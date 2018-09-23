DHA YURT BÜLTENİ-8

1)EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ UZUNKAYA, KİLİS’TE

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis’te incelemelerde bulundu. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, sabah saatlerinde Kilis’e geldi. Polisevinde Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve emniyet yetkilileri ile bir araya gelen Uzunkaya, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısına geçti. Uzunkaya, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatları bölgesinde görev yapan güvenlik birimleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Uzunkaya’nın inceleme ve toplantıların ardından Hatay’a geçeceği öğrenilirken, polisin geçiş güzergahında geniş güvenlim önlemleri aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın konvoyunun

- Araç konvoyunun geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

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2)HAFRİYAT KAMYONU UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun şoförü Halis Dursun, hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Laka Köyü yakınlarında bulunan hafriyat dökme sahasında meydana geldi. Bayraklı Bölge Şehir Hastanesi’nde çalışan Halis Dursun idaresindeki 37 RC 870 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonun şoförü Dursun, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun’un yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçtan görüntü

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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3)MANAVGAT'TA TAKSİCİLERDEN EYLEM

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turizm bölgelerinde taksicilik yapanlar, otel görevlilerinin taksi isteyen turistleri 'taksiler pahalı' diyerek sivil araçlarla gönderdiklerini iddia ederek eylem yaptı.

Manavgat'ın Side bölgesinde bulunan bir taksi durağı önünde toplanan esnaf, son zamanlarda otellerde tatil yapan turistlerin, otel görevlileri tarafından 'taksiler pahalı' denilerek sivil araçlarla gönderildiğini öne sürerek, tepki için basın açıklaması yaptı. Kendilerinin yasal mevzuata uygun olarak hizmet verdiklerini ve fiyat tarifelerinin devlet tarafından belirlendiğini ifade eden taksiciler, turizm bölgesinde bulunan yaklaşık 520 taksi esnafı olarak her türlü vergi ve harçları da tam olarak ödediklerini, ancak piyasada çeşitli adlar altında türeyen sivil araçların ne vergi verdiklerini ne de kim olduklarının belli olmadığını belirtti.

Deniz Taksi Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Alp, kendilerinin haklarını koruyacak kimsenin olmadığını belirterek, "Taksi esnafı bugün çok mağdur durumdadır. Biz, çoluğumuza çocuğumuza namusumuzla ekmek götürmek için uğraşırken ne idiği belirsiz kişiler bizim ekmeğimizle oynuyor. Hakkımızı arayamıyoruz. Bugün bir 7/24'çüler türedi. Bu 7/24'çüler geliyor, sanki şehir içi minibüsü gibi, teker teker otel resepsiyonlarına giriyorlar, yolcuları alıp havaalanına götürüyorlar. Biz de burada bakınıyoruz. Bu konuda yetkili mercilere başvuruyoruz ama bizimle ilgilenmiyorlar" dedi.

Taksicilerin her türlü belgelerinin tam olduğunu ve kontrollerini sürekli yapıldığını ancak sivil araçlarda bu kontrollerin olmadığını anlatan Alp, "Bu adamlar müşterileri değişik şekillerde alıyor. Tam net olarak biz de bilemiyoruz ama birisi diyor, 'biz internet üzerinden alıyoruz', birisi diyor 'bizi otelci arıyor', birisi diyor 'otellerin ön bürosuna para veriyoruz oradan alıyoruz.' Nasıl olduğunu tam anlayamadık. Biz de bunu anlamak, öğrenmek istiyoruz. Ama şu bir gerçek bizim müşterilerimizi çalıyorlar" diye konuştu.

Esnaf Şerafettin Köse, sivil araçları otel görevlilerinin ayarladığını savunarak, şöyle dedi:

"Turistlerle görüşüyoruz, resepsiyondan taksi istedikleri zaman, 'Taksiler pahalı, biz sizi 7/24'le gönderelim' diyorlarmış. Resepsiyon görevlileri turistlerden 60 Euro alıyor ve 7/24 çalışan sivil araçları çağırıyor. Müşteriler kendileri söyledi bunu, dün de söylediler, bugün de aynı müşterilerle karşılaştık."

Görüntü Dökümü

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- Taksicilerin toplandığı duraktan görüntüler

- Ertuğrul Alp'in açıklaması

- Şerafettin Köse'nin açıklaması

- Dursun Camız'ın açıklaması

- Taksi durağında toplanan taksicilerden detay görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, ()

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4)KANATLI SÜS HAYVANLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

AFYONKARAHİSAR'da kanatlı süs hayvanı yetiştiriciliği yapanlar tarafından 11 yıl aradan sonra kurulan pazarda hobi amaçlı yetiştirilen kanatlı süs hayvanları görücüye çıktı.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Gazi Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan semt pazarı alanına kanatlı süs hayvanları pazarı açıldı. Pazarda değişik ırklarda tavuk ve horozlar, güvercinler, ördek ve hindinin yanı sıra kanarya, muhabbet kuşu ve sülün kuşları yer aldı. 2007 yılında Türkiye'de yaşanan kuş gribi vakaları öncesinde Afyonkarahisar'da düzenli olarak açılan pazarlarının olduğunu belirten kanatlı süs hayvanları yetiştiriciliği yapan Mehmet Karaboğa, bu tür hobilerin de olduğunu insanlara anlatmak istediklerini söyledi.

Kuş gribi tehlikesinin geçmesinden sonra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a konuyla ilgili destek istediklerini, Çoban'ın da kapalı pazar yerini kendilerine tahsis ettiğini aktaran Karaboğa, "Gençlerimizin, ailelerin, toplumun bu tür kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılabildiğini bilmesini istedik. Bu tür hobilerin yaygınlaşmasını istiyoruz. Bundan dolayı her pazar bu alanda kanatlı süs hayvanları pazarı kuracağız. Burada yetiştiriciler kendi arasında takas yapabilecek. Satın almak isteyenler alabilecek. Burada en değerli kuş türü sülün. Burada 10 liraya da kuş var, 10 bin liraya da kuş bulmak mümkün. Buraya gelen vatandaşlarımız tavuk da alabilir, kanarya ve muhabbet kuşu da alabilir. Güvercin isteyenler de istediği türde güvercin bulabilir. Hobi olarak başladığımız bu kanatlı süs hayvanlarına halkımızın ilgisini arttırmaktır" dedi.

Pazarda ana vatanı Endonezya olan Ayam Cemani cinsi tavuk büyük ilgi gördü. Sahibi Ali Göksu, bu tavukların çiftinin 400 liraya alıcı bulduğunu söyledi.

Diğer yandan pazara gelen yetiştiriciler birbirleriyle hayvan değiş tokuşu da yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Pazarın kurulduğu alandan detay

- Pazar yerindeki kanatlı süs hayvanlarından detay

- Pazarı dolaşın vatandaşlardan detay

- Kanatlı süs hayvanı yetiştiricisi Mehmet Karaboğa ile röp

- Yetiştirici Ali Göksu ile röp

- Ayam Cemani tavuğundan detay

- Hayvan takısından detay

696.69 MB /// 06.17"

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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5)KEPÇENİN ALTINDA KALAN İŞÇİ, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

GAZİANTEP'te inşaat yapımı sırasında geri manevra yapan kepçenin altında kalan işçi Hanifi Özdemir (24), tedaviye alındığı hastanede 47 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, geçen 8 Ağustos'ta 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı içersinde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. İnşaat alanında çalışan taşeron firma işçisi Hanifi Özdemir, kazı yapan kepçenin operatörünün geri manevra yapmasıyla altında kaldı. Kazayı gören işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan işçiyi 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve 47 gündür yaşam mücadelesi veren evli 2 çocuk babası Özdemir, bu sabah doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü

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- Hanifi Özdemir'in fotoğrafı

- Adli Tıp kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155 MB