DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KAYBOLAN KADININ KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, 2012 yılında kaybolan 27 yaşındaki Seher Okusal'ın katil zanlısı kardeşi 30 yaşındaki Mevlüt Okusal yakalandı. Mevlüt Okusal eve sarhoş gelen ablasını ittiğini bu sırada düşerek öldüğünü iddia ederek, cesedi çalılık bir alana attığını söyledi. En son 2012 yılında kendisinden haber alınan Seher Okusal'ın 17 yaşındaki kızı Sevilay Aha, geçen günlerde bir televizyon programına çıkarak annesini bulmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı açarak Sevilay Aha'nın ifadesini aldı. İfadeden yola çıkan ekipler, yaşadığı dönemde Seher Okusal'ı tanıyan herkesin tek tek ifadesine başvurdu. Farklı illerde yaşayan çok sayıda kişinin ifadesinin alınmasının ardından Seher Okusal ile son görüşen kişinin M.N. olduğu öğrenildi. Ayrıca Seher Okusal'ın kaybolduğu gün en son kardeşi Mevlüt Okusal'ın Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki evine gittiği tespit edildi.

ESKİ EŞİ CİNAYETİ ANLATTI

Çalışmalar kapsamında Mevlüt Okusal'ın eski eşi M.G.'nin de ifadesine başvuruldu. M.G. ifadesinde, eski eşi Mevlüt Okusal'ın kendisine ablasını kavga esnasında darp ederek öldürdüğünü ve cesedi siyah çöp torbasına koyarak ormanlık alana attığını söyledi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonrasında Mevlüt Okusal'ın İstanbul Küçükçekmece'de bulunan evine ve M.N.'nin Gebze'deki evine dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Mevlüt Okusal, babası Hayrettin Okusal ve Seher Okusal'ın son görüştüğü kişi olan M.N. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Emniyette alınan ifadelerin ardından Hayrettin Okusal ve M.N. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.

ABLASININ DÜŞEREK ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Mevlüt Okusal'ın emniyetteki ifadesinde, ablası Seher Okusal'ın olay gecesi sarhoş bir şekilde eve geldiğini, ablasıyla bu nedenle tartıştıklarını, tartışma sırasında ablasını ittiğini ve ablasının bu sırada duvara çarparak yere düştükten sonra öldüğünü söylediği öğrenildi. Mevlüt Okusal, daha sonra ablasının cesedini siyah çöp torbasına koyarak evlerinin arkasındaki bir derenin kenarına bıraktığını, ceset burada bir süre kaldıktan sonra olduğu yerden alarak Gebze Cumaköy Mahallesi'ndeki bir çalılık alana attığını söyledi. Mevlüt Okusal'ın cesedi attığı yerde arama yapılacağı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Mevlüt Okusal, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının asayişten çıkışı

-Detay

(Haber-Kamera:Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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2)TUĞÇE'Yİ UYURKEN ÖLDÜREN BABASI TUTUKLANDI

ADANA'nın Kozan ilçesinde kızı Tuğçe Tatar'ı (18) geceleri dışarı çıktığı ve alkol aldığı iddiasıyla uyurken pompalı tüfekle öldüren Kadir Tatar (52), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 1 Şubat'ta ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Tatar, kızı Tuğçe Tatar'ı yatağında uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Kadir Tatar, yakınlarını arayarak, 'Tuğçe'yi vurdum' dedi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde Kadir Tatar'ı gözaltına aldı. Genç kızın cenazesi Adana'da yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Sorgusu tamamlanan Kadir Tatar ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesinde, kızının geceleri dışarı çıktığını ve alkol aldığını, uyarılarına rağmen vazgeçmediği için öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

'BİR BABA ÜZER Mİ EVLADINI'

Öldürülen Tuğçe Tatar'ın babasına Facebook adresinden yaptığı paylaşımlarla seslendiği ortaya çıkmıştı. Tuğçe Tatar'ın 21 Ocak'ta yaptığı 2 paylaşım şöyle;

"Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. Ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. Ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz.", "Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı.??"

KOZAN (Adana), ()-

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3)28 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI

İZMİT'te hakkında kesinleşmiş 28 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Güney Keretli evinin önünde yakalandı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güney Keretli hakkında araştırma yaptı. Polis, dün öğleden sonra Güney Keretli'nin İzmit Erenler Mahallesi Hocaoğlu Sokak'taki evine operasyon düzenledi. Hakkında 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'Nitelikli yağma, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hırsızlık' suçlarından toplam 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güney Keretli, evinin önünde yakalanarak Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edilen Güney Keretli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Teröristim ben, çekin. Ben teröristim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının asayişten çıkışı

-Detay

HABER-KAMERA:Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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4)KONTEYNIRI YENİ YÖNETİM BİNASININ ÜZERİNE YERLEŞTİRDİ

TEKİRDAĞ'da Türkiye'nin en büyük konteynır limanı olan Asyaport, tamamlanan 5 katlı cam tasarım yönetim binasını hizmete açarken, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer 12 yıldır limanın yönetildiği konteynırı ise en tepesine koydurdu.

Türkiye’nin en büyük konteynır limanı olma özelliğine sahip Barbaros Mahallesi'ndeki Asyaport Limanı, modern yönetim binasına kavuştu. Asyaport 5 katlı cam kaplama kendi hizmet binasını hizmete sokarken, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer 12 yıldır yönetim binası olarak kullanılan konteynırı yeni binanın tepesine koydurdu. Hizmet binasının kademeli olarak hizmete girdiğini ifade eden Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, "Modern binamız kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Medlog ve MSC firmalarının bazı operasyonel bölümleri İstanbul’dan buraya kaydırıyoruz. Burada dokümantasyon, pazarlama ve muhasebe alanlarında 200 kişilik bir kadro burada yaratılacak. Bu kadronun bir kısmı İstanbul’dan yine büyük bir kısmı da Tekirdağ’dan olacak" dedi.

DEV ŞİRKETİ KONTEYNIRDEN YÖNETİYORDU

Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, 12 yıldır limanın küçük bir konteynırden yönetildiğini ve kendisi için özel bu konteynırın yeni binanın üzerine vinçle taşıtıp sabitlediklerini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Vinçle konteynırın taşınması

-Yerine sabitlenmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-