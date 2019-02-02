DHA YURT BÜLTENİ-7 

Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir

Çorum'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bölgesel iş birliklerinin önemli olduğunu belirterek, "Günümüzde hiçbir il, bölge hatta ülke, sadece kendi kaynaklarıyla hedefine ulaşamaz. Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı ziyaretler ve toplantılara katılmak üzere Çorum'a geldi. Fuat Oktay, kentte bir otelde düzenlenen 'Çorum Yozgat Tedarik Zinciri Buluşması'na katıldı. Toplantıda, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Zeki Gül, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) temsilcileri, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin konuşmaları ile başlayan toplantıda daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamalarda bulundu. Oktay, komşu Çorum ve Yozgat'ın hemşehrisi olarak ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla iş insanlarının bir araya geldiği buluşmada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında bölgesel iş birliklerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin benimsediği kalkınma hedefleri doğrultusunda topyekûn kalkınmaya önem verdiklerini söyledi. Oktay, "Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz. Bölgeler arası ekonomik dengesizliklerin ve bölgede iller arası gelişmişlik farklılıklarının, yerelden kalkınmayı güçlendirerek azaltılması, öncelikli stratejik hedeflerimiz arasındadır. Üreterek ve ihraç ederek gelişen Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için her bir ilimizin üzerine düşen katkıyı vermesi gerekmektedir. Gelişmiş veya görece daha fazla gelişmiş illerimizin ise bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek için 'kazan kazan' anlayışıyla bu hamleye öncülük etmesi önem arz etmektedir. Özellikle daha az gelişmiş illerimizin üretim odaklı yerelden kalkınma anlayışına sahip olması önemlidir. Bugün, Orta Anadolu'da bölgesel kalkınmaya destek olmak amacıyla gerçekleşen bu buluşmada, sizlerin arasında oluşacak sinerjinin ilk adımlarına şahitlik edeceğiz" dedi.

'İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİ ŞART'

"Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir" diyen Oktay, "Bir şehrin topyekûn kalkınması için kendi zenginliklerini ve kaynaklarını kullanması elbette önemlidir. Kendi imkânlarının farkına varmayanlar, sınırlarının ötesine geçemezler. Ancak, günümüzde hiçbir il, hiçbir bölge, hatta hiçbir ülke sadece kendi kaynaklarıyla hedefine ulaşamaz. Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir. Bugün hepimizin elinde olan telefon, tablet, bilgisayar gibi artık hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiş eşyalara baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliriz. Bu ürünlerin çoğu zaman dizaynı bir ülkede yapılıyor; kamerası, çipi, bataryası bir başka ülkede üretiliyor. Kimi zaman tüm bu parçalar, işçilik maliyetlerinin daha uygun olduğu bir başka ülkede birleştiriliyor. Sizler iş insanları olarak bu süreci, dünya ekonomisinin geldiği yeri ve nereye doğru gittiğini zaten çok iyi biliyorsunuz. Biz de şayet başarılı olmak istiyorsak, 2023 hedeflerimize ve 2053- 2071 vizyonumuza ulaşmak istiyorsak, benzer adımları ülkemiz içinde atmamız gerekiyor. Bunun için iş birliği ve güç birliği şarttır" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Şehirler ve iş insanları arasında dayanışmayı güçlendirmeden, ülkenin hedeflerine ulaşmasının mümkün olmayacağını kaydeden ve rekabetin başka ülke ve firmalarla yapılması gerektiğini belirten Oktay, şunları söyledi: "Bu iş birliğini önemsiyoruz çünkü öncelikli hedefimiz illerimizin daha da büyümesi, gelişmesidir. Bunun için her iki ilin başta valilikleri olmak üzere yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları, kalkınma ajansları, esnaf ve sanatkârlar odalarına ve ilgili kurumlara büyük iş düşüyor. Bugüne kadar yaptıkları tüm çalışmaları takdir ediyor, inşallah bundan sonra da çalışmaların güçlenerek sürdürülmesini temenni ediyorum. Bu buluşmada sizlerden en temel beklenti, firmalarınız ve çalışmalarınız hakkında karşılıklı bilgi aktarımı sağlayarak aranızdaki muhtemel iş birlikleri açısından yeni ufuklar açmanız, henüz realize olmamış potansiyelleri harekete geçirmenizdir. Oluşan bu platformda ürün ve üretimlerinizin fırsatlarını ortaya koyarak her türlü iş birliği imkânını istişare etmelisiniz. Bu iş birliği ile komşu iller arasındaki birlik ve beraberliğe de güzel bir örnek oluşturacaksınız"

'İHRACATIMIZ REKOR KIRDI'

2002'den 2017 yılına kadar ekonomide, her yıl ortalama yüzde 5,8 oranında büyüme kaydedildiğine dikkat çeken Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye, kalkınmasını ve büyümesini özel sektörün dinamizmi üzerine inşa etmiş bir ülkedir. Geçtiğimiz 17 yılda bürokrasiyi azaltacak ve girişimcilerimizin önünü açacak birçok adım atılmıştır. Bugüne kadar, yabancı- yerli ayrımı yapmadan, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen tüm firmalarımıza her türlü destek verilmiştir. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak sistemin altyapısını oluşturduk. Geçtiğimiz 17 yılda, ekonomimizin rekabetçi yapısını geliştirebilmek ve iş yapma ortamını daha da iyileştirebilmek için yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve finansman üzerindeki vergi yüklerini zaman içerisinde önemli ölçüde azalttık. Tesis edilen istikrar ve güven ortamı sayesinde 2002'den 2017 yılına kadar ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 5,8 oranında büyüme kaydetmiştir. Geçtiğimiz yıl da, yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, yine ciddi bir büyüme rakamına ulaştık. Geçtiğimiz yıl kurulan şirket sayısının yüzde 17 artarak 85 bin 279'a çıkması, buna karşılık kapanan şirket sayısının yüzde 7 azalarak 12 bin 564'e gerilemesi önemli bir veridir. Bildiğiniz gibi ihracatımız da geçtiğimiz yıl rekor kırdı ve 168 milyar doların üzerine çıktı."

'İNANIYORUM Kİ ÖRNEK BAŞARI ÖYKÜLERİNİZ OLACAK'

Toplantının hayırla vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Daha çok yatırımla, daha çok üreterek, daha çok ihraç ederek, daha çok istihdam oluşturarak, daha çok proje geliştirerek, daha çok büyüyerek ülkemizi en gelişmiş ülkeler ligine birlikte taşıyacağız. Zamanınızı ve enerjinizi başarı hikâyeleri yazacak isabetli girişimlere harcamanız, sizlerden en temel beklentimizdir. Bunu izleyen süreçte atacağınız yeni adımlar ve kaydedeceğiniz ilerlemelerde her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu çalışmalar sonucunda inanıyorum ki örnek başarı öyküleriniz olacak. Toplantının, Çorum ve Yozgat arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı ve birlikteliği artırmaya da vesile olacağına inanıyorum. Bugün hemşehrilerimizle gönüllerimizi buluşturan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Fuat Oktay, toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Fuat Oktay’ın salona girişi

-Salondan görüntü

-Fuat Oktay’ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Serkan Barış/ÇORUM, ()

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Sokakta çıplak yürüdü, zabıta kıyafetiyle kapatmaya çalıştı



Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıplak olarak sokağa çıkıp dolaşan Ferdi A.'ya (39) bir zabıta memuru müdahale etti. Zabıta memuru, yakaladığı Ferdi A.'nın belinden aşağısını kendi montuyla kapatmak için çabaladı.

Karacabey ilçesinde Ferdi A., henüz bilinmeyen nedenle üzerindeki giysilerini çıkarıp, çırılçıplak sokağa çıktı. Tavşanlı Mahallesi sokaklarında dolaşıp Bursa Caddesi'ne geçen Ferdi A.'yı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Çevre sakinleri polise haber verirken, bir zabıta memuru kısa süreli bir koşuşturmanın ardından Ferdi A.'yı yakalayıp, belinden aşağısını resmi kıyafetinin montuyla kapatmaya çılıştı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Ferdi A.'yı polis merkezine götürerek ifadesine başvurdu.

'YÜRÜDÜ VE GİTTİ'

Esnaf Aydın Hacer, bir anda dışarıdan sesler geldiğini belirterek, "Ne olduğunu tam anlayamadım. Dışarıya çıktığımda kapının önünden geçen bir çıplak adam gördüm. Hemen arkasından zabıta ve polis ekipleri geldi. Adamı hemen aldılar. Üzerini kapatıp, götürdüler. Güvenlik kameralarına baktığımda ise gerçekten çıplak olduğunu gördüm. Tamamen çıplaktı. Yürüdü ve gitti" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Mahalleden detay görüntüler

-Olay yerinden detay görüntüler

-Röportaj

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

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Sinop’ta park halindeki 20 aracın lastiklerini kestiler

Sinop’ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerini kesici aletlerle patlatarak kaçtı.

Olay Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 20 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici alet kullanılarak patlatıldı. Sabah evlerinden çıkan sokak sakinleri birçok aracın lastiklerinin patlamış olduğu görünce durumu polise bildirdi. Lastikleri patlatılan araç sahibi Ünal Demirel; "Sabah dışarı çıktığımda kendi aracimdan önce diğer araçları fark ettim. Sonra kendi aracımında lastiklerinin kesildiğini gördüm. Neden yaptılar bilmiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-Lastiği kesilen arabalar

-Ünal Demirek açıklamaları

-Detay

Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP

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İzmirliler uzun süre sonra güneşli havanın tadını çıkardı

izmir'de yaklaşık bir aydır etkili olan sağanak yağış ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Güzel havayı fırsat bilen İzmirliler de hafta sonunu değerlendirmek için sahillere, parklara ve yeşil alanlara akın etti.

İzmir ve ilçelerinde uzun süredir devam eden soğuk ve yağışlı hava ile fırtınalı günler yerini güneşli havaya bıraktı. Yağışın kesilmesini ve hava sıcaklığının 17 dereceyi bulmasını fırsat bilen İzmirliler, hafta sonunda bunu değerlendirdi. İzmirliler, Birinci Kordon başta olmak üzere sahilleri, yeşil alanları ve parkları doldurdu. Sahilde bazıları ailesiyle gezintiye çıktı, bazıları balık tuttu, kimisi ise bisiklet sürerek güzel havanın tadını çıkardı. Uzun süredir hava durumunu takip ederek dışarı çıkmak için plan yaptıklarını söyleyen gençler ise, çimlerin üzerinde vakit geçirdi.

Birinci Kordon'a balık tutmaya gelenlerden Kadir Kazan, "Hava güzel olunca her şey güzel oluyor. Yağış olduğunda hiç balık yoktu. Balık ancak bu aydan sonra olur. Aralık ve ocak ayında fazla balık tutamıyoruz. Yağış olunca dışarı çıkamıyoruz. Bu yüzden güzel havayı değerlendirmek istedim" dedi.

İzmir dışında üniversitede okuyan ve tatilde memleketine dönen Meryem Şule Dal ise, "İzmir uzun süredir yağışlıydı, güzel havayı fırsat bilip, dışarı çıkmak istedik. Havayı güzel bulunca değerlendirdik" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürmeye çıkan Erdem Aytaç da, "Yaklaşık bir buçuk haftadır hava durumunu kontrol ediyorduk. Havanın güzelleşmesini bekliyordur. Uzun süredir etkili olan yağmur ve soğuk bizi zorladı. İzmirliler de alışık değil böyle havalara. Sonunda güzel ve güneşli bir havayı bulunca biz de arkadaşlarla gezip güzel İzmir'in tadını çıkararak, bisiklet sürmek istedik. Bugün Konak İskele'den başlayıp bütün sahil şeridini tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Çimlerin üzerinde vakit geçiren Ahmet Can Kural ise, "Ben İstanbul'dan kız arkadaşımı ziyarete geldim. Uzun süredir görüşemiyorduk ve bugün de güzel havayı fırsat bildiğimiz için çimlerde vakit geçirmek istedik. Kız arkadaşım güzel sanatlar fakültesine hazırlanıyor ve burada çizim yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Birinci Kordon'dan görüntüler

-Sahilde vakit geçiren vatandaşlardan genel ve detay görüntüler

-Vatandaşlar ile röp.

Haber- Kamera: Melis KARAKUZULU, Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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Marketten 40 bin liralık sigara çalındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün gece saatlerinde soyulan bir markette 40 bin lira değerinde sigara çalındı.

Karlıova ilçe merkezindeki Fatih caddesinde Veysel Özçelik'e ait market dün gece saatlerinde soyuldu. Sabah iş yerini açtığında marketin soyulduğunu fark eden Özçelik, olayı polis ekiplerine bildirdi. Markette yapılan incelemelerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan soygunda 40 bin lira değerinde sigara çalındığı tespit edildi. İş yeri sahibi Özçelik, hırsızların bulunması için polis ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

FOTORĞAFLI

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),()

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Kayakçının kaçırdığı snowboard tahtasını yakaladı

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde snowboard yapan Murat Benli, zirveden aşağı doğru hızla giden boştaki snowboard tahtasını üzerine atlayıp, durdurduğu anları kask kamerasıyla kaydetti.

Davraz Kayak Merkezi 1. Etap Dereyatağı pistinde snowboard yapan Murat Benli, zirveden aşağı indiği sırada, bir kayakçının kaçırdığı boş durumda olan ve süratli şekilde insanların ve çocukların kızak yaptığı alana doğru ilerleyen snowboard tahtası olduğunu fark etti. Hızla aşağı doğru inen tahtanın üzerine atlayarak durduran Murat Benli, insanlara çarpmasını önledi. Benli bu anları başında takılı kask kamerasıyla anbean kaydetti.

Murat Benli, "Genellikle acemilerin takmaya çalışırken ellerinden snowboard tahtasını kaçırdıkları çok olur. Böyle durumlarda snowboard tahtası 70- 80 kilometre hıza ulaşabilir. Resmen jilet etkisi gösterir. Allah korusun birine gelse ağır yaralanma ya da ölümle bile sonuçlanabilir. Özellikle sivillerin olduğu alana girerse çok daha ağır sonuçlar doğurabilir. Dikkatli kullanmalıyız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Murat Benli'nin tahtanın üzerine atlayıp durdurması

- Murat Benli'nin tahtayı götürmesi

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()