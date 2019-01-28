DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ULUDAĞ'DA SÖMESTR YOĞUNLUĞU

KIŞ Turizminin en önemli kayak merkezi olan Uludağ'da tatilciler, sömestr tatlinin keyfini çıkartıyor. Türkiye'nin en gözde kış turizm merkezinden biri olan Uludağ'da sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor. Birinci ve ikinci oteller bölgesindeki pistler, kayakçılarda dolarken, acemi kayakçılar düşmekten kaçamadı. Bazı tatilcilerin kızakla kaydığı görülürken, bazıları da bol bol fotoğraf çekindi. Kar yağışı ve sis nedeni ile görüş meseafesi 10 metreye kadar düşerken, bu durum tatilcileri etkilemedi. Uludağ'da kar kalınlığı 165 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.

Görüntü Dökümü

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-Pistlerden görüntü

-Kayak yapanlardan görüntüler

-Uludağdan detaylar

Süre:01.19 Boyut:147 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/ Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA, ()

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2)BANKADAN 100 BİN LİRA ÇEKEN GENÇ KADINI GASP ETMEK İSTEYEN ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

ADANA'da bankaya müşteri kılığında giren Şehmuz A.(28), 100 bin lira para çeken Gülhan G.'yi takip etti. Bankadan çıktıktan 30 metre sonra genç kadının boğazına ekmek bıçağını dayayıp parayı gasp etmek isteyen şüpheliyi yoldan geçen güven timleri suçüstü yakaladı.

Olay, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bankaya müşteri kılığında çeken Şehmuz A., şube içerisinde beklemeye başladı. Bu sırada Gülhan G.'nin yüklü miktarda para çektiğini gören şüpheli, genç kadının dışarı çıkması bekledi. Gülhan G.'nin şubeden ayrılmasının ardından takip eden şüpheli, üzerinde bulunan ekmek bıçağını genç kadının boğazına dayadı. Bunun üzerine Gülhan G. çığlık attı. Bu sırada yoldan geçen sivil güven timi polisler, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Şehmuz A., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoka giren Gülhan G. ise bankaya geri götürülerek sakinleştirildi. Bankadan 100 bin lira çektiği öğrenilen Gülhan G.'nin ise saldırıda yara almadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Banka girişinden görüntüler

- Zanlının polis aracına bindirilmesi

- Polis aracında görüntüleri

- Olayı gören vatandaşlarla röp.

- Bıçağın görüntüsü

- Kadının bankadan çıkarılması

- Araca bindirilmesi

- Aracın gidişi

- Polis aracının görüntüsü

- Genel görüntüler

SÜRE: 03'16" BOYUT:361 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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3) BÜYÜK SAAT, 137 YILDIR TARİHE TANIKLIK EDİYOR

ADANA'da, Osmanlı Padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid zamanında resmi kuruluşların çalışma sürelerini göstermesi ve ezan vakitlerinin öğrenilmesi için yaptırılan Büyük Saat, tam 137 yıldır zamanı gösteriyor. Kentin sembolü haline gelen Büyük Saat, Adana'ya ilk kez gelenlerin de dikkatini çekiyor.

Ünlü şair ve Adana Valisi Ziya Paşa tarafından temelleri 1881 yılında atılan; ancak 1882'de Vali Abidin Paşa döneminde tamamlanarak, hizmete alınan Büyük Saat, merkez Seyhan ilçesindeki Ali Münif Caddesi üzerinde bulunuyor. Toplam 32 metre yüksekliği, 8 metre genişliğiyle dikkat çeken ve kesme taştan yapılan kuledeki saate, 110 basamaklı merdiven kullanılarak, çıkılıyor. Kenti ziyaret edenlerin hayranlıkla izlediği Büyük Saat'ten, her yarım ve 1 saatte çan sesleri yükseliyor. Temel derinliği 30 metre olan kulenin bakımı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştiriliyor.

Adana'ya yakınlarını ziyaret için geldiklerini ve ilk olarak Büyük Saat'i gördüklerini belirten Zafir Öztürk, "Betonlaşmanın yayıldığı dönemde, böyle güzel bir eserin yaşıyor olmasını görmek, gerçekten çok mutlu edici. Bunun gibi eserlerin korunması gerekiyor. Bu tür yapıları görmek ve o taşlara dokunmak, insana başka bir enerji veriyor; adeta geçmişe götürüyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Büyük Saat'ten genel ve detay görüntüler

- Vatandaşların konuşması

SÜRE:01'17" BOYUT:142 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, ()