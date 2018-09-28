DHA YURT BÜLTENİ 8

EMEKLİ coğrafya öğretmeni Aysel İğde (72), kendi kütüphanesinde bulunan 1000 kitabı Çankırı Karatekin Üniversitesi kütüphanesine hediye etti.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fiziki Coğrafya Bölümünden mezun olan Aysel İğde, mesleğe başladığı 1968 yılından sonra Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde öğrenciler yetiştirdi ve 1994 yılında emekli oldu. Aysel İğde, son görev yeri Çankırı’ya ve üniversite öğrencilerine bir katkı yapmak için 30 yılı aşkındır gözü gibi koruduğu kitaplarını üniversite kütüphanesine bağışlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.Öğretmenlik mesleğinin özel bir meslek olduğunu belirten İğde, "Herkes birçok mesleği yapabilir ama öğretmen olamaz. Kitaplar, yayınlar şimdi daha da zenginleşiyor. Kitaplara sahip olmak insanın bir çocuğuna sahip olması gibi. Ben bu eserleri uzun yıllar sakladım, taşıdım, korumaya çalıştım. Benden sonra ne olacak diye düşündüm ve kitapların değerlenmesini istedim. Kısmet burayaymış. Üniversitemizin kütüphanesinde değerlendirilmesi de çok hoşuma gitti" dedi.

İğde, kitaplarının üniversite kütüphanesinde değerlendirildiği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemizde kitaplarımızı göreceğiz. Dini yönden de bir ilim bırakabilmişsek çok mutlu olurum. Burada kitapları tekrar incelerken eski günlere döndüm. Okumak için tekrar buraya gelmek istiyorum. Değerlendirildiği için de çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Hediye edilen kitapları tek tek inceleyen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı da bin kitabı üniversite kütüphanesine bağışlayan emekli öğretmen Aysel İğde’ye nazik davranışından ötürü teşekkür etti.

Rektör Ayrancı, "Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin yeni, modern kütüphanesine Aysel hocamız bin kitap hediye etti. Aysel hocamız çocukluk, gençlik dönemlerinde biriktirdiği, okuduğu binin üzerinde olan kitapları bize teslim etti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine büyük sevap işlemiştir" diye konuştu.

Kitapların önemli eserler olduğunu aktaran Rektör Ayrancı, şunları söyledi:

"Binlerce öğrenci buradaki kitaplara bakacak, okuyacak, değerli ve nadide kitaplardan yaralanacak, aydınlanacak. Kitapları inceledim hepsi olağanüstü seçilmiş eserler. Sadece bu kitapları okuyarak büyük bir bilgi birikimine sahip olabilirsiniz. Onun bu hayrı nesiller boyu devam edecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kütüphaneden görüntü

-Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve emekli öğretmen Aysel iğci'nin konuşması

-Detaylar

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