DHA YURT BÜLTENİ -7

Bakan Selçuk'tan, evde bakım yardımı alan engellilere müjde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı alan engellilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeler nedeniyle bazı mağduriyetler yaşadığını belirterek, "Bu mağduriyetleri giderebilmek adına gelir testi hesaplamalarında ramazan ve bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir düzenleme talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclis'ten geçecek. Bunun müjdesini vermek isterim" dedi.

Bakan Selçuk, ilk olarak Eskişehir Valiliği'ne geldi. Valilik girişinde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Selçuk, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra koordinasyon toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Selçuk, bayram ikramiyeleri sebebiyle evde bakım yardımı alan engellilerin mağduriyet yaşamaması için verdikleri düzenleme talebinin en kısa zamanda Meclis'ten geçeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün sabah yeni düzenlememize dair açıklamamı geçmişti basındaki arkadaşlarımız. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl uygulamaya başladığı Ramazan ve Kurban bayramlarındaki ikramiyeler sebebiyle evde bakım yardımı alan vatandaşlarımızda bir takım mağduriyetler oluşmuştu. Bu mağduriyetleri giderebilmek adına gelir testi hesaplamalarında Ramazan ve bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir düzenleme talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclis'ten geçerek, bu konuda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız veya mağduriyet yaşayacak olan vatandaşlarımızın bu konudaki mağduriyetlerini giderilmesine ön ayak olmuş olacağız. Bunun müjdesini de vermek isterim."

Görüntü Dökümü

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-Bakan Selçuk'un gelişi,

-Çocukların çiçekle karşılmaması,

-Valilik şeref defterini imzalaması,

-Bakan Selçuk'un konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

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Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()

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Osmaniye'de FETÖ şüphelisi 12 eski komiser yardımcısı adliyede

Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Osmaniye'de gözaltına alınan, meslekten ihraç 12 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ/PDY'den sınav sorularını önceden alanlara yönelik 76 ilde operasyon düzenlendi. Osmaniye'de de tamamı meslekten ihraç edilmiş 24 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguları tamamlanan 12 eski komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi. Diğer 12 şüphelinin sorgularının devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin emniyet müdürlüğüne getirilmeleri

- Şüphelilerin adliyeye girişleri

- Adliye Yazısı

- Emniyet Müdürlüğü Giriş ve tabeladan detay

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Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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Konya'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Konya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 kişi, gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))

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HDP'li Önlü'ye 'terör propagandası'ndan 1,5 yıl hapis

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada, mahkeme heyeti tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4 Eylül 2015 tarihinde, Tunceli merkezdeki Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi Amirliği'ne yönelik bölücü terör örgütü PKK tarafından silahlı ve bombalı saldırının ardından çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis memuru şehit oldu; saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten biri öldürüldü, diğeri ağır yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çatışma sonrasında öldürülen terörist ile ağır yaralı teröristin ambulansa taşınması ve hastaneye götürülmesinde etkin rol oynadığı iddiasıyla HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında 'terör örgüt propagandası yapmak' suçundan dava açıldı.

1,5 YIL HAPİS CEZASI

Alican Önlü'nün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, öldürülen terörist ile ağır yaralı teröristi sahiplendiği, ambulansla hastaneye kaldırılmalarına bizzat iştirak ettiği ve çatışmada öldürülen PKK'lının Tunceli Cemevi'ndeki cenazesine katıldığı iddiasıyla, Önlü'ye, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Alican Önlü'nün, Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak karara itiraz edeceği öğrenildi.

TUNCELİ, ()-

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Osmangazi Köprüsü’nde uyuşturucu şüphelileri ile film gibi kovalamaca (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Osmangazi Köprüsü'nde, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobilde kovalamacayla yakalanan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen R.Ş. ve N.C., savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden R.Ş. tutuklanırken, N.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Köprüden atlayarak yaralanan E.D.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

BURSA,()