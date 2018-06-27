DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAŞBAKAN: CUMHURBAŞKANI İLE BAHÇELİ'NİN GÖRÜŞMESİNDE BEN DE OLACAĞIM

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın dün (Salı) vefat eden babası Mustafa Özalan'ın cenaze töreni için İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeye kendisinin de katılacağını, cenaze namazından sonra Ankara'ya döneceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın dün (Salı) vefat eden babası Mustafa Özalan'ın Bostanlı Beşikçioğlu'ndaki cenazesine girerken yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Allah mekanını cennet eylesin. Bugün cenazede bulunmak için buraya geldik. Buradan Ankara'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşme yapacak. O görüşmede ben de olacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz."

Başbakan Yıldırım daha sonra cenaze namazı için camiye girdi.

Görüntü Dökümü

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- Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları

Umut KARAKOYUN- Tekin GÜRBULAK

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2)İSLAHİYE'DE SU BORUSU PATLADI, YOL NEHRE DÖNDÜ

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, içme suyu şebekesindeki boru patlayınca su asfaltta açtığı çukurla tonlarca su boşa aktı. Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi’ndeki içme suyu şebekesinin bulunduğu bölgedeki boru patladı. Asfaltta açılan çukurda tonlarca su başa akmasıyla yol nehre döndü. Boşa akan suya vatandaşlar tepki gösterirken, sürücüler zor anlar yaşadı. GASKİ ekipleri Arızayı onarım sırasında ana vanayı kesmesiyle Cumhuriyet, Çamlıca, Haciali ve Cevdetpaşa mahallerinde 4 saat su kesintisi yaşandı. Çalışmanın ardında arıza giderilmesiyle su tekrar verildi.

Görüntü Dökümü

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- Asfaltta açılan çukurda akan su

- Yolun nehre dönmesi

- Sürücülerin zor anları

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 78 MB

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3)OTO TAMİRCİSİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde otomobil tamircisi Reşit Çetin (41) aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Halfeti'nin Karataş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Birecik'ten Halfeti'deki atölyesine gitmek için evden çıkan oto tamircisi Reşit Çetin yönetimindeki 27 PN 373 plakalı otomobile, yolda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Kurşunlara hedef olan Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından Reşit Çetin'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kurşunlanan otomobil

- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Hastane morgunda toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:156MB