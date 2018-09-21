DHA YURT BÜLTENİ 8

Sedanur, mağaralarda aranacak



Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arama çalışmaları devam ediyor. İnsan boyunu aşan kamışların bulunduğu sazlıkta aramalarını tamamlayan ekipler, ayıların da yaşadığı dağlık alandaki mağaralarda arama yapacak.

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı.

İNSAN BOYUNU AŞAN SAZLIKTA ARANDI

Ekipler, Kars-Kağızman karayolu kenarındaki köye 4 kilometre uzaklıktaki sazlıkta arama çalışması başlattı. Ekipler, bataklık olması ve zehirli yılanların bulunması nedeniyle insan boyunu aşan, 4 metereye ulaşan kamışlar arasında ilerlemekte güçlük çekince, bölgeye iş makineleri sevk edildi. İş makineleri yardımıyla kamışlar söküldü.

AYILARIN DA BULUNDUĞU BÖLGEDE MAĞARALARA ARANACAK

Ancak sazlıkta yapılan aramalardan da herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine ekipler, ayıların da bulunduğu dağlık alanda bulunan mağaralarda arama yapılması için bölgeye sevk edildi.

LEYLA GİBİ OLMASIN

Kızının geçen yıl trafik kazası nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini, Erzurum'da 15 gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen anne Handan Güzel, "İyileşmesi için günlerce dua ettim. Allah onu bize bağışladı. Sedanur ailenin nazlı kızı. Tam iyileşti derken bu olay oldu. Allah rızası için gören söylesin. Götüren kişi ne olur yavrumu bırakın. 27'sinde doğum günü var. 28'inde doktor kontrolleri yapılacak. Lütfen çocuğumu getirsinler kimseden şikayetçi olmayacağız. Kızımın sonu Leyla gibi olmasın" diye çağrıda bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sazlığın kaldırılması

-Vatandaşların konuşması

-Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'ın konuşması

-Genel, detay

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS, ()

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Konya'da silah operasyonu: 2 kişi tutuklandı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Ömer B., kurusıkıdan çevirdiği 10 adet tabancayı satmak için Mehmet K. ve A.K. ile buluştuğu sırada jandarma tarafından suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan Ömer B. ve Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.K. de serbest bırakıldı.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yolla silah satışı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine silah üretimi yapılan Üzümlü Mahallesi'nde çalışma başlatan jandarma, Ömer B.'nin kurusıkıdan çevirdiği 10 adet tabancayı, satacağını saptadı. Ardından Ömer B.'yi takibe aldı. Dün elinde poşetle ormanlık alana gelen Ömer B., Mehmet K. ve A.K. ile buluştuğu sırada jandarma operasyon düzenledi. Ömer B., Mehmet K. ve A.K., gözaltına alındı. Ömer B.'nin elindeki poşette de 10 adet tabanca ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer B. ve Mehmet K., tutuklandı, A.K. de serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Jandarmanın kutu içinde tabancaları taşıması

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA )

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Alanya'da suç çetesi operasyonu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek gibi suçlardan gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve ateşli silahlar kanunu'na muhalefet' suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çok sayıda ev ve iş yerine 13 Eylül 2018 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Naci K., İsmet H., Erden K., Raşit K., Hüseyin Ş., Erdal D., Metin A., Selçuk D., Numan T. ve Fikret A. gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 32 mermi ele geçirildi. Şüpheliler polisteki ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliye binasından detay görüntü

-Şüphelerin adliyeye sevkinden görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()



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Mendil satıcısının feci ölümü

İZMİR’in Bornova ilçesinde, trafik ışıklarında mendil satan kimliği belirsiz bir erkek, beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Kavşaktaki trafik ışıklarında mendil satan bir kişi, Bornova’dan Konak yönüne seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 35 HA 2425 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Beton mikserinin lastiklerinin üzerinden geçtiği mendil satıcısı feci şekilde can verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sürücü Y.A., polis tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan mendil satıcısının parçalanan cesedi, olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplandı. Ekiplerin çalışmasını vatandaşlar hayretle izlerken, bazıları ise çalışmaları ve cesedi cep telefonlarının kamerasıyla çekmeye çalıştı. Kimliği belirsiz mendil satısının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Çevredeki MOBESE kameraları incelemeye alan polis, kazanın nasıl olduğunun belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yapan araçtan görüntü

- Cesetten görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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İHA PİLOTU ESKİ ÜSTEĞMENE, FETÖ DAVASINDA 7,5 YIL HAPİS



KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla yargılanan İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotu üsteğmen Yavuz Uysal, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık, İHA pilotu eski üsteğmen Yavuz Uysal ile avukatı hazır bulundu. FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanması içinde yer aldığı, mahrem imamlar tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığı, örgütsel toplantılara katılıp, verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddialarını reddeden sanık Yavuz Uysal, beraatini istedi. Yazılı savunmasını tekrar ettiğini belirten Yavuz Uysal, "Örgütle bir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir zaman onlarla bağlantım olmadı. Aksine onlar tarafından, yıllarca mağdur edildim. Adli kontrolle salıverilmeyi ve beraatimi istiyorum" dedi.

'2017'DE EN FAZLA UÇUŞ İCRA EDEN PİLOT' İDDİASI

Duruşmada sanık vekili, mahkemeye, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından Yavuz Uysal'a verilen plaketi sundu. Plaketin, Uysal'a, '2017'de en fazla uçuş icra eden pilot' olduğu için verildiği söylendi. Ardından plaketin bir fotoğrafı, duruşma dosyasına konuldu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Yavuz Uysal'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()-

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DEAŞ'IN SÖZDE 'TARIM BAKANI', İL GÖÇ İDARESİ'NE SAHTE İSİM VERMİŞ

TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde 'tarım bakanı' olduğu iddiasıyla Kayseri'de tutuklu yargılanan Tarık Ahmed el Haccı, 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Haccı'nın, Kayseri'ye geldiğinde İl Göç İdaresi'ne farklı isimle kayıt yaptırdığı tespit edildi. Mahkeme heyeti, sanığın İl Göç İdaresi'ne sevk edilerek, yeniden kişisel veri girişlerinin yapılmasına ve kişisel bilgi formunun istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'tarım bakanı' Tarık Ahmed el Haccı ile Abdulkerim Said hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan tutuklu sanıklar, haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarini istedi. DEAŞ ile alakası olmadığını öne süren Tarık Ahmed el Haccı, "Emniyet Müdürlüğü'ne kendim teslim oldum. DEAŞ, bana ve aileme çok zarar verdi. Eşimi taciz ettiler. Eşime, 'Haccı'dan boşan, bir mücahitle evlen' dediler. DEAŞ ile ilgili ne biliyorsam söyleyeceğimi polis memurlarına söyledim" dedi. DEAŞ üyeleriyle birlikte kaldığı için pişman olduğunu da belirten Haccı, "7 gün DEAŞ ile birlikte kaldım. Kendimi ve ailemi rezil ettim. Çok pişmanım. 6 çocuğum var. Onlara bakan kimse yok. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu. Mağdur olduğunu ileri süren diğer sanık Abdulkerim Said ise "4 çocuğum var. Onlara bakacak kimse yok. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, mütalaasında 2 sanığın da kuvvetli suç ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, ara kararla, Kayseri İl Göç İdaresi'ne kayıt yaptırdığı sırada başka bir isim beyan eden sanık Tarık Ahmed el Haccı'nın, İl Göç İdaresi'ne sevk edilmesine karar verdi. Heyet, sanığın İl Göç İdaresi'nde yeniden kişisel veri girişlerinin yapılmasına ve kişisel veri formunun istenmesini kararlaştırarak, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Ekim'e erteledi. Mahkeme heyeti, 2 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()-

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OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 3 YARALI

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Şevket Aydın idaresindeki 05 RD 940 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atilla Taşdemir idaresindeki 64 EP 126 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarparken, kazada Şevket Aydın, Aliviye Aydın ve Mustafa Volkan Aydın yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yaralılara 112 Acil ekiplerinin müdahalesi

Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

Kaza yapan araçların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()