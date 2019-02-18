DHA YURT BÜLTENİ-7

Van'da kaçakları taşıyan minibüste 11 kilo 378 gram esrar ele geçirildi

Hakkari- Van'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alınırken, 3 sırt çantasında 11 kilo 378 gram esrar ele geçirildi.

Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Van-Hakkari Karayolu üzerinde uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 15 kişilik minibüste, Afganistan ve Pakistanlı uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan M.S.E., gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada ise 3 sırt çantası içerisinde zulalanmış 11 kilo 378 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Görüntü Dökümü

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-Durdurulan minibeste indirilen kaçak göçmenler

-Minibüste indirilen kaçak göçmenler

VAN, ()-

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Yaşlı adam yanan evden emekleyerek kurtuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yürüme güçlüğü çeken İsmail Atmaca (85) yangın çıkan evinden emekleyerek dışarı çıktı. Atmaca olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, evi tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Seyman Mahallesinde meydana geldi. İsmail Atmaca'nın yalnız yaşadığı tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, evde bulunan ve yaşlılığa bağlı nedenlerle yürüme güçlüğü çeken Atmaca, emekleyerek evden dışarı çıkmayı başardı. İsmail Atmaca olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, yangın çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve itfaiyenin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan evden görüntü

-İtfaiyenin çalışması

-İtfaiye araçları

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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Kocaeli'nde 'Hayalet konteyner' operasyonu

Kocaeli'nde, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yapan suç çetesi çökertildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin birçok suçtan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, ihbar üzerine internet siteleri üzerinden konteyner satışı yaparak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeyi takibe aldı. Polisin 'hayalet konteyner' adını verdiği operasyonda Kocaeli'nin yanısıra Ankara, Adana, Antalya, Bolu, Muğla, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aksaray ve Kütahya'da da aynı yöntemle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Kocaeli'nde bu yöntemle 14 kişiyi dolandırdıklarını belirleyen polis ekipleri paraların yatırıldığı hesap numaralarının sahipleri ve onların irtibatta bulundukları kişileri takibe aldı. Şüphelileri yakalamak için geçen 12 Haziran'da takip başlatıldı. Yapılan incelemede Y.M. ve S.B isimli şüpheli şahısların farklı internet siteleri üzerinden 'satılık konteyner' ilanı verdikleri ve konteyner almak isteyen vatandaşlara bankadan hesap açtırıp dolandırdıkları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇA KARIŞMIŞLAR

Polisin 4 gün önce Kocaeli ve Sakarya ilinde yaptığı eş zamanlı operasyonda S.B.(30), Y.M.(35), D.T.(27), H.A.(39), A.M.K(21), ve T.Y.(22) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 10 adet cep telefonu ve 1 adet banka hesap cüzdanı ele geçirildi. Çete liderinin 32 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.B , yardımcısının ise 30 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve 7 ayrı suç ile 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.M olduğu belirlendi. Yakalanan D.T 'nin 5 ayrı suçtan, H.A'nın 5 ayrı suçtan, A.M.K'nın 14 ayrı suçtan ve T.Y'nin ise 4 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin Asayiş şubeden çıkışı

-Evde arama yapmaları

-Şüphelilerin adliyeye sevki

Haber-Kamera: Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli)()-

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Motosiklette koyunla yolculuk

Batman'da motosikletteki 2 kişi, ortalarına aldıkları koyunla yolculuk yaptı.

Turgut Özal Bulvarı'nda ilerleyen 72 DC 447 plakalı motosikletteki 2 kişinin arasında koyun görenler gözlerine inanamadı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün, trafik ışıklarında bekleyip, yeşil yandıktan sonra kavşaktan döndüğü anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koyunu aralarına alarak yolculuk yapan 2 kişi, şaşkın bakışlar arasında ilerleyip gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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- Motosikletteki koyun ve kişiler

- Motosiklet kırmızı ışıkta dururken

- Motosikletin ilerlemesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4.18 MB

Haber-Kamera: BATMAN,()

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Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi zenginleri getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 2019 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi 'Black Watch', 107 günlük dünya turu kapsamında demir attı.

Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanlarından Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı, 2019 turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. Çıktığı dünya turu kapsamında Kuşadası'na gelen Bahama Bayraklı 'Black Watch' kruvaziyer gemisinden çoğunluğu İngiliz, 550 turist indi. Tur operatörünün organizasyonuyla yolcular, otobüslerle Efes, Meryemana, Didim, Milet gibi ören yerlerine götürüldü. Akşam saatlerine kadar Kuşadası'nda kalacak gemi, daha sonra yolcularıyla Napoli limanına hareket edecek. Kuşadası'na yanaşan gemi, 12 Kasım 2018'de İngiltere'nin Southampton Limanı'ndan 107 günlük dünya turu kapsamında yola çıktı. 22 ülke ve 35 liman ziyaret eden 'Black Watch' isimli kruvaziyer gemisi, 99'uncu gününde Kuşadası'ndaki limana gitti. Tümü zengin iş insanlarından oluşan 550 yolcunun olduğu gemide, 372 personel hizmet veriyor. Black Watch gemisi, geçen yıl da dünya turu çerçevesinde Kuşadası Limanı'na yanaşmıştı.

Kuşadası Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, 2019 sezonunun umut verici bir yıl olacağını belirterek, "2016 - 2018 yılları arasında ülkemiz çok zor bir kruvaziyer turizm sezonu geçirdi. Türkiye'yi programından çıkaran büyük ABD tur operatörleri, 2019 yılında Türkiye'yi tekrar programlarına aldı. 2019 yılında özellikle Kuşadası Limanı açısından ciddi bir büyüme beklentisi içerisindeyiz. Geçen yıla kıyasla yüzde 50 büyüme olacak. ABD'li 35 dev gemi yeniden Kuşadası'na sefer düzenleyecek. 2019 yılı itibariyle zor günleri geride bıraktığımızı ve bugünden sonra hızla büyüyerek tekrar eski günlere kavuşacağımızı bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Geminin limana yanaşması

- Turistlerin inmesi, otobüslerle götürülmeleri

- Limandaki gemi dışarıdan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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Başkan Fadıloğlu'ndan, 'ya ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu, Demirören Haber Ajansı () Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Fadıloğlu, yeni dönemde de kent planlamasına özen göstererek çalışacaklarını söyledi.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş'ı ziyaret etti. Burada seçim çalışmaları ve yeni projeler hakkında bilgiler veren Başkan Fadıloğlu, kenti yaşanabilir kentler sıralamasında yukarılara taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Planlı kentleşme ile birçok sorunun ortadan kalkacağını ifade eden Fadıloğlu şunları dedi:

"3'üncü dönemde de inşallah daha güzel hizmetleri ekibimizle birlikte hayata geçireceğiz. Biz ilk yola çıktığımızda 2009'dan bu yana yola çıktığımızda bir konu üzerinde yoğunlaştık. Yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i, Şehitkamil'i nasıl yukarılara çıkarabiliriz? Bu soruya yoğunlaştık. Bunun içerisine koyabileceğiniz bir sürü projeler var. Planlı kentleşme olursa eğer bir sürü meseleyi kendiliğinden çözeceğiz. Nedir bu? Bitişik nizam yapılardan kurtulup, ayrık nizam yapılar yapıldığında, güneş gören, hava alan yine doğalgaz ile ısınabilen nitelikli yaşam alanları öncelikli meselemiz dedik. Bu konuda da sağ olsun büyükşehir belediye başkanımız ile beraber hem Seyrantepe'de, hem Beykent'te şimdi de Kuzeyşehir'de 50 bin konutluk projeyi hayata geçirmeye etap etap devam ediyoruz. Bunun önemi ne? Bu nitelikli yerlerde yaşadığımızda insanların ulaşım meselesini çözmüş olacaksınız. Eğitim meselesini çözeceğiz. Çarpık yapılaşmanın olduğu yerlerde maalesef okul yeri bulmak mümkün değil. Çarpık yapılaşmanın içinde yeşil alan yeri bulmak mümkün değil. Taziye evi yapacak olsak 1 metre yer bulamıyoruz bunu bedeli karşılığında alıyoruz. Yeni yapılan planlama neticesinde ama bunların donatılarının hepsi net olarak devlete bırakılarak, uygulamaları ve yapım safhaları hayata geçirilmiş oluyor. "

Görüntü Dökümü

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- Rıdvan Fadıloğlu ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 270 MB

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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CHP'li Sezgin Sönmez, Şahinbey adaylığından çekildi

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, CHP'den 31 Mart yerel seçimi için belediye başkanlığına aday gösterilen Sezgin Sönmez, parti içi enerjinin düşük olduğu gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP tarafından 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük ikinci ilçesi Şahinbey'den belediye başkanlığına aday gösterilen doktor Sezgin Sönmez, geri çekildiğini duyurdu. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yayımladığı mesajında, örgüt içi motivasyon ve enerjinin düşük olması nedeniyle adaylıktan çekildiğini belirten Sezgin Sönmez, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız süreçler ve örgüt içi motivasyonun, enerjinin düşük olması ve benim de motivasyonumu düşürmesi, kesin kazanırız gözüyle baktığım belediye başkanlık adaylığımdan geri çekilmeme neden oldu. Partimiz için, ailem için en önemlisi Şahinbey halkı için bunun hayırlı olacağını düşündüm."

GAZİANTEP, () -

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ATM'de kartı sıkışınca ortalığı birbirine katan Dilara, hırsızlıktan tutuklandı

Antalya'da, girdiği 2 evden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izlerinden belirlenen Dilara Ö. (25), polis operasyonuyla gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Dilara Ö., eylül ayında, PTT ATM'sine kartı sıkışınca ortalığı birbirine katıp, kendisini sakinleştirmek isteyen polise küfretmişti.

Muratpaşa ilçesindeki kapı kilitleri kırılan 2 evde meydana gelen hırsızlık olayları, polisi harekete geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve kapılardaki parmak izinden yola çıkarak, hırsızın Dilara Ö. olduğunu belirledi. Evine yapılan baskınla gözaltına alınan Dilara Ö., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Dilara Ö., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KARTI ATM'YE SIKIŞINCA CAMLARI TEKMELEMİŞTİ

Dilara Ö., geçen yılın Eylül ayında, Muratpaşa ilçesindeki PTT şubesinde olay çıkarmıştı. Deniz Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki PTT şubesine gelen Dilara Ö., hesabındaki bin 500 TL'yi çekmek için PTT ATM'sini kullanmak istemişti. Para kartını ATM'ye yerleştiren Dilara Ö. parayı çekeceği sırada, makine hata vermişti. Parayı çekemediği gibi kartı da ATM'de sıkışan genç kadın, sinirlenerek, bağırmaya başlamıştı. ATM'nin ekranına tekme atan Dilara Ö., içerideki çiçekleri devirip, camları da tekmelemişti. Personele küfredip, saldıran Dilara Ö., kendisini sakinleştirmek isteyen polislere de küfretmişti. Yarım saat süren çabalara rağmen bir türlü sakinleşmeyen Dilara Ö., ekipler tarafından polis merkezine götürülmüştü.

ANTALYA,()

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