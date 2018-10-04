DHA YURT BÜLTENİ 8

(YENİDEN)

1)ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BATMAN'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün (25) şahadet haberi Eskişehir'de oturan ailesine verildi. Uzman Çavuş Neşet Gök'ün acı haberini Eskişehir'in Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan babası Turhan Gök ve annesi Nurcan Gök'e, eve gelen askeri yetkililer verdi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı, evin önünde ambulans hazır bekletildi. Bekar olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün, Burak (19) ve Batuhan (7) adlı 2 kardeşinin olduğu belirtildi. Şehidin komşuları, şehidini kardeşi Batuhan'ın bir süre önce Eskişehir'e izne gelen ağabeyi Neşet Gök'e tekrar birliğine dönmemesini istediğini, döndüğü takdirde şehit olabileceğini söylediğini anlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin babaevine askerlerin Türk bayrağı asmalarından,

-Evin dışından çekilen görüntü,

-Şehidin fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera-ESKİŞEHİR,()

Boyut: 149.83

Süre: 2 dakika 27 saniye

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2)ADIYAMAN'DA 105 KİŞİLİK İŞE 508 KİŞİ MÜRACAAT ETTİ

ADIYAMAN'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak alınacak 105 kişilik işe, 508 kişi başvuruda bulundu.

Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle Halk Eğitim Merkezi salonunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimine iş başvurusunda bulunan adaylar katıldı. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminde ismi çıkanlar sevinirken çıkmayanlar ise üzüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Halk Eğitim Merkezi

- Kura çekilmesi

- Güvenlik görevlileri

- İsimlerin sayılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

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3)HASTA YAKINLARI DOKTORU DARP ETTİ

SAKARYA Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu, hasta yakınları tarafından darp edildi.

Olay sabah saatlerinde, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü Başhekimlik binası önünde meydana geldi. Tedavi gören hastalarının ölüm haberini alan yakınları acı içinde feryat etmeye başladı. Bu sırada Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu ile gözyaşı döken hasta yakınları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Cevrioğlu, hasta yakınları tarafından darp edildi. Doktorun yardımına hastanede bulunan polis ekipleri yetişirken, doktoru darp eden hasta yakınları yakalandı. Sağlık raporu alan doktor Cevrioğlu, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Başhekimlik önünden detay

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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4)OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISINI VURAN POLİS: MASAYA VURUNCA, SİNİRLENİP ATEŞ ETTİM

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir ilkokulda, çocuklarına eziyet edildiği gerekçesiyle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş (43) ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı (39) tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan polis memuru İlhan Özcan'ın (45) yargılanmasına başlandı. 'Kamu görevlisini, görevi sırasında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Özcan, savunmasında, "Tülay Hanımın odasına girip, çocuklarıma yapılan haksızlıkları anlattım. Konuşurken sert bir şekilde eliyle masaya vurdu, ben de sinirlenip ayaklarına doğru ateş ettim" dedi. Olay, Nisan ayında merkez Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Polis memuru İlhan Özcan, okula gelerek okul müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışma sırasında beylik tabancasını çeken Özcan, Taş ve Delibaş'a ateş etti. Saldırıda, okul müdürü belinden, yardımcısı da bacağından yaralandı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, teslim olan İlhan Özcan, 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Polis memuru İlhan Özcan hakkında 'yaralama kastı ile öldürmeye tam teşebbüs' suçundan Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık İlhan Özcan'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada İlhan Özcan ile Sinan Delibaş ve sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Halen tedavisinin sürdüğü öğrenilen Tülay Taş ise duruşmaya katılmadı.

Sanık İlhan Özcan, mahkemedeki savunmasında, "Benim iki çocuğumun sağlık problemleri var. Oğlumun gördüğü baskılar sonucu arkadaşıyla birlikte karanlık odaya kapatılması, okulda güvenlik önlemleri alınmaması beni rahatsız ediyordu. Olay günü de eşimle birlikte okula gittim. Okul Müdürü Tülay Hanım'ın odasına çıktım. Okula serbestçe girip çıkan velileri sorduğumda kendisinin bir şey yapamayacağını, bunda bir suç olmadığın, makamında da böyle konuşamayacağını söyleyip eliyle masaya vurdu. Ben de sinirlenip, belimdeki silahı çıkardım ve ayaklarına doğru ateş ettim. Sonra odadan çıktım. Merdivene yönelirken, Sinan Delibaş'ı gördüm. Bana doğru geleceğini düşünerek ona da ateş ettim" dedi.

Duruşmaya katılan Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş ise, "Olay günü odamda otururken, sanki masa devrilmiş gibi sesler duydum. Odamdan çıkıp sesin geldiği yöne gittiğimde sanığı gördüm. Bana bir el ateş etti. İkincisini edecekti, silahı tutukluk yaptı. Belki de hakim bey, şu an sizin karşınızda olmayabilirdim. Sanığın anlattıkları doğru değildir. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

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5)ÇORUM'DA DAEŞ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

ÇORUM'da polis ekiplerince, terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu şüpheli Y.A.H. (49) gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince kentte, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu ve Irak'ta örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Irak uyruklu Y.A.H. (49) gözaltına alındı. Aramada bazı dijital verilere de el konuldu.Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, emniyette sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Baskın yapılan ev ve çevresinde ağır silahlı polis ekipleri

-Şüphelinin hastane sağlık raporuna getirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

(SÜRE: 3 Dk ) (BOYUT: 353 MB)

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6)IRAK'TA ÖZ KARDEŞİNİ İNFAZ EDEN DEAŞ'LININ RAPORU BEKLENİYOR

DEAŞ terör örgütünün yayınladığı infaz görüntülerinde, öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ı başına ateş ederek öldürdüğü ve vahşet anını da sosyal medyada yayınladığı iddia edilen Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de aralarında bulunduğu, 2'si tutuklu, 10 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi. Abdulkhaleq Abdulqader Ali, mahkemede sağlık sorunları olduğunu tekrarlayarak, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, infaz görüntülerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelendiğini ancak raporun henüz kendilerine ulaşmadığını belirterek, sanığın tahliye talebini reddetti, duruşmayı erteledi.

Kayseri Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 8 Kasım'da DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik yaptığı operasyonda, Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Yusuf Mustafa, Şehab el B., Raad E., Mohanad İbrahim Yaseen A., Mahmud Ş., Abdulrahman Y., Mohammed İbrahim Yaseen Y., Mohammed K. ve Sabir K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin, 2016 yılında, DEAŞ terör örgütünün sözde 'emirlerinden' aldığı talimatla, örgüte muhalif öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ı kafasına silahla ateş ederek öldürdüğü ve infaz görüntülerini de örgütün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayınladığı belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Abdulkhaleq Abdulqader Ali ile Yusuf Mustafa tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Abdulkhaleq Abdulqader Ali ve Yusuf Mustafa ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Şehab el B., Raad E., Mohanad İbrahim Yaseen A. ile örgütte 'polis' olarak görev yaptığı iddia edilen Mahmud Ş. ve örgütün aşçısı olduğu iddia edilen Abdulrahman Y. ile Mohammed İbrahim Yaseen Y., Mohammed K. ve Sabir K. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin söz konusu infaz görüntülerindeki kişi olup olmadığına dair beklenen raporunun, mahkemeye ulaşmadığı söyledi.

Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklar, haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi. Daha önceki duruşmalarda yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini belirten Abdulkhaleq Abdulqader Ali, "Hastayım, hastaneye sevk edilerek, doktor kontrolünde tedavi görmek istiyorum. Sağlık sorunlarım var. Zulümden kaçarak buraya geldim, siz de zulüm yapmayın, tahliyemi istiyorum. Görüntülerdeki kişi ben değilim" dedi. DEAŞ'ın infazcısı olduğu iddia edilen Abdulkhaleq Abdulqader Ali'yi tanımadığını öne süren Yusuf Mustafa ise "Abdulqader Ali ile hiçbir alakam yok. Suçsuz yere onunla aynı davada yargılanıyorum. Tahliyemi istiyorum. Beni bu adamla aynı suçtan yargılamayın" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda infaz görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını öne süren Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin, kamera görüntüleri ve fotoğraflarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda uzman bir ekip tarafından incelendiğini ancak raporun henüz mahkemeye ulaşmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, bu nedenle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, raporun beklenmesi için duruşmayı 12 Aralık'a erteledi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()-

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7)BAŞKAN GÜL: HAYVANSIZ BİR DÜNYA DÜŞÜNEMİYORUM

ÇORUM Belediye Başkanı Zeki Gül, Bahabey Çamlığı içerisindeki sahipsiz hayvanlar geçici bakımevini ziyaret etti. Sokak hayvanlarının yaşamın bir parçası olduğunu belirten Gül, "Hayvansız bir dünya düşünemiyorum. Kendini bilen herkes bu dünyada, paydaş olduğumuz bu güzel canlılara merhamet, sevgi, bakım ve ilgi göstermelidir" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kentte oluşturulan geçici bakımevini ziyaret ederek, sahipsiz hayvanlarla yakından ilgilendi. Başkan Gül, birçok hayvanın bulunduğu alanları tek tek gezip, gezdirdiği bazı köpek ile hayvanları da besledi. Başkan Gül, Temmuz ayında Osmancık ilçesinde bulunan yavru karacalarla ilgili de bilgi verdi. Gül, “Osmancık ilçesi kırsalında anneleri ölmüş bir şekilde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 yavru karaca bulunmuştur. Bakımevimize getirilen bir aylık bakıma muhtaç karacaların muayeneleri, veterinerlerimiz tarafından yapılmıştır. İlk başta keçi sütü ile beslenmişlerdir. Gelişmelerini takip eden süre içerisinde kuru ot, yeşil ot, ve yem ile beslenmelerine devam edilmektedirö dedi.

KOYUNLARIN SAYISI ARTIYOR

Koyunların bulunduğu alanı da gezen Başkan Zeki Gül, “Barınağımızda koyun keçi de bulunmaktadır. Bazen sahiplerine ulaşamadığımızı koyunları, sahipleri gelene kadar kendimiz besliyoruz. Sahipleri geldiğinde ise onlara teslim ediyoruz. Çorum Belediyesi'ne ait 2 koyunumuz vardı. Bir de koç aldık, bugün itibariyle 10 koyunumuz oldu. Onları bir görevlimiz sorumluluğunda yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımız gelip onları seviyorlar. Barınağımızda bulunan bütün hayvanlarımız birbirinden güzeller" diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARINA KLİMALI BARINAK

Köpeklerin bulunduğu alanı da ziyaret eden Gül, "Köpeklerin yazın aşırı sıcaklarda terlememeleri ve kışın soğuğunda da üşümemeleri için klimalı konteynerler hazırladık. Biz hayvanlara bu imkânı sağladık. Hayvanlar sadece insanlara değil, kamuya emanettir. Hayvansız bir dünya düşünemiyorum. Kendini bilen herkes bu dünyada, paydaş olduğumuz bu güzel canlılara merhamet, sevgi, bakım ve ilgi göstermelidir" ifadesinde bulundu.

Başkan Gül, barınakta hayvanların sağlığını da önemsediklerini aktararak, bakımevinin hastane gibi kullanıldığını, halk sağlığına da önem verdiklerini sözlerine ekledi.



Görüntü Dökümü:

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-Belediye Başkanı Zeki Gül açıklama

-Barınaktaki Klima ve köpekler

-Yavru Karacalar

-Hayvanlardan görüntü

-Başkan Gül’ün köpek gezdirmesi, beslemesi

- Küçükbaş hayvanlar

-Detaylar

(SÜRE: 5 Dk ) (BOYUT560 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM, ()

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8)PROF. DR. SÖYLEMEZOĞLU: TÜRKİYE BÖBREK NAKLİNDE AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 51. Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongre Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, son yıllarda böbrek nakli sayıları artan Türkiye'nin Avrupa'da en çok böbrek nakli yapan üçüncü ülke olduğunu söyledi.

Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği tarafından düzenlenen 51. Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongresi, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde başladı. Kongreye Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Elena Levtchenko ve Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Kjell Tullus de katıldı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, kongreye 59 ülkeden 900'ün üzerinde yabancı bilim insanının katıldığını ve bu bilim insanlarının çocuk nefroloji alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik yeni gelişmeleri Türk bilim insanları ve hekimleriyle paylaşacaklarını söyledi.

Genetik hastalıklarda yeni tedavilerin uygulamaya girmesiyle birlikte 'tedavisi imkansız' denilen hastalıkların tedavi edilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Söylemezoğlu, bu tedavilerden sonra ülkedeki kronik böbrek hastalıklarının azalacağını kaydetti. Kronik böbrek yetmezliğinin çocuklarda da çok görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Söylemezoğlu, çocuklardaki böbrek yetmezliği nedenlerinin bir kısmının önlenebilir olduğunu anlattı. Türkiye'de diyalize giren çocuk sayısının 3- 4 binden fazla olduğunu belirten Söylemezoğlu, bunun çoğunun önlenebilir olduğu düşünüldüğünde bu durumun üzüntü verici olduğunu aktardı. Obezitenin önemine işaret eden Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, çocuk obez hasta sayısının arttığını, Türkiye'de yapılan çalışmalara göre yüzde 9-10 civarında obez, yüzde 8-9 civarında da fazla kilolu çocuk olduğunu söyledi.

Türkiye'de son yıllarda böbrek nakli sayılarının arttığını da anlatan Prof. Dr. Söylemezoğlu, Türkiye'nin Avrupa'da en çok böbrek nakli yapan üçüncü ülke olduğunu vurguladı.

Program sonunda Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından katılımcılara küçük bir gösteri sunuldu.

Kongre 6 Ekim'de sona erecek.

Görüntü Dökümü:

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- RÖP: Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu

- Detay görüntü

- Toplantıdan görüntü

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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