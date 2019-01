DHA YURT BÜLTENİ-7

Bakan Selçuk: Dershane ve temel liselerin kapatılmasına şaşırılmasına şaşırdım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dershane ve temel liselerin kapatılmasına insanların şaşırmasına şaşırdığını belirterek, "Herkes rahat olsun, bir sürpriz yok, daha önce alınan kararlar neyse onu uyguluyoruz. Sürecin sancısız geçmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Bu konunun velilerimizce dikkatle ele alınmasını istiyorum. Çünkü konunun istismarı söz konusu olabilir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin bu yıl 18'incisini düzenlediği 'Eğitim ve Etik' temalı toplantısına katıldı. Antalya Belek'teki bir otelde düzenlenen toplantıda, Bakan Selçuk, özel eğitim kursları ve temel liselerin kapatılmasına yönelik açıklama yaptı. Selçuk, çok uzun yıllardır bilinen ve geçmişten beri yapılması gereken öngörüler var olmasına rağmen, temel liseler ve dershanelerin kapatılması konusundaki karar ilan edildiğinde insanların şaşırmasına şaşırdığını kaydetti. Selçuk, "Çok net bir bilgi vardı. Bilgi, çözüm olarak öngördüğümüz veya Türk eğitim sisteminin çözümüdür diye paylaştığımız bilgi değildi. Türk eğitim sisteminin çözümü çok daha geniş zamanlı ve kapsamlı, çok daha farklı parametreleri ele alan bağlamda söz konusu olmalı. Biz eğitim sisteminin yapısal dinamikleri üzerinde yapacağımız çalışmalarla bir dönüşümü, 2023 vizyonu ile tasarlamayı gayret ediyoruz. Yoksa birkaç sene önceden belirlenen, belli bir dönüşüm programı içerisinde bulunan ve zaten okullara dönüşmesi beklenen kuruluşlarımızın alacağı kararlarda elbette katkımız olacak. Sürecin sancısız şekilde geçmesi için her türlü çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Dershaneler meselesinin çok uzun yıllardır ortada olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarının da çok açık şekilde bilinen bir husus olduğunu kaydeden Selçuk, şöyle dedi:

"Bütün veli ve öğretmenlerimize çok açıklıkla ifade etmek isterim, yerine ne koyacağımız ve ne getirdiğimiz konusunda, buradaki ihtiyacı nasıl karşılayacağımız konusunda net bir yol haritasına sahibiz. Bu haritamızı önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız, bütün hazırlıklarımız bitti. Bu hazırlıklarımız hem dijital bir altyapının oluşturulması konusunda hem Türkiye'nin en iyi birikime sahip öğretmenleriyle beraber birtakım video kütüphaneler oluşturulması, yapay zeka temelli yazılımların devreye sokulması, televizyon kanallarıyla her türlü erişimin olanaklı hale getirildiği ortamların oluşturulması gibi buna benzer çok imkanları ortaya koyacağız. Bütün hazırlıklarımız bitti. Herkes rahat olsun, bir sürpriz yok, daha önce alınan kararlar neyse onu uyguluyoruz. Bundan sonrası için de nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi ilgili kişilerle paylaşacağız. Bu konunun velilerimizce dikkatle ele alınmasını istiyorum. Çünkü konunun istismarı söz konusu olabilir, kötüye kullanılmasına yönelik girişimler olabilir. Bunların engellenmesi ile ilgili biz Bakanlık olarak her türlü önlemi alma imkanına sahibiz."

TBB Başkanı Feyzioğlu: PKK'nın en büyük geliri uyuşturucudur

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “PKK'nın en büyük geliri uyuşturucudur. Dünyanın en büyük uyuşturucu ticaretini yapan kartellerinden birisidir. Avrupalıların, Amerikalıların baş tacı ettiği, demokrasi şampiyonu ettiği alçak teröristler, aynı zamanda zehir tüccarlarıdır" dedi.

Rize Barosu'nun davetlisi olarak kente gelen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu olmadığını ifade eden Feyzioğlu "Konuşarak, anlaşarak, birbirine sövmeden, birbirini anlama kararlılığı ile yürürsek her sorunu çözebilir. Biz tribüne çıkıp herkese bağıranlardan değiliz. Biz değerlendirir, konuşur, düşünüp tutsunlar diye öğütler veririz. Bunları vermeden önce halktan öğüt alırız" dedi.

MHP'nin gündeme getirdiği af tasarısı ile ilgili bir soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enine boyuna düşünülerek konuşulması gerektiğini yönünde yaptığı açıklamayı hatırlattı. Feyzioğlu, "Bu düşünce doğrudur. İki ucu keskin bıçaktır. Bir şey çıkarırsının, kimin yararlanacağı bilinmez. Daha önce kamuoyunda Rahşan affı ve 1974 affından çıkanlar, iki yıl içerisinde çok can yakarak içeri çıktı. Düzenlemeyi gördük ki; önümüze getirilen düzenlemede uyuşturucu satıcılarının da bir şekilde yararlandığı görülüyordu. PKK'nın en büyük geliri uyuşturucudur. Dünyanın en büyük uyuşturucu ticaretini yapan kartellerinden birisidir. Avrupalıların, Amerikalıların baş tacı ettiği, demokrasi şampiyonu ettiği alçak teröristler aynı zamanda zehir tüccarlarıdır. Bir elleri yağda, bir elleri balda yaşarlar. PKK, insanları ideoloji diye ikna edip dağlara ölüme götürüyor. Kendileri ise uyuşturucu paraları ile lüks içinde yaşıyor. Öyle Kandil'de dağda yaşadığı görüntülere bakmayın. Onlar birtakım sözde gazetecilerin çıkıp, 'Vay efendim. Zorluk içerisinde yaşıyormuş' diye romantik röportajlarıdır. Onların hiçbiri mağaralarda yaşamaz. Hain örgütün yöneticileri lüks içinde yaşarlar. Bunu da uyuşturucu parası ile yaparlar" diye konuştu.

Hukukçuların gelişmeleri her yönü ile düşünmesi gerektiğini söyleyen Feyzioğlu, "Bir taş attığında nereye isabet edeceğini bilmek zorundayız. Türkiye'yi yönetenlere, talip olanlara doğru bildiğimizi söylemeye çalışıyoruz. Söylediklerimizin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyoruz. Doğru olduğuna inandığımız için söylüyoruz" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE ÇOK AĞIR BİR TRAVMADAN GEÇİYOR'

TBB olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarafında olduklarını anlatan Feyzioğlu, şunları dedi:

"Vatandaşının gözyaşını kendi derdi bilen, evlatlarının geleceğini önemseyen, önce insan diyen, bağımsız yargı diyen bir yapının her zaman yanındayız. 81 milyonu kucaklayabilmek için adalet paydasında buluşmak zorundayız. Yargıyı gelin birlikte güvenilir kılalım ve Türkiye'nin gündemindeki her soruşturmayı, her davayı birbirimizin tribünden, birbirimizin gözünü oyma vesilesi yapmaktan kurtaralım. Türkiye çok ağır bir travmadan geçiyor. Bunu atlatmak üzereyiz. Milli birlik ile atlatıyoruz. Yüzde, 10- 20- 30- 50 ile değil, yüzde yüz ile atlatıyoruz. Başaracağız. Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek isteyen hain FETÖ'cüleri ve bu hainlerle el ele vermiş hain PKK'lıları ve onların tetikçisi hain DHKP-C'lileri, her türlü terör örgütünü Allah'ın izni ile kahredeceğiz, ama yüzde 100 birlikte yapacağız. Bunu yapabilmemiz için 81 milyonu adalet paydasında hamaset ile değil, adaletle kucaklamamız lazım. Bunun için yargıyı güvenilir kılmamız gerekiyor."

Olağanüstü dönemin geçtiğini, yargının güvenilir hale gelmesi, her türlü sistemin konuşulması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "Bugünkü sistem ile zordur. Çünkü, elin devlet adamı çıkar benim cumhurbaşkanıma, benim içişleri, adalet bakanıma haddini bilmeden posta koymaya kalkar. Birileri burada sevinebilir. Biz buna sevinenlerden olmayız. Bizim cumhurbaşkanımıza, bakanımıza yurt dışından bir saldırı varsa, 'O devletimize saldırıdır' deriz. Arkasında kenetleniriz. Fakat buna malzeme veren sistemi değiştirmeliyiz. Bunu bire bir Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatmaya, eğer hazırlarsa hazır olduğumu söylüyorum." dedi.

'DEVLET AYRI, HÜKÜMET AYRIDIR'

Türkiye'de 17-25 ve 15 Temmuz sürecinde, kritik bir süreç olduğu dönemlerde her zaman dik durduklarını anlatan Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"İyi hukukçu yetiştirmemiz lazım. İyi hukukçularımız olmazsa, başarılı olamayız. Adalet Bakanı, Yargıtay ve YÖK Başkanı ile çok yakın bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah, hukuk eğitim öğretiminin kalitesini artıracak, mezunların ölçülük derecesini sağlayacak bir sınav sisteminin de içerisinde bulunduğu, yargı reformunun içinde milletimize armağan edilecektir. Sayın bakanımız ile yakın ilişki içerisindeyiz. Son sözüm; devlet ayrıdır, hükümet ayrıdır. Hükümeti eleştirdiğimizde devlete laf söylediğimiz anlaşılmasın. Devleti koruduğumuzda, bir siyasi partiyi koruduğumuz muamelesi yapılmasın. Biz, siyasi partilerin üstünde Türkiye Cumhuriyeti'ne hukukun tarafı olmaya, ne kadar ateş altında olsak da devam edeceğiz."

MİNİBÜSLE YOLCULUĞUNU ANLATTI

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, sabah saatlerinde tek başına Rize'de gezintiye çıktığını anlatarak bindiği yolcu minibüsünde tanıştığı kişiyle yaşadığı diyalogu anlattı. Feyzioğlu, "Minibüse bindim. Önce beni tanıyan olmadı. Sonra birisi beni tanıdı. Beni çaya davet etti. Minibüsten indik. Kol kola yolun karşısına geçtik. Tertemiz yürekli bir insan. Ardeşen'den peynir getirmiş. Yengem, özel bir bal karışımı yapmış Ahmet Amcaya. İki saatlik tecrübe ile Rize'nin değerini herkese anlatabilirim" ifadelerini kullandı.

Demirkazık’ta kayıp dağcı için çığ risk analizi yapıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'ı (27) arama çalışmaları, çığ riskinin yüksek olması nedeniyle yapılamıyor. Niğde AFAD, Türkiye Dağcılık Federasyonu Niğde İl Temsilciliği ve Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsü’nden (TİFAKE) oluşan ekip, bölgede çığ risk analizi yaptı.

2 Aralık 2018 günü Demirkazık Dağı'nın Eznevit Mevkii'nde tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşçen çığ altında kaldı. Hilal İşcan 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı. Hava koşulları ağırlaşınca arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Coğrafi konum ve tekrar çığ riski nedeniyle 2 aydır Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılamıyor.

EKİPLER ÇIĞ RİSK ANALİZİ YAPTI

Niğde AFAD, Türkiye Dağcılık Federasyonu Niğde İl Temsilciliği ve Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsü’nden (TİFAKE) oluşan ekip Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda çığ risk analizi yaptı. Analiz sonuçları ve hava raporlarına göre Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in başkanlığında yapılacak toplantıyla çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılıp yapılmayacağına karar verileceği belirtildi.

Van'da 179 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı

Van ve ilçelerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 179 yerleşim yerinin yolu kapandı. Yolların açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı ile birlikte 61 mahalle ile 118 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Karın bugün sabah saatlerinde etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlar da ev ve ahırlarının üzerlerindeki ve önlerindeki karları kendi imkanlarıyla temizlemeye başladı.

Bahçesaray yolunun geçtiği bölgede rüzgarın da etkisiyle bazı yerlerde 3 metre yüksekliğinde kar birikintileri oluştu. Trafik uyarı levhalarının kara gömüldüğü görüldü. Ekipler, yolun açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor. Yoldan geçen minibüs şoförleri, eski kışların daha çetin geçtiğini hatırlatarak, ekiplerin hemen yolları açtığını söyledi.

Ayarlanabilir ayak takarak, araç yıkıyor

TOKAT'ın Zile ilçesinde oto yıkama dükkanı işleten Tayfun Eryılmaz, yüksek araçların üst kısımlarının iyi yıkanmadığı şikayeti üzerine, ayarlanabilir ayak aldı. Şimdi bu ayak yardımı ile araçları yıkayan Eryılmaz, ilgi çekiyor.

Zile ilçe merkezinde yaşayan Tayfun Eryılmaz (38) 1 yıl önce oto yıkama dükkanı açtı. Bir süre sonra minibüs tarzı araçların sahiplerinden araçlarının üst kısımlarının iyi yıkanmadığı hakkında şikayet aldı. Bunun üzerine Eryılmaz, internetten yaptığı araştırmalar sonuncunda ayarlanabilir ayak aldı. Eryılmaz, boyu yüksek araçları, ayarlanabilir ayak takarak yıkamaya başladı. Bu yöntem ilçede ilgi çekti.

Müşterilerden gelen şikayetler nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğunu anlatan Tayfun Eryılmaz, "Yüksek olan araçlarda tavan kısmının düzgün temizlenmediğini söylediler. Bunun üzerine ne yapabilirim diye düşündüm. Hakikaten araçlar boy seviyesinin üzerinde olduğu için bu ayakları bulduk. Bu ayaklar sayesinde yüksek olan araçların tavanlarını çok rahat bir şekilde temizleyebiliyoruz. Aynı zamanda oto kuaförü, pasta cila yaparken bu ayaklardan yardım alıyoruz" dedi.

'İZLEMEK İÇİN ARAÇLARINI GETİRİYORLAR'

Ayakların üzerinde yürümenin zor olduğunu söylen Eryılmaz "Aracını yıkatmaya getiren müşteriler ayakları ilginç buluyor. Bunu izlemek için araçlarını yıkamaya getiren var. Kullanırken iki üç defa sendeleyip düştüm. Önce duvardan ya da herhangi bir şeyden tutunarak yürümeyi öğrenmek gerekiyor" diye konuştu.

Müşterilerden Mustafa Sadık ise, "Buraya geldik. gördük. Çok enteresan, çok da ilgi çekici. Hizmetten memnunuz" dedi.

Yangında yaralanan fabrika sahibi öldü

Gaziantep'te, 19 gün önce sahibi olduğu boya fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan Durmuş Mestanoğlu(54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Durmuş Mestanoğlu'nun sahibi olduğu Sanayi Mahallesi'ndeki boya fabrikasında 11 Ocak günü boya karıştırma kazanında oluşan elektriklenme nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, 400 metrekare alan üzerine kurulu fabrikayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Durmuş Mestanoğlu ve Suriye uyruklu işçi Abdullah El Marto, yaralandı. İki yaralı da ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alınan Durmuş Mestanoğlu, bu sabah yaşamını yitirdi. Durmuş Mestanoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Kilis'te toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Hırsızlar markete bu kez kapının alt penceresini kırarak girdi

Elazığ’da Sedat Aktaş'a (50) ait market, 1 yıl içinde 5 kez soyuldu. Hırsızların markete kapının altında bulunan camı kırarak girdiği belirlendi.

Elazığ’ın tarihi çarşılarından biri olan Kapalı Çarşı’da bulunan Sedat Aktaş'a ait market, son 1 yılda 5 kez hırsızların hedefi oldu. Bir kez çatıdan girilerek soyulan markete dün akşam ise hırsız ya da hırsızlar, kapının altındaki camı kırıp, açılan bölümden girdi. Bu sabah işyerine geldiğinde soyulduğunu fark eden Aktaş, hırsızların kasadaki bozuk paraları aldıklarını söyledi.

Aktaş, "Bir yılda beş defa soyuldum. Yine camları kırarak girmişlerdi. Bir seferinde ise çatıdan iş yerime girmişlerdi. Emniyetimiz bu hırsızları yakalamak için çalışıyor. Henüz bir sonuç alamadık. Marketin kapısının altında bulunan camı kırıp, girmişler. Bu kadar dar bir yerden nasıl girdiler anlayamadık" dedi.

Gaziantep'te, 'Mahir Eller' projesi tanıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliği ile yürütülen 'Mahir Eller' projesi düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve iş insanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Adnan Ünverdi, proje ile Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam edilebilirliklerinin artacağını söyledi. 12 ilde yapılan proje ile 3 bin kişiyi istihdam etmeyi amaçladıklarını ifade eden Ünverdi şunları söyledi:

"Mesleki becerileri belgelendirmek sureti ile istihdama katkı sunacak olan Mahir Eller projesini ülkemizin istihdamına katkı sunması amacı ile çok önemsiyoruz. Proje ile vatandaşlarımızın ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam edilebilirliklerini, mevcut mesleki becerilerinin değerlendirmek sureti ile nitelikli istihdamın arttırılması amaçlanıyor. Proje ile 30 bin kişinin mesleki becerisi belirlenecek, 20 bin kişi yetkinliğini belgelendirmek için mesleki yeterlilik sınavlarına girecek ve 3 bin kişiye de istihdam imkanı sağlanacak. Proje ile vatandaşlarımızın ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam edilebilirliğini mevcut mesleki becerilerin belgelendirilmesi sureti ile nitelikli istihdamın arttırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte kentimizde yaklaşık 450 bin Suriyeli yaşıyor ve onların iş ve sosyal hayata entegrasyonu açısından da bu proje büyük önem taşıyor. Gaziantep'te hali hazırda 2 binden fazla Suriyeli girişimci var ayrıca GSO'ya kayıtlı 79 sanayici Suriyeli bulunmaktadır. Mahir Eller projesi firmalara da pek çok avantaj sağlamaktadır. Firmalar mesleki yetenekleri belgelendirilmiş kişileri istihdam etmek sureti ile üretim ve hizmetlerini daha kaliteli hale getirebilirler. Mevcut çalışanlarının mesleki yeterliliklerini proje kapsamında ücretsiz olarak belgelendirme imkanına da sahip olacaklar. Ayrıca belge zorunluğu kapsamında olan meslekler göz önünde bulundurulduğunda bu projede yer almanın firmalar için büyük bir avantaj olduğu da daha net ortaya çıkmakta. Proje kapsamında yeni istihdam edilen personelin toplam maliyetinin yüzde 10'u 6 ay boyunca proje tarafından karşılanacak. Yeni istihdam edilen Suriyelilerin çalışma izni ücretleri de bu projeden karşılanacaktır. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin çalışması hakkındaki hukuki süreç hakkında bilgi almalardı da mümkün olacaktır. Projenin hayırlı olmasını diliyorum."

Toplantıda Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Fazlı Yılmaz ve Mahir Eller Projesi Gaziantep Yerel Oda Koordinatörü Ali Cin birer sunum yaptı.

