinen Vakkasoğlu, mutlu bir evlilik için çiftlerin neler yapmaları gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Vakkasoğlu, "Mutlu evliliğin ilk şartı; kadın -erkek eşitliliğini kabul etmemektir. İki elmanın yarısı diyorlar, aslında öyle değil. İki ayrı cins bir araya geliyor. Birin de olan diğerin de yok. Birbirlerini idare edecekler, kendilerine benzetmeye çalışmayacaklar. Ayrılıklardan, gayrılıklar çıkartmayacaklar, işte bunları yazıyoruz ki ayrılıktan değişik bir armoni ve güçlü bir birliktelik çıkartılabilsin. Evlilik böyle bir sanat, bu sanatı öğrendikten sonra ayrı olmanın yerine birlikte olmanın lezzeti artıyor. Bu konuda en büyük örnek; peygamberimizdir. Kızı Fatma annemiz, Hz. Ali efendimiz ile evlenince, son bir nasihat istiyor. Bir cümle, bir kitap bunu hep anlattım. O söz, 'Kızım Fatma, sen Ali için cariye olmayı göze al ki, o da senin için köle olsun'. Şimdi ise feministlik geldi, ben 'kraliçe' olacağım 'kral' olacağım diyorlar. Kral, kraliçe savaşlarından aileleri kaybediyoruz. Evlilik için tevazü, teslimiyet, gerekiyor. Hizmetkar olmayı öne almamız gerekiyor. Erkek ve kadın birbirlerine yaptıkları hizmeti görmekten şeref duysunlar. Burada birleşmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'SOSYAL MEDYA ARAMIZA DUVAR GİBİ GİRDİ'

Genç çiftlere de evlilik konusunda tavsiyelerde bulunan Vakkasoğlu, "Genç çiftler; ekranlara baktıkları kadar kendilerine baksınlar. Ekrana baktıklarından daha çok birbirlerinin gözlerine ve gönüllerine baksınlar. İnternetten kaynaklanan sosyal medya benzeri şeyler aramıza bir duvar gibi girdi. Bu akıllı aletler, bizleri akılsız etti. Bunları bırakıp birbirimizi yeniden keşfedelim. El ele, göz göze, diz dize olmayı çoğaltalım. Aile meclisini kurunuz, çoluk çocuğu da içine alınız. Bu aile meclisi, iddia ediyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden daha önemli bir meclistir çünkü iyi bir milletvekili buradan çıkarak oraya gider. Bu meclisi kuramadığımız takdirde toplumu çökertmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun açıklamaları

Rize Kitap Fuarından görüntüler

Vakkasoğlu'nun ktapseverlerle diyaloğu

Vakkasoğlu'nun kitapları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

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