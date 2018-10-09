DHA YURT BÜLTENİ- 8

1)YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI CEREN'İN DURUMU AĞIR

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Nurgül Aksoy (38) ile çocukları Şehriyenaz Aksoy (9) ve Ceren Aksoy (5) yaralandı. Durumu ağır olan Ceren Aksoy'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kazadan dolayı büyük şok yaşadığını ve pişmanlık duyduğunu söyleyen otomobil sürücüsü ise adliyeye sevk edildi.

Manavgat'ta dün saat 13.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yaya geçidinde Mehmet K.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucunda anne Nurgül Aksoy ile çocukları Şehriyenaz Aksoy ve Ceren Aksoy yaralandı. Durumu iyi olan Şehriyenaz Aksoy Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne Nurgül Aksoy ile kızı Ceren Aksoy ise Manavgat'ta özel bir hastaneye götürüldü.

Dün ameliyat edilen Nurgül Aksoy'un durumunun iyi olduğu ve servise çıkarıldığı öğrenildi. Durumu ağır olan Ceren Aksoy ise Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Ceren Aksoy'un yoğun bakımda tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Diğer yandan kazaya karışan sürücü Mehmet K., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Mehmet K., kazadan dolayı büyük şok yaşadığını, çok pişmanlık duyduğunu ve yaya geçidindeki yayaları görmediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Manavgat Adliyesi'nden görüntü

- Mehmet K.'nın adliyeye getirilmesi

- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

96 MB /// 00.52"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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2)MİNİK AZRA NEFES ALABİLMEK İÇİN YARDIM BEKLİYOR

ANTALYA'da enzim eksikliği hastası Azra Cunduz (5), 1 yıl önce solunum cihazına bağlandı. Arızalanan ve eskiyen solunum cihazı 25 bin TL'ye yenilenmezse minik Azra hayatını kaybedebilir. Mehmet ve Derya Cunduz çifti, 5 yıl önce dünyaya gelen çocuklarına 'Azra' adını verdi. Çift, çocukları 1 yaşındayken bir gece çığlıkla uyanınca kızlarını hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde minik Azra'ya, milyonda bir görülen ve tedavisi henüz bulunmayan 'Tay-Sachs' hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye kızlarının 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Minik Azra, geçen yıllar içinde oturma, konuşma, duyma ve ağızdan beslenmenin yanı sıra görme yetisini de kaybetti. Azra midesinden beslenirken, tükürükleri ise özel cihazdan uzatılan hortumla ağzından alınıyor.

MAKİNEYLE NEFES ALIYOR

2017 yılında nefes almakta güçlük çeken Azra acil servise götürüldü. Doktorlar Azra için artık yapılabilecek hiçbir tedavi olmadığını belirterek aile tercih ederse bir solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürebileceğini anlattı. Bunun üzerine aile kendi imkanlarıyla bir solunum cihazı alıp Azra'yı cihaza bağlayarak yaşatmaya başladı.

MASRAFLAR İKİ KATINA ÇIKTI, 6 AYDIR KİRALARINI VEREMİYORLAR

Geçen 1 yıl içerisinde Azra'nın masraflarına solunum cihazının masrafları da eklenince ailenin bütçesi çıkmaza girdi. Asgari ücretle bir kafede çalışan Mehmet Cunduz'un her ay maaşının 1000 TL'si bez, aspire sondası, solunum cihazının filtresi ve devresi, boyun pedi, boyun bağı gibi ihtiyaçlara gidiyor. Kalan 600 TL ile geçinmekte zorlanan aile, kendi ihtiyaçlarını karşılayamadıkları gibi ev sahibine de 6 aylık kira borçlandı.

PARA BULUNAMAZSA ÖLEBİLİR

Ekonomik çıkmaza giren ve eldeki avuçtaki birikimlerini tüketen aile, son çare olarak Antalya Valiliği'ne başvurarak Azra'nın medikal ihtiyaçları ve yenilenmesi gereken solunum cihazı için yardım kampanyası başlatılmasını istedi. Antalya Valiliği'nin izniyle aile için 25 bin TL'lik yardım kampanyası başlatıldı. 1 ay önce başlatılan kampanyadan yalnızca 8 bin TL toplanabildi. Kampanya kapsamında gerekli miktar toplanamaz ve solunum cihazı yenilenmezse Azra yaşamını kaybedebilir.

HESABI ANTALYA VALİLİĞİ YÖNETİYOR

Azra'nın hiçbir ihtiyacını karşılayamadıkları için çok acı çektiğini aktaran Derya Cunduz, kendi ihtiyaçlarından vazgeçtiklerini, sadece Azra için çalıştıklarını söyledi. Gerekli paranın toplanması halinde Azra'nın yatağının da yenileneceğini belirten anne Cunduz, 25 bin TL'lik yardım parasının tek kuruşunun dahi kendileri için harcanamayacağını, hesabı Antalya Valiliği'nin yönettiğini söyledi. Azra'nın masraflarının bu parayla karşılanması halinde kendi imkanlarıyla borçlarını ödeyebileceklerini ifade eden anne Cunduz, "Azra 10 günde 300 aspire sondası kullanıyor. Artık masraflarına yetişemiyoruz. 25 bin TL toplandıktan sonra ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü

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Azra'dan detay

solunum cihazından detay

Annesi ile röportaj

Annesinin Azra ile ilgilenilmesi

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () -

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3)YASADIŞI AVCILIK, SAHİL GÜVENLİĞİN HAVADAN DENETİMİNE TAKILDI

MERSİN'de, yasadışı su ürünleri avcılığı yaparken 'drone'a yakalanan 4 balıkçı teknesine 55 bin 207 TL para cezası kesildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, Berdan Çayı ile Seyhan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede yasadışı su ürünleri avcılığı yapıldığını belirledi. Bölgedeki drone destekli kontrollerini sıklaştıran ekipler, 4 balıkçı teknesine 55 bin 207 TL para cezası kesti. Misinadan yapılan ve hayalet ağı olarak bilinen 200 metrelik tuzak ağına da el konuldu.

Drone'lu operasyon saniye saniye kaydedilirken, yasadışı avcılığa yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Askerin görüntüsü

-Asker droneyi kaldırırken

-Drone uçarken

-Denizdeki geminin görüntüsü

-Ekipler sahil güvenlik komutanlığından çıkarken

-Sahil günvenlik gemisi giderken

-Geminin denizdeki görüntü

-Ekipler tekneye yanaşırken

-Genel ve detay

(BOYUT:98,50 mb) (SÜRE: 50 saniye)

Haber-Kamera: MERSİN, ()



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4)KAZIKBELİ SAVAŞI İÇİN ANMA TÖRENİ

DENİZLİ'de gerçekleştirilen programda, 870 yıl önce Türklerin zaferiyle sonuçlanan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı anıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cankurtaran Honaz Milli Parkı yakınlarındaki Anıttepe'de, 7 Ocak 1148 yılında, Alman ve Fransız ordularından oluşan haçlı seferine karşı kazanılan Kazıkbeli Savaşı zaferi için 'tarihe dokunmak' adlı anma programı düzenledi. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Yargıtay eski Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, ilçe belediye başkanları, davetliler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş programa katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Konuşma yapan Başkan Zolan, Kazıkbeli Savaşının önemini anlattı.

Halk ise alanda sergilenen eski Türk savaşçı kıyafetleri, kullandıkları silahlar ve Oğuz boylarını temsilen kurulan çadırları ilgiyle inceledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Pamukkale Üniversitesi Halk Oyunları Grubu, gösteri sundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi konservatuar sanatçıları da performans sergiledi. Etkinlikte, Denizli'ye özgü tarhana çorbasının yanında Özbek pilavı, ayran, helva gibi ikramlar yapıldı. Coşku içinde geçen tören vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Görüntü Dökümü

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- Anma etkinliklerinden görüntü

- Mehter takımının gösterisinden görüntü

- Protokol üyelerinin tarhana çorbası dağıtmasından

- Başkan Osman Zolan'ın konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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5)ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

KONYA'da park halindeki elektrikli bisikletin kilidini kırıp, çalan 3 şüpheli güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olay, 23 Eylül günü merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Beyzadeler Sokakta bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle apartmanın bahçesine gelen üç şüpheliden biri, bisikletin kilitlerini keserken diğer şüpheliler gözcülük yaptı. 1,5 dakikada kilitleri kesip, bisikleti bulunduğu yerden çıkartan şüpheliler elektrikli bisikleti itekleyerek hızla olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Elektrikli bisiklet sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Hırsızlık anlarını gösteren kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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