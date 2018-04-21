DHA YURT BÜLTENİ -7

PKK'lılar, termal kameralardan korunmak için özel kıyafet kullanmış

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çaylan Yaylası'nda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi alanlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, teröristlerin termal kameralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gürpınar'ın Çalyan Yaylası'na 'Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Edoğan' operasyonu düzenledi. Helikopterlerin de kullanıldığı operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesi yaptığı alanlarda 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, teröristlerin termal kemaralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 6 büyük tüp, 6 küçük tüp, 50 metre fünye kablosu, 1 şarjör, 2 hücum yeleği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-PKK'ya ait sığınak ve sığınağın imha edilme anı

Haber:Orhan AŞAN/VAN, ()

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Buldan: Türkiye'yi yönetemedikleri için erken seçim kararı aldılar



Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "AKP-MHP koalisyonu Türkiye toplumunun hiçbir sorununu dikkate almayan, sadece kendi çıkarları için, kendi gelecekleri için politikalar belirlediler. Türkiye'yi yönetemedikleri için de erken seçim kararı aldılar" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin milletvekilleri ve yöneticilerinden oluşan heyet ile 'Biz'ler Kazanacağız' organizasyonu kapsamında, Bursa'da sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Buldan erken seçime en hazır parti olduklarını söyledi. Buldan, "Açıklanan tarih HDP olarak bizi çok fazla etkilemedi çünkü hem teknik anlamda hem de örgütsel anlamda seçime hazır olan partilerin başında geliyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında erken seçimin AK Parti ve MHP'nin ortak aldığı bir karar olduğunu belirten Buldan, "AKP-MHP koalisyonu Türkiye toplumunun hiçbir sorununu dikkate almayan, sadece kendi çıkarları için, kendi gelecekleri için politikalar belirlediler. Türkiye'yi yönetemedikleri için de erken seçim kararı aldılar" dedi. Seçim sürecini de değerlendiren Buldan, şunları kaydetti:"Türkiye'nin demokrasi güçleri, Türkiye'nin muhalif kesimleri ve bu düzenden rahatsız olan herkesin bir arada olması gereken ve bu düzene karşı çıkması gereken bir döneme girdik. Artık Halkların Demokratik Partisi olarak son toplantılarımızı karar mekanizmalarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. En kısa zamanda adayımızı Türkiye toplumuna açıklayacağız. Elbette ki bu adayımız Türkiye toplumunun onu kucaklayacağı ama aynı zamanda da o adayın tüm Türkiye toplumunu kucaklayacak bir isim olmasına dikkat edeceğiz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Katılımcılardan detaylar

-Pervin Buldan'ın konuşması

SÜRE: 2 dk 43 sn,BOYUT: 308 MB

Haber:Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

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Kimliğini kaybedince kabus yaşadı, şaka gibi tazminat kazandı



Kanada'da çalışan Erkan Günaydın, 2007 yılında tatil için geldiği Ankara'da kaybettiği nüfus cüzdanı dolandırıcıların eline geçince, başına gelmeyen kalmadı. 7 yıl sonra geldiği Türkiye'de dolandırıcılıktan hakkında kesinleşen 2 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklanıp, bir hafta cezaevinde kalan, ardından yapılan yargılamada beraat eden Günaydın, hazine aleyhine 13 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, Günaydın'a cezaevinde kaldığı 7 gün için manevi olarak 400 TL, Kanada'ya dönemediği için yanan dönüş uçak bileti için o günkü kurdan bin 360 TL ve oradaki iş kaybı için 200 TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Merkez Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan, ailesi burada oturan Erkan Günaydın (33), yıllar önce gittiği Kanada'da inşaat sektöründe çalışmaya başladı. Evli ve 2 çocuk babası Günaydın, 2007 yılında tatil için geldiği Ankara'da nüfus cüzdanını kaybedince hemen yenisini çıkartıp Kanada'ya geri döndü. Günaydın'ın nüfus cüzdanını ele geçiren dolandırıcılar, adına çıkardıkları telefon hattı üzerinden bir başkasının hesabına telefon bankacılığı aracılığı ile çeşitli tarihlerde girip, toplam 8 bin lirayı başka hesaplara aktardı.Şikayetin ardından Erkan Günaydın hakkında Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılıp, yakalanması için karar çıkartıldı. Günaydın, 2010 yılında tatil için geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınıp ifade vermek için Bakırköy Adliyesi'ne getirilince, hakkında dava açıldığını öğrendi. Savunmasını yapıp, ailesinin Bursa'daki adresini veren Günaydın, tatil sonrası Kanada'ya döndü.

7 GÜN CEZAEVİNDE YATTI BERAAT ETTİ

Erkan Günaydın, gıyabında yapılan yargılama sonrası hakkında kesinleşen 2 yıl hapis cezasından habersiz 2014 yılında Bursa'ya gelince yakalanıp, cezaevine kondu. Günaydın, avukatı İbrahim Halil Özçayçı aracılığı ile karar tebligatının Bursa'daki ailesine değil, İstanbul'daki eski adresinde muhtara yapılması nedeniyle Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme infazı durdurunca Günaydın, 7 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Günaydın, cezaevinde bulunduğu için dönüş için aldığı biletin süresi geçince yeni uçak bileti alarak Kanada'ya döndü. Daha sonra Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nin de tebligatın usulsüz yapılması nedeniyle kararı bozmasının ardından Ankara 10'nucu Asliye Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanan Günaydın bu kez beraat etti.Olayın peşini bırakmayan Erkan Günaydın, avukatı aracılığı ile haksız yere cezaevinde kaldığı süre ve Kanada'da yaşayan işleri nedeniyle Bursa'da, hazine aleyhine toplam 13 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.Bursa 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Günaydın'a cezaevinde kaldığı bir hafta süre içinde psikolojisi bozulduğu için 400 TL manevi tazminat, Kanada'daki iş kaybı için de 200 TL maddi tazminat ve yanan sadece dönüş biletinin o günkü kur üzerinden bedeli olan bin 360 TL ödemesine karar verdi.Verilen bu kararı yetersiz bulan Erkan Günaydın’ın avukatı Halil İbrahim Özçaycı, Bölge İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı itirazdan da sonuç alamayınca karar kesinleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Avukatın açıklamaları

- detaylar

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Seçim sürecinin kısa olmasından dolayı mutluyum

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Seçim sürecinin kısa olmasından dolayı mutluyum. Gerçekten, kamuoyunun uzun süre seçimle meşgul edilmesinin, millete çok fazla faydası olmaz. O yüzden kısa olması çok güzel. Biran önce adaylar tespit edilip sandığa gidildiğinde Türkiye yeni bir döneme hep birlikte merhaba diyecektir" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen 6. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Yozgat Ser Otelde düzenlenen toplantıda konuşan Arslan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran'a alınmasını değerlendirdi. Türkiye’nin yeni bir gündeme girdiğini belirten Arslan, "Sürpriz bir şekilde seçim, gündemimize girdi. Hayırlı olsun. Millete gitmekten çekinmemek lazım. Biz ne kadar sıkıntılı dönemler yaşamışsak, millet, millete gittiğiniz zaman doğru karar vermiştir. Bu milletin ferasetine basiretine hayranım. Krize gittiğimiz dönemlerde, krizi çözen millet olmuştur. Millete güvenirseniz inanırsanız milletin kararına saygı gösterirseniz sandığın sonucu bu. Sandıktan istediğimiz çıkarsa güzel, çıkmazsa kötü diyemeyiz. O yüzden millete gitme kararını olumlu ve Türkiye için hayırlı bir karar olarak görüyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

'TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME MERHABA DİYECEK'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bütün istikrarsızlığı ortadan kaldıracağını söyleyen Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Seçim sürecinin kısa olmasından dolayı da mutluyum gerçekten kamuoyunun uzun süre seçimle meşgul edilmesinin de millete çok fazla faydası olmaz. O yüzden kısa olması çok güzel. Biran önce, adaylar tespit edilip sandığa gidildiğinde Türkiye yeni bir döneme hep birlikte merhaba diyecektir. Bu yeni dönemde Türkiye’nin istikrarını Türkiye’nin birlik ve beraberliğini, istikametini daha da pekiştireceği bir seçim olmasını arzu ediyorum. İstikrarsızlıkların ekonomik istikrarsızlığı körüklediğini siyasi istikrarsızlıklar bize çok şeyler kaybettirdiği tecrübelerle sabittir. Oysaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün bu istikrarsızlığı ortadan kaldıracak yeni bir yaklaşım olarak inşallah hayatımıza girecektir. Ben bu vesile ile bu kararın milletimiz için ülkemiz için hayırlı olmasın temenni ediyorum"

'TÜRKİYE ATEŞ ÇEMBERİ İÇERİSİNDE'

Türkiye'ye, terör örgütleriyle nizam verilmek istendiğini belirten Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye ateş çemberi içerisinde, Türkiye'nin bölgeleri parçalanmak isteniyor, bunu açıkça söylüyorlar artık. Geçmişte bunu taktik yapıyorlardı, şimdi açıkça Türkiye'yi bölme operasyonları devam ediyor ve seçim kararından sonra bir şey daha oldu. Bütün dünya medyası, dünyadaki belirli güçler, emperyalist güçler yeni bir oyun peşinde. 'Seçimler şimdiden belli. Tayyip Erdoğan, seçimi kazanacak amma şaibeli, demokratik seçim olmayacak, Türkiye'de özgür bir seçim olmayacak, Türkiye'de olağan üstü hal varken seçim olursa şöyle olur, böyle olur' diye. Daha ilk günden kaybedeceklerini bilenler hemen harekete geçti. O yüzden Türkiye olarak zor bir süreci de beraber yaşayacağız. İçeride ve dışarıda birilerinin ekmeğine yağ sürecek tutum ve davranışlardan uzak kalmak lazım. Provokasyonlara, bazı tezgahlara fırsat vermemek lazım. Türkiye'nin sağ salim seçime giderek sandıkta milli iradenin tecellisini hep beraber sağlamamız gerekiyor. O yüzden içeride ve dışarıdaki bu ihanet odaklarına da fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye'nin terörü tamamen gündeminden çıkardığı, bütün terör örgütlerine haddini bildirdiği yeni bir Türkiye özlüyoruz. İnşallah bu 24 Haziran seçimleri bunun için önemli bir işaret olacaktır diye umut ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın salona gelişi

- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın konuşması

-Detay

Haber:HARUN GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

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Erciş'te öğrenci korusu, işitme engelliler için konser verdi

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun 40 kişilik korosu, işitme engelliler için konser verdi. Konserde 'Masmavi Gezegen' adlı şarkı büyük ilgi gördü.

Erciş ilçesinin Van Yolu Mahallesi'nde bulunan 32 derslikli Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun müdürü Tarkan Elbir, işitme engelliler için 'Konuşan Eller' adı altında bir etkinlik düzenlemeye karar verdi. Bu amaçla da 1850 öğrencisi bulunan okulun 40 kişilik korosu, 'Masmavi Gezegen' adlı şarkıyı işaret diliyle söylemek için çalışmalara başladı. Okulun müzik öğretmeni Hande Nur Kanıcı eşliğinde çalışan koro, ardından okul bahçesindeki özel konserde sahneye çıktı. İşaret diliyle verilen konsere, işitme engellilerin yanı sıra aileleri ve mahallele sakinleri büyük ilgi gösterdi. Koronun söylediği Masmavi Gezegen adlı şarkı beğeni topladı. İşitme engelliler ve yakınları etkinlik nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade etti. Okul müdürü Tarkan Elbir ile müzik öğretmeni Hande Nur Kanıcı da büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.Öğretmen Kanıcı, korodaki öğrencilerinin büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek, "Sanat sadece elle tutulabilen, gözle görülüp, işitilebilen bir olgu değildir. Sanat evrenseldir. İşaret dili ile okuduğumuz şarkımız sessiz bir çığlık olsun ve onlar da bizleri duyup bu güzellikleri paylaşsın istedik. Birbirimizi anlamak için sese ihtiyacımız yok, duygularla ve sanat sevgisiyle de anlaşmak mümkün" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Koroya hazırlanan öğrenciler

-Koroyu başlatan öğretmen

-İşaret diliyle 'Masmavi Gezegen' adlı şarkıyı okumaları

-Detaylar

Haber:Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()