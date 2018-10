DHA YURT BÜLTENİ-8

Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (EK)

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına saat 10.45'te başlandı. Tanıkların dinlendiği duruşmaya saat 12.30 sıralarında ara verildi.

Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN/İZMİR, ()

2)ERDOĞAN: FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖR YUVALARINI DARMADAĞIN EDECEĞİZ



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Irak'ta, hemen yanı başımızda oynanan oyunu bozduk. Suriye'de, sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bozduk. İnşallah, çok yakında Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta 40'ıncı Piyade Alayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tahkikat Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen '2018/8'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar eşlik etti. 4 bin 83 uzman erbaş komandonun mezuniyet törenine, aileler de yoğun ilgi gösterdi.

Sancak geçişiyle başlayan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, komandoları selamladı. Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı'nın konuşmasının ardından dönem 1'incisi Piyade Uzman Onbaşı Halil Ertürk tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Erdoğan, Ertürk'e diplomasını verdi. Ardından dereceye giren ve kursta başarılı olan diğer komandolara diploma, bröve ve ödülleri verildi. Komando andının ardından "Allah hepinizi korusun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kursları tamamlayan uzman komandoları tebrik edip, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki görev yerlerinde başarılar diledi. Erdoğan, "Bu gençlerimizi vatana, millete, ordumuza değerli bir evlat olarak yetiştiren ailelerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Rabb'imden bu evlatlarımızı görev yapacakları her yerde korumasını, muhafaza etmesini, daima muzaffer eylemesini niyaz ediyorum" diye konuştu.

'HER GENCİMİZ POTANSİYEL KOMANDO ADAYI'

Konuşmasında, Isparta'daki eğitim merkezinin, sınır içinde ve dışında çok sayıda kahramanlığa imza atan komandoların yetiştirildiği müstesna kurum olduğunu belirten Erdoğan, "Teröristlere ve onlarla iş birliği yapan yerli, yabancı tüm güçlere dünyayı dar eden komandolarımız her zaman olduğu gibi gururumuzdur. Dünyada savaşların klasik düzenden asimetrik düzene geçtiği bir dönemde en büyük görev komandolarımıza düşüyor. Çünkü 'komando' demek, her hal ve şart altında düşmanın üstesinden gelen, onun için ihtiyaç duyulan tüm eğitimlere ve donanımlara sahip kişi demektir. Bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mızın kuruluşunun 2 bin 227'nci yılını geride bıraktık. Dünyanın en eski düzenli ordusunun sahibi ülke olarak her gencimizi potansiyel komando adayı olarak görüyorum" dedi.

'ORDUMUZ ZAFERDEN ZAFERE KOŞUYOR'

Tarih boyunca milletin başı ne zaman sıkışsa erkeğiyle kadınıyla 7'den 70'e, halkın hep birlikte mücadeleye katıldığını kaydeden Erdoğan, "Çanakkale'den, Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde işgal hareketlerine ve kurtuluş savaşımıza kadar bunun pek çok örneğini gördük. En son 15 Temmuz'da millet olarak topyekun kıyama kalktık. Bağımsızlığımıza, bayrağımıza, ezanımıza, geleceğimize göz diken FETÖ ihanet çetesi mensuplarını darbeye kalkıştıkları gecenin karanlığına hamdolsun hep birlikte gömdük. İçindeki hainleri temizleyen kahraman ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Yurt içinde terör örgütü mensuplarına tarihinde görmedikleri darbeleri vuruyoruz" diye konuştu.

'KURULMAYA ÇALIŞILAN TERÖR KORİDORUNU BOZDUK'

Aynı şekilde sınırların dışındaki hiçbir teröristin kendisini güvende hissetmediğini de aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Çünkü biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Bununla kalmadık Irak'ta, hemen yanı başımızda oynanan oyunu bozduk. Suriye'de sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bozduk. İnşallah, çok yakında bugün burada brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. Çünkü biz şu göklerde dalgalanan bayrağımızın destanını okuyarak geldik. Şimdi de yine onun destanını yazmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ecdadımızın mirasına sahip çıkarak, bu kutlu bayrağın dalgalandığı her yeri zulümden, kederden, acıdan, korkudan uzak hale getirene kadar durmayacağız. Bu konuda en büyük güvencemiz, sizlerin cesareti ve kahramanlığıdır."

3)9 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ESKİ EŞİNİN TAHLİYE KARARINA İSYAN ETTİ

ADANA'da kendisinden ayrılmak isteyen eşini 9 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamaktan 41 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına mahkum edilen Serkan Taciroğlu'nun (37) cezası 4,5 yıla indirildi. Kararla birlikte de tahliye edildi. Taciroğlu'nun eski eşi Dilek Gülener, karara "İllaki ölmem mi gerekiyordu?" diye tepki gösterdi.

Olay, 23 Kasım 2017'de merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Görücü usulüyle oto kiralama işiyle uğraşan Serkan Taciroğlu ile evlenen Dilek Gülener'in engelli bir çocuğu oldu. 2 yıl önce çocukları ölünce, iddiaya göre Serkan Taciroğlu alkol ve uyuşturucuya başladı.10 yıl süren evliliğinin ardından 5 ay önce eşinden ayrılmak isteyen kadın, mahkemeye giderek boşanma davası açtı. Evi terk ederek ailesinin yanına giden eşini tehdit ettiği öne sürülen Serkan Taciroğlu'na mahkeme 1 ay uzaklaştırma cezası verdi. Serkan Taciroğlu, iddiaya göre sokakta yalnız yürüyen eşini eve dönmesi için dövüp 9 yerinden bıçakladı. 'Burası sana mezar olacak' diye bağırdığı öne sürülen Taciroğlu, kan kaybeden eşinin başında bir süre bekledikten sonra kaçtı. Yaralı kadın ise çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Eşini bıçaklayan Serkan Taciroğlu olaydan 9 gün sonra yakalanarak tutuklandı. Bu arada çift boşandı.

TAHLİYE KARARI

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eşi Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Hakaret, Silahla Tehdit' suçlarından toplam 41 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Taciroğlu, geçtiğimiz 18 Mayıs'ta 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Taciroğlu'nun avukatının karara itirazı üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde duruşma yapıldı. SEGBİS ile duruşmaya katılan Taciroğlu, eşini öldürme kastının olmadığını öne sürdü. Dilek Taciroğlu ise, halen olayın psikolojik travmasını yaşadığını belirtti. Mahkeme Savcısı da mütalaasında, sanığın cezasının onanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. 1.Ağır Ceza Dairesi, olayın 'yaralama' suçunu oluşturduğunu belirterek, cezayı 4.5 yıl olarak açıkladı ve sanığın tahliyesine karar verdi.

KARARA İSYAN ETTİ

Mahkemenin kararına isyan eden Dilek Gülener, "Bu insan artık dışarda. Aldığı cezayı yatması için ya da daha çok ceza alması için illaki benim ölmem mi lazımdı? Bu insan, madde bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı bir insan. Eski korkular, eski hayat devam edecek. Bana bir şey yapacak mı? diye yine korku içinde yaşayacağım. Ben tamamen adaletimize inanmıştım, güvenmiştim her türlü yanımda olacaklar diye inanıyordum. O kadar kadına şiddete kadın cinayetlerine asla tölerans tanınmayacak, cezası neyse uygulanacak diye söyleniyor. Ama tamamen bunun tam tersi oldu. Ben hakime 'hala psikolojik tedavi görüyorum' dedim. Eski hayatıma dönemediğimi söyledim. Her gün yaralarıma bakıp kabuslar gördüğümü o olayı tekrar yaşadığımı söyledim. Ama hakim hiç beni dinlemedi hatta dava bittikten sonra 'Serkan seni serbest bırakıyorum, dışarı çıktığın zaman yaramazlık yapma' diye gülümseyerek ifade etti. Bu tamamen bana yapılan bir haksızlık. Ben davanın sonuna kadar arkasında olacağım, her türlü mücadelemi vereceğim. Yargıtay onun cezasını bozduysa ben de Yargıtay'a tekrar kararı göndereceğim, bozulmasını sağlayacağım. Yeniden bir mahkeme açılacak. O mahkemede ben herkese sesleniyorum, benim yanımda olunsun. Çünkü mağdur olan benim şiddete maruz olan benim, her türlü kötülük çeken, gören benim benim" dedi.

BANA YAPILANI YAPSAM, CEZAM AYNI MI OLACAK?

Eski eşinin kendisine zarar vermesinden korktuğunu söyleyen Gülener, şöyle devam etti:

"Madem o insan 9 yerimden bıçakladı, bu cezayı yatırmadılar, izin vermediler, serbest bıraktılar. Peki benim karşıma gelip bana zarar vermek istediği zaman, ben de aynı şekil o insana zarar verirsem, beni de böyle serbest bıracaklar mı? inanmıyorum. Ben herkesin arkamda olmasını istiyorum."

4)TÜPLÜ TELEVİZYON PATLADI, BEDENSEL ENGELLİ GENÇ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde iddialara göre tüplü televizyonun patlamasıyla çıkan yangında alevlerin arasında kalan bedensel engelli Dursun Atış (21) adlı genç, vucudunun çeşitli yerleri yanması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Hendek Hamitli Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre tüplü televizyonun bir anda patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında odada yalnız başına bulunan bedensel engelli Dursun Atış isimli genç, alevlerin arasında kaldı. Yangını fark eden yakınları, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye başladı. Ailesi tarafından odadan çıkarılan bedensel engelli gence ilk müdahale 112 Acil ekipleri tarafından yapıldı.

Vücudunda 3'üncü dereceden yanıklar oluşan genç, doku hasarını engellemek ve yanığı hızlıca soğutması için aliminyum yanık örtüsüne sarılarak, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada müdahalesi yapılan genç, Kocaeli'nde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

5)DOLANDIRILDIĞI SÖYLEYİP, SATTIĞI ÜRÜNLERİ ETRAFA SAÇTI

ADANA'da Osman Aslan (54), kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protoste etmek için, kamyonetinin üzerine çıkarak satın aldığı zeytin, salça ve sirkeleri etrafa saçarak, bağırdı. Tren garında Aslan'ı görenler şaşkınlık içinde olan biteni izledi.

İddiaya göre, peynir ve zeytinyağı satışı yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Osman Aslan, arkadaşı M.K.'ye 13 bin liralık zeytinyağı sattı. Aradan geçen süre içerisinde parasını alamayan Aslan, kredi kartlarını da ödeyemeyince mağdur oldu.

Bir yıldan beri parasını alamadığını iddia eden Aslan, kamyonetinin üzerine M.K.'nin kimlik fotoğrafıyla birlikte 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazılı pankart astı ve eline aldığı hoparlör ile yaşadıklarını anlattı. Aslan, M.K.'nin oturduğu sokakta da aylarca dolaşıp dolandırıldığını anlattığını ifade etti.

SATTIĞI ÜRÜNLERİ ETRAFA SAÇTI

Olayın ardından hala parasını alamadığını iddia eden Aslan, Tren İstasyonu önüne geldi. Pazarcılık yaparak geçimini sağladığını belirten Aslan, kamyonetinin üzerine çıkıp sattığı zeytin, salça ve sirkeleri etrafa saçıp hoparlörle bağırdı. Bu sırada, tren yolcuları eylem yapan Aslan'ı görünce cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekti. Eylemin ardından yorgun düşen Aslan ise, ağaç gölgesine giderek oturdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Aslan'ı karakola götürdü. Ayrıca Aslan'a 'Çevreyi kirletmek, çevreyi rahatsız etme' suçlarından para cezası kesildi.

Belediye görevlileri ise, kirlenen yolu temizledi.

6)AĞLAR BALIK YERİNE ÇÖPLE DOLUYOR

HATAY'ın Samandağ ilçesi Çevlik bölgesinde ava çıkan balıkçılar, ağlarına balıktan çok çöpün takıldığını söyledi.

Çevlik sahilinin 2 mil açığında trolleri ile ava çıkan balıkçılar, attıkları ağı toplarken çöplerin arasında balık arıyor. İrfan Işıklar balıkçı teknesi tayfaları, ağlarına plastik atıkların takıldığını balığın azaldığını söyledi. Balıkçılar, ağlarına takılan çöpleri tekrar denize atmadıklarını karaya çıkardıklarını belirtiyor. Balıkçılar, "Denizin dibinde çöp anlamında ne ararsanız var. Bütün balıkçılar bizim gibi ağlarına takılanları çekip karaya çıkartırlarsa bir süre sonra denizimizi temizlemiş balık avlar hale gelebiliriz" dedi.

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera:İSKENDERUN(Hatay),