DHA YURT BÜLTENİ 8

1)KAÇAK GÖÇMEN FACİASI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun devrildiği kazayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Katliam gibi kaza, geçen pazar günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin kasasında bulunduğu kamyon, su kanalına düştü. Kazada, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, aralarında kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın (35) da bulunduğu 27 kişi ise yaralandı. Büyük bölümü çocuk olan yaralılar kentteki hastanelerde tedaviye alındı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunan, kimliği belirsiz Suriye uyruklu 22 yaşlarındaki bir kadın da yapılan müdahalelere rağmen daha sonra yaşamını yitirdi. 7 aylık hamile olan kadının karnındaki bebeğin de kazanın meydana geldiği gün öldüğü ve sezaryenle alındığı belirtildi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, hastanede gözaltında bulunan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın ifadesinden sonra başlattığı operasyonda, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltındaki 12 kişiden 11'i, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kazadan yaralı kurtulan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasıyla jandarma gözetiminde 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne yol açmak' ve 'Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Polis ve jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

==============================================

2)ASKERİ KONVOY REYHANLI’YA ULAŞTI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait, aralarında zırhlı personel taşıcı ve ambulansların da bulunduğu askeri konvoy Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Çeşitli askeri birliklerden gelen zırhlı araçlar ve ambulanslar Reyhanlı ilçesinde çeşitli birliklere sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Askeri zırhlı araçlar

-Reyhanlı’ya gelirken

-Genel ve detay görüntüleri

SÜRE: 1’11’’-BOYUT:134MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), ()

===============================================

3)İDLİB’E TRAKTÖR İHRAÇ EDİLİYOR

TÜRKİYE’den Suriye’nin İdlib kentine traktör ve ekipman ihraç ediliyor.

Güvenli bölge haline gelen, Türkiye sınırına yakın Suriye’nin İdlib kentine yılda ortalama 250-300 traktör ihraç ediliyor. Reyhanlı İlçesi’nde alım satım işi yapan Übeyit Karan, Suriyeli çiftçilerin tarlalarında kullanmak üzere traktör ve ekipman taleplerini karşıladıklarını söyledi. Türkiye’nin çeşitli illerinden temin ettiği eski veya yeni traktörleri Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan ihraç ettiklerini belirten Karan, "Yoğun talep var. Yılda ortalama 250- 300 traktör satışı gerçekleşiyor. Yurt genelinden yapılan ihracatta Türkiye’ye girdisi de var" dedi.

Piyasada satışa sunulan traktörleri Reyhanlı üzerinden İdlib’e gönderdiklerini anlatan Karan, durumuna göre traktör fiyatlarının 6 ile 20 bin TL arasında değiştiğini söyleyerek, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın yoğun olması nedeniyle Kumlu İlçesi'ne bağlı Hama bölgesinde açılması planlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nın bir an önce açılmasında yarar olduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Traktör satıcı

-Satışa sunulan traktörler

-Satıcı ile röp.

-Traktörler Cilvegözü'nden çıkış yaparken

SÜRE:2'18" - BOYUT:259MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), ()

==================================================

4)DERİK'İN İLK KADIN MUHTARI DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

MARDİN'in Derik ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan muhtarlar arasında ilçe tarihinin ilk kadın muhtarı olan Alagöz mahallesi muhtarı Nebahat Durmaz'ın da olduğu öğrenildi. Derik ilçesinde; Derik Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hayırlı Mahallesi muhtarı Reşat Çelik, Alagöz mahallesinin ve ilçenin ilk kadın muhtarı Nebahat Durmaz, Doğancık mahallesi muhtarı Hüseyin Tekin, Karataş mahallesi muhtarı Veli Dinç, Pınarcık mahallesi muhtarı Sedat Mercen, Derinsu mahallesi muhtarı Arif Tekin, Çayköy mahallesi muhtarı Abdulhalim Doğan, Alanlı mahallesi muhtarı Faysal Kılıç, Ilıca mahallesi muhtarı Şeyhmus Karataş olmak üzere toplam 9 muhtar, kaymakamlığa çağırılarak görevden alındıkları tebliğ edildi ve mühürleri geri alındı.

İlçe tarihinin ilk ve tek muhtarıyken görevden alınan Nebahat Durmaz (55), evli ve 7 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Eşini 18 yıl önce kaybeden Nebahat Durmaz'ın girişimleri sonucu, kırsal Alagöz mahallesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Mart tarihinde yapımı tamamlanan taziye evinin açılışı yapılmıştı. Taziye evinin açılışına, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ve çok sayıda vatandaş katılmıştı.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen, görevin niteliğiyle bağdaşmayan eylemleri olduğu görülen 103'ü köy, 156'sı mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtar, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Taziye evinin açılışı

-Nebahat Durmaz ile daha önce yapılan röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()-

==============================================

5)KONTROLDEN ÇIKAN TİCARİ TAKSİ BENZİNLİĞE DALDI

ADAPAZARI'nda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan ticari taksi yol kenarındaki markete daldı. Aracın bu sırada market çalışanlarına ve pompalara çarpmaması faciayı önlerken o anlar kameraya yansıdı. Kaza, Adapazarı şehir merkezi Orhan Gazi Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunda gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Ana yolla bitişik olan benzinlik yönünde seyir halindeki sürücüsünün henüz kimliği öğrenilemeyen 54 T 0182 plakalı bir ticari taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Süratli bir şekilde benzinliğe giren araç, yakıt pompalarını teğet geçip istasyondaki markete daldı. Kapıyı ve camı yerle bir edip markete giren aracın sürücüsü daha sonra vitesi geriye alıp girdiği marketten çıktı. Market çalışanlarının bu sırada kasa bölümünde olması ve pompa görevlilerinin o anlarda dolum yapmaması büyük bir faciayı önledi. Kaza anları benzinliğin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın süratle benzinliğe girip markete dalması ve çevredekilerin bu anlarda yaşadığı panik yer aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, sürücünün ifadesini aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ifadesinde yerler kaygan olduğu için duramadığını belirterek fark etmeden benzinliğe daldıgını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Güvenlik kamera kaydından kaza anı

-Kazadan sonra görüntü detayları

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()-

==================================================

6)DOĞAL AĞAÇ MÜZESİ 'ÖRÜMCEK ORMANLARI'NDA RENK CÜMBÜŞÜ

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan 2 bin 630 dekarlık Örümcek Ormanları’nda sonbahar ayının gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Köknar ile ladin ağaçlarını bünyesinde barındıran ve Tabiatı Koruma Alanı olan bölge, benzersiz doğal ve kültürel özellikleri ile doğal ağaç müzesini andırıyor. Örümcek Ormanları, yerli-yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. İlçede, Yeşilköy köyünde 2 bin 630 dekar alanada bulunan Örümcek Ormanları, sonbaharın gelmesiyle birlikte özellikle Eylül ve Ekim aylarında sık dokusuyla ve oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Sonbaharda oluşan görselliği görmek için ziyaretçi akınına uğrayan örümcek ormanları, özellikle Batı ülkelerinden gelen yabancı turistleri büyülüyor. Avrupa, Kafkaslar ve ülkemizde bulunan en yüksek ve çaplı köknar ile ladin ağaçlarını da bünyesinde barındıran, 30 yıl önce Tabiat Koruma Alanı olarak tescillenen bölge, tabiat anıtları, benzersiz ve olağanüstü doğal ve kültürel özellikleri ile doğal ağaç müzesini de andırıyor.

'BÖLGENİN KENDİNE HAS DOKUSU VAR'

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim üyesi Ertuğrul Düzgün, Örümcek Ormanlarının Eylül ve Ekim aylarında çok güzel bir görsel sunum oluşturduğunu söyledi. Düzgün, "Gümüşhane tarihi ve doğal güzellikleri açısından devasa güzellikleri olan bir şehirdir. 400’ün üzerinde yaylası bir yerdir. Örümcek Ormanları, Gümüşhane ve Giresun yolu üzerinde yaklaşık 1 saatlik bir mesafede, ladin ve gürgen ağaçlarının bulunduğu doğal bir güzelliktir. Bu alan, 1998 itibarıyla Tabiat Koruma Alanı olarak kabul edildi. Bugüne kadar da çeşitli turizm etkinliklerine konu oluyor. Gelen özellikle yabancı turistler, Ortadoğu kökenli olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda hem yerli hem de yabancı turistlerin ziyaretleri oluyor. Doğu Karadeniz’in çok fazla görselliği güzelliği var. Ama bu bölgenin kendine has özellikleri varö dedi.

RENK ÇÜMBÜŞÜNE DAVET

Örümcek Ormanlarını görmeye çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiğini de kaydeden Düzgün, "Gürgen ağaçlarının bu denli büyük olduğu, Ladin ağaçlarının bu denli renk cümbüşü yaşattığı ender yerlerden birisidir Örümcek ormanları. Bakıldığı zaman burada ağaçların biri birisi içerisine geçtiği, bir birini sanki kovalarcasına, bir biri arkasına saklanırcasına olduğunu görüyoruz. Bunlar turistlerin dikkatini çekiyor. Özellikle batı toplumlarından, İç Anadolu’dan yeşile hasret olan toplumların geldiği zaman burada yoğun olarak ilgi çektiklerini görüyoruz. Biz tüm turizmi seven tüm gezgincileri Gümüşhane’ye davet ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

Orman görüntüleri

Drone görüntüsü

Detaylar

Ertuğrul Düzgün konuşma

Boyut: 449 mb

Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Sinan UÇAR/KÜRTÜN(Gümüşhane),()