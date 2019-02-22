DHA YURT BÜLTENİ -7

Çorum'da okula giren pitbull öğrencilere saldırdı: 2 yaralı

Çorum'da ortaokula giren pitbull cinsi köpek, öğrencilere saldırdı. Olayda, yaralanan 2 öğrenci ile yaşadıkları korku nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Pitbull cinsi köpek, aniden okula girdi. Spor salonuna yönelen köpek, öğrencilere saldırdı. Korku ve panik yaşayan öğrenciler kaçmaya çalıştı. Olayda, 2 öğrenci köpeğin ısırması sonucu yaralandı. İhbar üzerine okula polis, belediye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınağa götürüldü.

Köpeğin ısırması sonucu yaralanan Büşra Ş. (11) ve Berak B. (12) ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis, köpeğin sahibini arıyor.

Görüntü Dökümü

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Okuldan detay

Köpeğin çıkarılması

Detaylar

Haber: Yusuf ÇINAR - Kamera: Serkan BARIŞ ÇORUM -

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Van'da takibe alınan araçta 71 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından takibe alınan araçtaki çuvallar içerisinde 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nden Van merkeze uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, eroin yüklü aracı takibe aldı. Ekiplerin teknik takibi sonucu şüpheli araç, Başkale- Albayrak Karayolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 4 çuval içerisinde 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Durdurulan araç

-Araçta ele geçirilen eroin paketleri

-Ele geçirilen eroin

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, ()-

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Şase numaraları değiştirilen otomobilleri satan şebekeye operasyon: 4 tutuklama

Sakarya'da, kaza yapan araçların şase numaralarını yurt dışından getirdikleri Mercedes marka araçlara geçirerek satan şebekeye yönelik operasyonda 15 araç ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından temin ettikleri Mercedes marka araçlara kaza yapan, yanan ve perte ayrılacak derecede hasarlı hale gelen araçların şase numaralarını geçirerek sattıklarını belirledi. Düzenlenen operasyonda O.Ç.(59), S.Ç.(51), C.Y.(50) ve T.Ç.(29) gözaltına alınırken, satılan 15 araç ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, ()

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Aydın'da 497 bekçi yemin etti

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yapılan törenle, 497 bekçi, yemin ederek göreve başladı.

Aydın'da 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri için Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yemin töreni yapıldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ile yemin eden bekçilerin aileleri törene katıldı. Törende konuşan Vali Köşger, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde emniyet teşkilatının bünyesinde çarşı ve mahalle bekçileri yeniden ihya edildi. Sizlere görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Duru ise, "Sınavlarda başarılı olan, 71 farklı ilden gelen, 497 çarşı ve mahalle bekçimiz, yaklaşık 1.5 aylık gece- gündüz hafta içi eğitimlerini tamamlamıştır. Sertifikalarını almaya ise hak kazanmışlardır. Eskiden bekçiler, huzurlu ve güvenli mahallede yaşamanın teminatıydı. Her zaman cesaretli ve kuvvetli insanlardan seçilen bekçiler, sokak başlarında ben buradayım siz rahat uyuyun manasında düdüklerini öttürürler. Gecenin sessizliğinde öttürdükleri düdük 'asayiş berkemal' anlamına gelirdi. Bugün bu tekrar hayata geçirilmektedir" dedi.

Törende bekçiler adına konuşan Muhammet Demir, "Bu kutsal bekçilik mesleğine adım atarak milletimize ve devletimize hizmet etmek için görev alacağız. Hüzünlüyüz. Çünkü okulda birlik ve beraberliğin bugün sonuna geldik. Bizler burada aldığımız eğitimle insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, halkla iyi ilişkiler kurabilen ve edeceğimiz yemine bağlı kalan bekçiler olarak vatanımızın her köşesinde devletimize ve milletimize en iyi bir şekilde hizmet vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bekçilerden üçünü sertifikalarını Vali Köşger verdi. Daha sonra 497 bekçi yemin ederek, görevlerine başladı. Bekçilerin aileleri ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti, duygusal anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yemin töreninden görüntü

- Vali Yavuz Selim Köşger konuşma

- Bekçi Muhammet Demir konuşma

- POMEM Müdürü Şinasi Duru konuşma

- Bekçilerin yemini

- Bekçilerin ailelerden görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Balıkesir'de, bekçiler 25 yıl sonra göreve başlıyor

Balıkesir'de, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören 746 mahalle ve çarşı bekçisi yemin ederek, sertifikalarını aldı. POMEM Müdürü Ünsal Hayal, bekçilerin kentte 25 yıl sonra yeniden göreve başlayacaklarını söyledi.

POMEM'de eğitim gören mahalle ve çarşı bekçileri için spor salonunda sertifika ve yemin töreni düzenlendi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 746 mahalle ve çarşı bekçisi, gelecek aydan itibaren görev yapmaya başlayacak. Törende konuşan POMEM Müdürü Ünsal Hayal, mahalle ve çarşı bekçilerinin 25 yıl aradan sonra polis teşkilatının ayrılmaz bir parçası olarak Balıkesir'de yeniden görev yapmaya başlayacaklarını söyledi.

Bekçilerin mahalle ve sokaklarda yerlerini alacağını belirten Hayal, "Varlıklarında hissettirdikleri güven duygusunu vatandaşlarımıza tekrar yaşatacaklardır. Bizler de aynı şekilde güçlenerek vatandaşa hizmet verecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Genç bekçi meslektaşlarımızın verecekleri hizmette donanımlı olmalarını önemseyerek, kendilerini titizlikle yeni görevlerine hazırladılar. 23 günlük eğitim sürecinden geçtiler. Bekçilerimizin bu eğitim sürecinde gösterdikleri gayret bizi gururlandırdı. Bildiğiniz gibi çarşı ve mahalle bekçisi, genel zabıtaya yardımcı silahlı bir kuruluştur. Bu nedenle üzerinde dikkatle durduğumuz bir başlıkta silah kullanma konusunda sahip oldukları yetki ve sınırlarını anlatmak oldu. Silahlı görev yapacak olan genç bekçilerime konusunda uzman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât biriminden faydalanarak üst seviyede atış ve taktiksel eğitim verilmiştir" dedi.

Hayal'in konuşmasının ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, kursu ilk üçte bitiren bekçilere sertifika ve hediyelerini vererek, kutladı.

Törene Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ve bekçilerin aileleri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan genel görüntüler.

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.

- POMEM Müdürü Ünsal Hayal’in konuşması.

- Vali Ersin Yazıcı’nın kursu ilk 3 dereceyle bitiren bekçilere sertifika ve hediyelerini vermesi.

- Yemin töreninden görüntü.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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Hırsızlıktan gözaltındaki 5 Gürcü futbolcu serbest

Antalya'ya kampa gelen Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali'nde oynayan ve girdikleri AVM'de mağazadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 futbolcu, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık olayı çarşamba günü akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesinde bulunan AVM'deki bir mağazada meydana geldi. Mağazanın kapanmasının ardından hesapları ve ürünleri kontrol eden görevliler, alarmları sökülen eşofman, spor ayakkabı ve şort olmak üzere 9 parça eşyanın çalındığını tespit etti. Görevliler durumu polise bildirdi. İnceleme başlatan ekipler, işyeri ve AVM'nin güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayının saat 17.45 sıralarında gerçekleştiğini belirleyen polis, aynı saat aralığında gelen müşteriler üzerinde yoğunlaştı. Yapılan takiple şüphelilerin 5 kişi olduğu belirlendi.

Kullandıkları kiralık otomobilin plaka kayıtlarından Belek'te 5 yıldızlı bir otelde kaldıkları tespit edilen Giorgi B., Kakha K., Papuna M., Data S. ve Guram M.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, Antalya'ya kampa gelen Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali oyuncuları olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolllerinden sonra emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 Gürcü, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () -

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