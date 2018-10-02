DHA YURT BÜLTENİ- 8

1)ZONGULDAK'TA PİSTTEN ÇIKAN UÇAK İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

ZONGULDAK Havalimanı'ndan dün aldığı yolcularla Almanya'ya gitmek üzere aprondan çıkış yaparken sağ arka tekerleği pist dışına çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor. Yolcular ise yeni gelen bir uçakla Almanya'ya gönderildi.

Dün sabah erken saatlerde Germania Hava Yolları'na ait uçak Almanya'nın Düsseldorf kentinden aldığı yolcularla Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı. Almanya'dan gelen yolcular uçaktan inip, havalimanından ayrıldı. Aynı uçak, 2 saat sonra aldığı 139 yolcuyla tekrar Düsseldorf'a gitmek üzere hareket etti. Uçağın sağ tekerleği, aprondan çıkış sırasında yaptığı manevra sonrası toprağa saplandı. Uçak hareket edemeyince uçuş iptal edilerek yolcular indirildi. Yolcular evlerine gönderildi, konaklama sorunu olanlar da otele yerleştirildi.

YOLCULAR GELEN YENİ UÇAKLA GÖNDERİLDİ

Hava yolu firması, yolcular için bugün sabah saatlerinde yeni bir uçak gönderdi. Sabah saatlerinde havalimanına inen uçak, yolcuları alarak havalandı. Dünkü uçağın kaldırılması için ise Almanya'dan Zonguldak'a teknik ekiple birlikte helikopter de gönderildi. Uçağın kurtarılması için havalimanı çalışanları ve hava yolu şirketi ekibinin çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Bir yakınını Almanya'ya uğurlayan Fatma Metin, dün uçuşun iptal edilmesi nedeniyle eve geri döndüklerini belirterek, "Bugün yeni bir uçağın geldiğinin haber verilmesiyle tekrar havalimanına geldik. Birçok kişi mağdur oldu ama bunda da vardır hayır. Allah daha beterinden korusun. Yolcular gelen yeni uçakla Almanya'ya gitti" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Pistte saplanan uçak

-Tekerlekten detay

-Çalışmalar

-Diğer uçağa yolcuların binmesi

-Yakınlarının izlemesi

-Yolcu yakınlarıyla röp.

-Uçağın kalkması

-Havalimanından detay

Süre: (6.58) Boyut: (780 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),()

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2)MAHKUM YAKINLARINDAN ‘AF’ EYLEMİ

İZMİR’in Buca ilçesinde, MHP’nin verdiği genel af yasa teklifinde, af kapsamının dışında kalan mahkumların yakınları cezaevi önünde eylem yaptı. Buca’daki, İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan ve MHP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu genel af kanununda kapsam dışı kalan mahkumların yakınları, cezaevi önünde bir araya geldi. Hem cezaevi koşullarının insani olmadığını hem de yakınlarının kader mahkumu olduğunu ileri süren 20 kişilik grup, çıkarılması gündemde olan genel affa, cinsel saldırı ve cinayet suçlarından ötürü cezaevlerinde bulunanların da alınmasını istedi.

'MESLEK HALİNE GELMİŞ'

Mahkum yakınlarından Gülten Karateke, oğlunun iftiraya uğradığını ve haksız yere cezaevine yattığını belirterek, "Benim oğlum, imam nikahlı eşine tecavüz ettiği gerekçesiyle 17 sene hapis cezası aldı. Karşı taraf para istedi, vermeyince bu şekilde iftiralar attılar. Bu, artık meslek haline gelmiş, para kazanmanın bir yolu olarak bakılıyor. Benim bu düzene itirazım var. Cinsel suçluların da affedilmesini istiyorum" dedi.

'KADINLAR SUİSTİMAL EDİYOR'

Bir diğer mahkum yakını Sinem Ökdemir ise, eşinin tecavüz iddiasıyla yargılanıp beraat ettiğini belirterek, "Ancak karşı taraf daha sonra ‘psikolojim bozuldu’ diyerek rapor aldı ve benim eşim bu yüzden 10 sene hapis cezası yedi. Biz af kapsamının genelleştirilmesini ve cinsel saldırı suçlarının yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. Bir sürü insan bu yüzden suçsuz yere hapis yatıyor ve benim eşim de bunlardan biri" dedi. Ökdemir, eşlerine ve yakınlarına güvenmeseler kendilerinin de bu cezaların arkalarında olacaklarını vurgulayarak, “Buradaki herkes eşinin, oğlunun, yakınının suçsuz olduklarına inandıkları için yanında. Biz, suçlu olduklarını bilsek zaten destek olmayız, ancak kadınların bu tür durumları suistimal ettiklerini görüyoruz" dedi.

'Af istiyoruz' sloganları atan grup, yarım saat süren eylemin ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Mahkum yakınları ile röp.

- Slogan atılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

( Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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3)CAMİDE YILAN PANİĞİ

ELAZIĞ' merkez Yenimahallede bulunan Tevfikiye camisine sabah namazı kılmaya giden vatandaşlar cami içerisindeki yılanı yakalayarak, cam kavanoza koydu.Merkez Yenimahallede bulunan Tevfikiye camisine sabah namazı için giden vatandaşlar, cami içerisinde bir yılan olduğunu fark etti. Önce kısa süreli panik yaşayan cami cemaati, daha sonra kısa süren çalışma sonunda yakalanan yılan, bir cam kavanoza konuldu.

Elazığ Belediyesine haber veren vatandaşlar, olay yerine gelen ekiplere halen canlı olan yılanı teslim etti. Yılanın camide yakalanma anı ise cep telefonu ile vatandaşlar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Yılanın camide yakalanması

-Yılanın kavanoza bırakılması

-Genel ve Detay Görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()-

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4)TRABZON’DA DENİZDE KADIN CESEDİ BULUNDU

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde denizde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Akçaabat ilçe sahilinde bugün saat 11.30 sıralarında vatandaşlar, deniz yüzeyinde ceset olduğunu fark edip, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıçlar, kadın cesedini kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görgü tanıkları, olaydan kısa bir süre önce sahilde görülen kadının intihar etmiş olabileceğini söylerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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Cesedin kıyıya çıkarılışı

Ambulansla alınması

Detaylar

Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-

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5)OKULDAN ATATÜRK BÜSTÜNÜ ÇALDILAR

MERSİN’in Tarsus ilçesinde bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstü kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırılarak yerinde sökülüp götürülürken, yerine yenisi monte edildi.

Olay, Kavaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan Yunus Emre İlkokulu Bahçesi'nde meydana geldi. Gece meydana gelen ve kimliği belirsiz yüzü maskeli 4 kişinin gözcülük yaptığı olayda 1 kişi de okul bahçesindeki Atatürk büstünü kırıp yerinde döküp çaldı. Olaydan sonra sabah okula gelen görevliler durumu fark ederek, polise bildirdi. Okula gelen Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelmenin ardından delil ararlarken yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde bazı görüntülere ulaştı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından ilkokul Müdürü Fahrettin Züngür, okulda bulunan diğer Atatürk büstünü mermer kaidenin üzerine yerleştirdi.

Ekipler eylemi gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Okulun dış görüntüsü

-Üzerinden Atatürk Büstü çalınan kaidenin görüntüsü

-Okul duvarındaki Yunus Emre’nin dizelerinin olduğu pano

-Detay görüntüler

-Okulda bulunan güvenlik kamerasının görüntüsü

-Okul tabelası ve teneffüse çıkan öğrenciler

- Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir yazılı mermer kaide

-Okul Müdürü Fahrettin Zingar’ın bir görevli ile çalınan büstün yerine yeni büstü takma çalışması

-Öğrencilerin Yaşasın Atatürk diye bağırmaları

-Atatürk’e dokunmayın diyen bir öğrenci

(SÜRE: 1,47 DK) (BOYUT: 109MB)

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),()