DHA YURT BÜLTENİ 8

1)İDLİB'E BETON BLOK SEVKİYATI SÜRÜYOR

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ile askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı sürüyor. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında, TSK'nın Astana anlaşması çerçevesinde İdlib'de oluşturduğu 12 gözlem noktası daha da güçlendirilecek. Ayrıca sınır hattına sevk edilen askeri birliklerin bulunduğu alanlardaki güvenlik noktaları da aynı şeklide sağlamlaştırılacak. Bu kapsamda İdlib'e beton blok sevkiyatı sürüyor. Her biri 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğindeki beton blokların yüklü olduğu TIR'lar, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçti. Beton bloklar, TIR'lar ile İdlib'e gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Beton blok yüklü TIR'lar

-TIR'lar gümrük sahasına girerken

Süre: 39 saniye Boyut: 75 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), ()

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2)BARTIN'DA GÖÇÜKTE ÖLEN İNŞAAT İŞÇİSİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

BARTIN'da, dün 400 yataklı hastanenin temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte yaralanan kepçe operatörü Erkan Cumhur'un (38) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşamını yitiren kamyon şoförü Hayati Erdoğan'ın (40) cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi. Şiremir Çavuş Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde 400 yataklı devlet hastanesinin temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Tonlarca toprak ve kaya parçası, temele aktı. Olayda temelde kamyona toprak dolduran kepçe operatörü Erkan Cumhur yaralanırken, kamyon şöförü göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Erkan Cumhur, akciğerlerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Erkan Cumhur'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Göçük altında kalarak, kamyonun içinde hayatını kaybeden Hayati Erdoğan'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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3)BEDAVACILARDAN DAYAK YİYEN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ İSYAN ETTİREN KARAR

BURSA'da özel güvenlik görevlisi Orhan Atmaca (30), metroya ücretsiz geçişlerine izin vermediği 2 kişi tarafından kendi copuyla bayılana kadar dövüldü. Olay güvenlik kameralarına anbean yansırken, tutuksuz sanıklar 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Atmaca, verilen cezanın az olduğunu belirterek, kendisinin ölümden döndüğünü söyledi. Bursa'da, 2016 yılı Nisan ayında Osmangazi ilçesindeki Gökdere Metro İstasyonu'na gelen Enes Demir (26) ve Adil Kılıçarslan (27) metroya ücret ödemeden binmek istedi. Gişelerden geçen 2 kişiyi uyaran güvenlik görevlisi Orhan Atmaca, saldırıya uğradı. Demir ve Kılıçarslan., Atmaca'nın kafasına kendi copuyla 17 kez vurdu, daha sonra da tekmeledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası saldırganlar, 'öldü' sandıkları Orhan Atmaca'yı bırakıp kaçtılar. Hastaneye kaldırılan Atmaca, tedavisinin ardından 20 gün iş göremez raporu aldı.

9 AY CEZA ALDILAR

Yaşanan kavganın ardından önce Enes Demir, ardından da Adil Kılıçarslan yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haklarında 'Güvenlik görevlisini basit yaralamak' suçundan dava açılan Enes Demir ile Adil Kılıçarslan 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay sonrası işinden isitifa etmek zorunda kaldığını söyleyen güvenlik görevlisi Orhan Atmaca, "Bu şahıslar bu olaydan dolayı 9 ay gibi komik bir ceza aldılar. Özel güvenlik görevlisine karşı suç işleyenler, kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır. Bu noktada, basit yaralama suçuyla nitelendirilen olay, aslında, kamu görevlisine görevini yaptırmama ve direnme suçu olarak nitelendirilmeliydi. Yaşanan bu olay sonrası ciddi bir psikolojik çöküntüye uğradım. Sahipsiz ve işsiz kaldım. Ölümden döndüm ama yapacak bir şey yok, can sağlığı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik görevlisi ile röportaj

Detaylar

Osman ŞİŞKO- Enver Fatih TIKIR/ BURSA, ()

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4)TEKNEYLE DENİZE AÇILAN GENÇLER KORKULU ANLAR YAŞADI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, asker eğlencesi için 9 metrelik tekneye denize açılan 4 genç, tekne su alınca zor anlar yaşadı. Sahil güvenlik ekipleri, gençleri kurtardı. Bu sabah 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir teknenin su aldığı ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, 9 metre uzunluğundaki 'Başıboş' isimli teknede zor durumda olan Şehmuz Elagöz, (19), Oğuzhan Er, (19), Çağlar Koç, (20) ve Emre Tosun'u (21) gördü. 4 genci kurtaran ekipler, sahil güvenlik botuna aldı. Gençlerin asker eğlencesi kutlaması çin tekneyle denize açıldıklarını söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Gençlerin teknede mahsur kalma görüntüsü

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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5)3'ÜNCÜ KATIN BALKONUNDAN KENDİSİNİ BIRAKAN GENÇ KADIN YOĞUN BAKIMDA

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 3'üncü kattaki evin balkon demirlerinden sarkan A.E., 2 kişinin çekmeye çalışmasına rağmen kendisini bıraktı. Aşağıdakilerin balkonun altına açtığı yatağa düştükten sonra zemine sıçrayan genç kadın, ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedaviye alınan A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında oturan A.E., balkon demirlerinden kendisini sarktı. Bu sırada balkona çıkan 2 kişi, A.E.'yi tutmaya çalıştı. Mahalle sakinleri ise A.E.'nin düşme ihtimaline karşı balkonun altına yatak açtı. Kollarından tutularak, balkona çekilmek istenen genç kadın, kendisini bıraktı. Yatağa düşen A.E., buradan zemine sıçrayıp, başından yaralandı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarının kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı A.E.'yi ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kızın balkon demirlerine tutunması

- Balkonlakilerin kızı tutmaya çalışması

- Kızın düşmesi

- Yerdeki yataklara çakılması

SÜRE:01'49" BOYUT:201 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),()

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6)ÇARPIŞAN HAFRİYAT KAMYONLARI YANDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hafriyat taşıyan iki kamyon çarpıştıktan sonra çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Kaza, saat 15.00 sıralarında Serik ilçesi Alacami Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki bir maden ocağından hafriyat taşıyan Ali Yıldırım'ın kullandığı 07 AHP 66 plakalı kamyon, Alacami Mahallesi yakınlarda karşı yönden gelen Süleyman Akkurt idaresindeki 07 GUM 88 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Dorse plakaları ise 07 GBJ 32 ve 07 ABR 046 olan kamyonlar kaza sonrasında çıkan yangında yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada hafif yaralanan sürücülerden Süleyman Akkurt, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan araçlardan görüntü

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), () -

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7)KARABÜK'TE 9 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

KARABÜK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 5'i muvazzaf asker, 9 kişi adliyeye sevk edildi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda 5'i muvazzaf asker, 9 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

Süre:(01.04) Boyutu:(118 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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8)MANAVGAT'TA SİDE KONUŞMALARI ETKİNLİĞİ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 'Side Konuşmaları' etkinliğine Psikiyatrist Dr. Gülcan Özer konuşmacı olarak katıldı.Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Side Konuşmaları etkinliğine Psikiyatrist Dr. Gülcan Özer konuk olarak katıldı. Kalabalık bir topluluk tarafından takip edilen etkinlikte konuşan Gülcan Özer, ailelerde veya ilişkilerde şiddet kavramının psikolojik ve fiziksel olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Psikolojik şiddetin çok yaygın olmasına rağmen çok iyi tarif edilebilen ve ölçülebilen bir durum olmadığını söyleyen Özer, "Fiziksel şiddet ölçülebilir bir şey. Okur yazar grupta da, okumaz yazmaz grupta da aktif bir artışı var. Her türlü sosyal grupta bir artışı var, kadın cinayetlerinde bir artış var. Biz yıllardır çekirdek çitleyerek, üzülerek kadın cinayetleri seyrediyoruz. Fiziksel şiddeti hepimiz kanıksadık" dedi.İnsanlarda bazen zıvanadan çıkma hali veya öfke kontrolünde arıza olabildiği dönemler olabileceğini belirten Gülcan Özer, "Bunun aktif bir şiddete dönmesi, devam edegelmesi, karşıdakinin suçlanması, psikopatik hareketlerdir. Ben, fiziksel şiddetin evlilikte kırmızı çizgi olduğunu düşünürüm. Bir insanın, kadın veya erkek, ürktüğü, hayatta kalmak ve canlı kalmak için fiziksel olarak ürktüğü bir ilişkide evliliğin var olma ihtimali söz konusu değildir" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Gülcan Özer kitaplarını imzaladı ve kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Etkinlikten görüntüler

- Psikiyatrist Dr. Gülcan Özer'in konuşması

- Etkinliğe katılanlardan detay

242 MB /// 02.11"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, ()



