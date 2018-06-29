DHA YURT BÜLTENİ-7

1)GÖLCÜK’TE BUNGALOVLARIN YAPIMINA BAŞLANMASINA CHP’DEN TEPKİ

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosu ile ilgili projede bungalov evlerin yapımına başlanması üzerine CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, "Önümüzdeki günlerde sert eylemler yapacağız. Şu anda Gölcük Platformu'nun kararını bekliyoruz." dedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı'na 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosu ile ilgili projede göle 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bungalov evlerin yapımına başlandı. Ormanlık alan içerisine 3 bungalov ev konuldu. Geçen yıl Aralık ayındaki ihale sürecinde eylemler yaparak projeye tepki gösteren CHP Bolu İl Yönetimi ve birçok sivil toplum kuruluşunun birleşimiyle kurulan Gölcük Platformu'nun çalışmaların başlamasına yine çeşitli eylemlerle tepki göstereceği ifade edildi. CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Gölcük Platformu'nun dün konuyla ilgili toplantı gerçekleştirdiğini CHP Bolu İl yönetimi olarak platformun alacağı kararlar neticesinde hareket edeceklerini söyledi. Türkoğlu, Gölcük Platformu'nun kararını beklediklerini, önümüzdeki günlerde eylemler yapacaklarını belirterek, "Gölcük Türkiye'nin gözbebeği. AK Parti iktidarının ülke genelinde yaptığı hukuk tanımaz tutum Bolu'da da devam ediyor. Bunun bir örneğidir Gölcük. Bundan önceki süreçte Gölcük ile ilgili biz çok aktif görev almıştık. O dönemden sonraki süreçte sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Gölcük Platformu meydana geldi. Biz bu olayın yanlış bir mecraya kaymaması için dahil olduğumuz bu Gölcük Platformu'nun alacağı kararları bekliyoruz. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili dün toplantı yaptı. Partimizi temsilen de bir kişi katıldı. Gölcük platformunun aldığı karar neticesinde CHP Bolu İl Yönetimi de bu konuyla ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Gölcük halkındır, halkın kalması için elimizden gelen neyse onu yapacağız. Hiç kimsenin bu konuda en ufak bir tereddütü olmasın. Zaten dün belediye meclis üyelerimiz de orada gerekli incelemeleri yaptılar. Bolu Belediye Başkanı Sayın Alaaddin Yılmaz'ın densiz tutumu yüzünden imar komisyonuna CHP olarak üye veremiyoruz. Orada bizim partimize yönelik bir tutum söz konusudur. Bundan dolayı önümüzdeki günlerde sert eylemler yapacağız. Şu anda Gölcük Platformu'nun kararını bekliyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ersan Türkoğlu'nun açıklamaları

Süre: 02.08-Boyut: 240.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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2)CHP'DEN SOYLU'YA TEPKİ

CUMHURİYET Halk Partisi Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması talimatına tepki gösterdi.CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında İçişleri Süleyman Soylu'nun, Valilere, 'CHP il başkanlarını bundan böyle şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim' sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yaptığını söyledi. Bakan Soylu'nun açıklamasına tepki gösteren Başkan Akbulut, "Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğun gösterir" dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN HUZURUNDA OLACAĞIZ

Yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesinin beklendiğini aktaran Akbulut, şunları kaydetti: "Toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tek kadro halinde orada, şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkân veren iktidardır".

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de "Açıklamanın tam anlamıyla bölücü terör örgütü PKK'dan kalır bir yanı yoktur. Toplumu ayrıştırmaya, şehit cenazesi gelmemesi için dua etmek yerine bölmeye, ayrıştırmaya yönelik bu açıklamanın kabul edilebilir bir yanı yoktur. AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan topluma huzur ve barış getirmek istiyorsa, bu arkadaşı derhal görevden alması gerekmektedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-İzzet Akbulut'un açıklaması

-Salondan detay

-Mehmet Göker'in açıklaması

-Detay

Haber- Kamera Mesut MADAN/BURDUR, ()

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3)CHP’Lİ VEKİL SARIASLAN: ‘’BAKAN SOYLU’NUN AÇIKLAMASINI ŞİDDETLE KINIYORUM’’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, seçimden yeni çıkılmışken, ortamın yumuşamasını beklerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Bakanlığına yakışmayacak bir açıklama yaptığını belirterek, ‘’Açıklamasını, şiddetle kınıyorum. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Nedeni de, mazbatayı alıp yemin ettikten sonra ancak, dokunulmazlık başlıyor. O nedenden dolayı da kısa kesiyorum’’ dedi. Milletvekili Sarıaslan, CHP İl Başkanlığında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, (CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması talimatı verdim) açıklamasına, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun ortak açıklamasını okudu. Ortak açıklamadan önce konuyla ilgili kendi görüşlerini belirten Sarıaslan, ‘’Biz seçimden yeni çıkmışken, ortamın yumuşamasını beklerken, İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanına yakışmayacak bir açıklama yaptı. En tehlikelisi de, (Biz, o leşleri çok sık kaldırıyoruz. Onlara 1 kişilik kontenjan ayıracağız, sandıkta beraberlerdi, cenazede de beraber olacaklar) Yani tam bir sokak kabadayısı tarzında bir açıklama. Bunu şiddetle kınıyorum. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Nedeni de, mazbatayı alıp yemin ettikten sonra ancak dokunulmazlık başlıyor. O nedenden dolayı da kısa kesiyorum. CHP’nin yayınlamış olduğu bildiriyi okumakla yetineceğim’’ ifadelerini kullandı.

Sarıaslan, ortak açıklamadan sonra ise ‘’Biz 12 Eylül dönemini yaşamış bir kuşağız. 12 Eylül öncesinde bir iç çatışma ortamında Türkiye’nin hem ekonomik hem de siyasi olarak neler çektiğini bilen bir insanım. Hem CHP olarak hem de Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan olarak biz kucaklaşmak için milletvekili olduk. Seçimlerden sonra kucaklaşacağımız sözünü verdik. Biz siyasi partileri kendimize düşman olarak görmüyoruz. Ama bir çatışma ortamına girildiğinde, her zaman bir kaybeden olur. Bu tek taraflı kaybedilmez, iki taraflı kaybedilir. Sonuç itibariyle ülkemiz kaybeder, devletimiz kaybeder, milletimiz kaybeder. Acilen ve ivedilikle bu çatışma dilinden ve ortamından uzaklaşmamız gerekir. Özellikle Süleyman Soylu’ya hatırlatmak isterim, şehitlere kelle diyen bir anlayışın, şehitler üzerinden politika yapması, abesle iştigaldir’’ diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın açıklaması

-Detaylar

Haber - Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,)

DV 1 Dosya 3 Dakika, 42 saniye/118 MB

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4)TRABZON'DA, CHP'DEN SOYLU’YA TEPKİ

TRABZON’da, CHP İl Başkanlığı üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönünde verdiği talimata düzenledikleri basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi.

Trabzon’da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkında toplanan partililer adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Güzide Uzun, Bakan Soylu’nun verdiği talimatın toplumsal çatışma ve kaos çağrısı olduğunu söyledi. Uzun, “Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimizin arasında ayırım yapan anlayış şimdide şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletlerimizin evlatlarıdır. Uzun sorumsuz hadsiz ve bölücü söylemler memleket için canlarını feda eden, askerlerimizin cenazelerine gölge düşürmüştür. Bakan Soylu’nun dehşet veren bu açıklamalarıyla terör örgütlerinin ülkemiz üzerindeki planları bire bir örtüşmektedir. Toplumsal ayrıştırmayı derinleştiren ve vatandaşlarımız arasında tehlikeli gerginliklere yol açabilecek bu tutum terör örgütlerine hizmet etmekten başka bir şey değildir. Toplumun şehit cenazeleri üzerinden ayrıştırmaya dönük bu kışkırtıcı açıklamaları kınıyor. Ak Parti’den konuyla ilgili derhal özür bekliyoruz" dedi.CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın da eşlik ettiği partililer açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Partililerin detayı

-CHP İl başkanı Güzide Uzun açıklaması

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-

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5)CHP BOLU İL BAŞKANI KARSU'DAN, SOYLU'YA TEPKİ

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazelerinde CHP il başkanlarının protokol listesinden çıkarılmasıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Basın toplantısı düzenleyen Karsu, "Soylu'nun dünkü açıklamasında ülkenin bütünlüğünü tehdit edecek demeçler verdiği, talimatlar verdiği hepimiz tarafından malum. Bunun bir koltuk kapma kavgası olduğunu da biliyorum. Bu ülkenin birliğine, beraberliğini kimsenin bozmaya yetkisi haddi hesabı yok ve gücü de yetmez. Bu ülkenin birliğini ve beraberliğini yok etmeye hiçbir zaman gücünüz yetmeyecektir diye düşünüyorum. Şehitlerimiz başımızın tacıdır. Bizim evlatlarımızdır. Nerede doğarlarsa doğsunlar, kimden doğarlarsa doğsunlar. Ülkenin hangi yöresinden gelirse gelsin. Bizim şehitlerimizdir. Bizim kanlarımızı taşır. Her zaman bizim başımızın üstünde ruhumuzda, şerefimizde hep bizimle beraber yaşarlar. Bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacaktır." dedi. Karsu'nun açıklamalarının ardından Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu tarafından CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı ortak basın açıklaması okundu.

Görüntü Dökümü

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-Karsu'nun açıklamaları

-Detaylar

Süre: 03.17-Boyut: 368.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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6)KONYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 GÖZALTI

KONYA'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkokit Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Evlerde 'Oscar' adlı eğitimli köpekle arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Polisin operasyonu ve arama yapması

Haber- kamera: Mehmet IŞIK KONYA )

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7)2 KİLO ESRARLA YAKALANDI

KARAMAN'da motosikletinde 2 kilo esrar ve 96 kök hint keneviri ele geçirilen Yunus A. (20), gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kuryenin motosikletiyle kente uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Yunus A.'yı kent girişinde motosikletiyle birlikte yakaladı. Yapılan aramada 2 kilo esrar ile 96 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Yunus A., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

(Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN )

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