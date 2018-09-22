DHA YURT BÜLTENİ 8

Avrupa'nın en büyük 5'inci hastanesi Bursa'da yapılıyor

BURSA'da, 800 bin metrekare alan ile Türkiye'de birinci Avrupa'da ise beşinci büyük hastane olacak olan Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar 24 saat aralıksız olarak sürdürülüyor. 4 bin 500 işçinin çalıştığı hastane inşaatının belirlenen tarihten 6 ay önce bitirilip 2019 yılının Haziran ayında açılması bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük 10 yatırımından biri olan Bursa Şehir Hastanesi'nin, arsa maliyeti hariç, inşaatının 1 milyar, iç teşrifatının da 1 milyar olmak üzere toplamda 2 milyar liraya mal olması bekleniyor. 800 dönüm alan üzerine kurulu Genel Hastane, Onkoloji Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere 6 hastaneden oluşuyor. Toplamda 1355 yatak kapasitesine sahip hastanede 369 poliklinik, 45 de ameliyathane var. 2000 araçlık otoparka sahip hastanede refakatçiler için de spor tesisleri, yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanları bulunuyor.

‘HASTANE, 6 MİLYON KİŞİYE NİTELİKLİ HİZMET VERECEK’

Bursa Şehir Hastanesi'nin Nilüfer Doğanköy'de yapıldığını dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "Şu anda inşaat yüzde 65 oranında tamamlandı ve 2019 yılının sonunda planlanmasına rağmen Haziran ayında tamamlanmasını bekliyoruz. Ayrıca bu kompleks içerisinde Türkiye'nin en büyük Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini de yapıyoruz. Arsanın yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük hastane arsasına sahip Şehir Hastanemizde yaklaşık 4 bin 500 sağlık personeli istihdam edilecek" dedi. Tamamlandığında 4 bin araçlık otorparka sahip olacak olan projenin 6 milyon kişiye nitelikli hizmet vereceğini söyleyen Akan, şöyle devam etti:

"Çanakkale'den Yalova'ya kadar yaklaşık 6 milyon kişiye nitelikli ve kapsamlı hizmet verecek bir bölge hastanesi olacak. Bu hastane açıldıktan sonra Bursa’daki hastaların başka büyük kentlere tedavi maksatlı gitmelerine gerek kalmayacak. Burası aynı zamanda bir araştırma hastanesi ve bu nitelikli hizmet için ise profesörlerimiz, doçentlerimiz burada çalışacak. Bu hastane sağlık turizmi açısından da önemli bir değere sahip olacak. Bursa bir tekstil kenti, bir sanayi kenti ve artık bir sağlık kenti de olacak."

DEPREM TEDBİRLERİYLE DÜNYADA İKİNCİ

2016 yılının Haziran ayından itibaren 7/24 çalıştıklarına söyleyen Bursa Entegre Sağlık Kampusu Proje Müdürü Ali Sami Behlül, "Türkiye’de, en büyük arazi üzerine inşa edilen Şehir Hastanemiz 470 bin metrekare kapalı alana sahip. Bu projede 859 adet sismik deprem izolatörü kullanıldı ve bu alanda dünyada ikinci yapı olma özelliğini elinde tutuyor. İnşaata 350 bin metreküp beton döküldü, 24 saatlik bir tempoyla 4 bin 500 çalışan görev aldı, 14 adet kule vinç, 120 adet mobil vinç ve onlarca iş makinesi kullanıldı. Şantiyemizde bulunan kamp alanında 4 bin 100 kişi 2 yıldır konaklıyor ve konaklamaya devam ediyor. Tüm ihtiyaçları da burada karşılanıyor. İnşallah 8 ay sonra çalışmalarımızı bitireceğiz ve tamamlandığında bu hastane Avrupa'nın en büyük beşinci hastanesi olacakö şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yoğun inşaat çalışmalarından ve vinçlerden drone görüntüleri

-İnşaat ilerlemesini gösteren drone görüntüleri ve genel detaylar

-Aktüel şantiye detayları

-İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ve Proje Müdürü Ali Sami Behlül ile röportaj

HABER/KAMERA: Osman ŞİŞKO-Enver Fatih TIKIR, BURSA,()

SÜRE: 4 dk 47 sn, BOYUT: 535 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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‘Moğollar’dan muhteşem konser

MERSİN’in Silifke ilçesinde düzenlenen 2’nci Edebiyat Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan Türk rock müziğinin efsane grubu 'Moğollar' muhteşem bir konser verdi.

Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz ve Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın da aralarında bulunduğu Anadolu rockun en önemli temsilcilerinden olan Moğollar, Silifkeli hayranlarına unutulamaz bir gece yaşattı. Cem Karaca’nın her yaştan dinleyicinin bildiği 'Tamirci Çırağı', 'Resimdeki Gözyaşları' şarkılarını söyleyen oğlu Emrah Karaca dinleyicileri duygulandırdı. Moğollar’ın 'Dinleyiverin Gari' şarkısını çalmasıyla birlikte konsere gelenler yerlerinde duramayarak coşkuyla şarkıya eşlik etti.

İzleyicilerin de şarkılarına eşlik ettiği Cahit Berkay, "Silifke’ye gelmekten çok mutluyuz. Bizleri davet ederek en güzel şekilde ağırlayan Silifke Belediyesi yetkililerine ve Başkanımız Mustafa Turgut’a çok teşekkür ediyoruz. İnsanı, havası ve doğal güzellikleriyle eşi benzeri olmayan bir kentte yaşıyorsunuz. Bu güzelim memleketimize hep birlikte sahip çıkalım. 2’nci Edebiyat Festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Moğollar Grubu sahnede şarkı söylerken

- Konsere gelenlerden genel ve detay görüntü

(BOYUT:343,09 mb) (SÜRE:2,50 DK)

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE,(Mersin), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çiftçi aile, 40 ton otun kül oluşunu gözyaşları içinde izledi

Bedir ALTUNOK / KARS, () - KARS’ta komşuları tarafından hayvanlarını beslemeleri için verilen 40 ton otu kül olan Ergül ailesi, yangını gözyaşları içinde izledi. Yangın, Arpaçay İlçesi’ne bağlı Koçköy köyünde meydana geldi. Ergül ailesi uyuduğu sırada sokak lambalarının da yanmadığını fırsat bilen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 40 ton ot yığınını ateşe verdi. Çıkan alevler üzerine uyanan aile, ot yığınının kül oluşunu göz yaşları içinde izledi. Arpaçay itfaiyesinin arızalı olması sebebiyle Kars Belediyesi’nden istenen itfaiye aracı yaklaşık 2.5 saatte köye ulaşabildi. İtfaiye ekipleri yangının eve, ağaçlara ve diğer malzemelere sıçramaması için çevreyi kontrol altında tuttu.

Oğlu Bilgin Ergül’ün hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Gülpaşa Ergül (75) gelini ve torunlarıyla birlikte kıt kanaat geçindiklerini söyledi. Gözyaşlarına boğulan Gülpaşa Ergül, "Kime ne yaptık, kimseye zararımız yoktu. Neden otlarımızı yaktılar. Bizim suçumuz günahımız ne? Düşmanımız olduğunu bilseydik sabaha kadar kapıda bekçilik yapardık. Ne bilelim ki böyle olacak. Gece saatlerinde oldu yangın, pencereden baktık ki alev çıkıyor. Otların hepsini komşular getirmişti" dedi.

Koçköy Jandarması köye gelerek inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan ot ve alevler

Gülpaşa ninenin ağlaması ve konuşması

Detaylar

Komşuların konuşması

Nine ve torunları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

587 MB – 5 DK 57 SN



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Kına gecesi öncesi kendini vuran gelin öldü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde dün kına gecesi öncesi tabancayla çenesine ateş eden Hülya Y. (23), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Hülya Y.'nin yarın (pazar) düğünü olacağı öğrenildi.

Olay, dün öğleden sonra Besni'nin Oyratlı köyünde meydana geldi. Nişanlısı F.K. ile bu akşamki kına gecesi için hazırlık yapan Hülya Y., iddiaya göre, dün evde babası Haci Y.'ye ait tabancayı alarak odaya kendini kilitledi. Bir süre odada bekleyen Hülya Y., babasının silahıyla çenesine dayayıp ateşledi. Silah sesiyle içeri girenlerin kanlar içerisinde bulduğu genç kız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan genç kız, hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adıyaman'da tedaviye alınan Hülya Y., yoğun bakım servisinde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hülya Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Jandarma Hülya Y.'nin intihar nedenini araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulansın gelişi

- Yaralı kızın ambulanstan acil servise alınması

- Yakınlarının ağıtları

- Annesi Servet Y.'nin ağıtları

- Baba Haci Y.'nin ağıtları

- Genç kızın Adıyaman’a sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ:Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

195 MB



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Kamyonette demir profil üzerindeki bu yolculuğa 2 bin 59 lira ceza kesildi

KONYA'da, kamyonete yüklenen demir profil üzerinde yolculuk yaptıran kamyonet sürücüsüne 2 bin 59 lira para cezası kesildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar Yaya Üst Geçidi'nin bulunduğu bölgede, kamyonette kasadan taşan demir profilin yüklü olduğu görüldü. Hiçbir önlem alınmadan taşınan demir profilin üzerinde ise tutmak için birinin oturması dikkat çekti. Yoldan geçen sürücülerin görünce şaşkınlık yaşadığı kamyonetteki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 N 6809 plakalı kamyonetin sahibi Erkan Çapar’ı kısa sürede buldu. Ekipler, sürücü Çapar'a 'yük üzerine yolcu bindirmek', 'yükü dökülecek şekilde taşımak' suçlarından toplamda 2 bin 59 lira para cezası kesti.

Görüntü dökümü:

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- Profil üzerinde yolculuk yapan kişinin görüntüleri

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK, KONYA ()

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