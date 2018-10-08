DHA YURT BÜLTENİ 8

Ortadan kaybolan 300 yıllık tarihi köprünün sırrı çözülemedi

GÜMÜŞHANE'nin Arslanca köyü Balahor Deresi üzerinde ortadan kaybolması ile gündeme gelen 300 yıllık tarihi Kınalı Kemer Köprü'nün sırrı çözülemedi. Jandarma ekiplerinin bir çobana dayandırarak '3 ay önce selde yıkıldı' yönünde tuttuğu ve basınla paylaştığı tutanak Arslanca köylüleri ve uzmanları ikna etmeye yetmedi. Köyde yaz döneminin kurak geçtiğini ve neredeyse yağmur yağmadığını anlatan vatandaşlar, sel olayının yaşanmadığını belirtti, köprünün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülerek götürüldüğü iddiasını yineledi. Uzmanlar da köprünün selle yıkılma ihtimalinin olmadığını savundu, insan faktörüne işaret etti.

Gümüşhane'nin Arslanca köyündeki Balahor Deresi üzerinde bulunan, 3 yaylanın birbirine bağlandığı, 5 metre uzunluğundaki 300 yıllık tarihi Kınalı Kemer Köprü, ortadan kayboldu. Köylüler, cuma günü, yaylalara göç yolu üzerinde bulunan, normal zamanlarda fazla kullanılmayan köprünün yerinde olmadığını fark etti, büyük şaşkınlık yaşadı. Köylüler, Trabzon'un Araklı ilçesinde yerel bir İnternet haber sitesi muhabirlerine ulaşarak olayı bildirdi. Yerel haber sitesine konuşan köylüler, köprüyü en son pazartesi günü sağlam olarak gördüklerini, çarşamba ve perşembe günleri bölgede yağmurun etkili olduğunu, ancak köprüyü sürükleyecek herhangi bir taşkının olmadığını anlattı.

Arslanca Köyü Muhtarı Coşkun Doğan, köylülerle birlikte önceki gün bölgeye giderek arama çalışması başlattı. Sadece bir ayağının kalıntıları yerinde olan köprünün taşan derenin etkisiyle yıkıldığını sananlar, dere yatağı boyunca arama yaptı; ancak taşları bulamadı. Derenin çökse dahi iç içe geçmeli bloklar halindeki köprü taşlarını sürükleyecek debiye sahip olmadığına karar verildi. Daha önce de define kazısı yapıldığı belirtilen köyde, köprünün taşlarının sökülerek, çalındığından şüpheleniliyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI YOK, JANDARMA TUTANAĞI VAR

Gümüşhane Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Arslanca Köyü'ne gitti, ortadan kaybolan köprü bölgesinde inceme yaptı. 20 dakika süren incelemede Jandarma ekipleri iddiaya göre bir çobana dayandırarak 'Köprü 3 ay önce selde yıkıldı' yönünde tutanak tuttu, köyden ayrıldı. Ancak Jandarma tutanağında selden yıkıldığı öne sürülen köprünün taşlarının nerede olduğuna yer verilmedi. Jandarma ekipleri tuttuğu tutanağı basınla paylaştı. Gümüşhane Valiliği ise bu yönde bir basın açıklaması yayınlamadı.

JANDARMA TUTANAĞI KÖYLÜLERİ İKNA EDEMEDİ

Jandarma ekiplerinin bir çobana dayandırarak '3 ay önce selde yıkıldı' yönünde tuttuğu ve basınla paylaştığı tutanak Arslanca köylülerini ikna etmeye yetmedi. Köyde yaz döneminin kurak geçtiğini ve neredeyse yağmur yağmadığını anlatan vatandaşlar, sel olayının yaşanmadığını belirtti, köprünün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülerek götürüldüğü iddiasını yineledi. Harçsız yapılan tarihi Kınalı Kemer Köprü'nün taşlarının, yaylada ev yapmak isteyen kişi ya da kişilerce sökülüp, götürülmesiyle ortadan kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Köylüler, jandarmanın olayı aydınlatmasını istedi.

'TAŞLARI ALIP GÖTÜRDÜLER'

Arslanca köyünde oturan Mahmut Demirkıran (75), köprüyü selin yıkma durumunun pek mümkün görünmediğini belirterek "Sel yıksa bile taşlar orada olurdu. Olmadığına göre taşları biri götürmüştür. Bunu anlamayacak ne var. Köprü yıkıldıysa taşlar orada olmalıydı. Yoksa demek ki taşları alıp götürdüler" dedi.

'DERENİN SUYU O TAŞLARI GÖTÜRMEYE YETMEZ'

Recep Kılıçarslan da "Dere köprüyü yıksa taşları kalmalıydı. Bunu birisi alıp gitti. Bu köprü bilinçli alıp götürüldü. Yıkılsaydı illa ki bir parçası dere yatağında kalırdı. Yıkılan köprüleri görüyoruz. Yıkılsa bir kaç parçası orada kalırdı. O taşların içinde mücevher mi vardı? Bilemiyoruz. Derenin suyu o taşları götürmeye yetmez. Köyümüzde sel olacak bir yağış olmadı. Sel de olmadı. O taşları biri alıp götürmüştür" diye konuştu.

'HAZIR YONTULMUŞ TAŞ, BİRİ ALIP GÖTÜRDÜ'

Musa Demirkıran ise "Orada sel olma ihtimali yok. Geçmişte de hiç olmadı. Orada akan su hayvanların dahi içemeyeceği kadar az. Karadeniz'de o kadar büyük seller olur, dereler taşar. Bugüne kadar selde yıkılan bir kemer köprü olmadı. O nedenle bu köprümüzü selin yıkma ihtimali yok. Yıkıldı sayalım, taşlar o zaman orada olurdu. Köprünün şekli hoşuna giden birisi kasıtlı olarak köprüyü yükledi, götürdü. Belki de götüren kişi taşlarla ev yapmış olabilir. Hazır yontulmuş taş, alacak koyacak evin duvarına.Devletimiz bu işi aydınlatmalıdır" ifadelerini kullandı.

'KÖPRÜ, 15 GÜN ÖNCE YERİNDEYDİ'

Yusuf Genç, “ Bir ihbar üzerine Kınalı Köprü’nün yerinde olmadığına dair bilgi aldık. Biz de bunu kendi kaynaklarımızla araştırdık. 3 ay önce burada bir sel felaketi olduğu yönünde bilgiler geldi, biz burada böyle bir sel felaketi olmadığı konusunda bilgilere ulaştık. Köprünün yerinde olmadığını bize söylediler. Haberi sayfamıza taşıdık, taşıdıktan sonra bir vatandaştan telefon aldık. Kendisi bölgeye gittiği zaman köprüyü yerinde görmediğini söyledi. Köprünün 15 gün önce yerinde olduğunu ve köprünün esrarengiz bir şekilde yerinden kaybolduğunu söyledi. Söylendiğine göre burada 3 ay önce bir sel felaketi olmuş ve köprünün bu sel sonucunda yıkıldığı söyleniyor. Böyle bir tarihi köprü yıkıldıysa bunun tutanağı var mıdır? Var ise bu tutanak kim ile paylaşılmıştırö ifadelerini kullandı.

'KÖPRÜYÜ 1.5 AY ÖNCE YERİNDE GÖRDÜM'

Kınalı Kemer Köprü'yü 1.5 ay önce yerinde sağlam gördüğünü anlatan Ramazan Uzun “ Ben kurban bayramında köydeydim. Köyü gezdim ve köprünün orada sağlam halini gördüm. Köprünün 3 ay önce yıkılma ihtimali yok. Jandarmanın bu yönde açıklama yaptı ama bu açıklamayı doğru bulmuyorumö dedi.

Köprünün kaybolduğunu İnternet haber sitesinde paylaşan Yusuf Genç, olayın kendisine köylüler tarafından iletildiğini belirterek "Köprünün yerinde olmadığı haberi bize ulaştı. Haberi sayfamıza taşıdıktan sonra bir vatandaştan telefon aldık. Kendisi 15 gün önce köprünün yerinde olduğunu ancak şimdi olmadığını anlattı, köprünün esrarengiz bir şekilde yerinden kaybolduğunu söyledi. 3 ay önce bir sel felaketi olmuş ve köprünün bu sel sonucunda yıkıldığı söyleniyor. Böyle bir tarihi köprü yıkıldıysa bunun tutanağı var mıdır? Var ise bu tutanak kim ile paylaşılmıştırö ifadelerini kullandı.

ERÜZ: KÖPRÜ SEL ETKİSİYLE YIKILMAMIŞTIR, İNSAN MÜDAHALESİ VAR

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Dr. Coşkun Erüz de coğrafyanın doğal kayalarından yapılmış, herhangi hiçbir işlem bulunmayan tamamen kayaların dizilimiyle meydana getirilmiş Kınalı Köprü'nün yüzlerce yıldır orada maruz kaldığı büyük sel ve afetlere rağmen ayakta kaldığını belirterek köprünün bu zamana kadar yıkılmadığını söyledi. O bölgede herhangi büyük bir afet, sel kaydı olmadığını ifade eden Erüz, "Dolayısıyla bu coğrafyada bu şekilde büyük bir sel doğuracak bir durum yok. Dolayısıyla sellerle olduğu ifadesi biraz yanlış. Köprüyü büyük ihtimalle, maalesef bilinçsiz insanımızın küçük menfaatler derdinde, hazine aramak amacıyla köprünün ayağına yaptıkları müdahaleyle yıkıldığını düşünüyoruz. Bu kemer köprü üzerindeki herhangi bir taş ile oynandığında köprünün yıkılacağını düşünmediklerinden dolayı, temel kısmına yapılan tüm müdahale köprünün yıkılmasına neden oldu. Sel veya heyelan etkisi yok, çünkü köprünün devamına baktığınız zaman, köprü tamamen yığma taş, moloz taşların dizilimiyle oluşmuş. Küçük bir köprü değil ama baktığımızda köprünün yakın zamanda yıkıldığına dair doğal izler var. Köprünün ayak kısmından kopan parçaların daha yağmur bile yemediğini gösterecek kadar net izler var. Yani 3-5 ay öncesiyle alakası yok. Uzmanlar gidip bunları incelediğinde, bunun çok yakın bir zamanda deforme edildiğini gösterecek izler var. Köprü insan eliyle, tahrip edilip yok edildi. Burada yetkililere düşen, 'sel götürdü, yeni olmadı' gibi bir söylemle üzerini kapatmak yerine, bunu kim yaptıysa sorumlusunu bulup gereken cezayı vermesi. Bölgemizin insanlığın kültür mirası olan tarihi eserlerimizi ki İpek Yolu gibi tarihi bir yol üzerinde bulunan köprülerden biriydi bu. Sel derenin bir tarafını tahrip ederken, diğer tarafını bırakmaz. Belli bir seviyede tüm alanı tahrip eder ama bakıyoruz ki, köprünün ayaklarının olduğu yerde otlar dahi duruyor. Toprak da duruyor, ot da duruyor. Köprüyü götüren sel, bunları burada bırakmaz. Bu durumu selde aramak yerine, başka bir nedende aramak gerekiyor. Meteorolojik ve hidrolojik olarak orada sel olduğunu bilimsel olarak ispatlamak gerekiyor, söylemle sel olmazö dedi.

KEMER KÖPRÜLER

Engebeli arazi yapısına sahip Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, kıyıdan başlayan yüksek tepeler ve dağlar arasında derin vadiler yer alıyor. Bu vadiler içinde akarsu ile derelerin çok olmasının, yörede sık aralıklarla köprü inşa edilmesine neden olduğu belirtildi. Köprüler ise kemer ve korkulukları kesme taştan diğer kısımları da moloz taştan inşa edildi. Kemer ayakları, bazen dere yatağına bazen de dere kenarındaki ana kayalar üzerine oturtuldu. Doğu Karadeniz'de, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda kemer köprünün, yüzyıllardır ulaşımda kullanıldığı biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dr. Coşkun Erüz açıklaması

Köprüyü yakın zamanda görenlerle röp.

Muhabir anons

Köprünün yerinden detaylar

Dere suyu detayları

Köylülerle röp.

Haber: Muhammmet KAÇAR Kamera: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN-Enre KOLTUK, TRABZON ()

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İş ve cemiyet hayatını buluşturan düğün

ANTALYA iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, iş insanı Ali Yılmaz'ın oğlu Salih Yılmaz ile Deniz Ersan çiftinin düğününde bir araya geldi. Gecede, şarkıcı Serdar Ortaç da sahneye çıktı.

Antalya Kundu turizm bölgesindeki Royal Seginus Hotel'de düzenlenen Salih Yılmaz ile Deniz Ersan'ın düğünü, iş, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Akaryakıt ve gıda sektörünün önde gelen iş insanları arasında yer alan Ali Yılmaz'ın oğlu Salih Yılmaz ve endüstri mühendisi Deniz Ersan çiftinin düğünleri, renkli görüntülere sahne oldu.

8 ŞAHİTLİ NİKAH

Yaklaşık 1200 davetlinin katıldığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, iş insanı Hasan Akıncıoğlu, Fenerbahçe Spor Yönetim Kurulu Üyesi Acar Sertaç Komşuoğlu, modacı Raşit Bağzıbağlı, damadın dedesi Salih Yılmaz ile gelinin amcası Gökcen Ersan üstlendi. Gecede Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de yer aldı.

GELİNLİK ÜNLÜ MODACININ ESERİ

Rüya gibi bir düğüne imza atılan gecede gelinlik ise ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın imzasını taşıdı. Son zamanlarda ünlü isimlerin de gelinliklerine imza atan Raşit Bağzıbağlı, çiftin nikah şahitliğini de üstlenerek hayatında bir ilke imza attığını söyledi. Ünlü modacı düğün boyunca gözlerini gelinliğin üzerinden ayırmadı.

BAŞKANLAR MAÇI İZLEDİ

Düğünün olduğu saatlerde Antalya'da oynanan Antalyaspor- Galatasaray maçını yanında getirdiği tabletinden izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in heyecanına, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ortak oldu. İki başkan yan yana maçı izledi.

Geceye katılan davetliler giyim tarzlarıyla dikkat çekti. Farklı model ve renklerde abiyeleriyle dikkat çeken kadınlar şıklık ve güzellik yarışına girdi.

SERDAR ORTAÇ'TAN MUHTEŞEM SAHNE

Düğünde sahneye çıkan sanatçı Serdar Ortaç ise kulisinde gelin ve damatla bir araya geldi. Çiftle tanışan Serdar Ortaç, en az üç çocuk sözü aldı. Ortaç, “Ben yapamadım ama genç çiftlerin en az 3 çocuk yapmasını istiyorum. Erkek çocuğum olsaydı adını Serdar, kız olması halinde ise Neslihan veya Nergiz olmasını isterdim" dedi. Düğünün ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Serdar Ortaç, programı boyunca nostalji rüzgarı estirdi. Davetliler düğün sonrası 'after parti' ile eğlenceye devam etti.

Genç çift, düğünden sonra balayı için Bali'ye gitti.

KİMLER KATILDI?

Düğüne katılan isimlerden bazıları şöyle: CHP Milletvekili Çetin Osman Budak eşi Melek Budak, CHP Milletvekili Cavit Arı ve eşi Yasemin Arı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu eşi Dilek Sarıoğlu, Ak Parti eski milletvekili Abrurrahman Arıcı, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Adopen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sak eşi Gözde Sak, Teknikeller Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Atılgan Tekstil sahibi Ramazan Atılgan ve eşi İmral Atılgan, Ata Holding CEO'su Caner Dikici, BP CEO'su Erol Varlık, Sokar CEO'su Mutlu Aydoğan, İpragazGo CEO'su Eyüp Aratay, Gulf Petrolleri CEO'su Latif Aral, Antalyaspor eski Başkanı Cihan Bulut, Emo Optik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Önal ile eşi Mine Önal, Lara Balıkevi sahiplerinden Erdal Atılgan eşi Sibel Atılgan ve kızı Sera Atılgan, Bilaller Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bilal eşi Gül Bilal, Peker Telekom sahibi Salih Peker, AntCam Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özgen eşi Zuhal Özgen, Hilmi Beken eşi Zuhal Beken, YÖRSİAD Başkanı Semih Beken, Esat Göyük, Can Kasapoğlu, Abdurrahman Yılmaz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gelin ile damadın görüntüsü

Nikah töreninden görüntü

Çiftin dans etmesi

Salondan görüntü

Çiftin ve Serdar Ortaç birlikte görüntüsü

RÖP: yeni çift ve Serdar Ortaç

Serdar Ortaç sahnede görüntüsü

Detaylar

736 MB -- 06.39 // HD

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Diyarbakır'da içinde macera adası bulunan Temapark hizmlete açıldı

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesince merkez Kayapınar ilçesindeki Nazım Hikmet ile Sipan caddelerinin kesiştiği noktada 34 bin metrekarelik alanda yapılan ve içerisinde çocukların oyun oynayabiliceği mecera adalarınında bulunduğu Temapark hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kentteki yeşil alanları artırmak için çalışmaları kapsamında merkez Kayapınar ilçesi'ndeki Nazım Hikmet ile Sipan caddelerinin kesiştiği 34 bin metrekarelik boş alanı yeşillendirip park haline getirdi. Aromatik bahçeler, müzik eşliğinde ışık ve su oyunları, çocuklar için macera adaları, kitap cafe, spor alanlarının yer alacağı toplam bin 383 ağaç ile binlerce çiçek ve bitki dikildiği Temapark’ta çalışmalar tamamlanarak, hizmete açıldı.

AROMATİK BAHÇE KURULDU

Yapımı 1 yıl süren Temapark'ta, yaklaşık 20 bin metrekarenin yeşil alan olarak değerlendirildi. 10 bin metrekaresi aromatik bahçe düzenlemeleri yapılarak, aromatik bahçelere kelebek çalısı, kırmızı gövdeli kızılcık, sarı gövdeli kızılcık, bahar dalı, sarı ve mavi Çin ardıcı, top mazı, manolya yapraklı kartopu, farklı tür ve renklerde güller, lavanta, adaçayı, sığır kuyruğu, dam koruğu ve kekik benzeri 5 bin 439 adet çalı dikildi. Parkta ayrıca, mevsimine göre değişiklik gösterecek 2 bin 513 çiçek ve 3 bin 820 adette yer örtücü bitki ekildi.

TEMAPARK’A BİN 383 AĞAÇ DİKİLDİ

Büyükşehir Belediyesinin, 34 bin metrekarelik alana inşa ettiği Temapark’a çınar, şeker akçaağacı, alıç, Amerikan dişbudağı, elma, süs elması, dut, doğu çınarı, akkavak, kayısı, süs eriği ve erik, süs kirazı, armut, Amerikan meşesi, sumak, salkım söğüt, leylak, Lübnan sediri, Akdeniz servisi ve İran çamı olmak üzere toplam bin 383 ağaç dikti. Parka hareketlilik katma adına 2 adette eğimli çim tepeler yapıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN MACERA ADALARI

Temaparkı’nın farklı bölümlerine toplam bin 214 metrekare üzerine çocuklar için 3 adet macera adası ve ilk kez yapacağı bir uygulamayla 0-3 yaş arası çocuklar için oyun grubu yapıldı. Macera adasına at ve fil figürlü tahterevalli, tırmanma duvarı, jungle 2’li beşgen, basamaklı köprü, mancık salıncak, lastik geçit, kaydıraklı ip tırmanma, 3 oyunlu ip parkuru, ahşap tırmanma, 3 ayaklı piramit tırmanma, 20 metre uzunluğunda ip köprü, 3 krom kaydırak, 3 metre ip tırmanma modülü, tek kaydıraklı kombine oyun grubu, komando zıp zıp, ahşap halat salıncak ve oyun çubukları yerleştirildi.

BAZALT PLAK TAŞLAR KULLANILDI

Çocukların yanısıra yetişkinler için de, Temapark’ta spor yapabilmeleri için bir çok alan oluştururlarak, parkın 375 metrekarelik farklı 2 alanına fitness aletleri yerleştirildi. Park içinde yer alan koşu yolunun zemini renkli asfalt ve yürüyüş yollarının ise hasırlı çelik süpürge beton ve çim alan içine beyaz brüt beton şeklinde döşendi. Temaparkı içerisinde bulunan sert zemine bölgeye uygun 7 bin 500 metrekare bazalt plak taş kullanıldı. Hizmete giren parkta çocuklar doyasıya eğlenirken, yetişkinlerinde spor aletleri ile spor yaptıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Parktan gece ve gündüz görüntüler

-Parktan detaylar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()



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Yatalak hastanın 'bakım parası' isteği

OSMANİYE'de, bağırsak kanseri ile mücadele eden 74 yaşındaki Ahmet Kayar'a ağır engelli raporu verilmediği gerekçesiyle, eşinin evde bakım parası alamadığı öne sürüldü.

Toprakkale ilçesinde uzun yıllar terzilik yapan Ahmet Kayar'ın, 4 yıl önce doktorların bağırsak kanseri teşhisiyle sağlık mücadelesi başladı. Hasta adamın bütün ihtiyaçlarını karşılayan Perihan Kayar, eşine ağır engelli raporu verilmediği gerekçesiyle bakım parası alamadıklarını söyledi. Hiç bir sosyal güvencelerinin olmadığını, ayda aldıkları 650 lira engelli maaşıyla yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Perihan Kayar, "Zor durumdayız. Bakim parası için başvurduk ancak ağır engelli raporu alamadığımız için vermediler. Bu adamın bağırsakları dışarıda sürekli yatakta. Yanında birisi olmazsa bu adam ölür. Eşim hasta bezi kullanıyor. Nasıl ağır engelli raporu verilmiyor anlamadık" diye konuştu.

Oturdukları evlerin kira olduğunu ayda 300 lira parası ödediklerini, komşuların yardımıyla yaşamlarını sürdürdüklerini aktaran Kayar, aldıkları maaşın ihtiyaçlarına yetmediğini söyledi.

Eşine ağır engelli raporu verilmesini isteyen Kayar, "Son çare Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazı yazdık durumumuzu anlattık. Ne sonuç çıkacak bilmiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. 5 çocuğum var ancak onların da durumu iyi değil. Lütfen bizlere büyüklerimiz sahip çıksın" dedi.

Bağırsak kanseri nedeniyle her geçen gün daha kötü olan ve günde bir öğün yemek yiyebilen Ahmet Kayar da kendisine yardım edilmesini istediğini belirterek, "Gözlerimde görmüyor. Rabbim eşimden razı olsun. O olmasa bana kim bakacak. Yemeğimi kim yedirip, ilaçlarımı kim verecek. Altımı kim temizleyecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kanser hastası yaşlı adamın eşi Perihan Kayar'ın hasta raporları ile görüntüsü

- Kanser Hastası Ahmet Kayar'ın yataktaki hali

- Ahmet Kayar'dan detay

- Ahmet Kayar karnındaki bezi gösterirken

- Eşinin Ahmet Kayar'ın üstünü örmesi, ilaçlarını vermesi

- Ahmet Kayar'ın konuşması

- Perihan Kayar'ın konuşması

- Perihan Kayar ve eşi Ahmet'in birlikte görüntüsü

- Perihan Kayar'ın eşinin bezinin bulunduğu poşeti açması

BOYUT:103 MB SÜRE: 03'14"

Haber: İbrahim EMÜL- Kamera: OSMANİYE,()

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Bursa'da 5 kişilik telefon dolandırıcısı çetesi yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, () - BURSA'da, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları V.B. (74) ile F.H.'yi (64), toplam 334 bin 684 liralarını alarak dolandıran 5 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Kimliği belirsiz bir kişi, geçen hafta kentte oturan apartman görevlisi V.B.'yi telefonla arayıp, kendisini savcı olarak tanıttı. Şüpheli, ardından V.B'ye, bankadaki parasının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek parasını çekmesini istedi. Şüpheli ve 4 arkadaşı, V.B.'nin bankadan çektiği 24 bin 75 TL'yi, buluşma noktasında ondan alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını fark eden V.B.'nin şikayeti üzerine polis araştırma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin eşkallerini belirledi.

Polisin yakalamak için çalışma başlattığı şüphelilerden birisi, bu kez emekli memur F.H'yi arayıp kendisini polis olarak tanıttıktan sonra aynı yöntemle parasını istedi. V.B., bankadan çektiği 310 bin 510 TL, 2 bin 287 dolar ve 2 bin 750 Euro'yu, buluşma noktasına 2 araçla gelen şüphelilerden birisine teslim etti.

Polislerin takip ettiği şüphelilerden İ.Ç. (34), H.Ç. (21), R.D. (20) ve Azerbaycan uyruklu S.Z. (26), araçta yakalandı. Parayı teslim aldıktan sonra polisleri fark ederek kaçan Özbekistan uyruklu R.N. (41) adlı kadın ise otobüs terminalinde, üzerindeki para ile yakalandı. Emniyetteki sorguları ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şahısların emniyetten çıkarılışı

-Güvenlik kamerası detayları

