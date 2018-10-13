DHA YURT BÜLTENİ 8

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yargısal akış şu aşamada tamamlandı, dayatmalara prim verilmedi (1)

Akif ÖZDEMİR, ADANA () - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'nun serbest bırakılmasına ilişkin bir soru üzerine "Gelinen aşamada, yargısal akış en azından şu aşamada tamamlandı. Suçu sabit görülerek belli bir oranda ceza verildi bu şahsa, daha sonra yattığı süreye sayılarak tahliye edildi. Karşı taraf bunu temyize götüreceğini söylemiştir. Bu safhada yargısal akış tamamlandı ama diğer aşamalar devam edecek. Gün ve saat vererek Türkiye'yi hiç bir şekilde kabul etmeyeceğimiz bir dille hükümeti tehdit ederek, haddini aşarak bu şekilde yaklaşımlar ortaya konulduğunda hiçbir şekilde prim verilmedi. O twitler atıldığı zaman, o açıklamalar yapıldığı zaman Türkiye'yi birileri haddini aşan bir şekilde tehdit etmeye kalktığı zaman, bunların hiçbirine Türkiye tarafından, Cumhurbaşkanımız tarafından prim verilmedi. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmek kimsenin haddine düşmez. Amerikan yönetiminin ciddi bir ders alması gerekir. Türkiye hiç bir taviz vermemiştir. Geri adım atmamıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çelik, ABD'li rahip Brunson'nun serbest bırakılmasına ilişkin bir soru üzerine "Cumhurbaşkanımızın baştan beri tavrına dikkat edildiği zaman, hiç bir şekilde bu dayatmalara prim vermeyen; Türkiye'nin kendi yolunda gitmesi, kurumaların kendi kararlarını vermesi konusundaki kendi takvimlerine uyması konusundaki iradelerinin korunması şeklinde bir tutum aldığı ortadadır. Gelinen aşamada yargısal akış en azından şu aşamada tamamlandı. Suçu sabit görülerek belli bir oranda ceza verildi bu şahsa, daha sonra yattığı süreye sayılarak tahliye edildi. Karşı taraf bunu temyize götüreceğini söylemiştir. Bu safhada yargısal akış tamamlandı ama diğer aşamalar devam edecek. Gelen eleştirilere bakıldığında 'bir dayatma söz konusu olduğu ve bu dayatma neticesinde serbest bırakıldığı' şeklindedir. Bu sürecin iyi takip edilmemesi sonucunda bir yaklaşım. Gün ve saat vererek Türkiye'yi hiç bir şekilde kabul etmeyeceğimiz bir dille hükümeti tehdit ederek, haddini aşarak bu şekilde yaklaşımlar ortaya konulduğunda hiçbir şekilde prim verilmedi. O twitler atıldığı zaman, o açıklamalar yapıldığı zaman, Türkiye'yi birileri haddini aşan bir şekilde tehdit etmeye kalktığı zaman bunların hiçbirine Türkiye tarafından Cumhurbaşkanımız tarafından prim verilmedi. Bu ciddiye alınmadı. 'şu gün şu saatte bırakın' gibisinden ifadelere olumlu yaklaşılmamıştır. Yargısal akışın kendi doğası ve ritmi, takvimi içerisinde akması konusundaki olayın altı çizilmiştir. Amerikan yönetiminin de şunu anlamış olması gerekir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, kurumları ve hükümeti hiç bir şekilde bu dayatma dili ile muhatap olmaz, herhangi bir prim vermez. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmek kimsenin haddine düşmez. Amerikan yönetiminin ciddi bir ders alması gerekir. Türkiye hiç bir taviz vermemiştir. Geri adım atmamıştır" diye konuştu.

(SUUDİ GAZETECİ) "ENİNDE SONUNDA BU EYLEM NASIL OLMUŞ, KİMLER YAPMIŞ ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin bir soru üzerine Çelik, "Saygın bir gazetecinin öldürülmesi ile ilgili olarak son derece spekülatif iddialar vardır. Güçlü bir şekilde soruşturulacak. Böylesi bir eylem demokratik dünyanın bütün değerlerine saldırıdır. Asla affedilmeyecek, üstü örtülmeyecek bir eylemdir. Kendi topraklarımızın içinde bu şahsın kaybolması söz konusudur. Çalışmalar hassasiyetle devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Bu, Türkiye'nin asla meşru görmeyeceği bir eylemdir. Eyleme kalkışanlar varsa ağır sonuçları olur. Hassasiyetimiz çok yüksektir. Eninde sonunda bu eylem nasıl olmuş, kimler yapmış ortaya çıkacaktır. Belli sonuçlar ortaya çıktığında dünya ile paylaşılacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın bu meseleyi sonuna kadar takip edip açığa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü

-Çelik'in konuşması

-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

===============

(Özel) - Hurdadan ocak üretiyor

ADIYAMAN'da zirai alet tamircisi Ramazan Erduran (47), mutfak tüplerinin boşlarını, kaynak makinesi aracılığıyla yemek pişirmede kullanılan ocağa dönüştürüyor. Erduran'un 75 liraya sattığı ocaklar, sacdan yapılanlardan kaliteli olduğu için özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar tarafından satın alınıyor.

Kapcami Mahallesi'nde 33 yıldır ziraat aletleri tamiri ve satışı yapan Ramazan Erduran, eski mutfak tüplerini hurdacıdan satın alıp, uğraşlarla yemek yapımında kullanılan ocağa dönüştürüyor. Erduran'ın hobi olarak başladığı tüpten ocak yapımı, özellikle kırsal bölgelerde dev kazanlarda yemek yapanların ilgisini gördü. Boş tüpleri geri dönüştürdüğünü anlatan Erduran, ocakları 75 liradan sattığını belirtti ve şunları söyledi:

"Hurdacı boş tüpleri ezip götürüyordu. Benim de aklıma o anda böyle birşey geldi. Tehlikeli olduğu için vanayı açıp içerisindeki gazın tamamen boşalmasını bekliyorum. Sonra bir delik deliyorum. Köylü vatandaş, şehirli vatandaş, mesala bağevi olan götürüyor evinde mangal yapıyor veya saç kavurma yapıyor, kazan kuruyor yemek yapıyor. Sütü olan vatandaşlarımız kazanı koyuyor. Öbür tenekeler çürüyordu, bir sene gitmiyordu. Bu dayanıklı olduğu için daha çok ilgi görüyor. Böyle bir ocak yaptım çok da güzel oldu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Demirciler Pazarı

- Erduran, mutfak tüpünü kesmesi

- Erduran, tüpü mangal ve ocağa çevirmesi

- İşyeri önünde bekleyenler

- Kaynak yapması

- Erduran ile röp.

- Manga ve ocağın bitmiş hali

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN()

350 MB

======================================

Komşu kavgasında 37 günlük bebek ağır yaralandı

KARAMAN'da komşular arasında evin bacasından sızan su nedeniyle çıkan kavgada, annesinin kucağındaki 37 günlük kız bebek, başına isabet eden taşla ağır yaralandı. Bebek hastaneye kaldırılırken, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 771 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binada oturan komşular arasında, bacadan yağmur suyu sızması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, ev sahipleri Taşkıran ve Yıldız aileleri taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında annesi Gurbet Yıldız'ın (21) kucağında olan 37 günlük Semanur bebeğin başına taş isabet etti. Ağır yaralanan bebek, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda solunumu duran bebek, Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Kavgada her iki taraftan da taş ve sopalarla yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis olay ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polisin olaya karışanları gözaltına alması

-Yaralananların ambulanslarla götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,()

======================================

Otomobil çarpan kadının başörtüsü sileceğe takılı kaldı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde anayolda karşıya geçmek isteyen Adiviye Bıçakçı (75) otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının başörtüsü kendisine çarpan otomobilin sileceğine takılı kaldı.

Kaza dün gece Orhangazi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Yalova istikametine seyreden Nasuf Beyoğlu (62) yönetimindeki 16 VB 005 plakalı otomobil, eski kaymakamlık lojmanı yakınlarında anayolda karşıya geçmek isteyen Adiviye Bıçakçı’ya çarptı. Bıçakçı, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre ileriye savrularak ağır yaralandı. Görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi müdahale ettiği yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Adiviye Bıçakçı’nın başörtüsü çarpan otomobilin sileceğine takılı kalırken, elindeki çantası ve ayağındaki terlikleri yola savruldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yeri

-Yaşlı kadın yerde

-Sileceğe takılan başörtüsü

-Detaylar

HABER/KAMERA: Hasan BOZBEY, ORHANGAZİ (Bursa),()



======================================



Talaş yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan talaş yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı.

İnegöl'ün Mobilya İhtisas Organize Bölgesi’nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasından yüklediği talaşları İnegöl ilçe merkezine götürmekte olan Yunus B. (35) yönetimindeki 41 TZ 859 çekici ve 41 TN 020 dorse plakalı TIR, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, yan yatan TIR’ın sürücüsü yaralandı. Dorsede çıkan yangın ise İnegöl İtfaiye ekiplerince söndürüldü. Dorseden yayılan talaşlar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden detaylar

-İtfaiyenin çalışması

HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ, İNEGÖL (Bursa), ()