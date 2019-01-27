DHA YURT BÜLTENİ-7

ANTALYA'DA HORTUM VE YAĞIŞIN ZARARI BÜYÜK (2)

1)SERİK'TE HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün etkili olan şiddetli dolu ve fırtına, 15 mahalledeki seralar ile tarım alanlarında hasara yol açtı. Yaklaşık 1000 dönüm cam ve plastik serada hasara neden olan dolu ve fırtına nedeniyle ekili biber, domates ve salatalık gibi ürünler de zarar gördü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlarken, Kaymakam Haluk Şimşek ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, bölgede incelemelerde bulundu.

'1000 DÖNÜMÜN ÜZERİNDE HASAR VAR'

Kaymakam Haluk Şimşek, "Dün öğleden sonra etkili olan dolu ve aşırı yağıştan dolayı 15 mahallemizde seralarda hasar meydana geldi. En büyük hasarı cam ve plastik seralar gördü. Burada cam seralarda kırılan camları temizlemek ve yenilemek çok zor. İçerisindeki ürünler de zarar gördü. Şu an Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Net rakam yok ama 1000 dönümün üzerinde seralarda hasar var. Daha net hasarı tespit edemedik. Üreticilere manevi destek veriyoruz. Bu tespit çalışmalarını yapıp, valilik ve bakanlığımıza bildireceğiz. Antalya'nın bir ucundan diğer ucuna kadar bildiğimiz kadarıyla hasar var ama şu an Serik dün itibarıyla dolu ve hortumdan sonra en çok hasar gören ilçelerden biri" diye konuştu.

'BÜTÜN EMEKLERİMİZ BOŞA GİTTİ'

Burmahancı Mahallesi'nde seraları hasar gören üreticiler de aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu sırasında ceviz büyüklüğünde yağış olduğunu anlattı. Seraların ve içindeki mahsulün zarar gördüğünü kaydeden üreticilerden biri, "Zararımız çok büyük. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Devlet büyüklerimizden buraların afet bölgesi ilan edilmesini ve borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz" dedi. Öte yandan Aksu Çayı'nda sürüklenen tekneler ise Kundu bölgesinde karaya oturdu. Bazı tekneler yan yatıp, suya gömülürken, bazıları da denize sürüklendi. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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2)ÇAYDA BULUNAN KADIN CESEDİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki çayda, dün cesedi bulunan kadının Halilbeyoğlu köyünde yaşayan Ümran Abacı(45) olduğu tespit edildi. Dün akşam saatlerinde çay kenarında odun toplayan vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu. Kadına ait olduğu tespit edilen ceset, itfaiyenin dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarıldı. Devrek Devlet Hastanesi morgununa kaldırılan cesedin, Halilbeyoğlu köyünde yaşayan ve ailesinin 2 gün önce jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu Ümran Abacı’ya ait olduğu tespit edildi. Abacı’nın yaknları morgda ceseti teşhis etti.

Bir süre önce eşinden boşanarak köyüne dönen Ümran Abacı’nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Ümran Abacı, bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Dün geçilen arşiv görüntüler

Haber-Kamera:Gürkay GÜNDOĞAN-DEVREK-

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3)2 AYLIK HAMİLE ESMA'YI KISKANAN KOCASI ÖLDÜRMÜŞ

ŞANLIURFA’da, intihar ettiği öne sürülen 2 aylık hamile Esma Kurt’un (23), eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Sorgusunda suçunu itiraf eden ve öldürdüğü eşinin cesediyle evde bir gün geçirdiği ortaya çıkan Mahmut Kurt, tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. Polisi arayan bir kadın, evine gittiği evli kızını hareketsiz bulduğunu söyleyip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde eşarp ile boğazı sıkılan Esma Kurt'un öldüğü belirlendi. İlk incelemede, eşarpla kendi boğazını sıkarak intihar ettiği gibi görülen Esma Kurt'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Esma Kurt'un ismi öğrenilemeyen annesi, 2 gün önce öldüğü belirlenen kızının kendisine, 'Hakkınızı helal edin, kocama iyi bakın' şeklinde mesajı gönderdiğini söyledi. Kurt'un ölümünü şüpheli bulan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, detaylı soruşturma başlattı. Kadının eşi Mahmut Kurt, bir gün önce arkadaşlarının yanında olduğu için eve gelmediğini belirtti.

Yapılan detaylı incelemede polis, genç kadının intihar etme olasılığının düşük olduğunu ve öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durup, şüpheli davranışlarda bulunan Mahmut Kurt'u gözaltına aldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN CESEDİYLE BİR GÜN EVDE KALMIŞ

Emniyetteki ifadesinde de çelişkili ifadeler veren Kurt, cinayeti itiraf etti. Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada 2 aylık hamile eşini elleriyle boğduğunu belirten Mahmut Kurt, bir gün eşiyle kaldığını ve ardından eşinin telefonundan annesine mesaj atıp, evden ayrıldığını söyledi. Şüpheleri üzerine çekmemek için bir gün eve gelmediğini ve olaya intihar görüntüsü vermeye çalıştığını itiraf eden Kurt, pişman olduğunu ifade etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Kurt, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye binası

- Polis ekiplerinin çevrede önlem alması

- Şüpheliyi polis aracından indirilmesi

- Şüpheliyi Adliye binasına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 67 MB

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4)ÇİFTLİK BALIKLARINDA GENETİK DEĞİŞİM TARTIŞMASI

MERSİN'in balık çiftliklerine ilişkin konuşan Doç.Dr. Enver Yaser Küçükgül, "Çiftlik balıklarını incelerken, balıkların anüslerinin olması gerektiği yerde değil, hemen göğüs altında olduklarını gördüm. Balığın yaşamı değişmiş. Bu genetik kodla oynanırken hata yapılmış" dedi. Mersin Çevre ve Doğa Derneği'nce (MERÇED) Anamur Belediye Meclis Salonu'nda, 'Balık Çiftlikleri ve Seraların Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri' konulu konferans düzenlendi. Çiftliklerin doğaya verdiği zararların masaya yatırıldığı etkinlikte, Balıklarda genetik değişimlerin görüldüğünü belirten Doç.Dr. Enver Yaser Küçükgül, "Çiftlik balıklarını incelerken, balıkların anüslerinin olması gerektiği yerde değil, hemen göğüs altında olduklarını gördüm. Balığın yaşamı değişmiş. Bu genetik kodla oynanırken hata yapılmış. Bu ucube dediğimiz balıkların anüsleri artık olması gereken yerde değil. Kültür balıkçılığının, bir ihtiyacın kapatılması için ele alınması güzel bir şey. Ancak onun beslenmesi için verilen yemlerin yalnız yüzde 25-30'u bünyeye aktarılır. Yüzde 70'i deniz suyu ortamına ve kafesin bulunduğu yerin tabanına çöker. Yıllar içerisinde bu binlerce tonu oluşturur. Yem içerisinde bulnan nutrienler, azot, fosfor gibi maddeler, deniz suyu ortamında ötrefikasyona ve deniz suyunun kalitesinin bozulmasına yol açar" diye konuştu.

EGE Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Sözcüsü Prof. Dr. Ali Osman Karababa da çiftliklerde kullanılan kimyasal maddelerin bedelinin insan sağlığı ile ödendiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Temmuz ayındaki ÇED toplantısından (arşiv)

- Salondan Konferans görüntüleri

- Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül ile röportaj

- Prof. Dr. Ali Osman Karababa'nın sunumu

SÜRE: 05'28" BOYUT: 168 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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5)OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'nde meydana geldi.

Tansu Soner idaresindeki 02 AJ 319 plakalı otomobil ile Ali Gençcan yönetimindeki 02 BA 618 plakalı motosiklet çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü Ali Gençcan ve yanında bulunan Mustafa Gençcan, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Kaza yapan araçtan görüntü

- Kaza yapan motosikletten görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Yaralılardan görüntü

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 76 MB